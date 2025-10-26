La Frazione Trotskista – Quarta Internazionale e la Rete Internazionale di giornali militanti La Izquierda Diario, delle quali la FIR – Voce delle Lotte è la sezione italiana, denunciano e condannano con fermezza la nuova aggressione imperialista degli Stati Uniti contro il Venezuela. La nostra condanna nasce da una prospettiva di classe, anti-imperialista e anticapitalista, totalmente indipendente e di opposizione di sinistra al governo di Maduro. Ci pronunciamo senza ambiguità per il più deciso ripudio internazionalista di qualsiasi intervento militare, politico o economico dell’imperialismo statunitense in Venezuela, come in qualsiasi altro paese dell’America Latina e dei Caraibi. Per la sconfitta dell’offensiva militarista di Trump!

Gli Stati Uniti hanno mobilitato una quantità di forze militari nel Sud dei Caraibi come non si vedeva da decenni, il cui obiettivo diretto è il Venezuela. I recenti bombardamenti di piccole imbarcazioni civili al largo delle coste venezuelane con il conseguente assassinio sommario di persone – che costituiscono atti di terrorismo di Stato e di violazione elementare dei diritti umani –, il pubblico annuncio sfacciato di autorizzare operazioni “segrete” della CIA, le minacce aperte di attacchi sul territorio continentale da parte di Trump, compreso l’insieme delle sanzioni economiche in vigore, configurano una politica intollerabile di soffocamento, provocazione e prepotenza imperialista.

Donald Trump cerca di imporre la sua linea più aggressiva e reazionaria contro l’America Latina.

Con il discorso ipocrita della “sicurezza emisferica” e della “lotta al narcotraffico”, l’imperialismo statunitense intensifica il suo intervento nella regione, riprendendo la diplomazia del cannone, del ricatto e della militarizzazione. La politica estera di Trump attualizza la storica dottrina Monroe, intesa come America Latina in funzione dei propri interessi imperialisti.

La cosiddetta “Operazione antidroga” non è altro che un grossolano e cinico pretesto per giustificare un intervento militarista e un’ingerenza senza precedenti.

Il governo Trump e il suo Dipartimento della Guerra cercano di riaffermare e rafforzare il loro dominio sui popoli del continente: dal sostegno all’ultradestra di Jair Bolsonaro e all’aperta ingerenza in Brasile imponendo dazi se fosse stato condannato il vecchio alleato degli Stati Uniti, passando per le minacce tariffarie e i ricatti economici contro il Messico, la scandalosa ingerenza in Argentina oltre alla sottomissione tramite il FMI e il Dipartimento del Tesoro per cercare di salvare il suo amico Milei prima delle elezioni di mid-term, arrivando recentemente a minacciare con lo stesso falso argomento “antidroga” la Colombia e il suo governo, fino all’escalation militare e alle sanzioni criminali contro il Venezuela.

In Venezuela, la sua aggressione è stata ancora più diretta, fin dal suo primo governo, quando ha coordinato l’autoproclamazione e il riconoscimento di Juan Guaidó come “presidente legittimo” – con il sostegno entusiastico della destra regionale e degli altri imperialismi che hanno riconosciuto quel governo fantasma – imponendo sanzioni devastanti che hanno aggravato la crisi economica e sociale del Paese, e ora, nel suo secondo mandato, schierando navi da guerra al largo delle sue coste con la scusa di “combattere il traffico di droga”.

Per questo motivo, dalla FT – Quarta Internazionale e attraverso la nostra rete internazionale di giornali militanti La Izquierda Diario, rifiutiamo lo schieramento militare statunitense nel Sud dei Caraibi e le minacce dirette di Trump e del suo Dipartimento della Guerra contro il Venezuela, con la cinica scusa della sua presunta “lotta al narcotraffico”.

La retorica menzognera, ripetuta più volte dai governi imperialisti, cerca di nascondere i veri obiettivi: riaffermare il controllo geopolitico ed economico dell’imperialismo sulla regione, garantire il proprio dominio e gli interessi delle grandi compagnie petrolifere, finanziarie e militari degli Stati Uniti.

