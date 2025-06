Nelle primarie del Partito Democratico di New York ha trionfato un candidato del DSA: cosa significa? Zohran Mamdani, membro del DSA (Democratic Socialists of America), dato per perdente, sta per essere nominato dal Partito Democratico a sindaco della città di New York. La sua ampia popolarità dimostra che gli elettori sono aperti alle politiche progressiste e cercano un cambiamento…che non può darsi col partito democratico.

Zohran Mamdani, membro dei Democratic Socialists of America (DSA), è il candidato democratico alla carica di sindaco di New York City, dopo la sconfitta dell’ex governatore Andrew Cuomo alle primarie (interne) del partito martedì sera. Ciò dimostra un’importante svolta a sinistra tra gli elettori newyorkesi e scuoterà senza dubbio la leadership del Partito Democratico in tutto il Paese.

Il sistema di voto in ordine di preferenza (RCV, dall’acronimo inglese, è un sistema di voto in cui gli elettori ordinano i candidati o le opzioni in base alla loro preferenza, invece di votare semplicemente per uno solo, ndt) di New York significa che non conosceremo il totale definitivo dei voti prima di una settimana, ma i risultati (un vantaggio di sette punti, in una serata in cui la maggior parte si aspettava che Cuomo finisse in testa) dimostrano un forte rifiuto della politica democratica dominante, sia nei risultati che nell’affluenza insolitamente alta tra i giovani elettori, che favoriscono fortemente Mamdani.

Anche diversi candidati progressisti al consiglio comunale che dovevano affrontare sfide alle primarie hanno mantenuto i loro seggi. Nel complesso, è stata una serata molto positiva per il DSA e la politica progressista, che ha dimostrato l’interesse degli elettori democratici, anche in popolazioni e quartieri considerati più moderati, per le politiche di sinistra.

Il successo di Zohran è particolarmente notevole nel contesto del Super PAC (un comitato di azione politica, separato dalla campagna ufficiale, che può raccogliere somme illimitate per sostenere o danneggiare un candidato, ndt) di Cuomo, che ha superato di gran lunga la spesa di qualsiasi altra campagna, e la propaganda islamofoba e anticomunista dell’opposizione finanziata dal PAC e dalla campagna di Whitney Tilson (ex gestore di hedge fund e candidato alle primarie del Partito Democratico). Questa vittoria arriva dopo quasi due anni di mobilitazioni contro il genocidio in Palestina; sei mesi di mobilitazioni contro Trump, come le massicce manifestazioni di “No Kings”; una crescente rabbia contro Biden, Harris e i leader democratici del Congresso per non essere riusciti a opporre una significativa opposizione a Trump; e diversi anni di rinascita lavorativa post-COVID. La campagna di Mamdani ha fatto riferimento a questi fenomeni, promettendo riforme e distinguendosi dallo status quo del Partito Democratico.

In sintesi, queste primarie inviano un messaggio forte: la gente è assetata di cambiamento.

Come funzionano le elezioni a New York City

Le regole delle primarie variano notevolmente da uno Stato all’altro, e New York ha primarie chiuse, il che significa che solo le persone registrate come democratici possono votare per i candidati a sindaco in queste elezioni, poiché la nomina repubblicana non vede scontrarsi più rivali quest’anno. Dato che la città di New York ha una forte inclinazione democratica, le primarie o le elezioni interne sono spesso considerate le elezioni “reali”, poiché il candidato democratico è il grande favorito per la vittoria.

La città di New York utilizza anche un sistema di voto in ordine di preferenza, in cui gli elettori possono selezionare fino a cinque candidati in ordine di preferenza. Se un candidato ottiene più del 50% dei voti di prima scelta, vince e l’elezione è conclusa. Se nessun candidato ottiene più del 50% dei voti di prima scelta, il candidato con il minor numero di voti viene eliminato e i voti dei suoi sostenitori vengono riassegnati al candidato di seconda scelta. La solida performance di Zohran al primo turno gli ha permesso di raggiungere facilmente il 50% durante lo spoglio dei voti in ordine di preferenza.

Andrew Cuomo ha già presentato la documentazione per una linea di voto indipendente, che gli consentirebbe di candidarsi a novembre nonostante abbia perso le primarie.

Quali sono stati i risultati delle primarie per la carica di sindaco: per i democratici e per i socialisti?

All’inizio di questa stagione delle primarie, Cuomo godeva del vantaggio di un nome molto conosciuto ed era il favorito nei sondaggi, anche prima di annunciare ufficialmente la sua candidatura. Cuomo è un neoliberista moderato, sostenuto da alcuni donatori di Trump, che rappresenta la leadership del Partito Democratico.

