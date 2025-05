In questi giorni Jean-Luc Mélenchon, presidente de la France Insoumise (LFI), e a capo della coalizione Nouveau Front Populaire alle ultime legislative francesi, è in visita in Italia, per presentare la traduzione del suo libro “Ribellatevi!”. Lo farà, sabato 17 maggio, anche recandosi allo stabilimento ex-GKN di Campi Bisenzio, per sostenere la proposta di riconversione dal basso della fabbrica avanzata dagli operai in lotta da quasi 4 anni.

Leader di una delle formazioni più importanti della sinistra europea, Mélenchon suscita spesso interesse in quella italiana, in crisi profonda da ormai oltre un decennio. Ma fino a che punto l’esperienza di LFI può rappresentare un modello per il rilancio di un progetto anticapitalista qui da noi? Un suggerimento in questo senso ci giunge da alcune dichiarazioni del politico transalpino sul Corriere di martedì scorso:

Alcuni miei compagni italiani, talvolta segnati da un marxismo un po’ rigido, continuano a parlare di classe operaia e di rapporti sociali di produzione, di sfruttamento e accumulazione come nel XX secolo. Io parlo del mio tempo, di concetti nuovi. Prima l’opposizione era borghesi contro proletari. Oggi è l’oligarchia contro il popolo.

Ma la lotta GKN non prefigura proprio come non sia un generico popolo, bensì settori di avanguardia della classe lavoratrice, organizzati in maniera indipendente, a poter rappresentare il nucleo dirigente di un’alternativa politica a crisi e disastro ecologico capitalisti?

Nel suo messaggio di lancio dell’iniziativa di Campi, Melenchon ha inoltre correttamente sottolineato come una delle principali poste in gioco oggi sia l’alternativa tra pianificazione ecologica e lotta al riarmo. Con questa traduzione da Révolution Permanente, media e organizzazione sorella de la FIR-La Voce delle Lotte in Francia, che si concentra proprio sui limiti delle posizioni su guerra e militarizzazione di LFI e Mélenchon, cominciamo una serie di articoli volti ad affrontare criticamente questa figura politica, nell’ottica di stimolare un dibattito approfondito su quale sinistra vogliamo ricostruire in Italia.

Di fronte alla militarizzazione dell’Europa, La France Insoumise difende una posizione pacifista incentrata sul non allineamento dell’imperialismo francese e sulla difesa del diritto internazionale. Ma dietro gli appelli alla “pace”, l’organizzazione di Jean-Luc Mélenchon difende davvero un’alternativa alla marcia verso la guerra?

Nelle ultime settimane si è assistito a una corsa alla militarizzazione dell’intera Europa. In Francia, Emmanuel Macron sta tentando di tornare al centro della scena, presentandosi come un signore della guerra e annunciando un aumento di 150 miliardi di euro del bilancio militare francese, ovvero un raddoppio del bilancio militare francese, che è già uno dei più alti d’Europa. Una politica e un’agenda militarista. Una politica e un’agenda militarista che il Partito Socialista, François Ruffin e l’EELV non hanno esitato a sostenere, a condizione che i “ricchi” contribuiscano allo sforzo bellico. In Germania, Die Linke si è spinta fino a votare per lo storico bilancio degli armamenti nel Bundesrat.

In questo contesto, La France Insoumise (LFI) sta suonando una nota diversa. In un post sul suo blog Jean-Luc Mélenchon si oppone all’attuale spinta alla militarizzazione, spiegando che “fare dell’economia di guerra e dell’Europa della difesa il nuovo fondamento europeo è la catastrofe in atto”. Ma dietro questa posizione pacifista, il suo appello alla Francia a “non allinearsi” e la sua difesa di un “alter-globalismo di aiuto reciproco” sono ben lontani dal fornire un’alternativa al militarismo imperante. E a ragione: il programma de La France Insoumise non mira tanto a fermare l’attuale dinamica, quanto piuttosto a opporvi un nuovo modo di affermare lo Stato francese come potenza imperialista autonoma, capace di difendere i propri interessi, anche con la guerra. Sorge quindi la domanda: La France Insoumise è davvero un argine alla militarizzazione?

