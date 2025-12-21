Mercoledì scorso il presidente Rodrigo Paz ha promulgato il Decreto 5503 che ha provocato un aumento di quasi il 100% dei prezzi dei carburanti. Le proteste di diversi settori dei lavoratori e della popolazione povera non si sono fatte attendere e ci sono stati scioperi dei trasportatori e blocchi stradali.

Il decreto non solo comporta un aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti, con un impatto diretto sui settori popolari sotto forma di inflazione, ma impone anche la liberalizzazione delle esportazioni (che si traduce in un aumento dei prezzi interni) e un maggiore carico fiscale sulle piccole imprese, mentre avvantaggia le grandi imprese e i capitali stranieri con esenzioni fiscali e privatizzazioni per consegnare il controllo dei beni comuni naturali e strategici del paese a interessi privati.

Giovedì, i principali sindacati della classe lavoratrice boliviana, come la Confederazione Sindacale Unica dei Lavoratori Contadini della Bolivia (CSUTCB), il Magisterio Urbano e la Federazione Sindacale dei Lavoratori Minatori della Bolivia (FSMTB), hanno manifestato contro il “gasolinazo”.

Di fronte alla situazione, la Centrale Operaia Boliviana (COB) ha convocato venerdì una riunione straordinaria in cui ha annunciato la misura di forza. “Ci uniamo al popolo mobilitato con lo sciopero generale a tempo indeterminato”, ha dichiarato il suo segretario esecutivo, Mario Argollo.

“Abbiamo inviato le rispettive note alla presidenza e alla vicepresidenza per poterci presentare e far conoscere la posizione della Centrale Operaia Boliviana e ascoltare dal governo quali misure intendeva adottare, ma purtroppo non siamo stati ascoltati”, ha aggiunto.

Il leader ha anche assicurato che non si arrenderanno fino a quando “non otterranno l’abrogazione di questo maledetto decreto”.

Il governo di Paz sta cercando di imporre un aggiustamento molto forte, paragonabile a quello realizzato da Víctor Paz Estenssoro nel 1985, che comportò un aggiustamento neoliberista con la liberalizzazione del commercio e del mercato, la riduzione dello Stato, il congelamento dei salari, la flessibilizzazione del lavoro e l’eliminazione dei sussidi, tra le altre misure.

Rodrigo Paz giustifica l’aggiustamento con la crisi lasciata dal governo del MAS e afferma che si tratta di misure “dolorose ma necessarie”. Il MAS ha governato per anni amministrando il capitalismo dipendente boliviano, sostenendo un modello estrattivista basato sugli idrocarburi e sull’estrazione mineraria, senza rompere con la logica di subordinazione al capitale transnazionale né trasformare la struttura economica del Paese. Quel modello si è esaurito e la subordinazione pluriennale al capitale straniero ha gettato le basi dell’attuale crisi, ma il governo di Rodrigo Paz utilizza questo bilancio non per uscire dalla crisi, ma per approfondirla e scaricarla sulle spalle dei lavoratori.