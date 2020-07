Condividiamo l’intervento di Maryam Alaniz, militante di Left Voice, durante l’Atto Internazionale contro il razzismo e la violenza della polizia, trasmesso contemporaneamente dalla Rete internazionale dei giornali online La Izquierda Diario.

“Siamo giovani che sanno che Stonewall ha dato vita al movimento LGBT, e oggi vogliamo lottare per una società in cui la vita dei neri è importante”

Mi chiamo Maryam Alaniz. Ho 24 anni, sono queer e figlia di immigrati iraniani, e sono entusiasta di parlare a questo evento internazionale con i socialisti di altri paesi che stanno combattendo contro la violenza razzista della polizia e il sistema capitalista.

Negli Stati Uniti oggi siamo nel bel mezzo di quello che probabilmente è il più grande movimento nella storia del paese – milioni di persone sono scese in strada nelle ultime settimane. Le rivolte sono guidate da giovani della classe operaia nera, stufi del razzismo e della violenza della polizia. E questo movimento è pieno di giovani – da quelli che hanno organizzato la Marcia del Clima a quelli che hanno protestato contro i centri di detenzione dell’ICE. Siamo giovani che sanno che Stonewall -che ha dato inizio al movimento LGBTQ – è stata una rivolta e che vogliono lottare per una società dove la vita dei neri conta.

Ma non sono solo i giovani degli Stati Uniti: l’anno scorso abbiamo visto i giovani del Cile combattere la polizia per le strade, così come i giovani in Iran e in Libano. In questi paesi, la gente lotta non solo contro il proprio governo e la propria polizia, ma anche contro il peso dell’imperialismo americano. In Paesi come Cuba, Venezuela e Iran, dove vive la mia famiglia, la gente sopravvive giorno per giorno sotto le sanzioni degli Stati Uniti, che sono opprimenti, disumane. Quando combattiamo la polizia qui, combattiamo i massacri dell’imperialismo ovunque.

Noi giovani siamo in prima linea in questa lotta per le nostre esperienze di vita. Nei miei 24 anni, ho già vissuto due crisi economiche. Quando la pandemia ha colpito duramente, sono stato licenziata come milioni di lavoratori in tutto il paese.

Negli Stati Uniti più del 20% delle persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono disoccupati, mentre tra i giovani di colore il tasso di disoccupazione si avvicina al 30%. Tra la comunità latinoamericana, soprattutto messicani e centroamericani, il tasso di disoccupazione è del 37%. Le catene di debiti studenteschi che non riusciremo mai a pagare distruggono le nostre speranze per un futuro diverso. Sempre più persone capiscono che sta arrivando una crisi climatica che minaccia il nostro futuro. Ecco perché non è insolito per noi fare riferimento al socialismo e scendere in strada.

Dobbiamo abolire da cima a fondo la polizia

Negli Stati Uniti, l’immagine di George Floyd che implora per la sua vita sotto il peso della brutalità della polizia ha suscitato la reazione di milioni di persone. Per quasi due mesi abbiamo affrontato lo Stato notte dopo notte, mentre la classe dirigente ci ha gettato solo briciole pietose. È chiaro che non possiamo riformare il sistema che sta uccidendo i neri, tagliando i servizi di base nelle comunità oppresse e tagliando i posti di lavoro della classe operaia.

L’intero sistema di polizia deve sparire. Dobbiamo abolire completamente la polizia, ma questo richiede più di qualche taglio di bilancio. Richiede la fine di un sistema capitalista che ha bisogno della polizia per proteggere l’enorme ricchezza di multimiliardari come Jeff Bezos.

In queste ultime due settimane, un’occupazione fuori dal municipio di New York ha riunito molti dei giovani che hanno resistito al coprifuoco e che hanno affrontato gas lacrimogeni e proiettili di gomma in una città gestita dai Democratici. A Seattle, i giovani non solo hanno preso possesso di un parco, ma anche di una stazione di polizia, organizzando la zona autonoma di Capitol Hill, un’area sotto il controllo democratico dei manifestanti, senza polizia.

