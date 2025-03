L’8 marzo scendiamo nuovamente in piazza, in un mondo sconvolto da crisi e guerre. Contro l’estrema destra misogina e LGTBfobica di Donald Trump e dei suoi alleati, e anche contro le altre false alternative politiche che sostengono il capitalismo, alziamo le nostre bandiere del femminismo socialista, antimperialista e internazionalista.

Mentre i capitalisti cercano di scaricare la crisi sulla classe lavoratrice e sulle maggioranze popolari, oltre a devastare il pianeta, noi puntiamo sulla forza delle lavoratrici, che fanno parte della classe maggioritaria che fa funzionare il mondo nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole e negli ospedali, nei trasporti, nelle comunicazioni e nelle case. Siamo la maggioranza che può riaccendere la lotta di classe a livello internazionale, affrontare i piani di austerità dei governi e strappare tutti i nostri diritti.

Lo abbiamo visto lo scorso 1° febbraio nelle marce in Argentina contro Macri, con il femminismo che marciava fianco a fianco con le diversità sessuali e anche in prima linea nelle manifestazioni di massa contro l’estrema destra tedesca. Siamo parte della generazione di giovani che ha lottato per il popolo palestinese nel cuore delle potenze imperialiste. Questo 8 marzo, scendiamo in strada per affrontare l’offensiva reazionaria di Trump e delle potenze europee, contro la riarmo imperialista e guerrafondaio! In difesa dei diritti delle lavoratrici, delle persone trans e dei migranti, per l’unità della classe operaia internazionale e per l’alleanza tra tutti i popoli oppressi del mondo!

Invitiamo tutte e tutti a marciare con Pan y Rosas questo 8 marzo e a organizzarsi, in tutti i paesi, per rafforzare un femminismo socialista e antimperialista!

Puoi leggere la dichiarazione anche nelle altre lingue della Rete Internazionale di giornali militanti La Izquierda Diario:

Spagnolo

Francese

Portoghese

Tedesco

***

Contro l’“internazionale reazionaria”: ci appoggiamo alla forza delle lavoratrici che muovono il mondo!

Quasi due decenni dopo l’inizio della crisi capitalista internazionale, i governi del mondo e le grandi imprese continuano a cercare di scaricare le politiche di tagli sulla classe lavoratrice e sui settori più oppressi e impoveriti della società. Si sta attualizzando il legame intricato tra oppressione e sfruttamento, con attacchi ai diritti della classe lavoratrice, concretizzati in riforme del lavoro e delle pensioni che colpiscono in particolare la maggior parte delle donne, precarietà, licenziamenti e più fame, tagli alla sanità, all’istruzione e a ciascuno dei nostri diritti, che hanno un impatto speciale sulle nostre vite.

Più di un secolo dopo che le socialiste hanno definito l’8 marzo come Giornata Internazionale della Donna, rialziamo le nostre bandiere di fronte al ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, che mira a rafforzare gli USA come massima potenza imperialista mentre la loro egemonia declina, avendo a suo fianco Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, e una “prima linea” dei più osceni miliardari. Il suo governo è un sostegno alla misogina «internazionale reazionaria», composta, tra gli altri, da Javier Milei, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Benjamin Netanyahu e il partito spagnolo Vox. La loro retorica misogina e transfobica è una reazione al fenomeno massiccio del femminismo dell’ultimo decennio e alla mobilitazione della comunità LGBT+, con cui abbiamo conquistato diritti in passato. Questa reazione internazionale rappresenta l’abietta unione tra un’ideologia profondamente conservatrice, sostenuta materialmente dalle Chiese, e una nuova offensiva ultraliberale del capitale.

Allo stesso tempo, la classe lavoratrice è sempre più femminile, sessualmente diversificata, immigrata e razzializzata. Ecco perché il nostro femminismo sostiene che le donne, insieme alla diversità sessuale, possono svolgere un ruolo enorme nella lotta di classe, come sta già accadendo.

Negli ultimi anni siamo state in prima linea nella lotta di classe internazionale. Dalla battaglia per la sindacalizzazione contro le gigantesche corporazioni capitaliste nel cuore degli Stati Uniti alle ondate di scioperi in Gran Bretagna e contro la riforma delle pensioni di Macron in Francia. Dalle lotte in Belgio contro l’inflazione alla lotta delle operaie tessili in Myanmar, noi lavoratrici lasciamo il segno. Siamo anche la generazione che mette in discussione i valori patriarcali in vigore in decenni di neoliberismo – anche quello che si diceva “progressista” – e che ha guidato fenomeni come “Ni una menos”, la Marea Verde e Black Lives Matter. E siamo stati un fattore chiave per le rivolte popolari contro i regimi oppressivi, come abbiamo visto in Iran con Mahsa Amini o più recentemente in Corea del Sud.

