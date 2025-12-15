A San Paolo, in Brasile, si è tenuto la scorsa domenica l’evento organizzato dal Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT), insieme a tutta la Frazione Trotskista-Quarta Internazionale. Questo grande evento, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 persone, ha dato il via alla XIV Conferenza della FT-Quarta Internazionale che si tiene lungo questa settimana.

Delegazioni provenienti da 17 paesi hanno partecipato all’evento, convocato con lo slogan “Contro Trump, l’imperialismo e i governi dell’austerità, uniamo classe lavoratrice e gioventù”.

Erano presenti compagni provenienti da Argentina, Francia, Stati Uniti, Messico, Cile, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Perù, Spagna, Germania, Italia e Costa Rica, oltre a ospiti provenienti da Corea del Sud, Belgio, Angola e Repubblica Democratica del Congo. Dal Brasile, carovane provenienti da diverse città e regioni hanno viaggiato per partecipare all’evento a San Paolo.

Questo evento ha segnato l’apertura della XIV Conferenza della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale, corrente dove militiamo come Frazione Internazionalista Rivoluzionaria, l’organizzazione che anima La Voce delle Lotte.

Un’ora prima dell’inizio di questo grande evento, le porte della Casa do Portugal, a San Paolo, si sono aperte per accogliere migliaia di attivisti lavoratori e studenti, organizzazioni per i diritti umani, politici e intellettuali, insieme alle delegazioni dei diversi paesi in cui è presente la Frazione Trotskista-QI.

In un momento convulso della situazione internazionale – di fronte al genocidio a Gaza, alle politiche xenofobe di Donald Trump, alle azioni reazionarie e militariste delle diverse potenze imperialiste, all’ingerenza in Venezuela, ai governi di austerità, l’offensiva imperialista in Africa e la minaccia di nuove guerre – è urgente che la classe lavoratrice e i giovani si uniscano al di là dei confini nazionali per poter passare dalla resistenza all’offensiva contro gli imperialismi e i loro Stati, e poter avanzare nella costruzione di un’alternativa socialista internazionalista. Gli scioperi generali in Italia e in Portogallo indicano una strada da seguire per la classe lavoratrice.

Guarda qui il contenuto e la forza dei discorsi:

(i video saranno presto rimpiazzati da quelli con sottotitoli in italiano che saranno pubblicati sul nostro canale youtube)

Ha aperto l’evento Tristán Taylor, membro di Left Voice, il quotidiano statunitense della rete internazionale La Izquierda Diario, promotore del movimento Black Lives Matter e recentemente delle marce No Kings.

In un momento in cui Trump minaccia il Venezuela con un attacco e la sua marina ha già ucciso decine di persone nel Mar dei Caraibi e queste minacce di Trump sarebbero la punta di diamante per raddoppiare l’ingerenza degli Stati Uniti in America Latina, ma già con un aperto intervento militare, ha parlato dal Venezuela Suhay Ochoa, militante della Liga de Trabajadores por el Socialismo, che fa anche parte della rete Izquierda Diario e della lotta per la ricostruzione della IV Internazionale, essendo parte della FT.

Sciopero generale in Portogallo contro la riforma del lavoro che attacca i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo importante sciopero è stato seguito dai compagni della Spagna e del Brasile, e Kenza Veredas si è recata sul posto per Esquerda Diário per seguire questa importante azione che non si verificava nel paese europeo da 12 anni e che mostra come la classe lavoratrice stia iniziando a lottare. Da lì ha rivolto alcune parole all’evento.

Hanno emozionato ed entusiasmato con la loro forza e la forte denuncia del genocidio dello Stato di Israele contro il popolo palestinese e la prospettiva di come la classe lavoratrice debba prendere e replicare le azioni che settori del movimento operaio hanno portato avanti, soprattutto in Europa, contro il genocidio impedendo l’invio di navi con armi per Israele. Bruno Gilga, membro della Flottiglia Sumud (insieme a Greta Thunberg e Thiago Ávila tra centinaia di attivisti) e Leandro Lanfredi, dirigente dei lavoratori petrolieri di Rio de Janeiro, entrambi militanti del Movimiento Revolucionario de Trabajadores.