A questa politica aggressiva si è aggiunta la Francia imperialista, rafforzando la sua presenza militare nella zona, in particolare con l’invio di navi da guerra nelle Antille, soprattutto in una delle sue due colonie nella regione, Guadalupa.

La nostra posizione è di assoluta indipendenza politica nei confronti del governo di Nicolás Maduro, un governo capitalista brutalmente repressivo e favorevole all’austerità che, nonostante i suoi discorsi nazionalisti e la sua demagogia “anti-imperialista”, ha amministrato il capitalismo dipendente venezuelano a favore di una nuova casta dirigente, alleata con settori della borghesia nazionale e straniera. La nostra denuncia dell’imperialismo statunitense non implica alcun sostegno politico al governo di Maduro, che ha dimostrato di essere nemico del popolo lavoratore, responsabile della miseria, della repressione e della svendita delle risorse nazionali, della situazione di crisi sociale ed economica che è stata aggravata dagli effetti delle sanzioni imperialiste degli Stati Uniti e delle potenze europee, difese da settori della destra venezuelana, da Leopoldo López a María Corina Machado.

Il vero carattere dell’aggressione imperialista

Il recente dispiegamento di navi da guerra e caccia F-35 nei Caraibi, insieme alle forze alleate della Francia e di altri governi lacchè, costituisce un atto aperto di intimidazione imperialista. Washington cerca di rafforzare il suo controllo strategico sul continente e di riportare il Venezuela sotto la sua orbita diretta. Trump, che durante il suo mandato ha apertamente espresso il suo razzismo e la sua politica xenofoba nei confronti dell’America Latina, cerca di proiettare all’esterno la sua crisi interna, utilizzando il fantasma del Venezuela come nemico esterno.

Non si tratta di una “campagna contro la criminalità organizzata”: è un’operazione politica e militare al servizio degli interessi del capitale finanziario e della politica dell’imperialismo, in un contesto di crisi economica, recessione e concorrenza con potenze come la Cina e la Russia che usurpano e cercano di appropriarsi delle risorse naturali del Venezuela.

L’“offensiva antidroga” di Trump è una farsa ipocrita. Gli Stati Uniti sono il più grande consumatore di droga al mondo e il principale riciclatore di denaro proveniente dal traffico globale di droga attraverso le loro banche. Il loro obiettivo nei Caraibi è strettamente politico: riaffermare il dominio imperiale sull’America Latina, circondare il Venezuela, fare pressione per un governo favorevole ai loro interessi e inviare un messaggio di disciplina ai popoli che lottano contro le loro politiche.

Trump non è solo responsabile dell’imposizione di sanzioni per perseguire i suoi obiettivi di dominio imperialista, ma anche del disprezzo più brutale e del trattamento criminale nei confronti delle famiglie lavoratrici immigrate venezuelane e latinoamericane in generale. È un nemico del popolo venezuelano! È un nemico spregevole dei popoli della nostra America!

La complicità della destra pro-imperialista e il ruolo reazionario di María Corina Machado

L’aggressione imperialista gode del sostegno aperto della destra venezuelana e continentale. Figure come María Corina Machado, rappresentante dell’oligarchia più reazionaria e servile nei confronti di Washington, sono arrivate al punto di chiedere pubblicamente un’invasione militare degli Stati Uniti per “liberare” il Paese. Il costo di un’invasione militare sarebbe catastrofico per il popolo lavoratore, solo per mettere al potere una casta parassitaria ancora più sottomessa a Wall Street e al Pentagono, che accelererà brutalmente la subordinazione nazionale, oltre a mantenere o approfondire le politiche anti-operaie e antipopolari, come quelle del governo di Maduro e delle FFAA.

Il tentativo di promuovere figure di questa estrema destra come meritevoli di premi internazionali, come il Nobel, ha un chiaro obiettivo politico: legittimare una politica di estrema destra servile nei confronti di Trump, anche se il narcisismo del presidente imperialista risente del fatto di non aver vinto lui stesso quel premio. Il servilismo è tale che María Corina Machado, la “Nobel per la pace”, non solo sostiene apertamente lo Stato genocida di Israele, celebra i bombardamenti su Gaza e chiede un intervento armato contro il proprio popolo, ma ha dedicato il premio proprio a Donald Trump.