Pacifismo armato fino ai denti?

Nella sua conferenza politica del 6 marzo, Jean-Luc Mélenchon ha denunciato la marcia verso la guerra in Europa, dichiarando: “La guerra è costituita da persone che non si conoscono che si uccidono a beneficio di persone che si conoscono ma non si uccidono”. Questa posizione è stata ribadita nel comunicato stampa dell’LFI del 1° maggio: “Respingiamo quindi l’incoerente e irresponsabile retorica di guerra del Presidente della Repubblica e del suo governo. Sappiamo che il loro obiettivo principale è giustificare le politiche di austerità che distruggono i nostri diritti fondamentali e la nostra capacità di affrontare il cambiamento climatico”. Tuttavia, nelle loro dichiarazioni pubbliche, sul palco o nei loro post sul blog, i portavoce di LFI non nascondono che, per loro, questa opposizione alla militarizzazione è prima di tutto un rifiuto dell’allineamento dei governi europei alle richieste di Donald Trump e della dipendenza dell’Europa dall’industria militare statunitense. Alma Dufour, deputata LFI e membro della Commissione Difesa e Forze Armate dell’Assemblea Nazionale, ha dichiarato: “Non siamo contrari al riarmo della Francia e dell’Europa, il problema è che se spendiamo 40 miliardi in attrezzature militari ora, dove andranno a finire quei 40 miliardi? Agli Stati Uniti” (6 marzo, France Info). La sua posizione è condivisa da altri membri dell’LFI in seno alla Commissione Difesa dell’Assemblea Nazionale, come Aurélien Saintoul, per il quale “queste discussioni sulle cifre [sulla quota del PIL destinata alla difesa] prese in astratto sono assurde”, e che denuncia “una situazione di dipendenza dagli Stati Uniti” che ha “organizzato un indebolimento dello Stato e lo smantellamento dell’industria”, oppure Bastien Lachaud. In un post sul blog intitolato “Trump li tiene per i codini”, anche Jean-Luc Mélenchon avanza questa idea: “L’obbligo di acquistare attrezzature americane è un dato di fatto con l’appartenenza alla NATO. Non si tratta quindi di fare sfoggio di conoscenze tecnocratiche. La guerra si riduce rapidamente ai mezzi per condurla, soprattutto quando si tratta di difendere i propri confini o interessi vitali. In primo luogo, perché la maggior parte delle nazioni non sa come produrre questo tipo di equipaggiamento, o è stata dissuasa dal farlo. La Francia è ancora l’unico Paese dell’Unione Europea a saper produrre un caccia multiuso come il Rafale”. In altre parole, se La France Insoumise si oppone alla militarizzazione in corso, il disaccordo riguarda più la natura dei fondi impegnati e la direzione decisa da Emmanuel Macron per l’imperialismo francese che la questione del riarmo in senso stretto.

Questa logica è tutt’altro che nuova, poiché aveva già governato le posizioni di LFI durante i dibattiti del 2023 sulla Legge di Pianificazione Militare (LPM) 2024-2030, che ratificava un colossale aumento del bilancio per gli armamenti. All’epoca, le critiche di LFI si concentrarono sul fatto che la legge “non era all’altezza delle minacce ai nostri interessi”. Pur deplorando che l’aumento del bilancio militare francese fosse troppo lento e che “la crisi ecologica” non fosse stata presa in considerazione nelle discussioni sul riarmo, LFI decise di astenersi dal voto sulla LPM, senza mai opporsi al principio dell’aumento del bilancio militare francese e anzi proponendo il proprio progetto di riarmo.

