Condividiamo la dichiarazione del Movimento Revolucionario de Trabalhadores (MRT), sezione brasiliana della FT – Quarta Internazionale, pubblicata su Esquerda Diario (parte della Rete Internazionale La Izquierda Diario di cui fa parte La Voce delle Lotte), in merito al massacro compiuto dal governo assassino di Cláudio Castro a Rio de Janeiro. Più di 130 persone sono state torturate e giustiziate, molte di queste neri, lavoratori e poveri delle favelas, con il pretesto della “lotta al narcotraffico”. Questo crimine è opera degli stessi mandanti politici dell’assassinio di Marielle Franco, i seguaci di Jair Bolsonaro, i quali sono al governo della città. Tutto questo è stato permesso dal governo centrale di Lula del centrosinistra. In un contesto di aumento dell’interferenza imperialista USA, fonti segnalano un coordinamento tra i bolsonaristi e il governo statunitense, mentre Trump ha ammassato la sua flotta di fronte al Venezuela.



Via l’assassino Castro! Organizziamo manifestazioni per la fine delle operazioni di polizia e per la giustizia per tutte le vittime della violenza dello Stato!

Mentre pubblichiamo questa dichiarazione, altri corpi di persone uccise dalla polizia razzista di Claudio Castro vengono portati in piazza dai residenti delle comunità, in quello che è già il più grande massacro nella sanguinosa storia delle forze di polizia di Rio de Janeiro. Sono già più di 130 le persone uccise, torturate e giustiziate. I numeri continuano ad aumentare.

Il governo parla di “successo” dell’operazione di polizia e afferma che le vittime sono solo i poliziotti. Come parte della sua politica assassina, Castro e la sua base politica in parlamento non solo stanno promuovendo massacri, ma stanno anche rimettendo all’ordine del giorno dell’Assemblea Legislativa dello Stato di Rio de Janeiro (ALERJ) la Gratificação Faroeste, una politica che esisteva negli anni ’90 a Rio de Janeiro e che è stata fortemente combattuta dai movimenti sociali. Con questa politica, i poliziotti sarebbero stati retribuiti fino al 150% in più se avessero ucciso delle persone. Vogliono premiare coloro che massacrano, mentre tutti conoscono la profonda relazione tra la polizia e la criminalità organizzata a Rio de Janeiro. Sono loro gli organizzatori delle milizie, quelle che dominano i territori e hanno assassinato Marielle Franco e ogni giorno sono coinvolte in scandali.

Castro ha adottato la nomenclatura di “narcoterroristi” per le persone assassinate, proprio come sta facendo l’amministrazione Trump. La CNN ha riferito che Castro starebbe condividendo rapporti con il governo Trump, cercando legittimazione e un maggiore intervento dell’imperialismo statunitense nel Paese. La richiesta di intervento statunitense da parte del bolsonarismo è iniziata con l’Amnistia, è passata attraverso i dazi e recentemente Flávio Bolsonaro ha twittato auspicando la presenza di portaerei statunitensi sulle nostre coste per effettuare esecuzioni sommarie. Così come l’imperialismo statunitense sta facendo nei Caraibi venezuelani e sulla costa del Pacifico della Colombia per giustificare le sue esecuzioni sommarie e il suo maggiore intervento reazionario contro i popoli della nostra regione.

La politica assassina dell’estrema destra brasiliana cerca di promuovere un clima politico reazionario in vista delle elezioni del 2026 che sia favorevole non solo alla continuazione della sua politica di omicidi nelle baraccopoli, nelle favelas e nelle periferie del Paese, ma anche all’imposizione di un’agenda politica di attacchi ai lavoratori e alla promozione di una maggiore intervento dell’imperialismo statunitense nel nostro Paese e nella nostra regione. È stato così per l’intervento federale nel 2018 proprio a Rio de Janeiro, è stato così prima della campagna per la rielezione di Castro nel 2022, ed è stata anche una delle prime misure prese da Tarcísio per affermarsi come governatore di San Paolo, che mentre privatizzava la Sabesp e le linee metropolitane uccideva decine di persone nella Baixada Santista.

Il correlato economico di tale aumento della repressione e del razzismo è l’aumento degli attacchi del governo Castro ai lavoratori e ai poveri. La politica della “guerra alla droga” in Brasile è sempre collegata alla difesa di uno Stato che è minimo in tutto tranne che nei proiettili dei fucili. Il collegamento tra lavoro precario, alloggi precari ed essere vittima della violenza dello Stato è evidente ed è anche una caratteristica strutturale del capitalismo e dello Stato in Brasile. Questo è il progetto di paese che Castro, Tarcísio e altri cercano di approfondire.