María Corina, rappresentante delle famiglie borghesi che si sono sempre arricchite grazie ai favori dello Stato e allo sfruttamento dei lavoratori, incarna la politica più servile e antioperaia della borghesia venezuelana: la sua “opposizione democratica” non cerca di liberare il Paese dall’autoritarismo, ma di instaurare un regime completamente subordinato al capitale straniero e alle multinazionali del petrolio. Il suo discorso “morale” e ‘anticomunista’, contro un regime che non è né rivoluzionario né “comunista”, serve a nascondere la totale subordinazione del suo programma all’imperialismo yankee.

Dalla FT – Quarta Internazionale denunciamo che la destra pro imperialista non rappresenta un’alternativa progressista al regime dittatoriale di Maduro, bensì una minaccia ai diritti dei lavoratori e del popolo e alla sovranità del Venezuela. La politica di invocare invasioni straniere è un aperto tradimento degli interessi nazionali e di classe del popolo lavoratore venezuelano.

Il falso anti-imperialismo di Maduro e la repressione interna

Mentre Trump sfoggia la sua arroganza imperialista, il governo di Maduro risponde con un discorso “anti-imperialista” puramente retorico. In pratica, la sua politica è stata quella di negoziare con l’imperialismo e il capitale straniero, reprimendo brutalmente i lavoratori e il popolo povero. Il cosiddetto “decreto di stato di emergenza esterna” non ha come obiettivo la difesa nazionale dall’imperialismo, ma il rafforzamento del controllo interno, la persecuzione delle lotte operaie e la criminalizzazione della protesta sociale. E, come è stato reso pubblico, è stato in grado di offrire una maggiore consegna delle risorse nazionali agli Stati Uniti, al fine di negoziare la sua permanenza al potere.

Maduro utilizza la minaccia esterna per consolidare un regime bonapartista che concentra il potere nelle mani di una burocrazia civile-militare arricchita. Con il pretesto dell’“unità nazionale” di fronte all’aggressione, cerca di mettere a tacere ogni critica da sinistra e di garantire la continuità di un modello di sfruttamento, corruzione e consegna. Mentre il popolo soffre la fame, l’iperinflazione e la disoccupazione, il governo mantiene accordi con imprenditori nazionali e stranieri, concede enormi aree in concessione mineraria nell’Arco dell’Orinoco e apre zone economiche speciali ai capitali stranieri in generale, compresi quelli statunitensi, e in particolare ai capitali cinesi e russi, che non smettono di svolgere anche una funzione economica di spoliazione simile a quella dei paesi imperialisti, saccheggiando le nostre risorse naturali, come nel settore petrolifero e minerario. Questa casta burocratica ha smantellato le conquiste dei lavoratori, imposto piani di austerità che hanno polverizzato i salari e ha dato priorità agli interessi delle classi proprietarie, compresi i propri interessi materiali e politici come casta, rispetto alle esigenze del popolo lavoratore.

Maduro parla della “perfetta fusione tra popolo, esercito e polizia, per garantire la libertà, la sovranità e l’indipendenza della patria”. Ma è proprio questa formulazione, denominata “civile-militare-poliziesca”, che il governo ha utilizzato anche per definire il tipo di unità che sosteneva il suo governo contro le proteste popolari dopo il 28 giugno 2024, quando sono stati arrestati più di 2.000 giovani, la stragrande maggioranza provenienti dai quartieri poveri, e più di 300 di questi giovani sono ancora in carcere. Tale “fusione” si è espressa in modo reazionario due mesi fa contro la veglia pacifica del comitato delle Madri in Difesa della Verità, accompagnate da militanti di sinistra e attivisti per i diritti umani, che manifestavano affinché la Corte Suprema esaminasse la denuncia sulle illegalità commesse contro i giovani detenuti.