Un momento saliente dell’evento è stato quando hanno parlato i rappresentanti della gioventù trotskista che stanno promuovendo le lotte dei giovani precari e intervenendo in ogni processo di lotta della classe lavoratrice, delle donne e della diversità sessuale. Scilla Di Pietro della gioventù della Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR), che in Italia ha partecipato e promosso con tutto il movimento Blocchiamo Tutto, nato dai portuali di Genova contro il genocidio a Gaza, e che dal basso ha ottenuto la convocazione di uno sciopero generale, l’ultimo contro l’aumento del bilancio militare di Meloni. Poi ha preso la parola Pablo Castilla, di Barcellona, leader della gioventù della Corriente Revolucionaria de trabajadoras y Trabajadores del Estado Español.

Più tardi hanno preso la parola due lottatori rivoluzionari internazionalisti della classe operaia. Uno, Claudionor Brandão, fondatore del MRT del Brasile, leader del Sindacato dei Lavoratori dell’Università di San Paolo, che da decenni lotta e trasmette le idee e le politiche rivoluzionarie all’interno della classe lavoratrice brasiliana. L’altro è Marcello Pablito, anch’egli del MRT, che fa parte del Segretariato delle donne e degli uomini di colore dell’Università di San Paolo. Pablito ha commosso i presenti quando ha spiegato che “tutta la violenza esercitata dalla polizia brasiliana contro le donne e gli uomini di colore ha le sue radici nel sistema schiavista che ha portato milioni di neri ad essere trasferiti come schiavi dal continente africano.

In un video ha trasmesso alcune parole Emilio Albamonte, fondatore del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale. Albamonte, da molti decenni, lotta per la ricostruzione di uno strumento rivoluzionario, antiimperialista e socialista con cui dotare la classe lavoratrice a livello mondiale. “Oggi, in un mondo in fermento, dove i capitalisti sono all’offensiva contro gli oppressi, si tratta di creare fronti unici, di riunire le forze affinché la classe lavoratrice, che sta resistendo, possa avanzare e passare all’offensiva”.

Poi è stata la volta dei rappresentanti argentini del PTS nel Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), i deputati nazionali recentemente rieletti Myriam Bregman e Nicolás del Caño. Entrambi hanno raccontato come partecipano alle lotte dei pensionati (che sono brutalmente repressi dal governo di destra di Milei), dei familiari dei disabili, dei lavoratori che iniziano a resistere ai licenziamenti, del movimento delle donne. In definitiva, come mettono a disposizione i loro seggi per promuovere la lotta extraparlamentare, il compito principale di un deputato rivoluzionario. In Argentina è in corso la battaglia per organizzarsi in modo indipendente dal basso, unificare tutti coloro che oggi stanno lottando e poter così imporre alla burocrazia sindacale un piano di lotta e uno sciopero generale fino a quando non cadrà l’intero piano colonialista del governo, insieme a Trump. Ma questo va di pari passo con la lotta per costruire un partito dei lavoratori che possa superare l’esperienza del peronismo, che è un bavaglio per le forze liberatrici della classe lavoratrice.

Ha chiuso l’evento Diana Assunção, leader del MRT e fondatrice di Pan y Rosas in Brasile.

La prima cosa che ha detto è stata chiaramente che “mentre Trump minaccia il Venezuela, mette i suoi sottomarini e le sue navi da guerra nei Caraibi, Lula scambia affettuosamente convenevoli con l’imprenditore presidente degli Stati Uniti”. Diana Asunción ha chiarito che, sebbene

la nostra corrente, la Frazione Trotskista, sia la più dinamica del trotskismo a livello internazionale, siamo ancora pochi di fronte alle enormi sfide che abbiamo davanti come classe lavoratrice a livello internazionale. Per questo non ci proclamiamo un’internazionale rivoluzionaria, ma cerchiamo di convocare tutti coloro che vogliono lottare per questo programma e questa strategia per affrontare insieme a noi le sfide che ci attendono.

Se volete vedere l’evento completo: