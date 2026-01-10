L’impatto dell’attacco di Trump al Venezuela e il rapimento di Nicolás Maduro e di sua moglie hanno enormi implicazioni per il panorama geopolitico e la lotta di classe. I socialisti organizzati attraverso la Corrente per la Rivoluzione Permanente – Quarta Internazionale valutano la situazione politica e come portare avanti la lotta contro l’imperialismo.

L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela nelle prime ore del 3 gennaio, che ha portato al rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, è un’aggressione diretta, deliberata e criminale contro un Paese oppresso dall’imperialismo statunitense. Costituisce una flagrante violazione della sovranità venezuelana.

L’offensiva statunitense ha aperto una situazione senza precedenti da decenni e sta scatenando dibattiti su come potrebbe evolversi la situazione in Venezuela e nella regione e su come rispondere all’aggressione imperialista.

Pubblichiamo uno scambio tra vari leader della Corrente per la Rivoluzione Permanente (CPR-FI) nella speranza che contribuiscano a chiarire gli elementi principali della situazione politica e come costruire un forte movimento antimperialista in tutte le Americhe per combattere questo attacco e le minacce di Trump contro l’America Latina e oltre.

Da Caracas. Le borghesie latinoamericane sono caratterizzate da sottomissione e quasi totale mancanza di resistenza.

Milton D’Leon, Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) — Venezuela

L’attacco imperialista, con il bombardamento di Caracas e di altre città del Venezuela, ha segnato un grande balzo in avanti nell’aggressione degli Stati Uniti. Gli eventi sono ancora in corso e la nebbia di guerra non si è ancora diradata. Le operazioni, dagli attacchi iniziali alla cattura del presidente Nicolás Maduro, sono durate meno di tre ore. Il funzionario militare che ha parlato dopo la dichiarazione di Trump, forse con tono vanaglorioso, ha descritto in dettaglio l’intero dispiegamento.

Sebbene Maduro si sia probabilmente arreso, ciò è avvenuto sotto una schiacciante dimostrazione di forza letale. Il generale Dan Caine ha affermato che l’operazione ha coinvolto più di 150 aerei, “smantellando e disattivando i sistemi di difesa aerea in Venezuela”. Nel filmato di Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, in arrivo a New York, si sente il presidente venezuelano dire: “Sono ferito” e zoppica visibilmente. Non si è trattato di una resa: è stato catturato, rapito. Sicuramente emergeranno ulteriori dettagli operativi. Fondamentalmente, la superiorità tecnologica degli Stati Uniti è enorme, compresi i sistemi per disattivare i dispositivi elettronici. Ma resta un fatto: gli elicotteri sono stati avvistati a portata di fucile, eppure non c’è stata alcuna risposta da terra, nessuna difesa militare attivata. Ciò indica segni di “consegna”, indipendentemente dalle affermazioni del generale Caine sullo “smantellamento” delle difese aeree.

Il Venezuela è un territorio vasto, che comprende le Ande, la lunga costa caraibica, le grandi pianure, la cintura urbana costiera, l’Amazzonia, il delta dell’Orinoco e la regione insulare. Ciò rende incredibilmente difficile un’invasione su larga scala, che richiederebbe un dispiegamento di forze più grande di qualsiasi operazione statunitense dalla fine della Guerra Fredda. Trump non può gestirlo. Invadere un territorio così vasto e geograficamente diversificato richiede un impegno militare che, nelle condizioni attuali, gli Stati Uniti non possono sostenere. Questo è il motivo per cui Trump ha cercato di frammentare le forze armate e potrebbe aver finalmente trovato quella frattura, non solo all’interno dell’esercito, ma anche nel comando politico. Quel massiccio dispiegamento nei Caraibi non è stato un caso. Ha raggiunto ciò che i settori dell’opposizione di destra del Venezuela, che lo hanno sempre cercato, non sono mai riusciti a ottenere.

