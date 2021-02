L’esenzione dei diritti di proprietà sui vaccini è essenziale per poterli produrre su scala globale e a basso costo. L’unico modo realistico per vaccinare la popolazione mondiale prima che nuovi ceppi mettano in pericolo l’operazione in corso. I paesi ricchi e l’OMS si oppongono a questo, mettendo gli affari dei grandi laboratori al di sopra della vita delle persone.

L’Unione africana giovedì ha rinnovato la sua richiesta di una rinuncia temporanea ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini contro il coronavirus e ha esortato a evitare le esperienze dei farmaci contro l’HIV e l’influenza “A” che sono stati lenti a raggiungere il continente.

Il direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), John Nkengasong, ha detto oggi che l’esenzione del brevetto per i farmaci Covid-19 è un “win-win” per tutti.

L’iniziativa è stata presentata all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da India e Sudafrica, ha il sostegno di un centinaio di paesi, e l’opposizione feroce dell’Unione Europea (UE) e degli Stati Uniti, sede dei grandi gruppi farmaceutici.

Nkengasong ha detto oggi in una conferenza stampa che il continente sta cercando di evitare l’accesso limitato che ha avuto alle medicine, come è successo durante la pandemia di influenza A alla fine degli anni 2000 e la pandemia di AIDS negli anni 1990.

Nel 1996, i farmaci anti-HIV erano disponibili e abbiamo visto la mortalità nel mondo sviluppato scendere drasticamente. Ma ci sarebbero voluti 10 anni prima che quei farmaci fossero accessibili in Africa in modo significativo,

ha detto.

“Nel mezzo, 12 milioni di africani sono morti”, ha aggiunto per rendere chiaro perché la rinuncia temporanea ai diritti di proprietà intellettuale “sarà una vittoria per tutti”.

CDC Africa ha approvato l’uso del vaccino di AstraZeneca già disponibile in Ghana, che ieri è diventato il primo paese a ricevere dosi finanziate dalla struttura Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che mira a fornire farmaci urgenti ai paesi a basso reddito.

La nuova richiesta dell’Africa arriva pochi giorni dopo che l’OMS ha affermato che i paesi ricchi stanno boicottando la consegna dei vaccini e l’operazione Covax per i paesi più poveri.

I principali paesi imperialisti hanno già firmato contratti di acquisto di dosi per importi che superano da 3 a 7 volte il totale della sua popolazione. Questa situazione è peggiorata a causa del ritardo di alcuni laboratori e vaccini, che ha portato alla firma di nuovi contratti, aumentando ancora di più l’accaparramento di vaccini da parte dei paesi ricchi.

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che

Una campagna di vaccinazione globale è nell’interesse di tutti, anche dei paesi ricchi. Minare il Covax non è solo un problema per i non immunizzati, è anche un problema per i paesi in cui la popolazione è già stata vaccinata,

ha spiegato, indicando possibili varianti per le quali i primi vaccini potrebbero non essere efficaci.

Tuttavia, pur mettendo in discussione l’accaparramento dei vaccini e ciò che questo può significare per lo sviluppo di nuovi ceppi che mettono in pericolo lo sforzo globale di vaccinazione, l’OMS ha rifiutato di chiedere il rilascio dei brevetti e della proprietà intellettuale sui vaccini, rendendo le sue affermazioni completamente impotenti a risolvere il problema di fondo.

Essendo gestita e finanziata dai grandi paesi imperialisti, l’OMS può solo arrivare a mettere in discussione il modo in cui i vaccini sono distribuiti e annunciare la possibilità di una mutazione che farà deragliare tutti gli sforzi a livello mondiale ma, rifiutando di andare al succo della questione, che è il rilascio dei brevetti per produrre in massa il vaccino gratuitamente, i suoi avvertimenti diventano un discorso cinico. Anche se si presenta come la voce della moralità, l’agenzia diventa complice della mancanza di vaccini nei paesi più poveri e del probabile fallimento dell’intero piano di vaccinazione globale.

Redazione – La Izquierda Diario Argentina