La grande stampa brasiliana è un attore importante nella naturalizzazione della violenza a cui sono sottoposti i neri e tutti gli abitanti delle colline, delle favelas e delle periferie del Paese. Una parte di essa arriva addirittura a presentare una presunta “mancanza di preparazione” dell’operazione a causa del basso numero di fucili sequestrati o della morte di quattro poliziotti. Niente di più assurdo. L’operazione ha coinvolto 2500 poliziotti, la soppressione dei giorni di riposo e dei servizi amministrativi. È stata accuratamente pianificata per essere esattamente ciò che è stata: un bagno di sangue razzista. I media sono parte attiva della disumanizzazione degli assassinati e si concentrano solo, come i media sionisti che riportano notizie su Gaza, sui 4 poliziotti morti e non sulla scia di sangue e panico che lasciano dietro di sé. Anche Globo, che difende un’altra politica di sicurezza pubblica, diversa da quella di Castro e dell’estrema destra, concorda sul fatto che la risposta sia più polizia e repressione, anche se con più “intelligenza”.

La carta bianca agli omicidi e alla repressione completano l’amnistia e i privilegi di cui godono i militari e le forze di polizia in Brasile. L’amnistia per gli assassini e i torturatori della dittatura militare rivive nelle forze golpiste che abbiamo visto il bolsonarismo cercare di mobilitare, rivive in ogni impunità degli omicidi commessi dalla polizia nel nostro Paese. Un’amnistia alimenta un’altra, un’impunità alimenta un altro reazionismo. La cosiddetta “dottrina della sicurezza pubblica” brasiliana ha sempre preso di mira i neri e i lavoratori. E una scia di sangue collega le esecuzioni di Palmares, Canudos, la Rivolta della Frusta, ai massacri di Carandiru, del 2006 a San Paolo, di Jacarezinho, a quelli di ieri. Ogni esecuzione è un simbolo onorato nelle stelle dell’emblema della polizia di San Paolo, che ostenta non solo la repressione di Canudos, la rivolta della Chibata del 1910, gli omicidi durante lo sciopero generale del 1917, il suo ruolo nel colpo di Stato del 1964, come simboli delle sue grandi imprese. La polizia di Rio de Janeiro, a sua volta, creata in primo luogo come forza per la caccia agli schiavi in fuga, ostenta tra i suoi simboli, quando non il teschio del BOPE, un ramo di caffè e un altro di canna da zucchero, senza vergognarsi di dichiararsi per quello che è: una forza della Casa Grande e delle potenze straniere, un tempo portoghesi, inglesi e ora americane contro la massa nazionale, soprattutto di neri.

Il carattere assassino e razzista della polizia di Rio, sia militare che civile, che ha partecipato a questa operazione, è parte del carattere di questa polizia a livello nazionale. L’anno scorso la polizia brasiliana ha ucciso 6243 persone, quasi 5 volte di più della notoriamente razzista polizia statunitense che ha mietuto 1365 vite. Solo in Bahia ci sono state 1557 esecuzioni, a Rio de Janeiro 1254 e a San Paolo 813.

I dati mostrano anche ciò che già sappiamo, ovvero che negli stati governati dal PT, come Bahia da molti anni, la polizia detiene anche il record di omicidi. Anche il governo federale sostiene le politiche di militarizzazione. Il governo federale non ha espresso alcun rifiuto all’operazione, ma afferma che Castro non chiede più aiuto, che è stato soddisfatto in tutto ciò che ha chiesto, che non è stato informato dell’azione e propone la PEC (Emendamento Costituzionale Parziale) sulla sicurezza pubblica, il cui contenuto è simile a quello proposto dall’estrema destra, con l’obiettivo di apparire come protagonista “nella lotta contro la criminalità”. Questa e altre iniziative in discussione al Congresso cercano di “promuovere una maggiore integrazione tra le forze di polizia” e, anche se con un altro progetto, perseguono lo stesso obiettivo, fornendo maggiori finanziamenti, maggiori armamenti e repressione.

Non possiamo aspettarci che l’ALERJ, il Congresso Nazionale o il governo federale diano una risposta alla politica assassina della cosiddetta sicurezza pubblica e della guerra alla droga. Dobbiamo confidare solo nella nostra mobilitazione.

È urgente una grande risposta dei lavoratori, dei poveri e della sinistra a questo assurdo. Portiamo nelle strade l’indignazione che proviamo di fronte a questi omicidi. Tutta la nostra solidarietà ai familiari e agli amici delle vittime. Partecipiamo e invitiamo tutti alle riunioni già convocate, per organizzare la nostra indignazione. Contattateci per partecipare. Chiediamo che in ogni sindacato, nel movimento studentesco, nei movimenti sociali e per i diritti umani si discuta l’organizzazione di grandi mobilitazioni in tutto il paese, lottando per Fora Castro, per la fine di tutte le operazioni di polizia e per la giustizia per tutte le vittime della violenza dello Stato. No all’intervento degli Stati Uniti in Brasile e in tutta l’America Latina.



Movimento Revolucionario de Trabalhadores