Difendere gli interessi dell’imperialismo francese

Nel programma della LFI, la critica alla dipendenza degli europei dall’industria statunitense serve a difendere gli interessi del complesso militare-industriale francese e del suo know-how. Come indicato nel suo opuscolo tematico sulla “Difesa”, la priorità sarebbe quella di far prevalere “il principio dell’acquisizione di attrezzature francesi” quando si tratta di armamenti e tecnologie informatiche, in particolare da parte dei principali gruppi di armamento francesi. In altre parole: preferire Dassault o Thales a Lockheed Martin. Questa posizione non tiene conto del fatto che cinque gruppi di armamenti francesi si dividono oggi il 35% delle vendite sul mercato europeo e che, dall’inizio della guerra in Ucraina, la Francia è diventata il secondo esportatore di armi al mondo, con quasi 18 miliardi di euro di esportazioni di armi nel 2024, pari al 9% del mercato mondiale. A ciò si aggiunge la partecipazione attiva dei mercanti di morte francesi al genocidio di Gaza. Nel giugno 2024, Thales avrebbe fornito a Israele due transponder per i droni Hermes 900 coinvolti nel bombardamento dei civili di Gaza e dell’ospedale di Khan Younes. Ansiosa di non dipendere da fondi europei che potrebbero essere trasformati in contratti per l’acquisto di armi da aziende rivali con sede negli Stati Uniti, LFI si rifiuta di riempire le tasche dei grandi gruppi americani, ma non dice nulla sul ruolo centrale dell’industria francese delle armi in numerosi crimini di guerra e in particolare sulla sua partecipazione al genocidio in corso a Gaza. Questo adattamento all’agenda militarista francese porta pure gli Insoumis ad assumere la guida di alcune questioni strategiche centrali per i futuri scontri tra le grandi potenze, come quando LFI difende (e lo fa da diversi anni) la prospettiva della “coscrizione civica”. Secondo il suo opuscolo “Difesa”, “agire per la pace non significa privare la Repubblica dei mezzi per difendersi. […] La coscrizione obbligatoria dei cittadini sarà introdotta [perché] è essenziale restituire alla nazione la sovranità sulle sue risorse di difesa”.

Tutto ciò dimostra che l’opposizione della LFI ai piani di armamento europei ha più a che fare con “l’antiatlantismo”, che si oppone alla dipendenza dell’imperialismo francese dagli Stati Uniti, che con l’antimperialismo e il conseguente antimilitarismo. Questo antiatlantismo si basava su un comune senso di sfiducia nei confronti della potenza americana, emerso durante la Guerra Fredda e condiviso sia dai gollisti che dal Partito Comunista Francese. In pratica, questa logica ci porta a mettere in evidenza gli aspetti più reazionari dell’imperialismo americano, chiudendo gli occhi sugli interessi dell’imperialismo francese nella disputa tra le grandi potenze. Anche se ciò significa contribuire a riabilitare le leve e gli interessi dell’imperialismo francese, in particolare le colonie e l’arsenale nucleare della Francia.

Usare le leve del potere francese per evitare la guerra?