Al contrario, Mamdani era molto meno conosciuto e raramente superava il 10% nei sondaggi durante i primi mesi della sua campagna. Ma con lo slogan “Zohran: Per una New York che ti puoi permettere” e una forte presenza sui social media, ha iniziato a guadagnare popolarità. Il suo messaggio era chiaro: gli affitti sono altissimi, gli autobus sono troppo lenti ed è difficile guadagnarsi da vivere. Inoltre, ha indicato la leadership del Partito Democratico come responsabile.

Dopo la vittoria di Trump nel 2024, Bernie Sanders ha scritto una dichiarazione in cui affermava che non era la classe operaia ad aver abbandonato i democratici, ma erano i democratici ad aver abbandonato la classe operaia. Nei primi mesi del governo Trump, i democratici sono rimasti in silenzio mentre Trump sferrava un attacco dopo l’altro. Sanders e Alexandria Ocasio Cortez (AOC) hanno sfruttato la rabbia contro Trump, ma anche contro il Partito Democratico per i suoi attacchi alla classe lavoratrice, con un tour “Lotta contro l’oligarchia”, che ha riempito gli stadi di tutto il Paese.

Mamdani esprime un sentimento simile. Dopo le elezioni del 2024, ha pubblicato un video in cui intervistava residenti del Queens e del Bronx, molti dei quali immigrati e persone di colore, che avevano votato per Trump. Perché? Gaza, le guerre, l’inflazione. Mamdani ha detto loro che voleva cambiare il Partito Democratico, che voleva che tornasse a lavorare per loro, e questa è la promessa della sua campagna.

La campagna di Mamdani, con un forte sostegno da parte dell’NYC-DSA (New York-DSA) nel suo complesso, ha riunito almeno 50.000 volontari (una coalizione politica più diversificata di quella dei membri del DSA), organizzando un’impressionante campagna di base e ottenendo il sostegno di AOC, Bernie Sanders, il Partito delle Famiglie Lavoratrici e molti sindacati municipali.

Slogan come “Non date priorità a Cuomo” e “Sognate: non date priorità al malvagio Andrew come sindaco” sono comuni anche tra gli elettori e le istituzioni che non fanno campagna per Mamdani come prima scelta. Il candidato “progressista” delle primarie, Brad Lander, in particolare, ha svolto un ruolo importante nel sostenere la candidatura di Mamdani in una coalizione di sostegno incrociato tra i due per “rimandare Cuomo nei sobborghi”.

Il programma di Mamdani ha punti di forza ma anche limiti

Le principali proposte di Mamdani sono il congelamento degli affitti degli appartamenti a canone stabilizzato (un sistema di regolamentazione degli affitti che protegge gli inquilini limitando gli aumenti e garantendo alcuni diritti, come il diritto al rinnovo del contratto e a non essere sfrattati senza giusta causa, che costituiscono poco meno della metà del parco immobiliare della città, su cui il Comune ha maggiore influenza), rendere gli autobus veloci e gratuiti e offrire asili nido universali. La sua piattaforma include anche la creazione di supermercati comunali e un dipartimento di sicurezza comunitaria per sostituire la polizia nella risposta alle persone in difficoltà nella metropolitana (mantenendo allo stesso tempo i livelli di finanziamento della polizia), insieme a molte altre proposte, come l’aumento del salario minimo, la trasformazione di New York in una città santuario per le persone LGBTQ+ e la “protezione di New York da Trump”.

Mamdani è anche noto per aver denunciato il genocidio a Gaza e per aver sostenuto la campagna di disinvestimento (BDS), ed è stato diffamato da coloro che equiparano l’antisionismo all’antisemitismo. Sebbene Mamdani stesso sia stato giustamente criticato dal Movimento per la Palestina per aver affermato il suo sostegno allo Stato di Israele “come Stato con pari diritti”, trattandosi di uno Stato la cui esistenza si basa sulla pulizia etnica, è stato senza dubbio il candidato più filopalestinese della corsa.

Soprattutto alla luce della campagna propagandistica islamofoba contro di lui e della forte reazione ai suoi commenti sulla parola “intifada”, il successo di Zohran Mamdani alle primarie dimostra anche che i newyorkesi preferiscono, o almeno sono disposti a votare, candidati che assumono posizioni antisioniste (nonostante i limiti della strategia di Mamdani di abbellire Israele, sostenendo che garantisce pari diritti). Si tratta di un cambiamento importante, che mostra come il movimento filopalestinese e l’orrore del genocidio israeliano a Gaza abbiano trasformato l’opinione pubblica.

Ma dobbiamo essere chiari sui limiti del programma di Mamdani. Ad esempio, sta anche ritrattando seriamente le sue precedenti posizioni anti-polizia, insistendo sul fatto che, come sindaco, non è interessato a tagliare i fondi alla polizia e che questa “ha un ruolo fondamentale” nella società. Ribadisce di voler mantenere il budget della polizia di quasi 6 miliardi di dollari, il budget di una forza di polizia altamente militarizzata, addestrata dalle Forze di Difesa Israeliane e più numerosa e meglio equipaggiata dell’esercito di molti paesi.