Trump ha allontanato la leader dell’opposizione di destra María Corina Machado a causa della sua reputazione e della sua potenziale capacità di ostacolare qualsiasi “transizione”. Il suo problema è la mancanza di sostegno all’interno delle attuali strutture statali a causa della sua reputazione costruita sulla sua “sete di sangue”. Non è che lei non abbia “voti”, per così dire, ma non ha alcuna influenza all’interno dell’apparato di potere esistente. Probabilmente accelererebbe il caos, frammentando potenzialmente il Paese in uno scenario simile a quello della Libia, con fazioni militari rivali, alcune delle quali potrebbero agire in modo indipendente. Ciò costringerebbe gli Stati Uniti proprio nella situazione che temono. Pertanto, il vicepresidente Delcy Rodríguez, sotto assedio e minacciato, sembra attualmente l’opzione preferita da Washington. In particolare, non ha smentito le affermazioni di Trump secondo cui Marco Rubio aveva parlato con lei, che lei era disponibile e che, secondo le parole di Trump, “non ha altre opzioni”.

Stiamo assistendo a un passaggio di consegne limitato, che divide di fatto il regime. Per i “chavisti” nel governo e nelle forze armate, non si tratta solo di affari, ma di sopravvivenza. Pertanto, un ampio settore cerca di giocare l’ultima carta per preservarsi, probabilmente attraverso negoziati segreti. Gli Stati Uniti sono specialisti in questo: hanno distrutto gran parte dell’esercito iracheno prima dell’invasione, il che ha facilitato il loro ingresso. I problemi protratti dell’occupazione e della guerra civile sono venuti dopo, con il protettorato che hanno instaurato e la guerra civile, ma il loro ingresso iniziale non è stato difficile.

Al di là di ogni interpretazione, Trump non è più a mani vuote, che era la crisi che ha affrontato dopo aver messo in atto l’intero grande dispiegamento militare nel sud dei Caraibi. In questo senso, ha ottenuto un trionfo tattico. Tutto questo nel quadro che, al momento, poteva spingersi solo fino a un certo punto senza scatenare situazioni più grandi che sarebbero diventate difficili da gestire.

Fino ad ora, il canale diretto per i rapporti degli Stati Uniti negli ultimi anni sono stati i fratelli Rodríguez, in primo luogo Jorge Rodríguez. Come ho detto una volta, potrebbero essere stati avvicinati dagli Stati Uniti per rompere il governo dall’alto. Questa è la linea che porta Delcy Rodríguez a prendere il comando del governo e che Trump, nella sua dichiarazione alla stampa, ha affermato essere disposta a “cooperare”.

In effetti, le borghesie latinoamericane si distinguono per la loro sottomissione, la loro quasi totale mancanza di resistenza, ma gli eventi sono ancora in corso. Rimangono molte domande su ciò che accadrà dopo. Ma una cosa è chiara: il livello di aggressività militare a cui abbiamo assistito contro il Venezuela con l’attacco di sabato pone il Paese al centro della nostra lotta antimperialista. Una lotta intrecciata con quella dei nostri compagni negli Stati Uniti, che lottano per l’unità della classe operaia tra il nucleo imperialista e l’America Latina.

Sono in gran parte d’accordo con Emilio Albamonte. Ci troviamo di fronte all’antimperialismo in circostanze nuove e più acute. Ma, come ho recentemente scritto, noi intendiamo il nostro antimperialismo dalla teoria della rivoluzione permanente, senza cedere alle varianti nazionaliste borghesi – che oggi sono più che degradate – o alle politiche di conciliazione delle correnti riformiste e staliniste che vengono riciclate e prendono forma di fronte all’aggressione imperialista. Non si tratta di un dibattito astratto. Oggi ci troviamo di fronte a correnti che sostengono che non dobbiamo criticare il governo Maduro di fronte all’attuale aggressione imperialista, né promuovere misure che incidano sugli interessi imperialisti nei nostri paesi come parte di un programma di transizione.

Scrivo in un momento in cui gli eventi si susseguono rapidamente; i prossimi giorni offriranno maggiore chiarezza su ciò che accadrà in Venezuela. Nuove e significative sfide stanno emergendo per gli internazionalisti rivoluzionari.

Stabilire un anti-imperialismo operaio, senza compromessi contro l’imperialismo statunitense e i suoi partner nella regione.

Juan Chingo, Révolution Permanente — Francia

La scommessa di Trump va in questa direzione: un governo chavista con una pistola puntata alla testa. Sottolineo “scommessa” perché gli interessi degli Stati Uniti dovranno essere conciliati con quelli della “boliburguesía” (borghesia bolivariana), delle forze armate e di un’opposizione che è essa stessa divisa.