Nel suo discorso del 6 marzo, Mélenchon ha interrogato François Bayrou sulla sua idea che i confini francesi si fermino alla “linea blu dei Vosgi”. Tuttavia, questa interpellanza del primo ministro (il cui disprezzo per le popolazioni delle colonie francesi d’oltremare non ha più bisogno di essere dimostrato) non era motivato da una messa in discussione dell’impero coloniale francese, ma piuttosto da una rivendicazione del ruolo delle colonie d’oltremare come strumenti della diplomazia francese. Il giorno prima, dopo il discorso di Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon aveva già espresso più o meno la stessa posizione sulla X: “priorità assoluta: la sicurezza delle nostre frontiere nei cinque continenti, la sicurezza ecologica, militare e i bisogni sociali della popolazione. Abbasso la guerra!” La logica di questo appello è riassunta in un post sul blog di Bastien Lachaud, pubblicato nel 2023: “Grazie ai suoi territori d’oltremare, la Francia è presente in ogni oceano. Ha il secondo dominio marittimo più grande del mondo. La Guyana francese condivide con il Brasile il confine terrestre più lungo del nostro Paese. Il dovere della Francia è determinato dalle sue responsabilità e dal suo vicinato. Deve guidare una diplomazia universalistica di cui i Territori d’Oltremare saranno il fulcro”. In questi tempi di forti tensioni internazionali e di corsa alla guerra in Europa, la centralità “diplomatica” dei cosiddetti territori d’oltremare è tanto più centrale per La France Insoumise in quanto essi aprono una finestra sul mondo per lo Stato francese. Poiché per LFI si tratta di rifiutare la subordinazione agli Stati Uniti o all’Unione Europea e di cercare di costruire alleanze caso per caso, in particolare con i Paesi BRICS, affinché lo Stato francese faccia valere il suo peso e si opponga alle dinamiche attuali, le ex-colonie francesi svolgono un ruolo fondamentale nella sua strategia. Nonostante le differenze di orientamento, questa politica è comunque profondamente funzionale agli interessi dell’imperialismo francese. Ciò è tanto più vero se si considera la posizione geostrategica sempre più centrale dei territori cosiddetti d’oltremare, in particolare nel processo di militarizzazione in corso. Il governo di Macron non si è sbagliato quando, negli ultimi mesi, ha annunciato un aumento della presenza militare francese nei territori d’oltremare, accelerando la militarizzazione di Kanaky (che rappresenta 7 degli oltre 10 milioni di km² della ZEE) e Mayotte (dove Manuel Valls ha appena annunciato l’apertura di una nuova base navale), o l’aumento dei bilanci militari nei territori d’oltremare in base alla legge sulla programmazione militare (+13 miliardi). Il “rumore degli stivali” nei “Territori d’Oltremare” si fa sentire ogni giorno di più e sono ormai quasi 10.000 i militari dislocati nelle varie basi militari francesi, tra cui la Guyana francese (2.650), la Riunione (2.100) e la Nuova Caledonia (1.500 prima della rivolta dello scorso maggio).

Ma la militarizzazione in atto nelle colonie è tutt’altro che inedita. Durante la Seconda guerra mondiale, la Nuova Caledonia è stata trasformata in una base militare americana, la più grande del Pacifico, nel bel mezzo della guerra con il Giappone. La popolazione della Polinesia francese ha pagato con la vita questi conflitti tra le grandi potenze ed è stata in prima linea nelle conseguenze dei 193 test nucleari condotti a Muruoa e Fangataufa tra il 1966 e il 1993 per sviluppare il deterrente nucleare francese. In realtà, la difesa dei confini coloniali come garanzia del posto dell’imperialismo francese sulla scena internazionale ha sempre significato la loro militarizzazione. Molti territori francesi sono oggetto di dispute territoriali con le ex colonie francesi. A Mayotte, l’imperialismo francese ha tracciato i confini (rivendicati da LFI) dell’arcipelago delle Comore nel 1974, privando l’isola del suo territorio storico. Il Madagascar rivendica ancora le Îles Eparses e le considera un pezzo mancante della sua autodeterminazione nazionale, poiché il generale de Gaulle voleva tenerle per mantenere un controllo ferreo sul Canale di Mozambico, attraverso il quale passava una parte significativa delle merci mondiali. Questa politica era anche inseparabile dal rapporto tra gli Insoumis e il “giardino di casa” africano dell’imperialismo francese. Qualche settimana fa, JLM ha lamentato l’uscita di Niger, Burkina Faso e Mali dall’Organizzazione Internazionale della Francofonia, uno dei principali strumenti dell’imperialismo francese in Africa. Ma JLM ha anche invocato l’intervento francese nel conflitto tra Congo e Ruanda. Inoltre, l’estensione marittima della Francia non è solo un’anomalia nel processo storico di decolonizzazione, ma è anche parte integrante e necessaria della deterrenza nucleare e del militarismo francese. La presenza di un dominio marittimo consistente è un prerequisito per l’efficacia della deterrenza nucleare, che può essere dispiegata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del pianeta. Allo stesso modo, l’iperattività militare francese nel continente africano è una conditio sine qua non per mantenere la posizione della Francia come potenza imperialista, con un controllo diplomatico, politico, economico, monetario e minerario su molte delle sue ex colonie, in particolare quelle della Françafrique. Pertanto, la rivendicazione da parte de La France Insoumise di questi due aspetti del posto dell’imperialismo francese nel mondo non è solo un vicolo cieco dal punto di vista di una “politica contro la guerra”, ma è anche sintomatica di un’adesione al mito universalista che la borghesia francese mantiene sul proprio ruolo nella storia. La posizione di LFI su questo tema finisce per riproporre una concezione obsoleta della missione universalistica della Francia, ereditata dalla Terza Repubblica. Una concezione che serviva a giustificare la “missione civilizzatrice francese” per unificare la popolazione francese attorno all’avventura coloniale, riabilitando il giacobinismo in una forma sciovinista e non rivoluzionaria.

