In un clima conservatore, il Governo è riuscito a imporsi, mentre la strategia politica del peronismo è fallita. La sinistra rivoluzionaria del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad – di cui la sezione argentina PTS della FT – Quarta Internazionale ne è il partito trainante – ha resistito alla polarizzazione ed è la terza forza nella capitale Buenos Aires e nella sua provincia, conquistando tre deputati. In una campagna militante e appassionata, ha potuto contare sul forte sostegno di artisti, intellettuali, esponenti del femminismo, lavoratori e giovani. Come ha fatto in questi due anni, continuerà a promuovere e sviluppare la lotta per sconfiggere il piano di austerità di Milei, Trump e delle grandi imprese. L’esperienza positiva del Frente de Izquierda rappresenta un modello di alleanza tra partiti della sinistra rivoluzionaria da cui la sinistra in Europa dovrebbe trarre importanti lezioni.

In un clima conservatore, in cui il governo nazionale ha prevalso in tutto il paese, il Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) ha ottenuto un buon risultato, posizionandosi come terza forza nella città e nella provincia di Buenos Aires, i distretti più importanti del paese. Nella capitale ha superato il 9% dei voti, con un risultato importante della lista guidata da Myriam Bregman. Nella Provincia di Buenos Aires ha superato il 5%, consentendo a Nicolás del Caño e Romina del Plá di diventare deputati nazionali. Con questo risultato, Del Caño rimarrà in carica per 4 anni.

A Jujuy ha ottenuto quasi il 10% dei voti, anche se non è stato sufficiente per rinnovare il seggio di Alejandro Vilca (Jujuy). Ma lì la sinistra avrà cinque legislatori provinciali, oltre ai consiglieri comunali di San Salvador de Jujuy e Palpalá. Inoltre, sta avanzando tra i lavoratori rurali, gli zuccherieri, gli insegnanti, tra gli altri. Lì, in questi settori, si comincia a discutere della necessità di costruire un grande partito della classe lavoratrice.

La sinistra ha raggiunto questo importante risultato affrontando e resistendo alla polarizzazione elettorale. Ha dovuto lottare contro enormi apparati politici che hanno scommesso tutto sul presentare le elezioni come un ballottaggio, come se fossero elezioni di tipo esecutivo. Se questa orientazione ha favorito il governo nazionale, si è rivelata un fallimento per il peronismo: Fuerza Patria ha fatto una cattiva scelta.

Il peronismo ha scommesso su questa strada mentre boicottava la resistenza che c’era nelle strade contro le misure economiche del governo Milei. La burocrazia della CGT [ndt il principale sindacato del paese], che ha condiviso manifestazioni e palcoscenici con Taiana, Grabois e Kicillof, è stata la principale responsabile dell’isolamento delle numerose lotte che hanno avuto luogo. Ha lasciato al loro destino lotte che godevano di un enorme sostegno sociale, come quella dei pensionati o delle persone con disabilità.

In questi due anni di Milei, la sinistra del FIT-U ha incarnato la strategia opposta. Ha partecipato attivamente ai mercoledì di resistenza. Lì, ogni settimana, i suoi leader e militanti hanno affrontato la repressione di Bullrich e Jorge Macri. È stata presente in ogni lotta dei lavoratori in tutto il paese. Con i suoi leader e militanti, ha promosso le lotte contro gli adeguamenti sia del governo nazionale che delle amministrazioni provinciali, comprese quelle peroniste come quella di Kicillof.

Questo ha dato un importante sostegno. Per questo motivo, in queste settimane il FIT-U ha ottenuto il sostegno di artisti, intellettuali, leader del femminismo. E ha riscontrato una grande simpatia da parte di studenti, lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate in ogni tour e in ogni incontro.

Il sostegno al Frente de Izquierda Unidad è il sostegno a una forza politica che ha affrontato Milei fin dal primo momento, sia nelle strade che in Parlamento. Che non ha votato nessuna legge di austerità alla Camera dei Deputati e che ha fatto parte della resistenza, sostenendo e sviluppando ogni lotta che ha avuto luogo.

Questa posizione politica è quella che continueranno ad avere i deputati che sono stati eletti. Lo scenario politico sarà caratterizzato dai tentativi del governo di avanzare in nuove fasi di austerità, sotto gli ordini di Trump e del FMI. Il risultato elettorale di questa domenica lo spingerà ad andare avanti apertamente.

Questa lotta implica anche lottare per recuperare i sindacati, cacciando la burocrazia sindacale traditrice. Implica anche iniziare a discutere su come avanzare nella costruzione di un grande partito della classe lavoratrice. Un partito che rappresenti genuinamente gli interessi dei milioni di persone che ogni giorno muovono il Paese. Di quei milioni che vedono il fallimento politico del peronismo e, allo stesso tempo, vogliono affrontare gli attacchi che verranno.

Redazione La Izquierda Diario

Tradotto da laizquierdadiario.com