Inoltre, credo che l’allontanamento di Maduro provochi una frattura significativa nelle forze armate nazionali bolivariane, cosa che gli Stati Uniti e l’opposizione locale hanno cercato senza successo di ottenere per oltre 20 anni.

Questo è il punto debole dell’intervento imperialista, motivo per cui nei prossimi giorni possiamo aspettarci una maggiore pressione sull’alto comando.

In breve, nei prossimi giorni vedremo di che pasta è fatto il bolivarismo. Per ora, Trump, sebbene abbia eliminato il re (con tutto lo shock che ciò comporta), non ha ancora vinto la partita.

In questo scenario, il bolivarismo senza Maduro sembra giocare la sua unica carta forte: posizionarsi come l’unica forza in grado di garantire la stabilità, potenzialmente attraverso un eventuale negoziato con Trump.

Proprio per questo non dobbiamo cedere minimamente nelle nostre critiche su questo punto, promuovendo al contempo l’unità d’azione contro gli Stati Uniti. Ad esempio, in Francia, dobbiamo promuovere l’unità con movimenti come quello di Mélenchon e con le correnti maoiste.

Per quanto riguarda la crescente servilità della borghesia latinoamericana e la necessità di un’unificazione continentale del proletariato, che coinvolge i poveri delle città e delle campagne come problema strategico della lotta antimperialista, credo che si tratti di una lotta e di un dibattito globale.

Ciò è particolarmente vero in Brasile, dove il lulismo – nonostante i suoi spostamenti a destra – rimane una forza molto significativa. In questo contesto, l’intervento americano impunito rivela l’impotenza del presidente Lula al di là delle semplici dichiarazioni. Siamo davvero molto lontani dall’era dell’ALBA o dell’UNASUR.

Infine, credo che oggi avanzare all’interno delle nostre roccaforti significhi lottare, caso per caso, per ricreare la coscienza antimperialista dei lavoratori. Questa coscienza è stata erosa dopo che le controrivoluzioni democratiche hanno smantellato quello che un tempo era il senso comune per il proletariato latinoamericano allora giovane.

Dallo storico “Patria o Muerte” (“Patria o morte”) che nascondeva la conciliazione di classe, dobbiamo fondare un anti-imperialismo operaio, che sia intransigente nei confronti dell’imperialismo americano e dei suoi partner nella regione: la grande borghesia locale.

Da Caracas. Una transizione verso un governo chavista con una pistola imperialista puntata alla testa?

Ángel Arias, Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) — Venezuela

L’attacco ha avuto un forte impatto e ha scioccato tutti per la facilità e la “pulizia” con cui è stato raggiunto l’obiettivo di entrare nel Paese e rapire il Presidente della Repubblica.

Oltre a Fort Tiuna (la caserma principale e il centro di comando delle forze armate, da dove sono stati prelevati Maduro e sua moglie e dove sono stati uccisi quattro o cinque soldati), ci sono state apparentemente altre trenta vittime a seguito degli attacchi al quartier generale dell’aeronautica militare, ai porti e a un aeroporto. L’operazione ha colpito anche il museo che ospita i resti imbalsamati di Hugo Chávez, che non è un sito militare di per sé, rendendo chiaro l’obiettivo politico e morale dell’attacco.

Ciò mette a nudo l’assoluta inefficacia delle difese del Paese. L’operazione è durata poco più di 30 minuti. Non c’erano difese antiaeree. Non è decollato un solo jet da combattimento venezuelano. Non un solo elicottero. Niente, dopo mesi di preparativi per la difesa, esercitazioni militari. E le armi e la tecnologia russe e cinesi?

Non si può escludere la complicità o la negoziazione, ma sembra anche vero che un attacco elettronico (hacking) abbia completamente disattivato le difese antiaeree e interrotto le comunicazioni tra i comandanti militari.

Forse avete visto la conferenza stampa di Trump. Mi ha colpito quanto segue:

1) Trump si è vantato dell’enorme superiorità tecnologica e militare, non solo rispetto al Venezuela (a questo punto dovrebbe essere ovvio che lo avrebbe fatto), ma anche rispetto all’intera America Latina e ai Caraibi e, soprattutto, rispetto ai concorrenti geopolitici degli Stati Uniti. A questo proposito, l’amministrazione Trump ha fornito dettagli sull’operazione che, al di là delle vanterie di Trump, del clamore hollywoodiano e della “propaganda armata” che vuole diffondere, sembra essere stata un’operazione radicale, ben pianificata e provata, che ha coinvolto un gran numero di truppe, tecnologie all’avanguardia e commando d’élite.