Con questa scommessa, Pan y Rosas è in prima linea in tutte le lotte per i nostri diritti, ma sottolineando che è impossibile separarle dalle battaglie per porre fine a questo sistema sociale di sfruttamento e oppressione, con una prospettiva anticapitalista e socialista rivoluzionaria.

Le donne, in prima linea nella classe lavoratrice internazionale, possono svolgere un ruolo decisivo nella lotta contro l’imperialismo di Trump, la sua “internazionale reazionaria” e tutti gli attacchi dei capitalisti contro le masse.

Questi governanti si basano sull’estrattivismo dei beni naturali comuni del pianeta attraverso un maggiore saccheggio e crescenti catastrofi ambientali, l’estrema mercificazione della riproduzione della vita attraverso la privatizzazione selvaggia dei servizi sociali e lo sfruttamento di condizioni di lavoro ancora più precarie. Allo stesso tempo, cercano di avanzare nella difesa della “famiglia tradizionale” come cellula base della società, con la sua funzione economica di garantire gran parte della riproduzione sociale in modo privato. In altre parole, si ancorano ancora di più al lavoro di cura svolto principalmente dalle donne nella società capitalista, in modo che lo Stato sia esentato dal garantire il benessere e i diritti sociali della classe lavoratrice e delle maggioranze popolari.

L’8 marzo respingiamo qualsiasi misura di precarizzazione del lavoro che venga attuata, rivendicando posti di lavoro con pieni diritti per tutti e l’esproprio delle imprese che promuovono licenziamenti di massa e chiusure. Non vogliamo essere esternalizzate, uberizzate o informalizzate. Lottiamo per il pieno diritto alla sanità, all’istruzione, al lavoro, al cibo e alla casa!

Per pieni diritti democratici e sociali per la popolazione immigrata in tutto il mondo!

I discorsi e le politiche anti-immigrazione, rafforzati dall’arrivo di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, colpiscono in particolare le lavoratrici dell’America Latina e dei Caraibi. Così come usano il sessismo, la LGTBfobia e il razzismo per dividere le fila della classe lavoratrice, i capitalisti usano la xenofobia per attaccare i diritti e incolpare la popolazione migrante della crisi creata dai capitalisti. Sono donne, per lo più provenienti dall’America Latina, dall’Africa e dall’Asia, che lavorano in condizioni precarie negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni, senza alcun diritto del lavoro. In molti casi subiscono violenza sessuale e vengono separate dai loro figli.

Per questo sosteniamo le insegnanti e le lavoratrici sanitarie negli Stati Uniti, che, nonostante siano chiamate dall’estrema destra a denunciare le famiglie immigrate, sono in prima linea per proteggerle.

Per questo motivo, in Germania, siamo in prima linea nelle manifestazioni contro l’estrema destra, l’AfD, il partito di ispirazione nazista sostenuto da Elon Musk, ma anche contro Merz e il suo reazionario piano di espulsioni. Noi giovani donne siamo quelle che più rifiutano i conservatori e l’estrema destra alle elezioni. Nelle recenti elezioni, Pan y Rosas, attraverso le nostre candidate Inés Heider a Berlino e Leonie Lieb a Monaco, ha presentato un programma che dobbiamo concretizzare negli scioperi e nelle lotte che verranno, per il permesso di soggiorno di tutti gli immigrati, contro la guerra, e anche per l’espropriazione dei miliardari e il diritto all’aborto legale, sicuro e gratuito, tra gli altri punti.

Noi di Pan y Rosas lottiamo per la parità salariale tra uomini e donne, ma anche per la parità tra persone autoctone e straniere, bianche e nere, e per il diritto di residenza automatica nel paese scelto, nonché per la piena cittadinanza politica per tutti i migranti.

Contro l’offensiva transfobica: per i diritti trans!

