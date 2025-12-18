La strategia di sicurezza nazionale di Trump conferma un importante cambiamento nella politica estera statunitense che il governo sta portando avanti da gennaio: riorientare le limitate risorse dell’imperialismo statunitense, ponendo l’accento sul controllo dell’emisfero occidentale.

Per chi ha seguito la politica estera di Trump e del suo gabinetto, non c’è nulla di sorprendente nella nuova Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS) dell’amministrazione. Ma ora, l’agenda di politica estera dell’amministrazione è esposta senza mezzi termini e per iscritto.

L’amministrazione Trump è l’espressione della fine di decenni di neoliberismo e di egemonia statunitense senza pari che hanno definito l’ordine internazionale del dopoguerra fredda. Il sistema in cui gli Stati Uniti facevano affidamento sul loro controllo delle istituzioni internazionali per imporre la loro egemonia non è più praticabile. Gli Stati Uniti si sono espansi troppo. I limiti materiali reali del potere statunitense sono la base per comprendere la politica estera di Trump. Se questo non è ancora chiaro, la nuova Strategia di Sicurezza lo espone senza mezzi termini.

Una strategia deve valutare, classificare e dare priorità. Non tutti i paesi, le regioni, i problemi o le cause, per quanto meritevoli, possono essere al centro della strategia statunitense. L’obiettivo della politica estera è la protezione degli interessi nazionali fondamentali; questo è l’unico obiettivo di questa strategia.

Nonostante lo slogan “America First” (gli Stati Uniti prima di tutto) di Trump, citato più volte nel documento, Trump non è un isolazionista. Tuttavia, ciò che la NSS chiarisce è che la visione del governo sull’intervento statunitense è limitata dalla debolezza della capacità industriale e dalla coesione interna del Paese. Il documento si impegna ad affrontare queste questioni attraverso la deregolamentazione dell’economia statunitense per promuovere gli investimenti e l’innovazione tecnologica, l’aumento della produzione di combustibili fossili e la “protezione” delle frontiere del Paese. Il documento afferma che questa politica sarà “pro-americana”.

In realtà, la visione di Trump di ricostruire la capacità industriale degli Stati Uniti per ristabilire il potere economico e militare richiede l’eliminazione delle tutele dei lavoratori. La sua guerra contro gli immigrati è un modo per mantenere i lavoratori statunitensi isolati dai nostri fratelli di classe internazionali, stratificare i lavoratori all’interno degli Stati Uniti e costruire un apparato di repressione interna che può passare dalla guerra contro gli immigrati alla guerra contro qualsiasi forma di dissenso o aumento della lotta di classe.

Focus sulla Cina, un campo di battaglia in America Latina

La NSS continua a classificare le principali regioni del mondo in base al loro livello di importanza per il governo e riassume l’approccio di quest’ultimo nei confronti di ciascuna regione. L’emisfero occidentale figura per la prima volta come massima priorità, sostituendo l’Asia. Seguono in ordine Europa, Medio Oriente e Africa.

Questo approccio riprende spudoratamente la Dottrina Monroe, secondo la quale gli Stati Uniti considerano l’America Latina e i Caraibi come il loro cortile di casa e intervengono per mantenere il loro dominio economico, politico e militare in tutta la regione. Puzza di arroganza imperiale, considerando che in tutta la NSS Trump parla a vanvera dell’importanza di non intromettersi negli affari degli altri paesi.

Sebbene la NSS non menzioni esplicitamente la Cina come principale rivale degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale, promette di “negare ai concorrenti non emisferici la capacità di posizionare forze o altre capacità minacciose, o di possedere o controllare beni strategicamente vitali, nel nostro emisfero”. Si tratta di un riferimento tutt’altro che sottile alla Cina, che ha notevolmente ampliato la sua influenza in America Latina.

La concorrenza con la Cina è molto più esplicita nella sezione dedicata all’Asia. Come recita la prima frase di questa sezione:

Il presidente Trump ha ribaltato da solo oltre tre decenni di supposizioni errate degli Stati Uniti sulla Cina: vale a dire che aprendo i nostri mercati alla Cina, incoraggiando le aziende statunitensi a investire in Cina e subappaltando la nostra produzione alla Cina, avremmo facilitato l’ingresso della Cina nel cosiddetto “ordine internazionale basato sulle regole”.

