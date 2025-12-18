Dopo i dibattiti iniziati lunedì 15 dicembre sulla situazione internazionale, martedì la XIV Conferenza della FT ha approfondito il dibattito sulla caratterizzazione della Cina come potenza capitalista in ascesa e sulla politica che i socialisti rivoluzionari dovrebbero adottare riguardo al ruolo del gigante asiatico nell’ordine mondiale, con i suoi caratteri imperialisti, il brutale sfruttamento della classe lavoratrice e il progetto estrattivista, rifiutando qualsiasi schieramento o illusioni in un farsesco multilateralismo progressista.

È in corso la XIV Conferenza della FT, con la presenza di delegazioni di 17 paesi a San Paolo del Brasile e quattro organizzazioni invitate. La Conferenza è stata preceduta da un grande atto internazionalista, antimperialista e socialista che ha riunito più di mille persone alla Casa de Portugal e si sta svolgendo anche con collegamenti delle direzioni delle diverse organizzazioni.

I dibattiti che si sono svolti martedì hanno visto come coordinatori Bruno Gilga, dirigente del MRT brasiliano, Paul Morao, dirigente della Révolution Permanente francese e Fabián Puelma, dirigente del PTR cileno. Sono stati condotti da André Barbieri ed Estebán Mercatante, autori dell’elaborazione che ha preparato il dibattito sulla Cina per la Conferenza.

Inoltre, la FT ha raccolto diverse riflessioni su questo tema, dalle sue riviste in diversi momenti (Estrategia Internacional, Ideas de Izquierda, Egemonia qui in Italia, e la rete di giornali La Izquierda Diario) ai dibattiti che si sono svolti in altre Conferenze, a partire dal 2015, quando è iniziata la discussione sulla caratterizzazione della Cina come potenza in rapido sviluppo e sul suo posto nell’ordine configurato dall’imperialismo. Esteban Mercatante (PTS), autore di El imperialismo en tiempos de desorden mundial (recentemente ristampato da Ediciones IPS), Juan Chingo (RP) e André Barbieri (MRT), quest’ultimo autore del libro recentemente pubblicato da Ediciones Iskra China: donde los extremos se tocan, sono alcuni di coloro che hanno analizzato in modo approfondito il fenomeno cinese, con contributi alla FT.

Su questa base, il punto di partenza della riflessione è stata la centralità della Cina come potenza capitalista in ascesa, in competizione strategica con gli Stati Uniti, qualcosa di strutturale nella fase storica che stiamo vivendo, nel quadro che non altera la profonda interdipendenza economica tra questi paesi. Il dibattito si è concentrato sullo sviluppo accelerato e contraddittorio della Cina come potenza, nonché sui suoi crescenti tratti imperialistici.

Nel quadro dell’attualizzazione delle caratteristiche della fase di crisi, guerre e rivoluzioni (e controrivoluzioni), con bruschi cambiamenti nello scenario globale, la Cina è emersa come potenza vorace, la seconda economia mondiale con il secondo bilancio militare più grande al mondo, un paese che ha smesso di essere un semplice destinatario di capitali e investimenti diretti esteri per diventare una nazione che contende nicchie di accumulazione di capitale agli Stati più deboli. Tutta una serie di indicatori di potere materiale mostrano che la Cina si trova oggettivamente davanti a molte delle grandi potenze imperialiste, nonostante le disuguaglianze interne che attraversano il gigante asiatico.

Di conseguenza, l’ascesa cinese pone il Paese come attore fondamentale nelle disgiunture della crisi capitalista, ma anche come ricettacolo dei suoi effetti. Questa constatazione assume contorni specifici nel contesto della fine del ciclo dell’era neoliberista, che ha comportato un’articolazione relativamente armoniosa delle economie e delle catene globali del valore in oltre tre decenni di post-guerra fredda. Il vecchio ordine mondiale dettato dall’unipolarità statunitense è in crisi, con il declino egemonico dell’imperialismo americano e le fratture nell’antico corpus dell’Occidente, oggi alimentate dalla politica dirompente di Donald Trump. Di conseguenza, in questo momento, gli Stati Uniti continuano ad essere la principale potenza imperialista all’interno del sistema capitalista globale, in declino, e la Cina svolge un ruolo senza precedenti nella sua storia nella condivisione delle risorse mondiali.

Pertanto, la relazione di apertura, così come diversi interventi, hanno fatto ricorso alla teoria dello sviluppo diseguale e combinato, elaborata da León Trotsky, un pilastro della sua Teoria della rivoluzione permanente, come strumento per riflettere sullo sviluppo cinese nell’era imperialista, nella dialettica tra le particolarità nazionali e le dinamiche internazionali. Questo perché diverse riflessioni hanno avuto come punto di partenza le caratteristiche singolari della sua origine, che è partita da condizioni molto arretrate, e la complessità e i ritmi della sua ascesa. Una delle civiltà più antiche dell’umanità, di base agraria, è diventata una delle economie capitalistiche più selvagge del mondo e ha assunto sempre più tratti imperialistici. Così, il modo in cui è avvenuta l’appropriazione e la parziale distruzione delle conquiste della Rivoluzione del 1949 da parte della restaurazione, iniziata con Deng Xiaoping nel 1970 e accelerata negli anni ’90, ha condizionato le caratteristiche speciali, sui generis, del suo capitalismo.

C’è stato consenso nella discussione sul fatto che la Cina non ha avuto uno sviluppo organico di decenni di capitalismo, di un’industria più o meno equilibrata, di esportazione di capitali e costruzione di monopoli, e tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto le potenze imperialiste. Da un lato, la restaurazione capitalista controrivoluzionaria si è appropriata di elementi come la maggiore unificazione nazionale, il progresso dell’alfabetizzazione, la disciplina della classe operaia al lavoro e una relativa centralizzazione dell’apparato statale, sotto il regime bonapartista monopartitico del Partito Comunista Cinese. D’altra parte, il capitalismo cinese ha trovato un paese ancora prevalentemente agricolo. È stato quindi trasformato in una “foresta vergine” (definizione sottolineata da diversi interventi) per l’accumulazione capitalistica e per la controffensiva imperialista del neoliberismo, formando una nuova classe operaia, originaria delle campagne. Così, l’ingresso del suo gigantesco proletariato nelle zone di valorizzazione del capitale, disponibile per lo sfruttamento più aggressivo della sua manodopera, è stato un fattore chiave dell’ordine neoliberista, con la Cina come paese subordinato agli interessi degli Stati Uniti e delle grandi potenze, che, allo stesso tempo, sulla base di questo processo, è riuscito ad arricchirsi. Ciò ha ampliato la nascita, la presenza e il consolidamento di un robusto settore privato (diversi miliardari) che ha ricevuto abbondanti benefici, anche se il dirigismo statale mantiene il controllo di alcuni settori strategici.

Attualmente, la Cina è il principale partner commerciale della Germania; la Francia importa dalla Cina molto più di quanto esporti; e in America Latina, la Cina ha fatto progressi nei settori elettrico, energetico e minerario (20%-25% delle importazioni di Brasile e Messico). Alla fine dell’ultimo decennio, la Cina era il principale partner commerciale di 128 dei 190 paesi del mondo, con un aumento della produttività del lavoro, basato sulla ferrea dittatura padronale nelle sue fabbriche. Dal 2013, la Cina ha implementato la sua Nuova Via della Seta in tutto il mondo, con diversi progetti infrastrutturali finanziati dal suo capitale. Inoltre, l’estrazione dei minerali è fondamentale come substrato materiale delle tecnologie di nuova generazione, come i semiconduttori, l’Internet delle cose e l’intelligenza artificiale. Durante la conferenza si è discusso, partendo da diversi paesi dell’America Latina, dell’accesso della Cina alle riserve di litio e rame e dei suoi effetti estrattivi, che generano conflitti anche con le comunità originarie. Anche nel continente africano, la Cina contende nicchie di accumulazione e rafforza l’estrattivismo, come nella Repubblica Democratica del Congo, in Zambia e in Zimbabwe, con migliaia di morti per incidenti sul lavoro. Ciò avviene anche con l’ingerenza nelle sovrastrutture politiche di questi paesi. Diversi interventi hanno sottolineato come il modello di sfruttamento cinese, che ora si estende anche al proletariato in diverse parti del mondo, significhi una feroce repressione, la supersfruttamento dei lavoratori e un enorme aumento della precarietà del lavoro.