La crociata transfobica contro la cosiddetta “ideologia di genere” si basa sulla falsa idea di proteggere le donne bianche e cis da persone trans. In pratica, lo Stato nega l’esistenza delle persone trans e, dove la destra avanza, il diritto alla transizione di genere viene limitato, le cure mediche vengono interrotte e persino i passaporti e altri documenti di identità vengono modificati. Inoltre, Trump ora vuole negare i visti alle persone trans.

Per questo motivo, in Francia, è stato fondamentale l’impulso dato da Pan y Rosas, insieme ad altre associazioni, alla più grande dimostrazione di forza del movimento trans in questo decennio, quando il 5 maggio 2024, insieme a organizzazioni femministe, sindacali e politiche, abbiamo riunito più di 25.000 persone in una grande giornata di azione in 50 città di Francia e Belgio. In Argentina, dopo gli insulti transfobici e omofobici pronunciati dal presidente Milei al Forum economico di Davos, oltre 1 milione di persone sono scese in piazza in tutto il paese lo scorso 1 febbraio con importanti colonne di Pan y Rosas insieme alla deputata Myriam Bregman e alla legislatrice Andrea D’Atri, esponenti della nostra organizzazione e del PTS/Frente de Izquierda.

Come Pan y Rosas siamo scese in strada per marciare insieme alla comunità LGBT+ contro Trump e i suoi alleati. Lottiamo per garantire un’assistenza sanitaria completa alle persone trans, con terapia ormonale e interventi chirurgici per chi lo richiede. Questo fa parte della lotta per la salute pubblica, statale e nelle mani di lavoratrici e lavoratori del settore e degli utenti.

Diciamo: “Nemmeno un centesimo per le vostre guerre!” Poniamo fine al genocidio contro il popolo palestinese

Il “piano motosega” di Milei si spiega solo con la sua profonda subordinazione al FMI. Scendiamo in piazza per affrontare le politiche di tagli e difendere il non pagamento del debito pubblico fraudolento, che serve ad alimentare l’imperialismo e le grandi banche internazionali! Allo stesso modo, lottare contro i piani di austerità della destra in Europa implica affrontare i governi imperialisti di qualsiasi colore che aumentano i budget per gli eserciti e la repressione degli immigrati, mentre li tagliano per la salute e l’istruzione.

Denunciamo soprattutto il ruolo infausto dell’imperialismo statunitense ed europeo nel sostenere politicamente e finanziariamente il genocidio palestinese! Il 70% delle decine di migliaia di morti a Gaza sono donne e bambini, uccisi con il sostegno di Biden-Harris e dell’imperialismo europeo. L’attuale cessate il fuoco, che è arrivato anche dopo la profonda distruzione di Gaza e nonostante il quale i bombardamenti e le incursioni militari israeliane a Gaza e nella Cisgiordania non sono cessati del tutto, esprime la forza morale di questo popolo e delle sue donne che hanno trascorso la loro vita resistendo alla potente armata di occupazione sostenuta dai bombardamenti e dagli sfollamenti che non hanno fatto altro che peggiorare ulteriormente la difficile situazione delle donne palestinesi anche in tempo di pace. Nell’ultimo anno, questa forza del popolo palestinese ha incontrato una giovane generazione che, nei paesi centrali, si è sollevata contro i propri governi imperialisti, denunciando la loro collaborazione con il sionismo. Siamo la stessa generazione che ha guidato le rivolte femministe in tutto il mondo!

Il prossimo 18 giugno, il nostro compagno Anasse Kazib, ferroviere di origine marocchina in Francia, e un altro compagno dell’organizzazione Revolution Permanente saranno processati dai tribunali imperialisti francesi per il loro sostegno alla Palestina. Chiediamo che si ponga fine a tutte le accuse contro di loro e contro tutti coloro che subiscono la repressione, la persecuzione e la criminalizzazione per voler mettere a tacere la solidarietà con la Palestina.

Pan y Rosas è scesa in piazza per chiedere la fine del genocidio in Palestina e dell’intervento militare nel suo territorio, per il diritto alla resistenza e all’autodeterminazione nazionale del popolo palestinese. Continueremo a lottare per una Palestina libera, operaia e socialista, dove arabi ed ebrei possano vivere insieme, e per la fine di ogni oppressione.

Non esiste un capitalismo femminista!

