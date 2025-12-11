Pubblichiamo di seguito la dichiarazione politica della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI), di cui fa parte la Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR), di fronte alle minacce di Trump e all’aggressione imperialista contro il Venezuela e la regione.

L’offensiva neocoloniale di Donald Trump contro il Venezuela si è intensificata con il “decreto” della “chiusura totale” dello spazio aereo venezuelano, l’annuncio di “attacchi imminenti sul territorio nazionale” e l’emissione di ultimatum al governo venezuelano affinché si conformi alle richieste di Washington. Ciò rappresenta un’intensificazione della sua campagna di minacce e “massima pressione” volta a ottenere un cambio di regime in Venezuela, che avvantaggerebbe l’imperialismo statunitense nella sua lotta contro le potenze “revisioniste” dell’ordine mondiale unipolare guidato dagli Stati Uniti dopo la fine della Guerra Fredda.

Come movimento socialista anticapitalista, che si oppone da sinistra al governo Maduro/Forze Armate, rivendichiamo ancora una volta il fermo ripudio di questa nuova escalation di arroganza imperialista e coloniale, così come abbiamo sempre denunciato e respinto tutte le aggressioni imperialiste contro il Paese. Le ambizioni di Trump devono essere sconfitte, l’attuale offensiva imperialista deve fallire e i suoi obiettivi mirano ad aggravare brutalmente la condizione semicoloniale del Paese, di modo che il suo regime politico sia definito secondo i dettami della Casa Bianca.

Donald Trump e coloro che lo accompagnano in tali imprese, come il criminale di guerra Peter Hegseth – direttamente responsabile dell’omicidio vigliacco e a sangue freddo di quasi un centinaio di persone nei Caraibi, come lui stesso ammette spudoratamente oggi – o il Segretario di Stato Marco Rubio, cercano di riaffermare alla Russia, alla Cina, all’America Latina e ai Caraibi stessi che “qui comandano gli Stati Uniti”, che siamo il loro “cortile di casa” – come osano chiamarci di nuovo, con assoluto disprezzo. La questione della droga, l’invenzione del termine “narcoterroristi”, l’infamia e la stupidità dell’affermazione secondo cui il Venezuela “ha svuotato le sue prigioni e i suoi manicomi per invadere gli Stati Uniti” e i riferimenti alla “democrazia” sono solo scuse per questi obiettivi necolonialisti nella loro lotta geopolitica.

Con questa aggressione al Venezuela, cercano di “disciplinare” e intimidire l’intera regione, come parte del loro controllo emisferico, con il quale intendono, tra le altre cose, garantire agli Stati Uniti e alle loro compagnie un accesso privilegiato e illimitato alle risorse energetiche e ai minerali rari, nel quadro di un estrattivismo aggressivo che fa parte delle controversie globali.

I lavoratori e le lavoratrici del nostro Paese, vittime di una distruzione senza precedenti dei salari e dei diritti del lavoro, di persecuzioni e intimidazioni se si organizzano per lottare; i giovani lavoratori e gli studenti, che soffrono soprattutto le difficoltà dello sfruttamento eccessivo del lavoro e della mancanza di un futuro nel Paese, le donne che soffrono la realtà con particolare durezza, le vittime della repressione: dobbiamo tutti avere chiaro che nessuno dei problemi politici, economici e sociali che soffriamo è del minimo interesse per la banda di reazionari e assassini che gestiscono il governo degli Stati Uniti.

È la stessa banda che disprezza le famiglie di migranti latinoamericani, le perseguita crudelmente e le criminalizza senza alcun diritto alla difesa, tentando persino di venderne molte come schiave, come stava facendo con quelle deportate a El Salvador. È lo stesso governo che si è trincerato nel 2019, e continua a farlo nel 2025, con brutali attacchi all’economia del Paese, cercando di soffocarla completamente – misure coercitive unilaterali chiamate “sanzioni” – che chiaramente aggravano la sofferenza del popolo venezuelano, già drammatica in precedenza, a causa delle politiche di aggiustamento capitalista attuate dal governo nazionale. Cosa importa a Trump e soci della sofferenza del popolo venezuelano!

Se il governo Maduro e le forze armate, con le loro politiche antioperaie e repressive, fossero un regime allineato agli Stati Uniti, ne avrebbero il sostegno. Il problema è che, con il chavismo, l’imperialismo statunitense – un imperialismo in declino, messo in discussione dai significativi cambiamenti nell’economia globale e dall’importanza relativa di alcuni Paesi – ha perso il controllo politico su un Paese che, per tutto il XX secolo, era abituato a tenere sotto la sua influenza.