In questo modo, i dibattiti sulla caratterizzazione della Cina si sono svolti in un quadro comune sui crescenti e forti tratti imperialisti di questa potenza, la sua impronta espansiva nella spoliazione del lavoro e dei beni naturali comuni, nonché sulla necessità di affrontare i contorni bonapartisti guidati dal PCC e il carattere reazionario della sua politica internazionale, che cerca di migliorare la sua posizione all’interno del sistema imperialista. In questo senso, la politica dei socialisti rivoluzionari è che la Cina non rappresenta alcuna alternativa al compito cruciale della nostra epoca, che è quello di sconfiggere l’imperialismo e il colonialismo delle potenze, in primo luogo degli Stati Uniti. In questo senso, la FT rifiuta qualsiasi forma di schieramento e ha affrontato diversi dibattiti con le posizioni nazionaliste e populiste che cercano di seminare illusioni in un presunto multilateralismo progressista, che punta sulla Cina come “alleata” nella lotta urgente dei popoli del mondo contro l’imperialismo statunitense. Questa visione comune sulla natura dello Stato cinese e sul vettore dinamico della sua crescita rende possibile una politica comune corretta nell’eventualità di un conflitto militare tra Stati Uniti e Cina, ad esempio, a causa di Taiwan: come abbiamo detto nella sessione virtuale della XII Conferenza della FT, si tratterebbe di una “guerra reazionaria in cui il disfattismo di entrambe le parti sarebbe la definizione di base”. Inoltre, si è discusso della lotta di classe in Cina, con una nuova generazione di giovani che esprimono malcontento per la disoccupazione e gli effetti della crisi di sovrapproduzione in quel paese, cercando di tracciare ipotesi su dove potrebbe emergere questo potente proletariato insieme ai settori oppressi e popolari, come le donne.

A sua volta, c’è stato un ampio dibattito sui limiti e le possibilità di trasformazione della Cina in un imperialismo consolidato. È stato sottolineato che la notevole crescita dell’influenza commerciale della Cina non è stata accompagnata da una capacità equivalente di rafforzare il ruolo internazionale della sua moneta. Inoltre, la Cina è ancora alla ricerca delle condizioni tecnologiche e militari che le consentano di espandere la sfida alla supremazia degli Stati Uniti in questioni di importanza globale. Nonostante i suoi crescenti investimenti tecnologici, disporre dell’apparato tecnico militare non implica essere pronti a utilizzarlo in modo efficiente, e la Cina ha relativamente meno esperienza in materia di guerre rispetto alle altre potenze imperialiste. La capacità della Cina di impiegare in modo coerente ed efficace tutta la tecnologia militare che ha sviluppato in scenari di combattimento complessi è ancora da dimostrare. Si tratta di un problema ancora da risolvere da parte della Commissione militare centrale e dell’Esercito popolare cinese che, senza recenti esperienze di combattimento, devono ancora dimostrare un livello soddisfacente di integrazione di tutte le forze nei più moderni sistemi di controllo e comando che regolano l’intervento militare in Occidente. Ad esempio, al fine di garantire il proprio dominio e predominio sulla regione Asia-Pacifico.

Allo stesso tempo, nella discussione è stato sottolineato che è difficile per la Cina avanzare oltre la sua posizione attuale senza che le tensioni con gli Stati Uniti degenerino in uno scontro più diretto, e che uno dei criteri deve essere quello di essere egemonica nell’Asia-Pacifico, e ciò che ha fatto in questo campo è ancora incrementale. Ciò non significa che la Cina non presenti una forza molto considerevole anche di fronte ai paesi capitalisti centrali, come il Giappone o la Corea del Sud; significa che spostare gli Stati Uniti da lì non è un compito semplice. Nel complesso, una delle questioni centrali del dibattito è stata che non esiste uno sviluppo evolutivo e graduale nell’era imperialista, che questi processi avvengono a scatti e in modo non armonioso. In questo senso, l’emergere di un nuovo imperialismo egemonico non può avvenire al di fuori di scontri militari più decisivi, nel contesto in cui la Cina sta partecipando alla guerra in Ucraina, aiutando finanziariamente la Russia e approfondendo la sua dipendenza dal suo potere.