Per questo motivo, l’antimperialismo del governo di Maduro è falso e demagogico. Non si può combattere l’imperialismo difendendo gli interessi della borghesia nazionale o reprimendo i lavoratori. Non si può combattere l’imperialismo reprimendo il proprio popolo e calpestando i suoi diritti. Per affrontare l’aggressione imperialista, il governo nazionale non si appoggia alle masse popolari e alla loro mobilitazione, ma alle forze armate e all’apparato repressivo, con cui cerca piuttosto di controllare e sottomettere maggiormente la popolazione. Solo una politica dei lavoratori e del popolo povero, indipendente da ogni settore capitalista, può garantire una vera difesa della sovranità nazionale.

I paesi della regione di fronte all’aggressione imperialista al Venezuela

I governi di destra del continente sostengono la politica aggressiva dell’imperialismo statunitense contro il Venezuela. In prima linea c’è il governo Milei in Argentina, totalmente disciplinato agli Stati Uniti, che sostiene in modo abietto la criminale politica imperialista contro il popolo palestinese, oltre a sostenere il genocida Netanyahu.

Una politica che è stata ripudiata dai deputati del Frente de Izquierda Unidad, che hanno persino presentato un progetto alla Camera dei Deputati per “ripudiare lo schieramento militare degli Stati Uniti nel sud del Mar dei Caraibi sotto il pretesto della ‘lotta al narcotraffico’” e chiederne il ritiro.

Lo stesso fa il governo di destra di Daniel Noboa, disposto a soddisfare tutti i desideri di Sua Maestà Donald Trump e del FMI, e che in questo momento sta sferrando un brutale attacco contro il popolo ecuadoriano con le sue misure anti-operaie e anti-popolari a beneficio del grande capitale e delle multinazionali estrattive, sostenute con la forza della repressione. Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, i governi della Guyana e di Trinidad e Tobago seguono la stessa strada, essendo quest’ultimo caso il più vergognoso, dato che i cittadini di Trinidad sono tra le vittime del terrorismo di Trump nei Caraibi. Il neoeletto e futuro presidente della Bolivia, Rodrigo Paz, sembra seguire questa scia, come ha lasciato intendere nella sua conversazione con María Corina Machado.

Tuttavia, alcuni governi che si dichiarano progressisti mantengono una politica ambivalente di fronte all’aggressione imperialista. La passività dei governi subordinati che cercano di coesistere con i piani di Washington invece di rafforzare una chiara posizione antimperialista è un elemento che contribuisce a rafforzare Trump nella sua offensiva contro l’America Latina.

Lula, nonostante affermi che “nessun presidente dovrebbe dire come sarà il Venezuela”, ostenta la sua “buona intesa” con Trump, trovandosi in un processo di avvicinamento al governo statunitense e negoziando la consegna di terre rare e minerali strategici brasiliani; il che va contro il suo presunto discorso di “difensore” dell’autonomia latinoamericana. Ma ha anche affermato che il Brasile non ha “controversie internazionali” e che rimarrà “dalla parte in cui è sempre stato, cioè dalla parte della pace”.

La posizione di Sheinbaum contro l’interventismo statunitense, affermando che “tutto si risolve con il dialogo”, anche se pretende di guidare una risposta “progressista”, avviene mentre celebra il buon rapporto con l’amministrazione statunitense, espresso nella sua attuazione, all’interno dei confini, della maggiore militarizzazione richiesta da Washington con il pretesto della stessa “lotta al narcotraffico” in Messico e America Centrale, con cui Trump giustifica l’aggressione al Venezuela. La sua apparente fermezza non mette in discussione i piani interventisti regionali di Trump, evitando qualsiasi critica al suo potere e alle minacce contro il Venezuela e la regione.

Il governo di Gustavo Petro, che ha assunto una posizione più chiara – al di là dei suoi limiti – nel mettere in discussione le minacce militariste degli Stati Uniti nel Sud dei Caraibi e ha denunciato che i colombiani sono stati vittime dei bombardamenti, ha rapidamente iniziato a subire minacce, diventando anche il bersaglio delle aggressioni di Donald Trump.

Affrontare l’aggressione imperialista non è solo una questione militare, ma anche economica e di lotta di massa

L’imperialismo non è una questione meramente militare, di forza armata, ma implica una dominazione più sistematica, in cui l’economia gioca un ruolo chiave. È un sistema di spoliazione delle risorse naturali del paese e di trasferimento sistematico delle ricchezze delle nazioni subordinate verso i centri imperialisti, implica un condizionamento delle decisioni sull’uso delle risorse nazionali privilegiando le esigenze dei capitali imperialisti, implica, per tutto ciò, meno risorse per le esigenze nazionali e popolari.