2) Un messaggio esplicito e diretto del tipo “Io controllo l’emisfero occidentale”, sulla falsariga di “non permetteremo ad altri di venire qui e portarci via ciò che è nostro”.

3) Ha trattato il Venezuela come uno straccio, usando un linguaggio apertamente coloniale.

Trump ha detto un paio di volte: “Governeremo il Paese fino a quando non sarà possibile una transizione”. Gli è stato chiesto come e ha esplicitamente escluso María Corina Machado: “Lei non ha il sostegno né il rispetto all’interno del Paese. È una donna molto simpatica, ma non ha il rispetto”. Sembra rispondere al realismo di base: se cerca di imporla (o Urrutia come suo prestanome), non ci sarà alcuna “transizione pacifica”. Da quanto sappiamo dei suoi obiettivi e del suo modus operandi, Trump non vuole alcuno scenario che comporti una vera e propria guerra aperta o una guerra civile.

Ha invece parlato della vicepresidente Delcy Rodríguez, dicendo addirittura che aveva parlato a lungo con Marco Rubio ed era disposta a collaborare. Questo l’ha fatta apparire come una grande traditrice. Alla domanda se ci sarebbe stato un secondo attacco, ha risposto che, se necessario, sì, e che sarebbe stato più forte.

Al di là delle spacconate, sembra chiaro che l’amministrazione Trump stia scommettendo che la strada migliore per una transizione pacifica a favore degli Stati Uniti sia un governo composto da coloro che rimangono al potere a Caracas, con una pistola americana puntata alla testa. Le dichiarazioni di Rodríguez (che hanno fatto seguito alla conferenza stampa di Trump) sono state ambigue. Naturalmente, ha detto che c’era un solo presidente in Venezuela e che era Maduro, chiedendo la sua liberazione.

Ha detto che il Venezuela non sarebbe mai più stato colonia di nessuno e ha parlato dell’eredità di Bolívar. Avrebbe potuto dire altro?

Tuttavia, non ha annunciato alcuna misura concreta – né economica né militare – in risposta all’aggressione e ha ribadito che, anche dopo un’aggressione di portata storica e quasi esistenziale, erano “aperti al dialogo basato sul rispetto reciproco” con gli Stati Uniti.

Quella è stata la seconda e ultima apparizione pubblica dei leader che rimangono a capo del governo. Erano le 15:00 in Venezuela. La prima era stata tra le 5:00 e le 6:00 del mattino, quando ciascuno di loro – il vicepresidente, il ministro della Difesa e il ministro dell’Interno – aveva rilasciato dichiarazioni generiche di condanna dell’attacco. Sono ora le 19:30 e non ci sono state nuove dichiarazioni.

Rubio ha risposto alle dichiarazioni della Rodríguez, riservandosi il giudizio sul suo rifiuto. È come dire che gli Stati Uniti valuteranno tale comportamento nei prossimi giorni e la esortano a non sprecare questa opportunità di servire il Paese.

A livello di base, non ci sono mobilitazioni di massa. I gruppi paramilitari del governo sono scesi in strada per pattugliare le strade, che sono rimaste in gran parte vuote per tutto il giorno dopo l’attacco. L’eccezione è stata rappresentata da coloro che sono usciti per mettersi in lunga fila per fare scorta di cibo, provviste e acqua, e dalle pochissime azioni governative in alcune parti del Paese.

Mi sembra che Trump e i suoi criminali di guerra stiano scommettendo su una transizione come quella che ho descritto sopra, anche se non è chiaro se sia effettivamente praticabile. E parte dell’impressione generale è anche che non sarà facile per le diverse fazioni e i diversi leader mettersi d’accordo sull’opportunità o meno di accettare tale umiliazione e su come farlo. Per ora stanno assorbendo il colpo.

Questa domenica ha parlato il ministro della Difesa Padrino López. È apparso in uniforme da campagna, con altri comandanti dietro di lui, anch’essi in uniforme. Non è una novità: hanno indossato questa uniforme in altre occasioni quando volevano mostrare di essere in uno stato d’animo “combattivo”.