Infine, si è discusso di Taiwan e di come gli Stati Uniti orientino la loro politica esercitando una pressione sempre più interventista, con l’obiettivo di convertire l’isola in una sorta di protettorato militare statunitense in Asia. D’altra parte, la burocrazia del PCC aumenta la sua pressione e la minaccia di un intervento militare per assorbire Taiwan al continente con la forza. In questo senso, è stato affrontato il tema del rifiuto delle attività militari degli Stati Uniti per portare avanti la loro agenda sull’isola, così come il rifiuto delle minacce cinesi di assorbimento forzato, con la forza militare, in una situazione in cui la maggioranza della popolazione taiwanese è in disaccordo con la politica di riunificazione. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli è un punto programmatico centrale per i rivoluzionari, e la popolazione di Taiwan ha il diritto di avere il governo che desidera e ritiene adeguato; ciò è legato alla sua indipendenza da tutte le potenze, motivo per cui respingiamo le diverse varianti borghesi taiwanesi (subordinate ad agenti stranieri) e rifiutiamo qualsiasi tentativo di strumentalizzare Taiwan nella disputa tra potenze. La lotta contro le ambizioni di entrambe le potenze è fondamentale per l’indipendenza di classe contro tutte le frazioni della borghesia taiwanese, sia filo-statunitensi che filo-cinesi. La prospettiva strategica di una Taiwan operaia e socialista è l’unica che può promuovere l’incremento della lotta indipendente dei lavoratori in Cina e in tutta l’Asia, affinché il Paese non sia strumentalizzato dagli interessi degli Stati Uniti e delle potenze.

Partendo da questo presupposto, ci sono formulazioni in discussione durante la Conferenza. Imperialismo in fase di costruzione o costituzione, non ancora completato, è la formulazione adottata da Esteban Mercatante, sulla base delle elaborazioni di Au Loong Yu. Si tratta di una definizione che riconosce il carattere ancora incompleto, ma avanzato, della Cina come imperialismo. Adottare questo approccio non significa pensare che il processo si concretizzerà inevitabilmente. La Cina è circondata da molteplici minacce, sia per l’esistenza di “molti cinesi” in Cina, per le disuguaglianze produttive, sia per le profonde tensioni create dal suo processo di sviluppo capitalistico, che genera malcontento sia tra coloro che continuano a resistere a questo processo, sia tra coloro che lamentano che esso non stia avanzando a un ritmo sufficientemente rapido. Al di là del suo futuro, l’“imperialismo in costruzione” permette di comprendere la posizione che la Cina già occupa. Sotto numerosi aspetti oggettivi, è davanti ad alcune delle principali potenze imperialiste, anche se molto indietro rispetto agli Stati Uniti. E lo fa anche rivelando numerosi talloni d’Achille che rendono vulnerabile la sua posizione. Non è possibile garantire il futuro percorso che la Cina avrà, dato che l’intero sistema mondiale sta attraversando profonde trasformazioni segnate da ciò che abbiamo definito come un interregno. Ma questa definizione, con tutto il suo carattere provvisorio, permette di chiarire il posto della Cina nelle relazioni di potere internazionali contemporanee e come essa sia un grande fattore attivo nel disordine mondiale.

Stato capitalista in rapida ascesa, con tratti imperialisti è la formulazione che André Barbieri utilizza nel suo libro. Il compagno Juan Chingo, che dalla Francia ha scritto sul fenomeno, concorda con questa definizione. Tale formulazione descrittiva cerca di mostrare cosa sia la Cina attualmente e la direzione in cui si stanno muovendo le sue tendenze strutturali all’interno della competizione capitalista globale. Soprattutto, cerca di non dare per scontato il corso della futura evoluzione del fenomeno cinese. La trasformazione della Cina in una potenza imperialista implicherebbe shock e sconvolgimenti di portata storico-mondiale. La possibilità di qualsiasi tipo di “successione” all’egemonia degli Stati Uniti non sarà, in ogni caso, pacifica o evolutiva. Cioè, non avverrà senza guerre e rivoluzioni su scala globale.

Queste sono le classificazioni avanzate dai compagni che scrivono sul FT sulla Cina di oggi, che hanno trovato eco nel dibattito e nell’accordo, o nel disaccordo, di altri compagni. In ogni caso, tali particolari forme di caratterizzazione rientrano nella visione comune presentata in questo articolo.