Affrontare l’aggressione esterna di un governo reazionario come quello di Trump è nell’interesse della classe lavoratrice, aggressione il cui unico obiettivo è garantire la subordinazione del governo di Caracas alle esigenze dell’imperialismo statunitense.

Dalla Frazione Trotskista – Quarta Internazionale affermiamo che l’unico modo efficace per affrontare l’aggressione imperialista non è la repressione né gli appelli astratti all’“unità nazionale”, ma la mobilitazione indipendente della classe lavoratrice, dei poveri e dei giovani. Il governo di Maduro, pur essendo chiaramente vittima delle minacce e delle aggressioni di Trump, è anche responsabile dell’estrema debolezza della classe lavoratrice venezuelana e di aver decimato la capacità di mobilitazione popolare.

Non ci sarà alcuna possibilità di un intervento deciso e con tutta la sua potenza delle masse lavoratrici in un eventuale confronto più ampio con l’imperialismo statunitense, fintanto che le loro forze saranno costrette dalla minaccia repressiva.

Proponiamo un programma di misure operaie e popolari, antimperialiste e contro il sistema repressivo dominante, per affrontare l’aggressione imperialista e la crisi nazionale:

Rottura immediata di ogni relazione e negoziazione con l’imperialismo. Immediata nazionalizzazione, senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori, di tutti gli interessi economici e le proprietà dell’imperialismo statunitense e dei suoi alleati in Venezuela, a cominciare dalle banche, dalle compagnie petrolifere e minerarie e dalle aziende di telecomunicazioni. Che le risorse nazionali servano a finanziare un piano operaio e popolare di emergenza nazionale e non il profitto imperialista.

Completa nazionalizzazione di tutta l’industria petrolifera e delle risorse naturali, come parte di una pianificazione economica a beneficio del popolo lavoratore: basta con le joint venture con le multinazionali, tutto deve essere sotto il controllo dei lavoratori e non nelle mani della burocrazia corrotta. Cessazione immediata di tutte le sanzioni economiche. No all’ipoteca sul futuro del Paese per pagare gli usurai internazionali, nessun pagamento del debito estero e reindirizzamento di tali risorse verso un piano di emergenza in materia di sanità, alimentazione e alloggi.

No al decreto di stato di emergenza esterna. Piene libertà democratiche, di organizzazione e sindacali per i lavoratori e il popolo venezuelano. Cessazione della repressione contro la protesta sociale. Lottare a fondo contro l’imperialismo implica dispiegare tutta la creatività e la capacità di lotta dei lavoratori per i loro interessi, ciò implica poter lottare contro le compagnie petrolifere imperialiste, ma è proprio il governo di Maduro che garantisce alle multinazionali statunitensi e di tutte le altre latitudini, come la Chevron o la Sunergon Oil Operating, una classe operaia petrolifera repressa. Libertà immediata per le decine di lavoratori petroliferi incarcerati e per tutti i lavoratori incarcerati! Libertà per i prigionieri politici e per chi è stato incarcerato per aver protestato!

Con altre forze di sinistra in Venezuela sono state convocate azioni unitarie contro l’aggressione degli Stati Uniti e per il ritiro di tutto lo schieramento militare nei Caraibi e in tutta l’America Latina, anche con dichiarazioni politiche comuni chiaramente antimperialiste. In tal senso è urgente rafforzare questa iniziativa chiamando a costituire un polo contro l’aggressione imperialista e indipendente dal governo di Maduro.

L’unica via d’uscita progressista alla crisi economica, sociale e alla minaccia imperialista è la rottura con il capitalismo e l’imperialismo, e l’imposizione di un governo dei lavoratori e dei poveri che espropri la borghesia, nazionalizzi le banche e l’industria sotto il controllo dei lavoratori e promuova un piano economico socialista al servizio delle grandi maggioranze.