L’ostilità imperialista, che ha tentato colpi di Stato e altre politiche per rimuovere Chávez con la forza nonostante il suo schiacciante sostegno popolare, unita all’assenza di un progetto veramente rivoluzionario all’interno del chavismo – un progetto che cercasse di sovvertire l’ordine capitalista – lo ha portato a stringere legami sempre più stretti con potenze capitaliste concorrenti degli Stati Uniti, come Russia e Cina. Queste potenze hanno ora una presenza economica nel paese – e persino accordi militari – senza precedenti nella loro storia. Sotto Maduro, che chiaramente non ha il sostegno popolare di cui Chávez ha goduto e ha inaugurato un regime profondamente antioperaio e antipopolare che impiega metodi dittatoriali per mantenere il potere, l’ostilità imperialista e le alleanze con Russia e Cina non hanno fatto che intensificarsi.

Sono queste le preoccupazioni di Trump e dei suoi alleati: la loro lotta geopolitica, soprattutto con la Cina, con cui prevedono il più grande scontro futuro in termini strategici, e per la quale intendono riaffermare il controllo statunitense nell’emisfero occidentale. Abbiamo già visto l’umiliazione che hanno inflitto al governo panamense – sebbene esso osservi una sorta di volontaria sottomissione – sospendendo una serie di precedenti accordi con la Cina, concedendo trattamenti preferenziali ed esenzioni fiscali alle navi statunitensi e rafforzando la presenza militare statunitense nell’istmo. Allo stesso tempo, mentre conducono una campagna contro il Venezuela, gli Stati Uniti minacciano anche il governo colombiano guidato da Petro, ricattano il popolo honduregno e interferiscono apertamente nelle loro elezioni per forzare la vittoria del candidato di Trump.

Se il cambio di regime politico in Venezuela dovesse avvenire attraverso la coercizione e l’estorsione imperialiste, il Paese sarebbe sull’orlo di una regressione a uno status di protettorato semicoloniale degli Stati Uniti. La relativa indipendenza del Paese, da sempre limitata dalla posizione subordinata del Venezuela all’interno del capitalismo globale – a maggior ragione con l’acuirsi della dipendenza nazionale e dell’indebitamento sotto il chavismo – sarebbe seriamente compromessa: assisteremmo a un Paese in cui tutte le sue classi e forze sociali sarebbero sottoposte a un tale dominio imperialista che, attraverso l’intimidazione militare, quest’ultimo ne detterebbe il regime politico.

Pertanto, ribadiamo anche il nostro completo ripudio e la nostra condanna dei politici della destra nazionale reazionaria, come María Corina Machado, Leopoldo López, Edmundo González, Ledezma, ecc., che agiscono meramente come ausiliari di questi obiettivi neocoloniali. María Corina, in particolare, non si stanca mai di mostrare il suo servilismo, insistendo in ogni occasione sul fatto che sostituire l’attuale governo con uno dei suoi (o con quello di qualche figura a lei affine) è di grande importanza per gli Stati Uniti, per la sua “sicurezza nazionale” e per le sue aziende.

Le ambizioni neocoloniali di Trump devono essere sconfitte. I gravi problemi che affrontiamo non saranno risolti progressivamente – ovvero a favore degli interessi nazionali, della classe operaia e dei settori popolari – attraverso piani di sottomissione nazionale.

In questo contesto, denunciamo la risposta del Governo Nazionale alla minaccia esterna attraverso l’intensificazione della repressione interna. Si parla di “incrollabile determinazione a difendere l’integrità territoriale con fermezza e compostezza, in perfetta unità popolare-militare-poliziesca, per garantire la libertà, la sovranità e l’indipendenza della nazione”. Ma è proprio questa formulazione “civico-militare-poliziesca” che il governo ha utilizzato anche per definire il tipo di unità che lo ha sostenuto contro le proteste popolari dopo il 28 giugno, e che viene utilizzata oggi per intimidire qualsiasi espressione di malcontento sociale.

Inoltre, l’imperialismo non è semplicemente una questione di imposizione della forza militare; implica un dominio più sistematico, in cui l’economia gioca un ruolo chiave. È un sistema di saccheggio delle risorse naturali di un paese e di trasferimento sistematico di ricchezza dalle nazioni subordinate ai centri imperialisti. Implica il condizionamento delle decisioni sull’uso delle risorse nazionali, dando priorità alle esigenze del capitale imperialista. Di conseguenza, si traduce in una riduzione delle risorse destinate ai bisogni nazionali e popolari. È qui che diventa evidente l’incoerenza dell'”anti-imperialismo” ufficiale, poiché questo stesso governo fornisce al capitale imperialista, comprese aziende statunitensi come la Chevron, condizioni antinazionali e anti-operaie per il saccheggio delle risorse naturali: nessuna o bassissima tassazione, nessuna restrizione ambientale e una forza lavoro garantita e super-sfruttata, ottenuta attraverso la repressione.