Naturalmente, ha denunciato il rapimento del presidente e della first lady. Le forze armate hanno “condannato con forza” l’aggressione e hanno invitato il mondo a stare in guardia. Hanno affermato che se gli Stati Uniti hanno fatto questo al Venezuela, domani potrebbe toccare a qualsiasi altro Stato.

Ha poi invocato la pace e la continuità democratica e costituzionale, espressa nell’assunzione della presidenza da parte del vicepresidente domani; ha chiarito che questa continuità sarebbe stata garantita dalle Forze Armate, che sostengono il decreto dello stato di emergenza e tutto ciò che esso comporta. Ha detto che le Forze Armate invitano il popolo a normalizzare il proprio lavoro e le attività scolastiche; il popolo venezuelano deve continuare sulla strada dello sviluppo del Paese.

Informazioni importanti sulla sentenza: ieri, in una dichiarazione pubblica con il Consiglio di Stato, il vicepresidente ha presentato una richiesta al presidente della Corte Suprema affinché decidesse il percorso per la continuità costituzionale del governo, che implica l’assunzione della carica da parte del vicepresidente. “Speriamo che possa essere oggi”, ha detto. In effetti, la sentenza è stata emessa ieri sera.

La sentenza ha stabilito che lei assumerà la carica a causa della “temporanea assenza” del Presidente; questo è molto importante. Perché? Perché se avessero dichiarato l’assenza permanente, la linea di condotta appropriata sarebbe stata quella di indire elezioni entro 30 giorni, come è successo nel 2013 quando è morto Chávez; ed è proprio questo che è stato chiesto recentemente a Marco Rubio. Se ci fossero state elezioni entro 30 giorni, il tizio ha detto: “È prematuro parlare di elezioni”. Naturalmente, 30 giorni per le elezioni in Venezuela sono “troppo pochi” per organizzare tutto. Tuttavia, dichiarando temporanea l’assenza del presidente, il vicepresidente assume la carica per tre mesi, prorogabili per altri tre mesi. Cioè sei mesi per negoziare e vedere cosa fare.

Rafforzare l’antimperialismo unendo la lotta contro l’aggressione statunitense in Venezuela alla lotta contro il genocidio a Gaza

Fredy Lizarrague, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) — Argentina

Come hanno già sottolineato diversi compagni, ritengo che l’operazione sia stata “un successo” per Trump perché è rimasta entro i limiti consentiti dall’equilibrio di potere: nessuna invasione, poche vittime venezuelane e, in linea di principio, nessuna vittima americana. Gli Stati Uniti hanno “rimosso” Maduro e lasciato un regime che mantiene il controllo dello Stato e delle strade, escludendo un governo Machado. Egli punta a screditare il governo di Maduro, che ha fatto un balzo in avanti con la frode nelle ultime elezioni presidenziali e si è trasformato in una dittatura. Breno Altman — un giornalista brasiliano allineato con il chavismo/madurismo che viveva a Caracas — ha passato il tempo a denunciare che il “Sud del mondo” (in particolare Brasile, Cina e Russia) aveva “lasciato solo il Venezuela” ad affrontare il blocco di Trump.

Tuttavia, è importante notare che l’amministrazione Trump ha poco sostegno negli Stati Uniti, non solo tra la vasta base del Partito Democratico, ma anche tra i settori “isolazionisti” del MAGA che chiedono a Trump di mantenere la promessa di far uscire gli Stati Uniti dalle guerre. La maggior parte dei governi mondiali non ha sostenuto l’azione, anche se non ha fatto nulla per opporvisi. Solo Giorgia Meloni in Italia, Benjamin Netanyahu in Israele e Javier Milei in Argentina hanno apertamente sostenuto Trump.

I regimi borghesi hanno una grande contraddizione nel permettere azioni unilaterali degli Stati Uniti a questo livello. Ciò consente agli Stati Uniti di operare contro di loro in futuro. In altre parole, la loro costernazione non è anti-imperialista, ma per la loro stessa sicurezza. In questo senso, l’operazione di Trump è utile, ma l’esito è ancora aperto, non solo per ragioni interne ma anche per ragioni esterne.