Non è chiaro se le sue reali opinioni sulla polizia siano cambiate rispetto ai suoi appelli a tagliare i fondi al Dipartimento di Polizia di New York nel 2020 o se si tratti semplicemente di una decisione tattica volta a posizionarsi favorevolmente in vista delle elezioni, ma presentare il proposto Dipartimento di Sicurezza Comunitaria come qualcosa di positivo per la polizia mina il potenziale della proposta di innescare un dibattito sul ruolo repressivo – e, nel caso dei dibattiti sulle persone con gravi malattie mentali che vivono nella metropolitana – il ruolo della polizia nella società, gli enormi budget della polizia e l’apparato industriale carcerario, e come la polizia viene utilizzata per brutalizzare le comunità nere e di colore in particolare.

Questo passo indietro sulla questione della polizia è legato al modo in cui Zohran e la sua campagna hanno preso le distanze dal DSA e dal suo programma. Zohran ha preso le distanze dalla sua organizzazione nel secondo dibattito per la carica di sindaco, evitando di menzionare il nome del gruppo e assicurando agli spettatori che il suo programma – quello del DSA – che include il taglio dei fondi alla polizia e la nazionalizzazione delle principali industrie, non è il programma della sua campagna. Uno dei suoi rappresentanti di campagna ha ripetuto questa frase a un giornalista la sera delle elezioni.

Sebbene la maggior parte dei membri del DSA celebri apertamente la storica vittoria del proprio candidato oggi, questo distanziamento crea tensioni programmatiche tra la campagna e l’organizzazione che dovrebbe rappresentare, nonostante le dichiarazioni di Zohran nel 2022:

L’obiettivo di essere in carica è quello di fare lo stesso lavoro che facciamo come organizzazione: usare la piattaforma e le risorse della carica per lottare per la stessa missione.

Queste erano le sue dichiarazioni come rappresentante statale, ma ha diluito il suo programma e cambiato il suo approccio durante la sua candidatura a una carica esecutiva. Durante le elezioni generali e una volta in carica (se vincerà), ci sarà una pressione ancora maggiore affinché rinunci ulteriormente al suo programma.

I democratici e Mamdani in difficoltà

La vittoria di Mamdani mette il Partito Democratico in una posizione complicata.

Da un lato, il partito non vuole socialdemocratici in cariche pubbliche, tanto meno sotto il nome del Partito Democratico. L’esempio più noto è come il partito si sia prima unito a Hillary Clinton e poi a Joe Biden per impedire a Bernie Sanders di vincere la nomination presidenziale dei democratici. Ma lo vediamo anche nel modo in cui, quando India Walton, membro del DSA e attivista di Black Lives Matter, ha vinto le primarie del 2021 per la carica di sindaco di Buffalo, la leadership democratica ha rifiutato di sostenerla. Al contrario, il sindaco in carica, Bryon Brown – che aveva perso contro di lei alle primarie – è riuscito a portare avanti un’improbabile campagna di voto per corrispondenza e si è assicurato un nuovo mandato.

Il democratico moderato Michael Bloomberg è responsabile di circa un terzo del finanziamento totale del super PAC di Andrew Cuomo, e anche il think tank moderato Third Way si è espresso con forza contro Mamdani. Il Comitato Nazionale Democratico (DNC) ha anche recentemente destituito l’ex vicepresidente David Hogg, un sopravvissuto alla sparatoria di Parkland che ora sostiene Mamdani, per il suo sostegno alla candidatura di avversari alle primarie contro i democratici in carica. Il Partito Democratico disprezza costantemente la sua ala progressista, nonostante il dinamismo che essa apporta, e continua ad adottare posizioni anti-immigrati, anti-transgender, a favore della guerra e delle grandi aziende. Il partito sta già attraversando una crisi di identità e di riallineamento, e questa vittoria non farà che approfondire i dibattiti interni.

Allo stesso tempo, il successo di Mamdani sta rafforzando il Partito Democratico, sia ideologicamente che letteralmente, lo stesso partito responsabile della creazione dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, reparto poliziale su migrazione e controllo doganale, ndt) e del finanziamento del genocidio a Gaza. Candidandosi come democratico – e definendosi tale – invece che su una lista elettorale socialista indipendente, Zohran rafforza l’idea che il Partito Democratico sia uno spazio praticabile per i socialisti, contraddicendo l’urgenza di organizzare un partito indipendente dagli interessi del capitale. Sebbene molti membri e caucus del DSA sostengano in teoria la rottura con i democratici, la maggior parte dell’organizzazione sostiene in pratica l’azione all’interno del Partito Democratico.

