Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Corrado Basile, compagno da lungo tempo impegnato nel lavoro di ricerca storica militante sul marxismo e sul movimento operaio, sulle circostanze particolari che danno una chiave di lettura, del tutto verosimile, della “strana” lettera di Amadeo Bordiga a Umberto Terracini, suo ex-compagno di partito ai tempi del Pcd’I, nel frattempo diventato dirigente del PCI togliattiano e “padre costituente”. Le considerazioni di Basile sono uno stimolo senz’altro utile per pensare alle implicazioni e agli approdi del peculiare marxismo di Bordiga e delle correnti che si rifanno al fondatore del Partito Comunista d’Italia.

«Tu procedi sempre per il meglio…»

Ipotesi sulla lettera di Bordiga a Terracini del 1969.

Un probabile approdo del determinismo meccanicistico

Nel 1975 uscirono gli Scritti scelti di Amadeo Bordiga riportando una lettera indirizzata a Umberto Terracini nel 1969. Essa – a detta del curatore, che non la commentò – era stata stranamente rinvenuta tra le carte di Alfonso Leonetti, e non tra quelle dello stesso Terracini, e suscitò tra non pochi lettori stupore e perplessità.

Questo documento, che riproduciamo integralmente più avanti, non ricevette tuttavia soverchia attenzione. Non gliela riservò nemmeno Sandro Saggioro, autore di una storia di «Programma comunista» (il gruppo che prendeva nome dal quindicinale con lo stesso titolo), del quale Bordiga fu il massimo esponente dal 1952 fino alla morte. Eppure la lettera conteneva passaggi a nostro avviso rilevanti.

Per lo più il testo fu ritenuto una banale corrispondenza d’occasione tra conoscenti e una frase poco chiara fu attribuita alle condizioni di salute dell’autore, già gravemente affetto dalla malattia che doveva portarlo alla morte l’anno seguente.

Dal tono della lettera alcuni lettori supposero che essa facesse parte di un prolungato rapporto epistolare tra Bordiga e Terracini. A conferma di questa ipotesi esiste una sola testimonianza – ed è perfino improprio definirla tale. Si tratta di un’email inviata da Michele Fatica, attuale presidente della Fondazione Bordiga, a Sandro Saggioro il 9 luglio 2011 di cui diamo un estratto.

Fatica stava preparando alla fine degli anni Sessanta Origini del fascismo e del comunismo a Napoli (1911-1915). Egli incontrò Bordiga per la sua ricerca e ne riferì a Saggioro decenni dopo nella suddetta email che contiene un cenno – per quanto ci consta mai più ripreso – alla corrispondenza in genere di Bordiga:

Fissato un appuntamento, da Roma, dove abitavo per essere comandato presso la scuola storica dell’Istituto per l’età moderna e contemporanea, mi recai in treno a casa sua [di Bordiga] a Formia con mia moglie e mia figlia di 3 anni. […] Bordiga, nonostante l’ictus, era effervescente. A me piacciono le battute e la conversazione fu tutta un fuoco di boutades. Siccome mia figlia piangeva che aveva fame, Amadeo e Antonietta [la sua seconda moglie] c’invitarono a restare a pranzo con la loro famiglia. […] Da allora Antonietta volle che ogni domenica le telefonassi. Nelle lunghe conversazioni telefoniche parlavamo dello scultore Giovanni Battista Amendola, fratello di Giovanni il ministro delle colonie, amico fraterno di Amadeo, di Edoardo D’Onofrio e di Umberto Terracini, che avevano scritto lunghe e commoventi lettere a Bordiga […], dandogli per alcuni versi ragione.

Aggiungiamo che, subito dopo la nascita della Fondazione Amadeo Bordiga, Liliana Grilli, che si occupò di una prima sistemazione delle carte di Bordiga, in una conversazione ci comunicò di un furto di documenti nella casa di Formia del comunista napoletano, senza peraltro specificare quale esito avessero avuto le indagini, effettuate all’epoca dalla polizia dopo regolare denuncia. Per parte nostra ci permettiamo di formulare il sospetto che dietro quel furto ci fosse lo zampino delle Botteghe Oscure, preoccupate di occultare «relazioni pericolose» di un loro dirigente. A dire il vero se ne potrebbe considerare anche un altro: che fossero stati i bordighisti per evitare «novità» troppo grosse.

Non possiamo dire altro finché la corrispondenza di cui ha parlato Michele Fatica non salterà finalmente fuori, ma dubitiamo che ciò possa avvenire.

Per certo si sa solo che, prima di quella lettera, Bordiga (lo dichiara proprio lui) aveva incontrato il senatore del PCI («la visita che mi facesti a Napoli» di cui si parla nella lettera potrebbe essere avvenuta anche molto tempo prima) e che nel 1970, poco prima della morte dello stesso Bordiga, Terracini si era recato di nuovo a trovarlo, riferendone nel corso di un’intervista in cui non aggiunse granché.

Per lo più, comunque, le parole della lettera del 1969 furono sottovalutate.

Per quanto ci riguarda invece riteniamo che essa sia di grande interesse per la storia di quelle che sono state definite «minoranze rivoluzionarie» in Italia. Che oggi non se ne occupino in molti, nulla toglie al notevole significato culturale e politico che esse hanno avuto. Tra queste minoranze il gruppo di Bordiga era stato quello che aveva dato particolare peso al problema della situazione controrivoluzionaria che si stava attraversando (e nella quale, tanto per esser chiari, ancora ci troviamo) e ai suoi possibili sbocchi. Ma, dopo la morte di Bordiga e dopo l’esito negativo, si potrebbe dire fallimentare, delle sue previsioni (sintetizzate nella lettera) il raggruppamento, pur conoscendo qualche afflusso di militanti e simpatizzanti anche alle proprie propaggini fuori d’Italia, entrò in una spirale di smarrimenti progressivi che lo ridussero al lumicino. Esso infatti non seppe darsi una spiegazione del perché la rivoluzione, nonostante l’arrivo della crisi economica generale e nonostante le lotte del proletariato, non fosse scoppiata.

Dal periodo immediatamente successivo alla lettera di Bordiga nulla è cambiato e questo quadro desolante è arrivato a comprendere più o meno tutte le formazioni che si sono richiamate o si richiamano alla tradizione della «sinistra comunista italiana», legata inscindibilmente al nome di Bordiga.