Commenterò anche l’“estrazione” di Maduro e l’unità del regime per la ‘transizione’. Sono tra coloro che credono che, nonostante la tecnologia statunitense, sia difficile credere che siano riusciti a “accecare” tutti i sistemi di difesa venezuelani (presumibilmente sostenuti da Cina e Russia), impedendo loro di abbattere un solo elicottero, e ad arrivare direttamente al luogo in cui si trovava Maduro. Lo trovo molto improbabile senza una collaborazione interna che vada oltre la semplice infiltrazione. Il governo nel suo complesso ha negoziato con gli Stati Uniti?

L’importante è il grado di unità che il regime ha oggi dietro il governo di Delcy Rodríguez. Trump accetterà una transizione in cui Diosdado Cabello, Padrino e gli altri presi di mira dagli Stati Uniti rimangano al potere insieme a Maduro? Penso che dipenderà da quanto il nuovo governo del vecchio regime sarà disposto a fare concessioni agli Stati Uniti. I negoziati di ogni tipo continueranno e non si possono escludere nuove incursioni statunitensi; tuttavia, c’è anche la possibilità che il nuovo governo accetti tutte le richieste di Trump in cambio del potere di governare. Ciò potrebbe includere la “boliburguesía” (borghesia bolivariana) a cui fa riferimento Chingo, che potrebbe rimanere, pur perdendo posizioni. Questo è stato il caso negli anni ’90 di molti settori della “borghesia nazionale”, che sono diventati rentier o intermediari in altre parti dell’America Latina.

Infine, vorrei approfondire l’antimperialismo e la politica dei trotskisti in questo momento. Penso che il punto di vista storico e generale proposto da Emilio Albamonte sia molto valido. La forza strategica di una possibile mobilitazione delle masse latinoamericane, guidata dalla classe operaia – contro la quale nessuna forza militare è efficace – è molto importante da includere nel nostro discorso politico e da contrapporre alla sottomissione della borghesia latinoamericana e dei suoi rappresentanti politici.

Dai politici direttamente neoliberisti a quelli “nazional-popolari” che si sono indeboliti senza fine, ci troviamo di fronte a una lotta politica molto dura con la destra che “festeggia” la caduta di Maduro, sostenuta dal sentimento degli immigrati venezuelani che logicamente odiano il regime ma sono concilianti nei confronti dell’imperialismo. Un punto di appoggio per tale prospettiva è il movimento internazionale per la Palestina, che è stato anticolonialista e antimperialista. Ha mobilitato i giovani di tutto il mondo ed è stata la controtendenza più evidente ai cambiamenti a destra che abbiamo visto in molti paesi.

In questo senso, il degrado dell’antimperialismo deve tenere conto di questa recente tendenza. Il sindaco Zohran Mamdani, che ha rimosso New York dall’IHRA (che considera qualsiasi attacco allo Stato di Israele come “antisemitismo”) come una delle sue prime misure di governo – cosa che ha fatto infuriare le entità sioniste e il governo israeliano – è un esempio di quanto lontano sia arrivato il movimento. Allo stesso modo, la dichiarazione di ieri della Global Sumud Flotilla che condanna l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela è un aspetto importante che dobbiamo sottolineare perché unisce i due movimenti.

Venezuela, Trump e la necessità di un anti-imperialismo indipendente dalla classe

Josefina L. Martínez, Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT) — Stato spagnolo

Una delle domande principali che dobbiamo porci è: cosa farebbe l’esercito mercenario americano di fronte a centinaia di milioni di persone in rivolta, guidate dal proletariato e con una classe intellettuale e scientifica combinata in modo diseguale?

A questo proposito, dobbiamo affrontare l’idea – promossa dallo stesso Trump, dai liberali e anche dai riformisti – che gli imperialisti siano “inarrestabili” grazie alla loro superiorità tecnica e militare. Questa discussione tra il militare e il politico, che Emilio Albamonte e Matías Maiello affrontano teoricamente nel libro Strategia socialista e arte militare, viene ora sollevata in termini concreti sulla scena internazionale. Già nel caso della Palestina, la domanda era: come fermare il genocidio? Ora la domanda è: come sconfiggere l’imperialismo?