Infine, tra le leve di potere dell’imperialismo francese che LFI rivendica più apertamente, la sua concezione dell’armamento nucleare francese rimane la caratteristica più apertamente militarista del suo programma. Sebbene Jean-Luc Mélenchon abbia affermato nel 2012 di non potersi “impegnare a non usare mai armi nucleari contro nessun popolo”, le recenti posizioni dell’organizzazione mostrano una forma di allineamento con la dottrina nucleare ufficiale dello Stato francese, che vede la bomba come una leva centrale della deterrenza francese per mantenere la pace. Durante la sua conferenza politica, JLM ha illustrato questa dottrina: “Chiunque su questo pianeta abbia l’idea di attaccare la Francia, o qualsiasi cosa abbia a che fare con la Francia, la risposta che deve aspettarsi è il fuoco nucleare”. E ha aggiunto: “Personalmente, non avrei la minima inclinazione a farlo. Ma è così. Ho guardato a ciò che altri hanno detto prima di me. François Mitterrand ha detto “sono il deterrente”. È meglio aver raggiunto un accordo prima che arrivare a questo estremo”. Il “pacifismo” militarista de La France Insoumise si accompagna al tentativo di riabilitare il diritto internazionale e le Nazioni Unite come freni efficaci ai conflitti in corso. Come sottolinea JLM nel suo blog sul tema delle guerre in corso: “in ogni caso, se le truppe dovessero essere impiegate per intervenire e garantire la pace, potrebbero essere impiegate solo sotto l’autorità dell’ONU e del suo comando militare”. Tuttavia, l’alternativa non sembra molto credibile. Le operazioni dell’ONU in alcuni dei punti caldi della situazione internazionale sono piene di lezioni sulla sua incapacità di fermare i conflitti. In Libano, la Forza delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) non ha fatto nulla per impedire l’invasione del Paese da parte delle truppe israeliane lo scorso ottobre. Peggio ancora, in Congo, la MONUSCO, la cui strategia delle “isole di stabilità” si basa sulla protezione degli interessi economici delle compagnie minerarie, è stata screditata per la sua inefficacia nel proteggere la popolazione dai gruppi armati e dalle FARDC. Nell’agosto 2024, le FARDC hanno ucciso a Goma cinquanta manifestanti che protestavano contro la MONUSCO, senza che i Caschi Blu intervenissero per fermare il massacro. Le avventure militari dell’imperialismo francese non sono mai state impedite dalle Nazioni Unite. Il 17 marzo 2011, il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato gli Stati membri a utilizzare tutti i mezzi necessari per proteggere la popolazione libica, dando vita due giorni dopo all’operazione militare internazionale “Alba di Odissea”, le cui conseguenze disastrose si fanno sentire ancora oggi. Allo stesso modo, la risoluzione 1975 del Consiglio di Sicurezza sulla situazione in Costa d’Avorio ha imposto sanzioni contro Laurent Gbagbo, a sostegno di Ouattara, lasciando la strada libera all’intervento della forza francese Licorne nello stesso anno. Queste due operazioni hanno poi aperto la strada a Serval e Barkhane, il più lungo intervento militare francese dalla fine della guerra d’Algeria.