Nella lettera a Terracini si delineano proprio i nodi di una visione politica meccanicistica, mentre contemporaneamente si configura quello che a buon diritto si può definire un «giallo», rispetto al quale, visto che finora non lo ha fatto nessuno, è arrivato il momento di formulare un’ipotesi la cui verosimiglianza giudicherà chi ci legge.

* * *

Ecco intanto la lettera di Bordiga del 1969:

Formia, 4 marzo 1969 Caro Umberto, mi recò vera gioia il caro tuo saluto per l’inizio di quest’anno ed è chiaro che convengo con entusiasmo nel tuo auspicio di tempi migliori. Seguo le notizie della tua attività e penso che date le situazioni (quella di Lenin a riguardo, era una tirata di orecchi al mio indirizzo, ma non la ho accusata né allora né oggi), tu procedi sempre per il meglio, come quaranta anni fa. Ricordo bene l’affettuosa visita che mi facesti a Napoli, e di tutta la tua vecchia e solida amicizia mi compiaccio e ringrazio con cuore uguale. Io attendo, in posizione sempre cocciuta e settaria che, come ho sempre preveduto, entro il 1975 giunga nel mondo la nostra rivoluzione, plurinazionale, monopartitica e monoclassista, ossia soprattutto senza la peggiore muffa interclassista, quella della gioventù così detta studente. Dal canto nostro quando avevamo quei verdi anni abbiamo fatto il meglio che si doveva. Io non torno in quella fetida metropoli di Napoli perché spero di arrivare alla guarigione in questo clima migliore ed avere, da vivo, ancora il tempo di ribadire quanto ho nel passato difeso. Vado infatti migliorando con sicurezza e conto che il mio cervello, non certo elettronico, avrà ancora a servire a qualche cosa, non essendo del tutto astemio di scienze, di tecniche e di filosofia storia. Ti mando un caldo ed affettuoso saluto con i migliori auguri per te insieme a mia moglie Antonietta che si prodiga per la mia cura con i più estremi sacrifici, sebbene non ricordi dopo tanto tempo te; bensì Gramsci, che per mio desiderio le impartì alcune lezioni di filosofia quando era ragazza. Con affetto. tuo Amadeo Permettimi di segnalarti il mio vecchio articolo scritto nel 1949, dal titolo: Come abbiamo sempre posto la questione de «Gli intellettuali e il marxismo», è riprodotto nel n. 4 di «Programma comunista» testé uscito. Non penso che lo troverai nelle emeroteche parlamentari. In ogni modo a Roma si vende nelle seguenti edicole: Piazza di Spagna; Piazza Cavour; Piazza Bologna; Piazza dei 500; Piazza Croce Rossa; Via Carlo Felice; (San Giovanni) Ed. Cirioni alla Città degli Studi. Se ti dà troppa noia potrò mandartelo io se me lo dici.

* * *

Cominciamo a commentare il documento. Prima di tutto occorre sgombrare il campo da una «stranezza» destinata purtroppo a rimanere tale. Bordiga scrive che Terracini nella sua attività procedeva al meglio «come quarant’anni fa». La data evocata è inequivocabilmente il 1929 e le parole di Bordiga suppongono una presunta correttezza della politica seguita da Terracini in quel momento. Ma, se è vero che a quell’epoca Terracini manifestò il proprio dissenso rispetto alla svolta avventurista legata alla sciagurata teoria del «socialfascismo» – con questa espressione lo stalinismo designò le formazioni socialdemocratiche fino al lancio dei Fronti Popolari – è altrettanto sicuro che egli lo fece da posizioni sostanzialmente gramsciane, cioè di destra .

La frase di Bordiga però avrebbe potuto essere chiarita soltanto da lui.

Nella lettera non c’è nessun riferimento alla politica internazionale, ma dato lo spessore del destinatario è di qui che è opportuno prendere le mosse. Bordiga scrive «tu procedi sempre per il meglio». È quindi anzitutto necessario rifarsi sinteticamente, tra le posizioni sostenute da Terracini nell’ambito della politica internazionale dell’Italia e del movimento operaio italiano, a quelle che nella sua attività politica dal dopoguerra lo hanno coinvolto più direttamente e che hanno avuto maggiore continuità nel tempo.

Partiamo dall’atteggiamento verso lo Stato di Israele, che non esisteva prima della seconda guerra mondiale. Terracini cominciò ad occuparsene a partire dal 1948, cioè dal momento in cui venne proclamato. Il 26 maggio 1948 egli presentò un’interrogazione parlamentare come responsabile della politica estera del PCI contro il mancato riconoscimento da parte del governo di Roma allo Stato di Israele denunciando la «parzialità filoaraba» del comportamento della diplomazia degasperiana su questo aspetto della situazione, «parzialità» che fu in sintonia con la prudenza iniziale degli Stati Uniti e con le riserve espresse nei confronti dei sionisti dal Vaticano.

Terracini si lanciò in un vero e proprio ditirambo dell’apparato sionista installato con la forza e il terrore in Palestina che vale la pena leggere:

Lo Stato di Israele è una fucina ardente di operosità, è un paese che divora, assorbe un’enorme quantità di prodotti industriali, di materie prime, di semilavorati .

Dal 1955 Terracini partecipò alle manifestazioni ricorrenti fino al 1960 contro l’antisemitismo organizzate dai sionisti nel nostro come in altri paesi.

Dobbiamo ultimare il richiamo delle prese di posizione di Terracini, prima di affrontare i temi della politica generale del PCI e della previsione sul 1975. Crediamo che sia sufficiente il fatto che Terracini compì un viaggio in Israele per partecipare a un congresso di combattenti antinazisti, e non a nome della direzione del PCI, bensì a titolo personale, subito prima che scoppiasse la Guerra dei Sei Giorni (giugno 1967). Quando questa guerra si concluse Israele non si ritirò, com’è noto, dai territori che aveva sottratto agli arabi – la penisola del Sinai, la striscia di Gaza, le alture del Golan e la Cisgiordania con Gerusalemme est – e di cui restano tracce ancora oggi. Terracini mise sullo stesso piano la questione dei territori occupati e il rapporto con i palestinesi e gli Stati arabi, non attribuendo alla prima il carattere dirompente che poteva avere, sul piano dello stesso movimento di massa. Egli si impegnò soprattutto in difesa della legittimità dello Stato ebraico in nome del diritto internazionale e rifiutando di inserirlo nel quadro della politica imperialista.