Una campagna così appassionata e piena di speranza sta, intenzionalmente o meno, generando entusiasmo per il Partito Democratico. A causa del sistema chiuso delle primarie di New York, la campagna di Zohran sta letteralmente reclutando più elettori, compresi i giovani che votano per la prima volta e gli elettori precedentemente registrati in partiti terzi, per il Partito Democratico. Nel suo discorso di vittoria martedì sera, ha detto che spera di “governare la nostra città come un modello per il Partito Democratico”, il suo obiettivo è quello di costruire e ispirare i democratici, non di separarsi da loro. Costruire il Partito Democratico non è la strada da seguire per una sinistra che prende sul serio la lotta per il proprio programma e il suo successo.

Cosa succederà ora?

Il 1° luglio, la Commissione Elettorale della Città di New York calcolerà i risultati del sistema di voto preferenziale e vedremo il vero margine di vittoria di Zohran.

Anche la campagna per le elezioni generali inizierà con forza. Cuomo ha già presentato la documentazione per candidarsi come indipendente, anche se potrebbe decidere di non farlo vista la performance di Mamdani, che ha superato le aspettative. Anche l’attuale sindaco, Eric Adams, si presenterà come indipendente. In una corsa a tre o quattro candidati tra Mamdani, Adams, forse Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa, la campagna di Zohran dovrà affrontare continui – e probabilmente intensificati – attacchi sia dai democratici moderati che dalla destra.

Contemporaneamente a questi inevitabili attacchi alla campagna, i newyorkesi continueranno anche ad affrontare gli attacchi politici dell’amministrazione Trump, tra cui intensificati raid dell’ICE, massicci tagli di bilancio nel disegno di legge di riconciliazione (che consente l’approvazione di misure di bilancio al Senato con una maggioranza semplice, ndt) che si sta facendo strada al Congresso, attacchi significativi ai diritti LGBTQ+, repressione del movimento palestinese e altro ancora. La sinistra organizzata non può riporre le sue speranze nelle vittorie elettorali dei democratici progressisti come mezzo per fermare Trump e l’estrema destra. Il Partito Democratico nel suo complesso è coinvolto in una grande operazione per disinnescare la lotta di classe e incanalare tutto verso le urne. Anche mentre i sostenitori di Zohran continuano a mobilitarsi in vista delle elezioni generali di novembre, è essenziale organizzare il malcontento contro Trump dal basso, dai luoghi di lavoro e dalle scuole, respingendo i tentativi di cooptazione e smobilitazione dei democratici e delle organizzazioni no profit.

Nonostante questi limiti, la performance di Mamdani nel giorno delle elezioni e la sua presunta vittoria alle primarie dimostrano che gli elettori sono aperti alla politica progressista, con opportunità per la sinistra di continuare a raggiungere un pubblico più ampio. La sua campagna dimostra che c’è spazio per costruire un programma radicale per la classe lavoratrice e i giovani, contro il genocidio e contro Trump.

La vittoria di Mamdani alle primarie e il suo potenziale trionfo alle elezioni generali implicano che i socialisti hanno urgente bisogno di dialogare con altri esponenti della sinistra e con i liberali con una nuova inquietud socialista su questioni politiche chiave come il ruolo della polizia nella repressione della classe lavoratrice, il ruolo del Partito Democratico nel contenimento delle mobilitazioni di massa e la necessità di rivendicazioni più radicali, oltre le proposte popolari di Mamdani. Come sindaco, Mamdani sarebbe anche responsabile della nomina di un commissario del lavoro, che negozierebbe con i sindacati del settore pubblico della città e determinerebbe le condizioni di lavoro di centinaia di migliaia di lavoratori. Se dovessero emergere nuove ondate di protesta come il movimento dei Campi di Solidarietà con Gaza nelle università o le rivolte contro l’ICE a Los Angeles, sarebbe la sua forza di polizia a reprimerle.

Si tratta di questioni importanti che richiedono un dibattito approfondito, al quale vogliamo contribuire (come espresso, ad esempio, nelle pubblicazioni del nostro giornale), per promuovere un senso di indipendenza di classe, per cui invitiamo i nostri lettori e non solo a partecipare e a farne parte.

La classe lavoratrice deve andare oltre i democratici per costruire un proprio partito che lotti per un futuro socialista, un futuro molto più ampio delle richieste della campagna di Mamdani.

Come costruiamo una classe lavoratrice combattiva e organizzata, pronta, disposta e capace di lottare contro Trump, porre fine al genocidio e costruire un movimento socialista internazionale? I risultati elettorali suggeriscono la potenziale opportunità che abbiamo in questo momento politico per discutere questo tema.

Olivia Wood

Traduzione da Left Voice