Dopo un anno di pandemia, gli ultimi studi scientifici indicano che non è necessario disinfettare tutte le superfici per prevenire il covid-19. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) conferma che “la trasmissione attraverso superfici contaminate non è stata definitivamente provata dagli studi disponibili”.

In Argentina, la responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Durand, Miriam Bruno, come riportato dal quotidiano Clarín, si riferisce all’igiene delle superfici:

È una cosa intermedia. La cosa più importante è indossare una maschera e pulire le mani. Anche se non è completamente escluso che le superfici non trasmettano il virus, oggi sappiamo che il contagio attraverso il contatto con le superfici è più remoto.

Bruno assicura che:

È importante che la gente sappia che il rischio di contagio c’è. Perché se diciamo che non si diffondono, la gente è molto disattenta. Tuttavia, dobbiamo accettare che non è quello che pensavamo all’inizio dell’anno scorso, quando c’era una cura esagerata per le superfici. Oggi sappiamo che non abbiamo bisogno di disinfettare tutto come una volta. Non abbiamo bisogno di toglierci le scarpe per entrare in casa, o fare un bagno ogni volta che usciamo, o disinfettare i nostri vestiti, le scarpe o la frutta e la verdura.

L’infettologa ha detto che “è importante lavare frutta e verdura come si è sempre fatto, ma è esagerato disinfettarle con Lysoform o disinfettare i sacchetti. Ciò non è necessario”.

Ha anche confermato che il covid-19 si trasmette attraverso le goccioline che vengono rilasciate nell’aria quando tossiamo o starnutiamo. “Non ci sono prove che il virus si trasmetta attraverso la pelle o il sudore”.

Il biologo Emanuel Goldman, professore alla Rutgers University (New Jersey, Stati Uniti), nel luglio 2020 ha scritto un articolo sulla rivista scientifica britannica The Lancet in cui avvertiva che “un rischio clinicamente significativo di trasmissione della SARS-CoV-2 attraverso i fomiti (superfici o oggetti inanimati) è stato assunto sulla base di studi che hanno poca attinenza con gli scenari reali”.

Inoltre, Goldman dice:

Trovare l’RNA del virus è spesso equivalente a trovare il cadavere del virus. Questo è ciò che il virus lascia dietro di sé dopo essere “morto”. Tutto ciò significa che il virus una volta c’era, ma non è più “vivo” (in grado di infettare). Si tratta di un virus fragile che muore rapidamente nell’ambiente e quando si asciuga. La luce del sole lo uccide quasi immediatamente. Praticamente tutti i test per il virus vivo (infettivo) quando è stato trovato l’RNA virale sono stati negativi.