L’attività di Terracini si proiettava peraltro inevitabilmente sugli intricati e scottanti problemi del Vicino Oriente non meno che nei confronti del ruolo del sionismo nei rapporti di classe internazionali, anche se stiamo ovviamente parlando di una fase in cui Israele non disponeva dell’imponente arsenale bellico che mette in campo oggi.

Quest’ultima osservazione va fatta soprattutto in prospettiva, ma in quanto abbiamo detto sopra ci sono vari elementi sui quali riflettere. Non ultimo il fatto che le centinaia di bombe atomiche di cui dispone Israele sono una spada di Damocle sospesa sulle speranze di ripresa di un movimento rivoluzionario alle quali ancora vogliamo credere.

Terracini non era un militante qualsiasi del PCI e le sue prese di posizione sul sionismo e su Israele non possono essere messe da parte. Come si può constatare, la strada su cui il dirigente di Botteghe Oscure procedeva «sempre per il meglio» (Bordiga dixit) era quello del filosionismo militante, molto al di là della sottovalutazione degli avvenimenti Vicino Oriente, e questo inquadramento non saltare agli occhi di chi militava nella «sinistra comunista italiana».

Tuttavia Bordiga non solo non vi fa cenno ma dichiara compiacimento per l’atteggiamento generale del suo interlocutore. Certo quando scrisse la sua lettera, egli era già malandato, ma era uomo troppo attento per cadere nella trappola di giudizi superficiali e poi disponeva di alcuni collaboratori più o meno regolari che lo avrebbero dovuto informare sui problemi politici più delicati come appunto quello della relazione con Terracini, nella quale il sostegno di quest’ultimo al sionismo non poteva essere lasciato assolutamente in disparte. Ma non ce la sentiamo di scaricare soltanto sulle spalle di costoro la responsabilità della cosa perché equivarrebbe a fare oltretutto un torto all’intelligenza del massimo esponente della «sinistra comunista italiana», allora ancora lucido. Sulle posizioni di «Programma comunista», nel quale Bordiga scriveva, si può solo dire che non fossero limpidissime a proposito di Israele, con una sottovalutazione evidente del fenomeno sionista.

Sicuramente ci attireremo non poche critiche per lo spazio che dedichiamo all’argomento: non pochi lettori lo considereranno fuori contesto. Ma, posto di che si tratta, ossia del filosionismo, essere intransigenti e parlarne non è assolutamente fuori luogo. Ridurre la lettera che abbiamo riportato a un biglietto di circostanza come hanno fatto molti commentatori è senz’altro possibile, ma poco produttivo.

Continuiamo col delineare la figura di Terracini, almeno quel tanto che basta per decrittare la lettera in esame.

Dirigente prestigioso e irrinunciabile del partito togliattiano, anche se abbastanza isolato al suo interno (come ebbe a dire lui stesso in varie occasioni), il suo prestigio derivò, oltreché dal ruolo svolto nell’antifascismo dell’ultimo periodo del conflitto mondiale (nella Repubblica della Val d’Ossola e nel CLN dell’Alta Italia), anche dal fatto che egli fu utilizzato, con il suo consenso, come incarnazione di un’improbabile versione «democratica» o moderata dello stalinismo (ne fanno fede anche le critiche da lui portate ai dirigenti del partito e dello Stato sovietico proprio sulla questione ebraica e sull’antisemitismo, fenomeno che in qualche modo essi agevolavano all’interno del paese e ciò nonostante il fatto che l’Unione Sovietica fosse stata la prima a riconoscere il nuovo Stato di Tel Aviv).

E qui ci possiamo fermare perché l’inconsistenza delle prese di distanza da Mosca apparve in tutta evidenza a seguito del vergognoso comportamento del nostro senatore nel 1956: di fronte all’intervento sovietico contro la rivolta ungherese e alla pesante crisi che investì l’organizzazione di cui faceva parte, costui appoggiò l’azione dei carri armati di Mosca (alla riunione della direzione del PCI del 30 ottobre 1956 si schierò infatti con Togliatti in nome della pace nel mondo e poi, sull’«Unità» del 18 giugno 1958 giudicò come un «atto necessario il processo a Imre Nagy e la sua condanna a morte»).

Segnalata deve essere però anche la presa di posizione di Bordiga, il quale, se elogiò i proletari di Budapest che, a suo giudizio, avevano dato anche qualche lezione alla classe operaia degli altri paesi europei, pronunciò contro gli insorti nel loro insieme una sentenza che, in altra sede, abbiamo definito «raggelante»: «non è roba nostra», senza proferire verbo su quando e come quella «roba» avrebbe potuto diventare «nostra».

* * *

Passando alle idee di Terracini sulla politica generale del PCI, alle quali sono riferite senza ombra di dubbio le parole di Bordiga che abbiamo evidenziato in corsivo, e ricordato che Terracini fu uno degli estensori della Costituzione approvata nel 1948 – «la più bella del mondo» secondo un’espressione entrata nel linguaggio comune –, in linea con l’ingresso nel 1944 degli stalinisti nel governo del Regno del sud , vale la pena riportare quanto lo stesso Terracini ebbe a dichiarare a una prestigiosa rivista proprio sulla Costituzione e sulla necessità di aggiornarla ai nuovi tempi pochi anni dopo la lettera ricevuta da Bordiga. Il distacco temporale in questo caso non ha molta importanza, a contare è la chiarezza.

[La Costituzione] ha innanzitutto recuperato le libertà civili e politiche che il popolo italiano aveva conquistato nel primo mezzo secolo della sua vita unitaria e indipendente, lottando contro il blocco retrivo-moderato al potere e che erano state soppresse dal fascismo. Ma, in più, la Costituzione ha dispiegato e inquadrato queste libertà in un più ampio sistema, comprensivo anche di quei diritti sociali che erano successivamente maturati per i lavoratori grazie alle lotte da essi condotte in parallelo con le trasformazioni delle strutture economiche del paese e contro il cui affermarsi il fascismo aveva scatenato la sua violenza e costruito la sua dittatura. E proprio in questo consiste l’essenza progressiva della nostra Costituzione, in quanto riflesso della storia in atto e della sua proiezione nel futuro. A questa stregua essa non può tollerare mutamenti o ricevere revisioni.