Il resto della sezione sottolinea principalmente la continuità che ha caratterizzato la politica asiatica degli Stati Uniti dal primo mandato di Trump, passando per l’amministrazione Biden, fino al ritorno di Trump. La NSS considera l’Asia “uno dei maggiori campi di battaglia economici dei prossimi decenni” e si impegna a “riequilibrare” le relazioni economiche degli Stati Uniti con la Cina. La strategia chiarisce che la leadership statunitense nell’innovazione delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, è essenziale per frenare i vantaggi della Cina. Inoltre, il documento afferma che gli Stati Uniti devono reclutare i loro alleati, tra cui Giappone, Corea del Sud, Messico, Canada, paesi europei e paesi del Golfo, affinché svolgano un ruolo nel riequilibrio del commercio con la Cina. La strategia approfondisce anche la necessità che gli Stati Uniti e i loro alleati contengano militarmente la Cina nella regione, sostenendo che la superiorità militare è il modo più efficace per scoraggiare un confronto più diretto.

Tentativo di ritirarsi da altre regioni

La sezione della NSS dedicata all’Europa è forse la più provocatoria. Alcuni esponenti della sinistra l’hanno apertamente definita suprematista bianca. È incredibilmente reazionaria, poiché afferma che l’Europa sta affrontando il collasso della sua civiltà a causa dell’immigrazione, che presumibilmente minaccia l’identità occidentale. Come l’allarmismo di Trump sull’immigrazione negli Stati Uniti, la sua visione dell’Europa è chiaramente influenzata dalla razzista “teoria del grande rimpiazzo”, che incolpa gli immigrati delle crisi economiche dei paesi imperialisti occidentali. Il documento esprime persino il suo sostegno ai partiti di estrema destra in Europa, facendo eco alla politica ufficiale di figure trumpiste, tra cui spicca il vicepresidente J.D. Vance, che intervengono nella politica europea per rafforzare i loro alleati di estrema destra.

Trump chiarisce anche il suo desiderio che l’Europa si assuma la maggior parte della responsabilità della difesa militare e della leadership della NATO. Il documento esorta a porre fine alla guerra in Ucraina e a reintegrare la Russia nelle relazioni con l’Europa e gli Stati Uniti. Sebbene i falchi russi citino questo come prova del fatto che Trump sarebbe subordinato a Putin, la realtà è che la guerra in Ucraina è stata una costosa distrazione per un governo che desidera concentrare la propria attenzione sull’America Latina e sull’Asia, e continua a essere un pozzo senza fondo per le risorse militari statunitensi. Tuttavia, gli sforzi di Trump per costringere la Russia, l’Ucraina e l’Europa ad accettare una fine della guerra che favorisca gli interessi degli Stati Uniti non hanno portato a nulla.

L’ultima regione trattata in modo approfondito nel documento è il Medio Oriente. Come in Europa, l’obiettivo di Trump è quello di far sì che gli alleati degli Stati Uniti si assumano una maggiore responsabilità nella sicurezza regionale, in modo che gli Stati Uniti possano concentrarsi su altre questioni. La visione di Trump per raggiungere questo obiettivo è quella degli Accordi di Abramo, che normalizzerebbero le relazioni tra Israele e i regimi arabi. Ancora una volta, come nel caso dell’Ucraina, questo è molto più facile a dirsi che a farsi, poiché la causa palestinese ha profondamente cambiato le dinamiche regionali e ha scatenato un movimento internazionale con potenti espressioni negli Stati Uniti e nei paesi imperialisti dell’Europa.

Più che altro, la Strategia di Sicurezza Nazionale di Trump è la conferma di un importante cambiamento nella politica estera statunitense che il governo sta sviluppando da gennaio. È incredibilmente reazionaria. È ipocrita. Afferma di rispettare gli affari interni degli altri paesi, mentre promette di dominare l’America Latina e dice all’Europa di adottare misure più severe contro l’immigrazione. Dichiara di difendere la pace, mentre continua a sostenere il genocida Israele e a costruire alleanze militari nel Pacifico. Dichiara di valorizzare il potere economico statunitense nell’interesse dei lavoratori, mentre promette di eliminare le normative che li proteggono e di terrorizzare i lavoratori immigrati.

Il fatto che questo programma di estrema destra per ricostruire l’imperialismo statunitense sia ora diventato una strategia ufficiale dimostra la necessità di una strategia internazionalista che affronti l’imperialismo statunitense e offra una visione ai lavoratori di tutto il mondo che vogliono combattere il militarismo, l’intervento statunitense, la xenofobia, il genocidio e l’ascesa dell’estrema destra.

Samuel Karlin

Traduzione da Left Voice