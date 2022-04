Presidenziali in Francia: le prime stime danno Emmanuel Macron al 58,2% e Marine Le Pen al 41,8%.

In Francia non ci sono exit poll come in altri paesi, ma queste stime sono fatte sui primi voti messi a conteggio, dunque non risultati finali o esatti, ma stime, anche se in generale si confermano vicine al conteggio finale.

Macron ottiene così una vittoria, ma con un aumento di voti abbastanza significativo dell’estrema destra. La candidata di Rassemblement National ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre. Cinque anni fa, Macron la superava di 30 punti, con 66% a 34%. Ora questo divario si è ridotto considerevolmente.

Tenendo per buone queste stime, Marine Le Pen si aggiudica al ballottaggio oltre il 40% dei voti. Pochi minuti dopo la pubblicazione di queste cifre, la Le Pen è uscita e ha parlato ai media accettando i risultati. Ha detto che questi risultati sono già “una vittoria” per la sua forza politica e ha ringraziato soprattutto gli abitanti dell’interno delle province di Francia e anche i territori d’oltremare, dove ha ottenuto buoni risultati. Le Pen ha fatto riferimento nel suo discorso all’innalzamento dell’età pensionabile, all’insicurezza, all'”immigrazione anarchica” e alle “fratture che dividono la Francia”. Ha detto che continuerà con le sue politiche “per il bene del popolo francese”. Ha anche detto che i tradizionali partiti di opposizione sono stati “cancellati” e che la sua organizzazione è ora la “vera opposizione”. E ha chiesto una “lotta” alle elezioni legislative di giugno: “dobbiamo essere l’opposizione di Macron”. “Lanciamo stasera la grande battaglia elettorale delle elezioni legislative”, ha detto.

Le elezioni legislative sono importanti in Francia, poiché possono portare ad un primo ministro di una forza politica diversa dal presidente. Questa è la cosiddetta “coabitazione” istituzionale in Francia.

La caratteristica più evidente di queste elezioni è l’alto tasso di astensione, stimato al 28%, superiore a quello del 2017. Le elezioni del primo turno e del secondo sono state segnate da un alto tasso di astensione che esprime il disagio di ampi settori della popolazione non solo nei confronti dei partiti tradizionali (che sono crollati elettoralmente) ma anche delle istituzioni della Quinta Repubblica nel loro insieme.

Il regime politico in Francia combina un forte presidenzialismo con meccanismi di altri regimi parlamentari. Ciò si esprime nella figura del primo ministro, che di solito è il leader della prima minoranza in parlamento. In vari periodi in Francia, quella che è conosciuta come la politica della “coabitazione” è avvenuta tra un presidente (eletto a suffragio universale) di un partito e un primo ministro di un’altra forza politica, il che costituisce un grosso limite alla politica presidenziale, poiché il presidente deve negoziare di più con il primo ministro.

Puntando su questa situazione, Jean-Luc Melenchon, capo della coalizione Union populaire, ha chiesto ai suoi elettori di eleggerlo come primo ministro nelle elezioni legislative di giugno. “Il terzo turno inizia oggi”, ha detto Melenchon nel suo discorso ai media poco dopo l’annuncio della rielezione di Macron.

Anche se il primo ministro non è eletto direttamente, potrebbe andare a chi otterrà la maggioranza relativa nelle elezioni parlamentari. Melenchon ha ottenuto il 22% al primo turno e ora vuole aumentare questi voti a giugno.

Indipendentemente da come finirà il conteggio, ci si aspetta solo una piccola differenza con queste prime stime. Anche se il risultato sembra importante per Macron, esso è da relativizzare se guardiamo l’alto tasso di astensione. Ma anche se teniamo conto che molti hanno votato per lui più per paura dell’ascesa di Le Pen alla presidenza che per il sostegno al suo progetto politico. C’è quindi da aspettarsi che in Francia il conflitto sociale riempia le strade ancora una volta.

Traduzione da Izquierdadiario.es