In realtà la Costituzione è un insieme di articoli molti dei quali iniziano con una frase che viene subito contraddetta nelle righe successive, in perfetto stile truffaldino. Un esempio peraltro della fumosità del testo è costituito dagli articoli 39 e 40 che trattano dei rapporti di lavoro e del diritto di organizzazione e di sciopero. Essi rinviano alla loro regolamentazione attraverso leggi che non vengono specificate e quindi sono demandate alle scelte dei governi e delle forze politiche predominanti sotto la ferula dei «poteri forti». Ma non intendiamo dilungarci su questo punto e quindi vediamo come il senatore del PCI collocasse questo discorso di fronte al passare del tempo nel prosieguo di quell’intervista.

Trent’anni di esperienza suggeriscono infatti, a parer mio, di apportarvi [alla Costituzione] alcune modificazioni di carattere non secondario. Ad esempio, per il parlamento, la sostituzione del sistema bicamerale con il sistema unicamerale; poi la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il quale non ha mai funzionato e i cui compiti, nella successione dei tempi, sono stati assunti dagli incontri biangolari o triangolari fra sindacati, associazioni imprenditoriali e governo; e ancora l’introduzione nel Consiglio supremo della difesa di una rappresentanza del parlamento.

Se questa era la via al socialismo in Italia, si poteva stare veramente freschi. Sul punto cruciale delle alleanze nel PCI era in atto già nel 1969 l’elaborazione della linea che poi sarebbe stata identificata come «compromesso storico», alla quale Enrico Berlinguer, succeduto a Longo al vertice del partito, avrebbe dato forma definitiva nel 1974. Continuiamo la citazione:

L’ alleanza tra i tre movimenti popolari – comunista, socialista e cattolico – pone dei problemi, […] che riguardano particolarmente la Democrazia·Cristiana. Come vede […] la possibilità di realizzare l’incontro con i cattolici; e se ciò non fosse possibile nelle forme di una alleanza con la DC, si prospettano altre possibilità per mutare la guida del paese? L’appello del mio partito alla confluenza dei tre movimenti popolari nell’impresa responsabile di dare all’Italia una nuova dirigenza democratica con ferma volontà realizzatrice non cade su di un terreno impreparato. Pensi anche solo all’avanzato processo dell’unificazione sindacale. Ma sul piano istituzionale, in quanto schieramento parlamentare in funzione di governo, il problema non si pone in termini di movimenti, sì bene di partiti. E la sua soluzione, allora, comporta un’attenta e precisa analisi della Democrazia Cristiana quale essa è stata e resta tuttora: rappresentante di specifici interessi e portatrice di conseguenti ideologie. A questa stregua è incontestabile che, nonostante ii suo seguito di massa, il partito democristiano è storicamente ii partito della grande borghesia capitalistica italiana, quanto meno nei limiti in cui una classe economicamente dominante abbisogna ancora di uno strumento operativo all’interno delle istituzioni politiche, nell’intreccio delle sovrastrutture. Tutto ciò è sufficiente per contestare alla DC il ruolo che essa rivendica di rappresentare in modo esclusivo, in campo politico, l’intero movimento cattolico italiano, per sua natura interclassista. Che essa lo pretenda è comprensibile; ma ciò che non comprendo è che a simile pretesa cadano e accedano i partiti rappresentativi degli altri due grandi movimenti popolari: il partito socialista e il partito comunista, i quali, riconoscendo validità alla loro coesistenza richiamandosi ambedue ad una stessa matrice di classe – la classe operaia – esitano poi o nicchiano o addirittura respingono l’ipotesi della possibile coesistenza di due rappresentanze politiche del movimento cattolico. […] Qui mi sembra davvero che i partiti della sinistra subiscano anch’essi, forse inconsapevolmente, la suggestione psicomorale che da sempre l’apparato religioso e mondano della Chiesa ha esercitato sul nostro mondo politico imponendo al partito democristiano il sigillo dell’esclusività. Ma in seno al mondo cattolico si avverte un profondo fermento in senso contrario e nuovo, il quale, se pur lento, contrastato e quindi anche travagliato, non potrà non trovare, specie in conseguenza delle spinte acceleratrici che insorgono dalla stretta dell’odierna congiuntura, uno sbocco liberatorio, e precisamente nella rottura dell’attuale partito unico dei cattolici con la formazione di un secondo partito cattolico, di sinistra, naturalmente candidato all’alleanza con ii partito comunista e con ii partito socialista. Agevolare questo processo dovrebbe essere un impegno per chi auspica e prepara la svolta democratica, pure declinando il ruolo grottesco di facitori o rifacitori delle altrui sorti politiche. […] Ora è vero che l’attuale congiuntura non è rivoluzionaria secondo la vecchia accezione del termine; ma è certamente una congiuntura nella quale lievitano componenti rinnovatrici possenti le quali, alla base della Democrazia Cristiana, creano le condizioni per una ristrutturazione organizzativa in senso partitico del movimento cattolico.

Quanto alle «componenti rinnovatrici» tra i cattolici, Terracini non seppe fare altro che un elenco tutto sommato modesto: «la denuncia da parte delle ACLI della loro collateralità», «le oscillazioni intervenute nelle scelte della Coldiretti» e «lo scarto autonomistico dell’organizzazione giovanile democristiana». Egli non dedicò inoltre neanche un cenno alla lotta dei proletari e alla funzione dello Stato basato sulla Costituzione nei loro confronti.

Contro questo Stato avrebbero invece dovuto essere attrezzate e dirette le lotte stesse, sulle quali gravava allora la cappa di piombo rappresentata dai tre sindacati ufficiali, appendici fin dalla loro nascita o rinascita del ministero del lavoro, rispetto ai quali Terracini non disse nulla.

Per parte loro, i rivoluzionari avrebbero dovuto innanzi tutto denunciare il mito dell’unità sindacale come base dell’efficacia della resistenza anticapitalistica, dimostrando che in realtà esso era solo una foglia di fico della CGIL per giustificare la distanza tra i suoi atteggiamenti roboanti e la sua fuga di fatto di fronte alla lotta.

Soprattutto si sarebbe dovuto andare al di là della terminologia, svolgendo un’analisi materialistica delle strutture del potere – capaci di adeguarsi alla complessità dei rapporti sociali – e sarebbe stato evidente che a quel punto sarebbe stato evidente che non ci si trovava più di fronte ad un sindacato, seppure reazionario, ma ad un vero e proprio strumento di contenimento e dispersione delle spinte di classe. Ma per Bordiga, come erano invarianti i principi tattici, altrettanto lo erano le caratteristiche del dominio capitalistico.