Se il governo volesse davvero essere antimperialista e liberare il Paese dalle catene del dominio imperialista, dovrebbe garantire ai lavoratori piena libertà di azione e di organizzazione, a partire dall’industria petrolifera, per lottare per le proprie rivendicazioni, anche contro le multinazionali statunitensi come la Chevron, che, dopo un secolo, continuano a sfruttare le risorse energetiche del Paese. Dovrebbe cessare ogni azione delle truppe d’assalto paramilitari e permettere all’energia della classe operaia e del popolo di liberarsi nella lotta per i propri bisogni e interessi. Invece, il governo sta portando avanti l’imposizione della farsa di un'”Assemblea Costituente dei Lavoratori”, un meccanismo utilizzato dai datori di lavoro e dal governo per sostituire i sindacati che non riesce a controllare, e fa più affidamento sulla borghesia nazionale – con la quale mantiene rapporti molto cordiali – che sulla libertà di mobilitazione della classe operaia e del popolo.

Sconfiggere completamente l’imperialismo implicherebbe anche l’adozione di una serie di misure fondamentali contro gli interessi economici imperialisti e i loro meccanismi di dominio, come il ripudio del debito estero usuraio o la nazionalizzazione senza indennizzo delle numerose proprietà statunitensi nel paese, a partire dai conglomerati petroliferi. Nazionalizzare i capitali dell’imperialismo statunitense, ma non in modo che cadano nelle mani di una burocrazia statale, che ha dimostrato un talento per la corruzione di massa, l’arricchimento privato e la spietatezza contro i lavoratori in difficoltà, bensì trasferendoli sotto il controllo autentico di comitati e organi eletti democraticamente dai lavoratori, senza alcuna imposizione da parte del partito al governo o di qualsiasi partito padronale.

Mentre alziamo la voce contro l’offensiva imperialista ultra-reazionaria di Trump, denunciamo la repressione interna e chiediamo libertà d’azione e mobilitazione per i lavoratori, i giovani e i poveri; la fine della persecuzione dei leader sindacali; e il rilascio di giovani, lavoratori, difensori dei diritti umani, giornalisti e tutti gli altri prigionieri politici. Una vera mobilitazione nazionale per difendere la sovranità e sconfiggere le ambizioni neocoloniali richiede l’iniziativa e la creatività delle masse.

Al di là delle difficoltà che l’amministrazione Trump attualmente incontra nel raggiungere i suoi obiettivi reazionari, parte dell’equilibrio di potere necessario per impedirne la materializzazione è il rifiuto aperto dei suoi piani, la mobilitazione contro di esso. Conta già sul sostegno delle forze di destra regionali e dei governi alleati nel subcontinente, a partire da quello del partito di destra Milei, che ha rilasciato dichiarazioni a sostegno degli attacchi nei Caraibi e di un’avanzata in Venezuela. Il governo di destra di Daniel Noboa sta facendo lo stesso, disposto a soddisfare tutti i desideri di Sua Maestà Donald Trump e del FMI. Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, e i governi di Guyana, Repubblica Dominicana e Trinidad e Tobago stanno seguendo la stessa strada, con quest’ultimo tra i più vergognosi, avendo già dichiarato i propri territori pronti per un attacco diretto o un’invasione imperialista del Venezuela.

C’è anche il silenzio complice delle formazioni e dei governi progressisti, dal peronismo in Argentina allo stesso Lula in Brasile, che ha avuto una conversazione “molto positiva” con Trump questo martedì e che ha appena indicato che Trump è “pienamente disposto” a collaborare con il Brasile nella lotta contro il narcotraffico, rafforzando così la scusa degli Stati Uniti per portare avanti la loro aggressione contro il Venezuela.

Ecco perché è più che mai necessario che sia le classi lavoratrici e i popoli dell’America Latina, sia i settori consapevoli della gioventù, della classe operaia e degli intellettuali degli Stati Uniti prendano l’iniziativa di condannare l’aggressione contro il Venezuela e si mobilitino attivamente per ripudiare le minacce imperialiste. Promuoviamo la più ampia unità d’azione antimperialista, sottolineando che la sconfitta dell’imperialismo e delle borghesie locali, incluso il regime capitalista di Maduro, può venire solo dall’unità della classe operaia e degli oppressi del continente nella lotta per i governi dei lavoratori e dei poveri, come parte di una Federazione Socialista dell’America Latina e dei Caraibi.

Fuori le navi e le truppe statunitensi dai Caraibi!

Abolizione di tutte le sanzioni economiche contro il Venezuela!

Abbasso il blocco aereo imposto da Trump!

L’aggressione imperialista deve essere sconfitta!

Frazione Trotskista – Quarta Internazionale

VENEZUELA: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

STATI UNITI: Left Voice

BRASIL: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT)

ARGENTINA: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

FRANCIA: Révolution Permanente

CILE: Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR)

MESSICO: Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS)

STATO SPAGNOLO: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT)

GERMANIA: Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO)

ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR)

BOLIVIA: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI)

URUGUAY: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS)

PERÚ: Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST)

COSTA RICA: Organización Socialista Revolucionaria (OSR)

Questo testo è stato pubblicato in contemporanea anche su Global Project.