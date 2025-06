Jerome Powell ha nuovamente respinto la richiesta di Donald Trump, che preferisce correre il rischio di aumentare l’inflazione pur di stimolare la crescita economica nel mezzo del confronto con la Cina. Una disputa interna che riflette le difficoltà del Paese nordamericano nel frenare il declino della sua egemonia.

Mercoledì scorso la FED, la Federal Reserve degli Stati Uniti, ha annunciato che manterrà invariati i tassi di interesse fissati nel dicembre 2024 nella fascia del 4,25%-4,50%. Prima della riunione dell’organismo che assume le funzioni di Banca Centrale del Paese, Trump ha definito “stupido” Powell (presidente della FED) e ha affermato che il tasso di interesse ufficiale dovrebbe essere dimezzato. Tuttavia, i responsabili della politica monetaria si sono mostrati riluttanti a impegnarsi in un calendario per nuovi tagli. La tensione aperta è sintomatica dei gravi problemi che il Paese sta affrontando nel mezzo della guerra commerciale che ha come fulcro la disputa con la Cina.

“L’incertezza sulle prospettive economiche è diminuita, ma rimane elevata”, ha dichiarato la Federal Reserve nel comunicato che ha accompagnato la conferenza stampa di Jerome Powell. Uno dei punti salienti del rapporto è la revisione al ribasso delle proiezioni di crescita del PIL statunitense. Per il 2025, la Fed stima una crescita dell’1,4%, in calo rispetto all’1,7% previsto a marzo e al 2,1% previsto a dicembre 2024, riflettendo un quadro economico in netto rallentamento. Questa stagnazione è una dimostrazione dei limiti e delle contraddizioni della struttura economica statunitense.

Trump sostiene che un abbassamento dei tassi stimolerebbe la produzione e i consumi, rendendo più accessibili i crediti sia per i consumi che per gli investimenti. Tuttavia, Powell e la Fed hanno respinto queste pressioni, ritenendo che una riduzione potrebbe aumentare i rischi di inflazione a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti importati con un carico fiscale più elevato. È sorprendente che non abbiano fatto alcun riferimento all’aumento del prezzo del petrolio a seguito degli attacchi di Israele all’Iran, già in corso, allineandosi in questo senso al governo repubblicano (che continua a giustificare le azioni imperialiste dello Stato sionista).

Dalla fine della pandemia, la FED aveva aumentato i tassi con l’obiettivo di ridurre l’inflazione, che ha raggiunto il 9,1% annuo nel 2022, il massimo in quattro decenni. Attualmente, l’inflazione negli Stati Uniti si attesta al 2,4%. Negli Stati Uniti, il tasso di interesse sui fondi federali è il riferimento per l’intero sistema finanziario ed è determinante per i prestiti tra banche. In risposta alle conseguenze della crisi economica internazionale scoppiata nel 2019, la Federal Reserve aveva aumentato i tassi per poi iniziare ad abbassarli, ma le politiche di Trump hanno interrotto il piano a metà strada.

È interna alle sfere governative degli Stati Uniti e riflette l’incapacità di trovare un piano d’azione chiaro per frenare il declino dell’egemonia nordamericana. La Cina sta aumentando la sua produttività e tecnologia, rendendo più difficile la concorrenza per importanti settori dell’economia statunitense e mettendo in discussione il suo dominio economico futuro. Finora le politiche economiche degli Stati Uniti non hanno fatto altro che aggravare questa contraddizione.

Le dispute interne alla classe dominante statunitense sono un sintomo della critica situazione internazionale emersa dal confronto tra Stati Uniti e Cina per il dominio mondiale. In questo scenario, politiche di completa subordinazione all’imperialismo, come quelle di Milei con Donald Trump, non possono portare nulla di buono alle grandi maggioranze della popolazione nei paesi soggetti al dominio esterno. Una politica antimperialista che parta dal non riconoscimento dei debiti pubblici fraudolenti, che il capitale concentrato utilizza come metodo di saccheggio in tutto il mondo, è fondamentale affinché la crisi non sia pagata dai lavoratori.

Matías Hof

Traduzione da La Izquierda Diario