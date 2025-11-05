La vittoria di un candidato il cui slogan elettorale era “una città che possiamo permetterci” e che ha denunciato con forza il genocidio a Gaza rappresenta un’importante svolta politica negli Stati Uniti.

Poco dopo le 21:30 ora locale del 4 novembre, l’Associated Press ha dichiarato vincitore Zohran Mamdani, che ha sconfitto i principali candidati dell’establishment democratico alle primarie con un discorso incentrato sull’edilizia popolare, il trasporto pubblico gratuito e la giustizia sociale. Con l’80% dei seggi scrutinati, ha vinto con poco più del 50% dei voti.

Mamdani è stato catapultato al centro della scena politica statunitense dopo aver vinto la candidatura delle primarie democratiche a sindaco della città ed è diventato uno dei principali nemici di Donald Trump, che ha minacciato di tagliare tutti i finanziamenti federali alla città e persino di espellerlo se avesse vinto. Questa vittoria alimenterà sicuramente la lotta del presidente contro le città governate dai democratici come Washington e Chicago, che Trump definisce “di estrema sinistra”.

Il nuovo sindaco incarna la fusione tra diversità culturale e politica. Di origini immigrate e formazione attivista, si definisce socialista democratico, anche se agisce all’interno del Partito Democratico. La sua figura ricorda quella di Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) o Bernie Sanders, con i quali condivide sia il sostegno dei DSA (Democratic Socialists of America) che un programma di stampo progressista.

Nella sua campagna per la carica di sindaco, Mamdani ripete uno slogan che riassume il suo programma: “Una New York che ti puoi permettere”. L’obiettivo, afferma, è restituire la città a coloro che la fanno funzionare: lavoratori, immigrati e giovani espulsi dal costo della vita.

La campagna di Mamdani rappresenta anche un’ampia coalizione che riunisce coloro che sostengono la causa degli immigrati, la Palestina e le persone trans, proprio gli obiettivi degli attacchi di Trump.

La prima prova che Mamdani dovrà affrontare sarà molto probabilmente quella di rispondere alle minacce di Trump. Quale posizione adotterà Zohran Mamdani? Si allineerà con l’agenda moderata del governatore democratico dello Stato di New York, Kathy Hochul, che segue i consigli di AOC per portare Trump davanti alla giustizia mentre collabora su questioni essenziali con il governo federale, come la repressione del movimento filopalestinese? O sarà costretto a contare sul sostegno delle masse lavoratrici e oppresse di New York? Quale direzione prenderanno i DSA, la più grande organizzazione socialista degli Stati Uniti con grande influenza a New York, ora che avrà un punto d’appoggio nel governo capitalista di una delle città più importanti del paese? Quale direzione prenderanno le burocrazie sindacali e quelle dei movimenti sociali quando saranno minacciate da Trump?

Quel che è certo è che la base che ha votato Mamdani va un po’ oltre ciò che vuole lo stesso sindaco. L’energia che circonda la sua campagna è il prodotto di nuove forme di pensiero vibranti e dirompenti tra la classe lavoratrice, i giovani e settori della classe media di tutto il mondo, una reazione alla volatilità a livello nazionale e internazionale. Finora questo fenomeno è stato canalizzato da figure e organizzazioni neoriformiste, come DSA, Die Linke in Germania o anche (se avrà successo) Your Party nel Regno Unito. Ma basta dare un’occhiata a qualsiasi protesta a favore della Palestina o contro la destra nell’ultimo anno per rendersi conto che le prospettive e le aspirazioni di questi settori si collocano a sinistra della loro rappresentanza politica, compreso Mamdani.

Questo risultato è un punto di appoggio per le lotte future, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, che oggi ha visto qualcuno che si definisce socialista imporsi al centro del capitalismo mondiale.