Invece di denunciare la situazione reale, Bordiga e il gruppo di «Programma comunista» rifiutarono con forza di abbandonare la CGIL varando anzi nel 1968 un foglio intitolato «Il Sindacato rosso», convinti che in quel sedicente sindacato avrebbe potuto prevalere facilmente una non meglio precisata «anima classista» (che mai nessuno ha avuto il piacere di incontrare).

Si sarebbe dovuto all’opposto procedere a una riorganizzazione politica territoriale delle masse lavoratrici con quanti fossero disposti a intraprendere il tentativo, ma non si fece nulla. Sarebbe interessante chiedere in proposito un parere a coloro che hanno vissuto quel periodo, in particolar modo se presenti agli scontri durissimi con la polizia di cui, dopo prolungati scioperi alla FIAT di Torino, furono protagonisti migliaia di proletari e di studenti il 3 luglio 1969 in Corso Traiano. Ma non possiamo soffermarci su questo punto, per quanto sia importante, e siamo obbligati ad andare oltre.

[Sui concetti di questi ultimi paragrafi abbiamo una valutazione diversa sia dal “conservatorismo” sindacalista di Bordiga, che ci pare risenta delle vecchie posizioni sul fronte unico e sulla tattica sindacale che già aveva negli anni Venti, sia da Basile, che distingue tra i sindacati burocratizzati “normali” e finti sindacati che si presentano come organi di contenimento della lotta operaia: non ci sembra che ci sia da distinguere una stagione “buona” e una “cattiva” nel caso dei sindacati burocratizzati e concertativi, e non è su tale fattore che si dovrebbe modulare la tattica sindacale complessiva dei comunisti in un paese. La mancanza di un’organizzazione leninista affermata in Italia in quegli anni cruciali ha senz’altro costituito la perdita di una grande occasione per l’attualizzazione e la messa alla prova dei “vecchi” concetti difesi da Lenin e dall’Internazionale Comunista al suo apogeo, ndr]

Il pensiero e l’attività di Terracini richiamati nella lettera di Bordiga sono definiti in modo più che netto nei brani che abbiamo riprodotto, ma c’è ancora un tassello da inserire nel mosaico.

Nel febbraio 1969, poco più di due settimane prima della lettera di Bordiga, Terracini era intervenuto al XII congresso del PCI attaccando la politica dichiaratamente interclassista propugnata dall’ala destra del partito (in particolare da Giorgio Amendola), salvo appoggiare però in pieno le posizioni più blandamente riformiste del segretario Luigi Longo. Nell’intervento Terracini si era fatto bello citando la discussione che aveva avuto a Mosca con Lenin nel 1921 (al terzo congresso dell’Internazionale comunista). Nella lettera di Bordiga c’è un richiamo alle critiche che Lenin gli rivolse in tale occasione e ciò confermerebbe il fatto che egli facesse riferimento proprio a quell’intervento congressuale e, più in generale, prestasse davvero un’attenzione particolare a ciò che Terracini faceva .

* * *

C’è ancora un tema sul quale è doveroso soffermarsi. Si tratta di quanto affermato da Bordiga a proposito degli studenti portatori di quella che egli definisce «muffa interclassista».

Alle origini del movimento del Sessantotto c’era stata, ed era ancora in essere, una profonda crisi dei rapporti sovrastrutturali della società che sarebbe stato necessario capitalizzare da un punto di vista politico e organizzativo. La lettera di Bordiga contiene inoltre un rinvio a un articolo del 1949 e crediamo di non sbagliare sostenendo che egli presupponesse di trovarsi in sintonia con Terracini.

Lo scritto del 1949, dopo aver precisato in linea generale il rapporto tra l’intelligencija e la tensione rivoluzionaria, trascurava qualcosa di fondamentale: precisamente se la sottomissione all’ideologia borghese, nonostante mille capriole, da parte del movimento studentesco e giovanile in genere, fosse di natura tale da non permettere, oltre a una specifica attività di proselitismo, anche un’azione di indirizzo delle proteste. Tale indirizzo – oltre ad analizzare le cause generali e occasionali del malessere diffuso tra gli studenti, criticare l’erroneità della visione immediata che essi stessi ne avevano e confermare la validità della teoria e dei principi del socialismo rivoluzionario – avrebbe dovuto inquadrare i problemi particolari di quella reazione contro lo stato di cose esistente in un programma anticapitalistico complessivo e in un’azione conseguente. Ciò oltreché per dar forza a una reazione scaturita da strati sociali intermedi tra la borghesia e il proletariato, sterile se lasciata a se stessa, per fornire ai lavoratori una capacità trainante assieme alla consapevolezza del loro ruolo eversivo centrale nei confronti del sistema.

Fu proprio l’assenza di risposta a questa questione a tagliar fuori «Programma comunista» e lo stesso Bordiga dai ragguardevoli fermenti di quel periodo contribuendo così ad aprire la strada all’operaismo prima (da «Quaderni rossi» a «Lotta continua» e a «Potere operaio») e alla «lotta armata» degli «anni di piombo» poi, che coinvolsero un numero notevole di giovani – varie fonti sostengono che l’ambiente nel quale si muovevano le Brigate Rosse, per esempio, era costituito da circa diecimila simpatizzanti, termine con il quale si è soliti indicare non soltanto chi nei confronti di un’organizzazione esprime un consenso generico, ma è anche «disposto a dare una mano»

Qualcuno potrebbe obiettare che la lettera di Bordiga del 1969 era rivolta a Terracini e non ai militanti di «Programma comunista» e pertanto le osservazioni che abbiamo fatte costituirebbero una divagazione, ma si tratterebbe di un’obiezione poco consistente.

* * *

A questo punto è opportuno tornare indietro nel tempo.

Verso la fine della guerra Bordiga aveva riallacciato i rapporti con i militanti rimasti fedeli alle posizioni della sinistra comunista e ne aveva stabiliti di nuovi con altri provenienti da quella socialista o da ambienti libertari, tutti profondamente contrari alla «svolta di Salerno» dell’aprile 1944. Questa svolta era stata promossa da Mosca e applicata da Palmiro Togliatti per la formazione di un governo di unità nazionale che comprendesse la monarchia, Badoglio e i principali partiti antifascisti. Il governo si formò e si formò anche, in vari mesi di discussioni e contatti nell’Italia meridionale (il paese era ancora diviso in due per le operazioni militari), la Frazione di Sinistra dei Comunisti e Socialisti Italiani con seguito piuttosto consistente di membri e simpatizzanti, tutti convinti della necessità di ostacolare la manovra di Togliatti chiaramente indirizzata a subordinare al rafforzamento dello Stato borghese il movimento operaio. Questo, pochi mesi prima aveva adottato un indirizzo poco confacente con quello della CGIL legata ai Comitati di Liberazione Nazionale dando vita, poco prima della stessa CGIL, alla cosiddetta CGL rossa, cui parteciparono anche gli azionisti e i repubblicani rimasti fuori dall’alleanza di governo . Priva tuttavia di un preciso punto di riferimento politico la CGL rossa ebbe il fiato corto (non si dimentichi neppure per un istante che, come ricordato da Trotsky in uno dei suoi ultimi scritti, l’efficacia della resistenza anticapitalistica degli operai è un sottoprodotto dell’attività di una direzione rivoluzionaria).

Bordiga collaborò strettamente con la Frazione e fu uno degli autori (con il trotskista Libero Villone e con l’ambiguo Matteo Renato Pistone) delle tesi intitolate Per la costituzione del vero partito comunista, che furono approvate dall’organizzazione ai primi di gennaio del 1945. In questo documento, dopo un’esposizione sulla degenerazione della Terza Internazionale, si poteva leggere quanto segue:

L’avere impostato la lotta antifascista non come lotta rivoluzionaria per l’abbattimento della borghesia, ma come lotta per la restaurazione di un ordinamento borghese democratico, ha avuto l’inevitabile conseguenza di rafforzare la borghesia italiana gravemente colpita dalla guerra e dalla disfatta. La borghesia, irretendo le forze politiche del proletariato nei comitati di liberazione nazionale, riesce a guadagnare tempo, e a procurarsi quegli appoggi interni ed internazionali che, secondo i suoi piani, le consentiranno ancora una volta di restaurare il suo dominio e il suo sfruttamento sul proletariato. […] La necessità del nuovo partito è determinata dall’impossibilità di raddrizzare gli esistenti partiti cosiddetti proletari. Il partito socialista è ormai troppo inquinato di opportunismo piccolo-borghese per poter diventare ciò che del resto non è mai stato, e cioè un partito rivoluzionario. Nel partito comunista, la degenerazione è ormai completa; e la dittatura instaurata sui militanti dalla cricca dei funzionari impedisce dall’interno del partito ogni leale lotta contro la degenerazione. Ciò nonostante, per il permanere in quei partiti di elementi onesti ancora illusi sul carattere rivoluzionario e proletario del loro partito, è necessario svolgere all’interno una concreta opera di chiarificazione ideologica, mediante la quale gli elementi non ancora corrotti dalla degenerazione centrista potranno ritrovare la loro giusta strada.

Più oltre, dopo un paragrafo in cui si affermava che il proletariato doveva comprendere che nessun aiuto si doveva attendere da una Russia che, legata a un’alleanza militare e politica con gli imperialismi più forti di tutto il mondo, era naturalmente portata ad assumere aspetti e a svolgere azioni sempre meno comunisti e sempre più imperialisti, seguiva il tentativo di chiarire la collocazione specifica della Frazione rispetto alla situazione delle minoranze rivoluzionarie nel resto d’Italia.

In Alta Italia, l’esistenza di un numeroso ed evoluto proletariato industriale ha consentito ai nostri compagni della Sinistra un lavoro più esteso e più profondo, ricco di buoni risultati; e così, in quelle regioni, la Sinistra ha potuto già da alcuni anni costituirsi in partito, per differenziarsi, anche nel nome, dal partito sedicente comunista italiano, nel quale la degenerazione collaborazionista e centristica ha preso l’aspetto di un risorgente nazionalismo, il vero partito comunista, classista e rivoluzionario, si è denominato «Partito Comunista Internazionalista», e ha come suo organo il «Prometeo», che, pur nelle difficilissime condizioni della più tremenda illegalità, mantiene alta la bandiera della rivoluzione proletaria e della dittatura del proletariato. Nell’Italia meridionale e centrale la mancanza di un proletariato industriale numeroso ed evoluto ha facilitato invece il compito agli inganni ed alle ipocrisie dei centristi, talché ancora pochi elementi sani si sono resi preciso conto della definitiva degenerazione del partito comunista e della inconsistenza rivoluzionaria del partito socialista. Pertanto, in questa parte d’Italia la Sinistra si è organizzata in frazione, che agisce all’interno dei partiti per facilitare ed affrettare nei militanti la comprensione dei loro doveri e dei loro interessi di rivoluzionari […]. D’altra parte, le continue uscite dai partiti socialista e comunista di buoni elementi, espulsi o volontariamente postisi fuori dalla melma dell’arrivismo e dell’opportunismo, hanno assegnato alla Frazione un altro compito, oltre quello ideologico e propagandistico: il compito organizzativo. Tale compito si è tradotto necessariamente nella creazione di una organizzazione esterna ai partiti esistenti, organizzazione che ha avuto lo scopo precipuo di permettere un organico collegamento tra tutti quegli elementi che avevano raggiunto un sia pure elementare livello di coscienza proletaria e rivoluzionaria, e che perciò stesso erano stati o si erano posti fuori dai partiti proletari (sedicenti tali) costituiti. È evidente a tutti che questo organico collegamento è indispensabile, sia per alimentare e dirigere in senso unitario ed armonico il lavoro frazionistico all’interno dei partiti comunista e socialista, sia per fornire a tutti i compagni e simpatizzanti la stampa e il materiale indispensabile per la preparazione ideologica e per la propaganda, e sia infine per iniziare la preparazione ei quadri necessari per la costruzione del nuovo partito. […] Ora, la «tattica» sempre più a destra dei centro-opportunisti facilita e accelera il processo di chiarificazione e matura la coscienza dei militanti, mentre la imminente cessazione della guerra imperialistica, con l’aggravarsi della situazione generale in tutti i paesi d’Europa (vedi Varsavia, Bruxelles, Atene), non soltanto prepara le condizioni favorevoli per la trasformazione della Frazione in partito, ma apre un periodo che può precedere anche di poco una situazione prettamente rivoluzionaria. […] Grave ed irreparabile sciagura per il proletariato italiano sarebbe se nel prossimo futuro si delineasse una situazione oggettiva rivoluzionaria senza che si fosse già saldamente costituito il partito capace e deciso a sfruttarla per dirigere la classe operaia alla conquista del potere politico e all’instaurazione del suo regime di classe .

Il testo, fin troppo chiaro riguardo alle prospettive a breve scadenza della situazione di classe, non lo era altrettanto sulla contrapposizione nell’Italia del sud del «lavoro esterno»» rispetto ai partiti tradizionali della classe operaia e del «lavoro interno» al loro apparato. Siamo convinti, anzi, che ne siano scaturite una certa confusione e non poche delusioni per coloro che lo intrapresero.

Nel luglio 1945, dopo un infelice tentativo di raggruppamento con altre formazioni dissidenti dal PCI, si addivenne però all’unificazione della maggioranza della Frazione con il Partito Comunista Internazionalista del Settentrione sulla base del richiamo alle tesi della «sinistra comunista italiana», anche se con l’accentuazione di alcuni loro aspetti in senso ultrasinistro. L’operazione, un po’ in contrasto con le premesse sulle quali la Frazione stessa si era costituita e a cui non tutti i militanti parteciparono, fu determinata dalla necessità di contrastare derive di vario genere, forse anche una ispirata al «titoismo» della lotta partigiana che si era manifestata nel forte gruppo romano che faceva capo al giornale «Bandiera rossa», vari dirigenti del quale erano influenzati dalla Frazione e in particolare da Bordiga e organizzati in specifico gruppo della Frazione stessa. A «Bandiera rossa» faceva capo inoltre una numerosa componente di stalinisti che avevano rifiutato la collaborazione con Badoglio.

Bordiga collaborò intensamente alla stampa della nuova organizzazione, che mantenne il nome che aveva già assunto al nord. Rapidamente si sviluppò un dibattito tra coloro che erano convinti che la situazione stesse per riproporre i problemi del primo dopoguerra e coloro che lo negavano sulla base di un’analisi dettagliata della profondità dell’abisso nel quale era stato cacciato il movimento operaio, non solo in Italia.

Ovviamente tale discussione non avrebbe dovuto incidere sull’esigenza di un lavoro rivoluzionario – che non consiste solo nella presa del potere, ma nello spingere più avanti possibile, rispetto alle condizioni date, il fronte antagonistico. Bordiga, che fu tra i più lucidi nel valutare la situazione oggettiva, maturò però la convinzione che, fino alla ripresa della lotta di classe per l’acuirsi delle contraddizioni del sistema , si dovesse svolgere in modo prioritario un’attività di ripresentazione degli snodi essenziali della teoria rivoluzionaria, nata a suo avviso in un sol blocco invariante nel 1848, cui la «sinistra comunista italiana» nel 1921-23 avrebbe fornito un contributo essenziale in materia di tattica comunista.

A parte il fatto che la lotta di classe resta un fantasma se non la si fa emergere dalle spinte che serpeggiano nel magma sociale, l’opera di proselitismo – senz’altro necessaria – si sarebbe rivelata inutile, anzi controproducente, se avulsa da una presenza reale nella vita politica.

Fu il sottofondo della scissione del 1952 dalla quale Bordiga trasse però la possibilità materiale di compiere quel lavoro di ripresentazione dell’integralità del marxismo per il quale si era battuto precedentemente, mentre i militanti di «Programma comunista» cercavano faticosamente di affiancarlo, pur senza sminuirne il carattere prevalente, con la propaganda e l’agitazione in vista del rafforzamento della piccola organizzazione di cui disponevano, ma senza grandi risultati perché si ponevano inevitabilmente, a volte in modo legittimo e a volte in malo modo, problemi politici, sempre liquidati come espressione non della realtà ma di «rami secchi» della pianta di «Programma».

Il lavoro di Bordiga raggiunse, va riconosciuto, anche punte di eccellenza nel corso degli anni (qui non presteremo loro attenzione, ma lo hanno fatto non pochi studiosi), fino a che non sembrò approssimarsi la tanto attesa crisi generale del sistema.

* * *

Ma quale era stato l’apporto della «sinistra comunista italiana» alle idee di Marx ed Engels che era necessario restaurare e ripresentare? Bordiga stesso provvide a spiegarlo innanzi tutto con una caratterizzazione in senso assoluto dell’impianto deterministico che aveva dato alla dottrina rivoluzionaria: a suo avviso sarebbe stata la crisi economica a scatenare contro il sistema le masse sottoposte a condizioni vita e lavoro sempre peggiori e aprire così la strada alle forze rivoluzionarie.

Porre in questo modo il problema equivaleva però a trascurare l’esperienza storica, che era stata ed era molto più complessa. È vero che neanche l’Internazionale Comunista fece molto per chiarire le cose. Ma per lo meno essa non cadde nella fuorviante interpretazione della crisi economica generale come causa e della rivoluzione come effetto che la storia europea si incaricò subito, e fin dal 1923, di smentire.

Al proprio determinismo Bordiga aggiunse – anche se in modo indiretto, sfumato si potrebbe dire – parole che sembrano suonare nel senso del riconoscimento del fatto che per la rivoluzione internazionale che avrebbe dovuto nascere dalle difficoltà del capitalismo il contributo fattivo del nucleo rappresentato da «Programma comunista» sarebbe stato inutile. Ciò si percepisce senza ombra di dubbio in tre importanti documenti che egli scrisse per inquadrare il ruolo del gruppo senza farlo entrare in disfacimento.

Bordiga sapeva che gli uomini di «Programma comunista», per un calcolo realistico, non potevano fare altro se non sorvegliare che il patrimonio «scientifico» raccolto grazie al suo lavoro non andasse disperso. L’organizzazione infatti – costituita nel vuoto, secondo la linea del mero proselitismo – era di fatto anche numericamente inconsistente e di certo non aveva le caratteristiche di un partito vero e proprio.

Il contributo dato dalla «sinistra comunista italiana» alla dottrina rivoluzionaria secondo Bordiga era quello contenuto, per non citare che un solo documento, dalle famosissime Tesi sulla tattica approvate dal secondo congresso del Partito Comunista d’Italia nel 1922 a Roma scritte da Bordiga e di cui figurò come relatore anche Terracini:

Nel programma del partito comunista è contenuta una prospettiva di successive azioni messe in rapporto a successive situazioni, nel processo di svolgimento che di massima loro si attribuisce. Vi è dunque una stretta connessione tra le direttive programmatiche e le regole tattiche. Lo studio della situazione appare quindi come un elemento integratore per la soluzione dei problemi tattici, in quanto il partito nella sua coscienza ed esperienza critica già aveva preveduto un certo svolgimento delle situazioni, e quindi delimitate le possibilità tattiche corrispondenti all’azione da svolgere nelle varie fasi. L’esame della situazione sarà un controllo per la esattezza della impostazione programmatica del partito; il giorno che esso ne imponesse una revisione sostanziale il problema si presenterebbe molto più grave di quelli che si possono risolvere con una semplice conversione tattica e la inevitabile rettifica di visione programmatica non potrebbe non avere serie conseguenze sulla organizzazione e la forza del partito. Questo dunque deve sforzarsi di prevedere lo sviluppo delle situazioni per esplicare in esse quel grado di influenza che gli è possibile; ma l’attendere le situazioni per subirne in modo eclettico e discontinuo le indicazioni e le suggestioni è metodo caratteristico dell’opportunismo socialdemocratico. Se i partiti comunisti dovessero essere costretti ad adattarsi a questo sottoscriverebbero la rovina della costruzione ideologica e militante del comunismo.

