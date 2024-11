La prima potenza mondiale va alle elezioni presidenziali questo martedì per scegliere tra Donald Trump e Kamala Harris. Gli ultimi sondaggi mostrano una lotta serrata che si risolverà in soli sette Stati chiave. I risultati finali potrebbero tardare ad arrivare.

Cosa c’è da sapere ora:

📌 Martedì 5 novembre gli Stati Uniti eleggono il Presidente, il Vicepresidente, l’intera Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato.

📌 È un giorno lavorativo e il voto non è obbligatorio, quindi 78 milioni di persone hanno già espresso il loro voto in anticipo.

📌 L’elezione presidenziale non è diretta, con voto popolare, ma vengono eletti i delegati al Collegio Elettorale e vince chi ottiene 270 o più delegati al Collegio Elettorale.

📌La maggior parte degli stati è già decisa a favore di un candidato o dell’altro e la lotta si riduce a sette stati ancora indecisi: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada.

📌I risultati saranno resi noti mano a mano durante la notte tra 5 e 6 novembre o, se la lotta è molto serrata, nelle ore o forse nei giorni successivi.

(gli orari si riferiscono all’ora italiana, che è avanti di sei ore rispetto a quella standard della costa est degli USA)

20:00

Quante persone votano, qual è il sistema elettorale, come si recano i candidati alle urne e a che ora si saprà il vincitore?

19:00

I sondaggi indicano un testa a testa tra Harris e Trump, e le elezioni si definiranno in soli sette Stati chiave in cui non c’è ancora un vincitore certo. Ecco gli ultimi sondaggi e gli stati da seguire martedì sera.

18:00

Gli Swing States sono stati chiave nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti per la loro capacità di oscillare verso un partito o l’altro, democratico o repubblicano, nelle diverse elezioni. Questi Stati sono cruciali perché non hanno una tendenza politica fissa, il che significa che possono decidere l’esito di un’elezione presidenziale.

In questa elezione gli Swing States sono sette: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona.