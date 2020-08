Riportiamo in video e come testo l’intervento di Madeleine Freeman, della redazione di Left Voice, nello speciale #trotsky2020 dedicato all’attualità dell’idee del rivoluzionario russo Lev Trotsky , morto il 21 agosto 1940, 80 anni fa, ucciso dal sicario stalinista Ramon Mercader.

Madeleine ci legge “Se l’America diventasse comunista”, scritto da Lev Trotsky nel 1934 (qui in inglese) illustrando i benefici colossali che gli USA e l’America tutta avrebbero in una società socialista.

Se l’America dovesse diventare comunista a causa delle difficoltà e dei problemi che il vostro ordine sociale capitalista non è in grado di risolvere, scoprirà che il comunismo, lungi dall’essere un’intollerabile tirannia burocratica e un regime individuale, sarà il mezzo per una maggiore libertà individuale e un’abbondanza condivisa.

Il comunismo può arrivare in America solo attraverso la rivoluzione, nello stesso modo in cui l’indipendenza e la democrazia sono arrivate in America.

Il governo sovietico americano si impadronirà con fermezza dei vertici del vostro sistema economico: le banche, le industrie chiave e i sistemi di trasporto e di comunicazione. Darà poi ai contadini, ai piccoli commercianti e agli uomini d’affari un bel po’ di tempo per riflettere e vedere come funziona il settore nazionalizzato dell’industria.

Qui è dove i soviet americani possono produrre veri e propri miracoli.

La pianificazione scientifica può essere estesa dalla singola fabbrica e applicata a tutta il sistema economico. I risultati saranno stupendi.

I costi di produzione saranno ridotti al 20%, o meno, della loro cifra attuale. Questo, a sua volta, aumenterebbe rapidamente il potere d’acquisto dei vostri agricoltori.

Negli Stati Uniti, attraverso la scienza della comunicazione e della pubblicità, avete i mezzi per conquistare il sostegno della vostra classe media che era fuori dalla portata dei soviet della Russia arretrata, con la sua grande maggioranza di contadini poveri e analfabeti. Questo, oltre alle vostre attrezzature tecniche e alla vostra ricchezza, è la più grande risorsa della vostra imminente rivoluzione comunista. La vostra rivoluzione avrà un carattere più tranquillo della nostra; non sprecherete le vostre energie e risorse in costosi conflitti sociali dopo che le questioni principali saranno state decise; e andrete avanti molto più rapidamente di conseguenza.

Per quanto riguarda i relativamente pochi oppositori della rivoluzione sovietica, ci si può affidare al genio inventivo americano. Può darsi che prenderete i vostri milionari non convinti e li manderete in qualche pittoresca isola, senza che debbano pagare un affitto, dove potranno fare quello che vogliono.

Potete farlo in tutta sicurezza, perché non dovrete temere interventi stranieri. Il Giappone, la Gran Bretagna e gli altri paesi capitalistici che sono intervenuti in Russia non potrebbero che farsi andare bene l’esistenza del comunismo americano.

Infatti, la vittoria del comunismo in America – la roccaforte del capitalismo – farà sì che il comunismo si diffonda in altri paesi.

Nel giro di poche settimane o mesi dall’insediamento dei soviet americani, il panamericanismo sarebbe una realtà politica.

I governi dell’America centrale e meridionale verrebbero trascinati nella vostra federazione come limatura di ferro ad una calamita. E anche il Canada. I movimenti popolari in questi paesi sarebbero così forti da forzare questo grande processo di unificazione in breve tempo e a costi insignificanti. Sono pronto a scommettere che il primo anniversario dei soviet americani troverebbe l’emisfero occidentale trasformato negli Stati Uniti soviet del Nord, Centro e Sud America, con la sua capitale a Panama. Così per la prima volta la Dottrina Monroe avrebbe un significato completo e positivo nelle vicende mondiali, anche se non quello previsto dal suo autore.

L’America Sovietica non dovrà imitare i nostri metodi burocratici. Tra di noi la mancanza del minimo indispensabile ha causato un’intensa agitazione per una pagnotta di pane in più, un pezzo di stoffa in più da parte di tutti. In questa lotta la nostra burocrazia si fa avanti come conciliatore, come tribunale arbitrale onnipotente. Voi siete, invece, molto più ricchi e avreste poche difficoltà a fornire a tutta la vostra gente tutto il necessario per vivere.

Potete così evitare la crescita del burocratismo con la pratica dei soviet, cioè la democrazia, la forma di governo più flessibile mai sviluppata. L’organizzazione sovietica non può fare miracoli, ma deve semplicemente riflettere la volontà del popolo. Con noi i soviet sono stati burocratizzati a causa del monopolio politico di un unico partito, che è diventato esso stesso una burocrazia. Questa situazione è il risultato delle eccezionali difficoltà del lavoro pionieristico socialista in un paese povero e arretrato.

I soviet americani saranno in salute e vigorosi, senza bisogno o opportunità di misure come le circostanze imposte alla Russia. I vostri ex-capitalisti non troveranno naturalmente posto nel nuovo assetto. È difficile immaginare Henry Ford a capo del Soviet di Detroit.

L’America sovietica non imiterà il monopolio della stampa da parte dei capi della burocrazia della Russia sovietica. Se l’America sovietica nazionalizzasse tutte le tipografie, le cartiere e i mezzi di distribuzione, questa sarebbe una misura puramente negativa. Significherebbe semplicemente che il capitale privato non sarà più autorizzato a decidere quali pubblicazioni debbano essere stabilite, se debbano essere progressiste o reazionarie, “umide” o “secche”, puritane o pornografiche. L’America sovietica dovrà trovare una nuova soluzione alla questione di come funziona il potere della stampa in un regime socialista. Potrebbe essere fatto sulla base di una rappresentazione proporzionale dei voti in ogni elezione sovietica.

La ricca America sovietica può accantonare ingenti fondi per la ricerca e l’invenzione, le scoperte e gli esperimenti in ogni campo. Non trascurerete i vostri audaci architetti e scultori, i vostri poeti non convenzionali e i filosofi audaci.