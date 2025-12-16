L’esercito USA ha lanciato una nuova serie di attacchi contro navi straniere sospettate di traffico di stupefacenti, uccidendo otto persone.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha pubblicato lunedì le immagini degli attacchi sui social media, annunciando di aver colpito tre navi in acque internazionali.

I servizi segreti hanno confermato che le navi transitavano lungo rotte note per il traffico di droga nel Pacifico orientale e che erano dedite al traffico di droga

ha dichiarato il Comando Sud degli Stati Uniti in un post su X.

Le immagini in bianco e nero mostrano le imbarcazioni che si muovono sull’acqua prima di essere colpite da grandi esplosioni.

Gli Stati Uniti hanno attaccato più di 20 navi nel Pacifico e nei Caraibi vicino al Venezuela come parte della crescente campagna di Donald Trump contro il traffico di droga nella regione. Almeno 90 persone sono state uccise in violazione di qualsiasi tipo di convenzione sulla guerra.

L’uso delle forze armate per attaccare presunte imbarcazioni con trafficanti di droga segna un cambiamento radicale rispetto ai precedenti storici. Gli attacchi sono stati oggetto di crescente scrutinio e alcuni esperti legali affermano che costituiscono esecuzioni extragiudiziali illegali.

L’amministrazione Trump ha cercato di difendere la legalità degli attacchi. «Le nostre operazioni nella regione del Comando Sud sono legali sia secondo il diritto statunitense che internazionale, e tutte le nostre azioni sono conformi al diritto applicabile ai conflitti armati», ha dichiarato alla stampa il portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, all’inizio di questo mese.

Gli attacchi seguono l’ordine esecutivo emesso lunedì da Trump che ha designato il fentanil come “arma di distruzione di massa”, un segnale dell’uso da parte dell’amministrazione di tattiche sempre più militariste e crescenti per combattere il contrabbando di droga.

Oggi, martedì 16 dicembre, i principali funzionari del gabinetto di sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Pete Hegseth e Marco Rubio, saranno al Campidoglio per informare i membri del Congresso nel corso delle indagini sugli attacchi alle navi militari statunitensi nei Caraibi.

Il rapporto del segretario alla Difesa e del segretario di Stato arriva in un momento in cui aumentano i dubbi sull’escalation della forza militare e sui mortali attacchi con imbarcazioni in acque internazionali vicino al Venezuela.

Abbiamo migliaia di soldati e la nostra portaerei più grande nei Caraibi, ma nessuna spiegazione su ciò che Trump sta cercando di ottenere

ha dichiarato il leader democratico al Senato, Chuck Schumer. Ciò evidenzia la crisi interna del governo Trump con l’escalation che sta portando avanti in Venezuela sotto la falsa bandiera della lotta al narcotraffico.