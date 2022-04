Se il primo turno delle presidenziali francesi aveva già segnato un’alta astensione, insoddisfazione e mancanza di entusiasmo tra gli elettori, il secondo turno tra Macron e Le Pen questa domenica sta battendo dei record. L’affluenza alle 17 è scesa al 63,23% dell’elettorato, il dato più basso dal 1969.

L’affluenza al secondo turno del ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi ha raggiunto il 63,23% dell’elettorato alle 17:00, due ore prima della chiusura dei primi seggi, che è quasi due punti in meno rispetto al primo turno di due settimane fa e il più basso a quell’orario dal 1969.

Nel secondo turno del 2017, quando ci fu il primo duello tra il liberale Emmanuel Macron e la reazionaria Marine Le Pen, l’affluenza era stata del 65,30% alla stessa ora.

L’affluenza di questa domenica è anche inferiore a quella registrata nel 2002, quando il 67,62% aveva votato in un’elezione alle 5 del pomeriggio.

Il dato era anche più alto nel 2012, quando aveva raggiunto il 71,96% dell’elettorato, e nel 2007, quando era il 75%.

Bisogna tornare al ballottaggio del 1969, che opponeva il “gollista” Georges Pompidou al democristiano Alain Poher, per trovare un tasso di astensione più basso a due ore dalla chiusura dei primi seggi.

Il tasso di affluenza in Francia era leggermente aumentato a mezzogiorno, quando il 26,41% dell’elettorato aveva già esercitato il suo diritto di voto, un punto in più rispetto al primo turno.

Con queste cifre, gli istituti di sondaggio si aspettano che l’astensione sia intorno al 28% alla fine della giornata, che sarebbe il più alto nella storia di un secondo turno in un’elezione francese.

Per la seconda elezione presidenziale consecutiva, segnerebbe un calo dell’affluenza rispetto al primo turno, quando l’astensione fu del 26,30%. Fino al 2017, più francesi avevano sempre votato al turno finale che al primo turno.

Se queste previsioni saranno confermate, l’astensione sarebbe vicina al record assoluto per un’elezione presidenziale, stabilito dal primo turno del 2002 con il 28,4%.

Cinque anni di controriforme e attacchi liberali da parte di Macron e l’irricevibile programma di estrema destra di Marine Le Pen hanno portato a un alto tasso di astensione in un clima di insoddisfazione e malcontento verso entrambi i candidati.

Infatti, nelle ultime due settimane, dal primo turno delle elezioni, i giovani hanno guidato un movimento che ha incluso l’occupazione di edifici come la Sorbona e azioni di strada per ripudiare un secondo turno in cui si voleva costringerli a scegliere tra due opzioni che non li rappresentavano con l’argomento del male minore.

Entrambi i candidati hanno sfruttato questo profilo nel quadro dello strumento antidemocratico che è il secondo turno o ballottaggio. Ricordiamo che questo strumento cerca di rafforzare artificialmente i candidati con più voti, che in realtà hanno ricevuto meno del 30% dei voti (e meno del 20% dell’elettorato totale) al primo turno. In altre parole, costringere l’elettorato a mobilitarsi per due opzioni che non avrebbe scelto con la paura della “ingovernabilità” per dimostrare che una di esse ha più del 50% dei voti (evitando di contare l’elettorato che si è astenuto, che in questo caso ha una consistenza storica).

Questo argomento implica che Le Pen ha fatto una campagna con lo slogan “tutti tranne Macron”, che fa piani d’austerità da cinque anni, mentre Macron ha usato gli striscioni “repubblicani” e ha sollevato lo spettro di quella che sarebbe l’estrema destra al potere.

Se è vero che gli ultimi sondaggi danno Macron un ampio margine sulla Le Pen, un’astensione massiccia accompagnata da un innaturale trasferimento di voti da una frazione importante dell’elettorato che al primo turno ha votato per il centro-sinistra di Jean Luc Melenchon, seguendo la logica del “tutto tranne Macron”, potrebbe rendere possibile l’arrivo al potere dell’estrema destra. Uno scenario che è, in linea di principio, altamente improbabile, ma non impossibile.

Lo storico livello di astensione di questo pomeriggio in Francia riflette il malcontento e la scelta che si è sentito nelle strade negli ultimi giorni contro Le Pen e Macron e con una resistenza attiva dall’ora zero di un nuovo governo.

I nostri compagni di Révolution Permanente in Francia, parte della rete internazionale La Izquierda Diario in Francia, hanno rivendicato una campagna di astensione attiva e una politica indipendente classista per costruire la resistenza operaia e popolare al prossimo governo.