In ogni occasione, la forza ha prevalso ed è servita come genesi per la produzione del diritto. Le norme che regolano le relazioni tra gli Stati sono state stabilite sulla base dell’equilibrio di potere tra le potenze alla fine della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda, dando alle potenze imperialiste e alle ex-nazioni coloniali un posto centrale, come dimostra la preponderanza delle cinque nazioni che compongono il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nelle decisioni diplomatiche dell’organismo. L’imperialismo francese continua a trarre grandi vantaggi da questa situazione: nonostante il suo crescente posto secondario nell’equilibrio di potere internazionale, continua a occupare artificialmente una posizione centrale nelle istituzioni internazionali. Per quanto riguarda la possibilità che le regole emanate per servire i loro interessi possano fermare le potenze imperialiste, esse hanno sempre dimostrato la loro capacità di scavalcarle in tempo di guerra. Il “non allineamento” sostenuto da La France Insoumise è destinato alla stessa impasse. Più pacifista per gli altri che per se stessa, questa posizione sostiene la costruzione di alleanze caso per caso, in particolare con i Paesi BRICS, e fa parte dell’eredità di una strategia “gollista-mitterrandista”. Questa dottrina, vista come un’opposizione alla svolta neoconservatrice iniziata sotto le presidenze Sarkozy e poi Hollande, in realtà equivale a difendere un’autonomia strategica propria dell’imperialismo francese all’interno del campo occidentale, che non rappresenta in alcun modo una rottura con gli interessi dell’imperialismo francese. Come sottolinea Bertrand Badie, questa dottrina è inseparabile dall’autopercezione della Francia come “prima potenza tra le medie potenze” in un contesto in cui l’ordine internazionale è stato ampiamente dominato dagli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda: “Il potere, ormai composito […] è stato confiscato da due superpotenze che hanno gestito il bipolarismo. […] Nasceva così il gollismo-mitterrandismo che sarebbe diventato il software della nuova politica estera francese, che doveva esibire i segni brevettati dell’indipendenza: un’arma nucleare propria, un comando militare autonomo non più integrato nella NATO, una politica estera che su alcuni temi di prova – il Vietnam, il Québec, il conflitto arabo-israeliano – si distingueva dal grande fratello senza mai rompere con lui. C’era bisogno di influenza in Africa, e la leadership doveva ora essere esercitata all’interno della piccola Europa di cui solo la Francia poteva essere il leader diplomatico.” La France Insoumise continua questa politica, difendendo un “militarismo alla francese” e ponendo l’imperialismo francese al centro della difesa del diritto internazionale, per meglio presentarsi come interlocutore occidentale dei BRICS.

Fermare la marcia verso il riarmo, mantenere una politica antimperialista senza compromessi

Se il ritorno al potere di Donald Trump sta avendo l’effetto di una tempesta nelle regole stabilite tra le potenze imperialiste, questa turbolenza sta colpendo in particolare le principali potenze europee, che stanno pagando un prezzo elevato per la loro storica dipendenza dalla difesa statunitense e per il loro allineamento con gli interessi statunitensi all’interno della NATO. Nella corsa alla militarizzazione del vecchio continente, il programma della LFI non rappresenta un’alternativa per i lavoratori e le classi lavoratrici. La soluzione proposta da LFI alla crisi generalizzata del capitalismo e alle crescenti tensioni tra le grandi potenze è, nel migliore dei casi, superficiale e, nel peggiore, un profondo adattamento all’agenda militarista francese. L’idealizzazione del diritto internazionale implica la richiesta di uno status quo nella divisione del mondo tra le grandi potenze. Si basa sulla richiesta delle leve che rendono la Francia capace di difendere i suoi interessi sullo scacchiere internazionale, cioè tutte le leve che la rendono una potenza imperialista che opprime ai quattro angoli del pianeta. Il programma pacifista di LFI si basa quindi paradossalmente sui principali fattori di militarizzazione dell’imperialismo francese. Questo programma è coerente con la sua strategia elettorale, che mira a conquistare le istituzioni della Quinta Repubblica, strategia che l’ha inoltre portata a più riprese a stabilire alleanze con le ali più militariste della sinistra istituzionale, con la conseguente rinascita del Partito Socialista, che ancora oggi beneficia delle ricadute elettorali del Nuovo Fronte Popolare per difendere la sua aggressiva agenda militarista.