Di fronte al ricatto imperialista e alle false alternative borghesi, solo una politica rivoluzionaria della classe lavoratrice può aprire una via d’uscita progressista alla crisi venezuelana. L’indipendenza politica dei lavoratori, la loro auto-organizzazione e il loro programma socialista sono le uniche basi per una vera liberazione nazionale e sociale.

Un appello internazionalista ai lavoratori e ai giovani del mondo

La lotta contro l’aggressione imperialista in Venezuela non è solo una questione nazionale. È parte della battaglia internazionale contro il dominio dell’imperialismo statunitense, le sue guerre e il suo saccheggio globale. Il declino dell’egemonia degli Stati Uniti implica politiche aggressive. In questo senso, un rovesciamento di Maduro attraverso un intervento militare, o addirittura un assassinio, aprirebbe un pericoloso precedente in tutto il continente, incoraggiando le ali apertamente golpiste della borghesia latinoamericana. Per questo motivo, questa situazione riguarda non solo la classe lavoratrice e il popolo venezuelano, ma tutti nella regione e nel mondo, perché potremmo trovarci alle porte di tentativi di colpi di Stato sostenuti direttamente dall’esercito degli Stati Uniti.

Per questo motivo, chiediamo ai lavoratori, ai giovani e ai movimenti sociali di tutta l’America Latina, degli Stati Uniti e del mondo intero di mobilitarsi contro questa offensiva imperialista. In particolare, chiediamo alle migliaia di persone che negli Stati Uniti si mobilitano contro il razzismo, il militarismo e l’oppressione di affrontare il proprio imperialismo, il principale nemico dei lavoratori e dei popoli del mondo. I lavoratori statunitensi non hanno nulla da guadagnare dalle avventure militari di Trump, che mirano solo a difendere gli interessi dei banchieri e delle grandi aziende. Il trionfo dell’arroganza imperialista di Trump contro altre nazioni e altri popoli rafforzerebbe anche la sua posizione contro coloro che negli Stati Uniti mettono in discussione le sue politiche ultrarreazionarie. È quanto denunciano i nostri compagni e compagne di Left Voice negli Stati Uniti.

Dalla FT – Quarta Internazionale e dalla Rete Internazionale La Izquierda Diario lottiamo per costruire organizzazioni rivoluzionarie che promuovano un governo dei lavoratori e dei poveri, basato su organismi di auto-organizzazione, che espropri i capitalisti e pianifichi democraticamente l’economia in funzione delle esigenze delle grandi maggioranze. Solo così sarà possibile sconfiggere sia l’aggressione imperialista degli Stati Uniti che il regime capitalista di Maduro, aprendo la strada a un Venezuela veramente socialista dei lavoratori, parte di una Federazione Socialista dell’America Latina e dei Caraibi, in lotta comune con i popoli del continente.

Fuori le truppe di Trump dai Caraibi e dall’America Latina!

Abbasso l’aggressione imperialista contro il Venezuela!

Abbasso tutte le sanzioni imperialiste!

Ritiro delle truppe e delle navi francesi dai Caraibi!

Basta con il sequestro e la confisca delle imprese e delle risorse venezuelane all’estero da parte dell’imperialismo statunitense ed europeo!

Per l’unità internazionale dei lavoratori e dei popoli oppressi contro l’imperialismo e il capitalismo!

Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI):

VENEZUELA: Lega dei Lavoratori per il Socialismo (LTS)

STATI UNITI: Left Voice

BRASILE: Movimento Rivoluzionario dei Lavoratori (MRT)

ARGENTINA: Partito dei Lavoratori Socialisti (PTS)

FRANCIA: Révolution Permanente

CILE: Partito dei Lavoratori Rivoluzionari (PTR)

MESSICO: Movimento dei Lavoratori Socialisti (MTS)

SPAGNA: Corrente Rivoluzionaria dei Lavoratori e delle Lavoratrici (CRT)

GERMANIA: Organizzazione Rivoluzionaria Internazionalista (RIO)

ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR)

BOLIVIA: Lega Operaia Rivoluzionaria (LOR-CI)

URUGUAY: Corrente dei Lavoratori Socialisti (CTS)

PERÙ: Corrente Socialista dei Lavoratori (CST)

COSTA RICA: Organizzazione Socialista Rivoluzionaria (OSR)