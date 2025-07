Il Tribunale d’Appello di Parigi ha annunciato giovedì l’imminente liberazione dell’attivista comunista libanese che lotta per la liberazione della Palestina. Una vittoria per il movimento di solidarietà con la Palestina.

Giovedì, il Tribunale d’Appello di Parigi ha emesso il verdetto finale sulla liberazione di Georges Ibrahim Abdallah. Dopo aver annunciato il 20 febbraio la sua liberazione, il tribunale aveva rinviato la sua decisione, subordinandola al risarcimento delle parti civili.

Dopo 41 anni di carcere, la Corte d’Appello ha finalmente deciso questa mattina a favore della liberazione del comunista libanese, il cui rilascio è previsto per il 25 luglio, secondo quanto annunciato dal suo avvocato, Jean-Louis Chalanset, al termine dell’udienza.

L’avvocato dell’attivista ha ricordato gli anni di instancabili sforzi per evitare questa decisione finale.

«L’accusa ha unito le forze con gli Stati Uniti nell’ultima udienza per sostenere che non poteva essere rilasciato, quindi è una grande gioia che torni a Beirut. È il prigioniero politico con il maggior numero di anni di carcere in Europa. Questo processo è stato manipolato fin dall’inizio», ha concluso.

Georges Abdallah, comunista libanese e attivista per la causa palestinese, è stato arrestato nel 1984 e condannato nel 1987 per “complicità in omicidio” al termine di un processo giudiziario, nel contesto di un’indagine falsata, di una virulenta campagna mediatica e delle pressioni degli Stati Uniti. Avendo diritto alla libertà condizionale dal 1999, solo nel 2013 i tribunali hanno approvato una prima richiesta di libertà condizionale, ma questa era subordinata a un ordine di espulsione che il governo francese ha bloccato.

Il 15 novembre 2024, il Tribunale di applicazione delle sentenze ha autorizzato la liberazione di Georges Ibrahim, con effetto dal 6 dicembre 2024, senza la condizione di un ordine di espulsione, ma con la condizione che lasciasse il territorio francese. Sebbene per la prima volta la liberazione di Georges Ibrahim non fosse più soggetta alla decisione di espulsione del Ministero dell’Interno, la procura antiterrorismo aveva presentato ricorso.

Questa decisione rappresenta una grande vittoria per il movimento di solidarietà con la Palestina e contro la brutale repressione di coloro che sostengono la causa palestinese. È il risultato di una campagna instancabile iniziata negli anni 2000 per la liberazione del prigioniero politico libanese, ma anche dell’indignazione espressa dal basso, a livello internazionale, contro il genocidio in Palestina nell’ultimo anno e mezzo.