Anziché porsi come mediatori a sinistra del regime, il cui compito politico sarebbe quello di ricostruire il sostegno alla difesa incondizionata della patria e dell’imperialismo francese, il compito dei rivoluzionari è quello di costruire un fronte intransigente contro il militarismo, ricordando, come fecero i rivoluzionari all’inizio del XX secolo, che “il nemico principale è nel nostro stesso paese”. Come ha scritto Paul Morao, “è giunto il momento di costruire un movimento contro la guerra, che si prepari consapevolmente al pericolo di nuove guerre su larga scala, abbandonando ogni illusione di una risoluzione pacifica della situazione da parte delle istituzioni internazionali o dell’iniziativa di Stati “pacifisti”, come vorrebbe farci credere la LFI. Le attuali tendenze bellicose sono parte integrante della crisi del capitalismo che dura da diversi decenni e si aggravano solo quando il capitalismo continua la sua decadenza, incapace di trovare nuovi motori di accumulazione. Per condurre questa lotta, abbiamo bisogno di una posizione intransigente che lotti contro il nostro Stato imperialista e neocoloniale, a partire da un rifiuto totale del processo di riarmo in corso, attorno allo slogan “non un euro, [non una vita] per le loro guerre!” La gioventù antimperialista che si è opposta al genocidio del popolo palestinese e i lavoratori che dal 2016 continuano a organizzare massicce mobilitazioni contro il governo Macron e lo Stato francese meritano di meglio di una prospettiva di sinistra per l’imperialismo francese. L’urgente necessità è quella di difendere all’interno della nostra classe una prospettiva antimperialista di classe che si opponga alla militarizzazione e alla prospettiva della guerra con la necessità della mobilitazione di massa e del rovesciamento di un sistema capitalista che ci sta conducendo alla catastrofe. Nel pieno della Prima guerra mondiale e in seguito al tradimento della Seconda Internazionale, gli internazionalisti rifiutarono la Sacra Unione con le rispettive borghesie imperialiste e sottolinearono che il “male minore” risiedeva nella sconfitta della loro nazione imperialista. Già nel 1915-1916, Lenin insistette in particolare sulla distinzione tra i diversi tipi di nazioni per comprendere l’atteggiamento dei rivoluzionari nei confronti della guerra, sottolineando che “il programma della socialdemocrazia deve porre in primo piano, come dato fondamentale, essenziale e inevitabile nell’epoca dell’imperialismo, la divisione delle nazioni in nazioni oppressive e nazioni oppresse. Il proletariato delle nazioni oppressive non può accontentarsi di frasi generiche e stereotipate, ripetute da tutti i borghesi pacifisti, contro le annessioni e a favore dell’uguaglianza dei diritti per le nazioni in generale. Non può ignorare il problema, particolarmente “spiacevole” per la borghesia imperialista, dei confini degli Stati fondati sull’oppressione nazionale”.

Con il genocidio a Gaza e la repressione del popolo Kanak, si è diffuso un sentimento antimperialista tra una parte dei giovani e tra i lavoratori. Questo senso di solidarietà internazionalista rappresenta un serio problema politico per lo Stato imperialista francese, che deve ricostruire il sostegno ai piani di riarmo che comporterebbero attacchi diffusi ai diritti politici e sociali dei lavoratori e dei giovani, nonché brutali misure di austerità. Il compito dei rivoluzionari è quindi quello di ricostruire un internazionalismo proletario vivo, utilizzando queste lacune per ricostruire un’alternativa rivoluzionaria e indipendente alla guerra.

Julien Anchaing

Traduzione da Révolution Permanente