La crisi capitalista ha messo in discussione l’idea della conquista graduale dei diritti e ha degradato le democrazie dei ricchi, rafforzando le tendenze bonapartiste. In questo contesto, i capitalisti e i loro politici tradizionali hanno rafforzato l’idea neoliberista che i settori socialmente oppressi meritano una quota di rappresentanza negli spazi di potere, sia negli Stati che nelle grandi imprese. Amazon ne è un esempio, con Jeff Bezos che faceva demagogia con i programmi sulle diversità e inclusione nella sua azienda e ora si unisce al blocco dei miliardari che sostengono Trump. Nel contesto di una grande crisi del capitalismo, queste sono le trappole del “neoliberismo progressista” e del “pinkwashing”, per presentarci un “capitalismo più umano”.

Mentre nella sua prima presidenza Trump si è opposto al “femminismo aziendale” di Hillary Clinton, la candidata del Partito Democratico, dimostrando la crisi del suo progetto, questa volta il preludio della sua politica è stata la presidenza democratica di Biden-Harris. Trump ha sconfitto quella che, per la prima volta nella storia, era una vicepresidente nera che si candidava alla presidenza degli Stati Uniti. La massima espressione di questa trappola della rappresentatività neoliberista che, sotto questa simulazione di “progressismo”, e con una retorica meno brutale del trumpismo, sosteneva la stessa politica imperialista e guerrafondaia a cui ci ha abituati storicamente il Partito Democratico. È stato durante il suo governo che è stata annullata la sentenza Roe contro Wade, che ha aperto le porte al divieto di aborto in diversi Atati americani, per non parlare del suo sostegno allo Stato di Israele nella sua politica di sterminio su Gaza. Come cimitero dei movimenti sociali, il Partito Democratico ha agito per incanalare tutta la radicalità espressa nelle strade verso l’istituzionalità.

In Spagna, il governo Sánchez del PSOE sta portando avanti una politica di riarmo imperialista e di accordi con il Nord Africa per reprimere meglio i migranti. Questo governo ha completamente ignorato il potente movimento femminista, che si è espresso attraverso uno sciopero storico l’8 marzo 2018, confinando le rivendicazioni delle donne e della diversità contro la violenza patriarcale nell’orizzonte istituzionale e del diritto penale. Tuttavia, le donne precarie, migranti, studentesse e lavoratrici continuano a organizzarsi, convocare scioperi e mobilitarsi.

In Francia, di fronte alla storica ascesa dell’estrema destra, la strategia del “nuovo fronte popolare”, cioè un’alleanza delle forze sindacali e politiche “di sinistra” con lo storico Partito Socialista, mostra ora tutta la sua impotenza. Nel mezzo di una crisi del regime senza precedenti, è infine in alleanza con il Partito Socialista che il governo ultra-autoritario e repressivo di Macron applica il programma dell’estrema destra.

Il multilateralismo non è un’alternativa per le donne lavoratrici

Allo stesso tempo, di fronte alla reazione internazionale misogina di Trump e dei suoi seguaci, altre potenze internazionali cercano di posizionarsi come alternativa. La Russia, con il suo ruolo reazionario nella guerra in Ucraina, che ha dall’altra parte il nazionalista Zelenskyy e gli interessi imperialisti della NATO, sostiene un regime politico che, tra le altre cose, ritiene che la violenza domestica non debba essere respinta né considerata un reato, mentre perseguita brutalmente la diversità sessuale, con la prigione per le persone lgbt e altre punizioni medievali.

Gli ex Stati operai deformati, ora trasformati in potenze capitaliste, come la Cina, hanno ereditato il loro conservatorismo dai tratti reazionari dello stalinismo che perseguitava l’opposizione di sinistra, con la prigione, l’esilio forzato e crimini mostruosi, rafforzando al contempo la reazione contro le donne che, nella Rivoluzione Russa del 1917, avevano conquistato diritti inimmaginabili per i paesi più avanzati della loro epoca e per i quali, più di un secolo dopo, dobbiamo ancora lottare per conquistarli o non perderli nelle degradate democrazie capitaliste. Questi Stati non sono un riferimento alternativo per le donne che lottano per la loro emancipazione, né per la classe lavoratrice che affronta lo sfruttamento, di fronte a un capitalismo occidentale in crisi.