“Dobbiamo unire il nostro movimento con la classe operaia. Solo la classe operaia ha il potere di fermare le ruote della produzione capitalista”

Ma i movimenti sociali da soli non saranno mai abbastanza. Le rivolte del passato, come la prima ondata di proteste di Black Lives Matter, Occupy Wall Street, e le proteste anti-globalizzazione degli anni Novanta ci hanno ispirato, ma ci hanno anche insegnato che dobbiamo andare oltre per cambiare in modo significativo questo orribile sistema capitalista globale. Se vogliamo evitare la cooptazione, la stanchezza o la demoralizzazione che tanti altri movimenti hanno sperimentato, dobbiamo immaginare i passi necessari perché il movimento si radicalizzi, si espanda e adotti una prospettiva rivoluzionaria al di là delle aree autonome come Capitol Hill. Per farlo dobbiamo capire che, per vincere la lotta contro il capitalismo e l’imperialismo, dobbiamo unire il nostro movimento con la classe operaia. Solo la classe operaia ha il potere di fermare le ruote della produzione capitalista.

Ma non possiamo combattere il capitalismo dall’interno di un partito capitalista. Il Partito Democratico vuole ancora una volta svolgere il ruolo di becchino per le nostre lotte. I giovani mobilitati oggi nelle strade, quelli che si considerano socialisti, devono sfidare la politica cinica del “male minore” che chiede il voto dei cosiddetti democratici progressisti. Il futuro è nostro e ne vogliamo di più.

Vogliamo i nostri candidati socialisti, veramente rappresentativi dei lavoratori e dei giovani multirazziali che scendono in strada.

Vogliamo l’assistenza sanitaria pubblica e universale, vogliamo università pubbliche gratuite, vogliamo un alloggio per tutti, vogliamo abolire la polizia, abolire l’ICE e aprire le frontiere, vogliamo la totale emancipazione dei neri, dei latino-americani e delle donne, vogliamo diritti per chi non ha documenti, vogliamo la liberazione della comunità LGBT e vogliamo salvare il pianeta dalla catastrofe climatica. È necessario confrontarsi con il potere dei super-ricchi, che sono tali grazie al potere del capitale finanziario e allo sfruttamento della classe operaia in tutto il mondo.

Per questo abbiamo bisogno di un partito indipendente, rivoluzionario, operaio, che combatta per il socialismo, un partito che sia in grado di coordinare questi sforzi a livello nazionale e internazionale: contro la polizia e le forze armate, contro le frontiere, le sanzioni e le bombe. Il Partito Democratico, anche sotto l’ala progressista di Bernie Sanders, non sarà mai quel partito. Sono una militante dei DSA, che sono la più grande organizzazione socialista del paese, con 70.000 membri. I giovani che stanno aderendo al socialismo sono arrabbiati con l’establishment politico e credono che dovremmo definanziare la polizia. Penso che i DSA dovrebbero rompere subito con il Partito democratico, smettere di sostenere i candidati democratici e mettere tutte le loro risorse nella costruzione di un partito socialista indipendente.

È innegabile che stiamo vivendo un momento storico. La nostra generazione non si fida più della polizia, dei partiti capitalisti o dello status quo. Sempre più persone rifiutano l’idea che la rivoluzione sia impossibile. E mentre vi parlo, i giovani della classe operaia nera sono in prima linea. I giovani e gli studenti americani radicalizzati come me sono stati in prima linea nelle grandi lotte del passato: dai sit-in e picchetti durante il movimento per i diritti civili, alle rivolte studentesche contro la guerra del Vietnam. Ma una rivolta non basta. Dobbiamo lottare per schiacciare il sistema capitalista una volta per tutte. Sotto questo nuovo risveglio politico abbiamo il compito storico di unire questo movimento con la classe operaia rivoluzionaria. Siamo l’eredità di Marx, Lenin, Trotsky e Luxemburg. Vogliamo iniettare nuova energia nel movimento dei lavoratori. Un futuro socialista è all’orizzonte e noi siamo qui per lottare per questo futuro.