Seguiva, con la distinzione di due fasi, quella dell’«azione indiretta» e dell’«azione diretta» per la conquista del potere, la descrizione dei limiti che la tattica dei partiti comunisti non avrebbe dovuto oltrepassare, vere e proprie «regole di comportamento» prestabilite a seconda dell’andamento dei rapporti politici tra le classi, cioè divieti formali fissati una volta per tutte.

Non riproporremo qui il dibattito in seno all’Internazionale sulle rivendicazioni transitorie, sul fronte unico e sul governo operaio come possibile via di avvicinamento all’instaurazione della dittatura proletaria, dibattito al quale la «sinistra comunista italiana» partecipò opponendosi alle soluzioni, per imprecise e deboli che fossero, prospettate dai bolscevichi e dall’Internazionale stessa. Lo fece in nome dell’individuazione di una rosa di eventualità appositamente studiate di cui le Tesi di Roma pretesero di offrire una sintesi. Questa elaborazione, lungi dall’essere un coefficiente utile all’azione dei partiti comunisti e del PCd’Italia in primis, servì solo a vietare l’impegno politico per un diverso andamento della situazione di classe.

Sempre nelle Tesi Roma si legge:

Il partito e l’Internazionale devono esporre in maniera sistematica l’insieme delle norme tattiche generali per l’applicazione delle quali potranno chiamare all’azione e al sacrificio le schiere dei loro aderenti e gli strati del proletariato che si stringono attorno ad esse, dimostrando come tali norme e prospettive di azione costituiscano la inevitabile via per arrivare alla vittoria. È dunque una necessità di pratica e di organizzazione e non il desiderio di teorizzare e di schematizzare la complessità dei movimenti che il partito potrà essere chiamato ad intraprendere, che conduce a stabilire i termini e i limiti della tattica del partito, ed è per queste ragioni affatto concrete che esso deve prendere delle decisioni che sembrano restringere le sue possibilità di azione, ma che sole danno la garanzia della organica unità della sua opera nella lotta proletaria.

Per ironia della sorte, a mandare all’aria tutto ci pensarono le stesse tesi nel capitolo conclusivo dedicato alla valutazione della situazione italiana, dove si delineò la prospettiva dell’instaurazione di un governo socialdemocratico a breve scadenza. Ne discendeva che andava intensificata la lotta contro i riformisti. Ci fu invece la Marcia su Roma di Mussolini con la sconfitta del proletariato e l’inizio della dittatura fascista.

La cosa avrebbe dovuto imporre una profonda autocritica, ma su questa si sorvolò. Ciò tanto per la cronaca della «scientificità» del contributo della «sinistra comunista italiana» contro quello che Bordiga ebbe a definire l’«eclettismo dell’Internazionale».

* * *

Va notato che le Tesi di Roma si potevano applicare a un partito già costituito e nulla dicevano su come costruirlo, problema ancora aperto dopo la scissione di Livorno dal PSI del gennaio 1921. L’unico contributo che dalle tesi si poteva ricavare nel secondo dopoguerra a tale proposito dalle Tesi di Roma era quello, profondamente deleterio, di una visione schematica e meccanicistica, che aveva condotto il gruppo di «Programma comunista» agli esiti infausti che abbiamo descritto.

Certamente a Bordiga non sarà sfuggito che, avvicinandosi il «decennio della pedata» (come amava definire la crisi generale del sistema), ciò che mancava era proprio la materia prima: un partito di classe.

E qui si innesta la nostra interpretazione della lettera a Terracini e del carteggio scomparso. Invece di guardare alle decine di migliaia di giovani radicalizzati alla sinistra del PCI Bordiga ritenne forse che le prese di posizione di Terracini, riassunte nella parola d’ordine «con la DC sì, ma spaccata e divisa» potessero essere il segnale del distacco di una parte considerevole dell’apparato staliniano dalle posizioni riformiste.

L’unico elemento che si può dare per sicuro nella valutazione di Bordiga sottintesa alle poche righe della lettera del 1969, elemento peraltro condivisibile, era quello secondo il quale dalla formazione di una DC di sinistra sarebbe scaturita una crisi politica del regime «consociativo» instaurato in Italia dopo il 1944. Tale crisi sarebbe stata molto pesante, ma non certo risolutiva quanto al problema dell’organizzazione rivoluzionaria e in essa sarebbe stato necessario intervenire per evitare che il distacco dal PCI di cui abbiamo detto fosse efficacemente rintuzzato dalla direzione del partito.

Non vogliamo sostenere che tra coloro che avrebbero potuto allontanarsi dal «partitone» non esistessero forze combattive, ma ricordiamo che Bordiga trascurò di occuparsi come sarebbe stato necessario della «lotta a morte contro lo stalinismo» che Lenin aveva dichiarato nel 1923.

A rintuzzare la crisi del PCI ci pensò nel giro di poco tempo Enrico Berlinguer con esiti che si rivelarono disastrosi anche per coloro che già si ritenevano erroneamente sulla cresta dell’onda di un cambiamento incombente. Chi ha vissuto quel periodo non può non ricordarlo.

Quanto abbiamo detto circa le potenzialità ancora racchiuse secondo Bordiga in quella che ci ci sia consentito di chiamare «casa madre» – un po’ di nostalgia, a contatto con gente che aveva lottato insieme a lui negli anni Venti, era abbastanza naturale – potrebbe non essere vero, ma è comunque verosimile. Bordiga non ebbe però modo di sviluppare il pensiero che, a nostro avviso, fa da sfondo alla lettera a Terracini e non saremo certo noi a farlo. Contesti chi può la nostra interpretazione.

15 settembre 2022

Corrado Basile