Il «progressismo» latinoamericano con la sua austerità e contro il diritto all’aborto

In America Latina, dove una minoranza della popolazione gestante ha accesso al diritto all’aborto e dove 9 donne vengono uccise ogni giorno come vittime di femminicidio, bisogna dire che lo Stato è responsabile! Lo Stato è responsabile quando nega il diritto all’aborto, come fa nel Brasile di Lula, nel Cile di Bachelet, nel Venezuela di Maduro e in diverse province del Messico di Claudia Sheinbaum. Molti di questi governi si sono pronunciati contro questo diritto, in alleanza con le chiese. In Bolivia, dove il MAS di Evo Morales ha sostenuto una delle più importanti roccaforti del progressismo latinoamericano, ora si attaccano le conquiste del movimento delle donne, mentre l’ultradestra non smette di avanzare dal tempo del colpo di stato del 2019, grazie alle enormi concessioni di cui si vantano sia Evo Morales che oggi Luis Arce Catacora. In Venezuela, sottoposto a terribili sanzioni da parte dell’imperialismo, l’autoritario governo di Maduro attacca tutti coloro che osano metterlo in discussione, con la repressione delle donne e l’incarcerazione dei loro figli e compagni. In Argentina, il governo di Milei è sostenuto dal peronismo, la principale forza di opposizione, che ha fatto progressi nell’istituzionalizzazione del femminismo, mentre applicava il proprio aggiustamento durante il suo governo, aprendo la strada al trionfo dell’estrema destra del presidente della motosega.

Ma lo Stato è anche responsabile quando i suoi piani di aggiustamento impediscono o limitano l’accesso all’educazione sessuale, ai contraccettivi e a sistemi sanitari di qualità. Le varianti considerate progressiste in America Latina dimostrano l’impasse in cui si cade se si concepisce il femminismo come una politica di Stato capitalista e di proporsi come un difensore contro le destre, mentre le loro stesse politiche di tagli contro il popolo lavoratore, aprono loro le porte.

L’8 marzo difendiamo con forza il diritto di decidere sui nostri corpi, per la separazione tra Chiesa e Stato e per ottenere un’educazione sessuale completa per poter decidere, contraccettivi di qualità per non dover abortire e aborto legale, sicuro e gratuito per non morire. Contro la violenza che ogni anno miete la vita di decine di migliaia di donne in tutto il mondo, difendiamo l’attuazione di piani di emergenza finanziati con il mancato pagamento del debito pubblico dei paesi dipendenti, né un centesimo in più per i banchieri e nemmeno uno in meno per combattere la violenza maschilista e LGTBfobica! Pan y Rosas lotta per porre fine alla violenza patriarcale e sessista da una prospettiva antipunitivista. Se toccano una, ci organizziamo a migliaia!

Costruiamo un femminismo socialista rivoluzionario!

Pan y Rosas è una corrente socialista femminista internazionale, promossa dai partiti che fanno parte della rete internazionale La Izquierda Diario e dalla Frazione Trotskista – Quarta Internazionale, che si organizza in fabbriche, scuole, ospedali, aziende, enti statali, università, quartieri, comuni di città di 14 paesi dell’America del Sud, dell’America Centrale, dell’America del Nord, dell’Europa e dell’Asia.

Pan y Rosas promuove settimanali teorici, programmi radiofonici, streaming, tv, dibattiti con intellettuali e attiviste femministe di altre tradizioni e correnti, pubblicazioni di riviste e libri, centri culturali e altre iniziative, con una prospettiva marxista rivoluzionaria. Partecipiamo anche alla vita politica dei nostri paesi, presentando candidate alle elezioni, nelle liste della sinistra operaia e socialista che è politicamente indipendente dai partiti padronali.

Partecipiamo ai movimenti femministi, delle donne e della diversità sessuale nei nostri paesi, lottando per fornire a ciascuna delle loro lotte una strategia per vincere. Questo è in contrasto con le burocrazie sindacali o le stesse burocrazie dei movimenti, che usano le nostre lotte e le nostre rivendicazioni per rafforzare e subordinare i governi e i regimi politici capitalisti in crisi e per evitare che le nostre forze e le nostre energie di combattimento in ogni mobilitazione, sciopero e rivolta aprano la strada alla rivoluzione sociale.

Non ci sarà emancipazione definitiva delle donne e di tutti gli oppressi finché non cambieremo questo sistema alla radice e non lotteremo per una società comunista, libera da sfruttamento e oppressione!

Invitiamo tutte e tutti a marciare il prossimo 8 marzo insieme a Pan y Rosas e ad organizzarsi con noi, per continuare a rafforzare un femminismo socialista e antimperialista in tutto il mondo!