Questo riporta in primo piano il potere della teoria della rivoluzione permanente come teoria-programma per il momento presente. In questo caso, dobbiamo dispiegare l’idea dell’unità della classe operaia e dei popoli dell’America Latina contro l’imperialismo, di fronte alla capitolazione delle borghesie nazionali. È anche fondamentale recuperare la straordinaria storia della lotta di classe in America Latina contro l’imperialismo: grandi rivoluzioni come quelle di Cuba e Bolivia, che hanno sconfitto gli eserciti; ed esperienze di auto-organizzazione come i comitati dei lavoratori industriali in Cile. Utilizzando questi esempi, possiamo iniziare a ricreare un immaginario della lotta di classe continentale.

Questo sabato ho ascoltato un dibattito tra due intellettuali argentini e uno spagnolo (Mario Santucho, Candelaria Botto e Manu Levin). Hanno detto di essere rimasti scioccati e sopraffatti dalla rapidità dell’attacco e dal fatto che “non ci sia stata resistenza”.

Manu Levin (direttore dei contenuti di Canal Red) ha sottolineato che non dovremmo più essere “ingenui”, che siamo in un’era di competizione tra poteri e sfere di influenza. Nel suo caso, questo ‘realismo’, che certamente riflette la nuova configurazione della competizione tra poteri, sembrava più un modo pragmatico per giustificare l’idea che si debba prendere posizione nel conflitto – in questo caso, un “campo filo-cinese”.

Ciò che nessuno ha proposto come prospettiva più concreta è l’alternativa della lotta di classe. Questo è l’argomento più forte che abbiamo per contrastare il demoralizzazione e le strategie di coloro che vogliono risolvere la questione con un nuovo “statalismo schierato”.

Con il nuovo “corollario Trump” alla Dottrina Monroe, Trump vuole reimporre l’ordine nel suo “cortile di casa”. Tuttavia, le enormi contraddizioni interne ed esterne del suo governo sono state evidenti durante tutto il suo primo anno di mandato. Abbiamo analizzato approfonditamente le sue contraddizioni interne e il suo declino nei sondaggi, messo in discussione dalla sua stessa base di destra del movimento MAGA, ma anche dalla sinistra, con le grandi mobilitazioni per la Palestina, il movimento No Kings e ciò che è stato espresso dall’elezione di Mamdani. I primi giorni del 2026 concentrano molte delle tendenze che vedremo svilupparsi nel prossimo periodo: Trump ha attaccato il Venezuela, ha incontrato Benjamin Netanyahu, responsabile di genocidio, e ha fatto dichiarazioni minacciose contro l’Iran. Ciò non significa, tuttavia, che sia riuscito a invertire le profonde contraddizioni di un imperialismo in declino egemonico. È molto importante evidenziare le sue contraddizioni e debolezze, impegnandoci allo stesso tempo nello sviluppo di un forte movimento antimperialista con indipendenza di classe in America Latina e nei paesi imperialisti.

L’attacco imperialista di Donald Trump al Venezuela e all’America Latina ci sfida, come Corrente per la Rivoluzione Permanente (CPR-FI), a lanciare una campagna molto ambiziosa a livello internazionale che unisca le nostre posizioni nei paesi imperialisti e in America Latina. L’attacco sta già avendo un impatto significativo sulla sinistra europea (in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, almeno), dove l’«antiamericanismo» è in aumento. La lotta politica con le correnti populiste, che non vogliono la minima critica a Maduro o al madurismo, è vitale. Non solo perché il regime autoritario e repressivo di Maduro è un ostacolo a una lotta coerente contro l’imperialismo, ma anche perché questa strategia è contraria allo sviluppo dell’auto-organizzazione e dell’auto-emancipazione delle masse sfruttate e oppresse del continente.

Unire le proteste in America Latina con quelle negli Stati Uniti contro l’imperialismo

Pablo Oprinari, Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) — Messico

Concordo sul fatto che lo scambio sviluppatosi dagli scritti di Ángel Arias e Juan Chingo, e da quanto sollevato da Emilio Albamonte sugli eventi attuali, sia molto prezioso. Ciò alla luce della traiettoria delle borghesie latinoamericane nel corso del XX secolo (e delle cosiddette esperienze del primo “populismo” in poi), della teoria della rivoluzione permanente e dei compiti strategici e politici dei trotskisti — temi che anche altri compagni stanno sviluppando.

Vorrei solo aggiungere due punti. In primo luogo, che questa dinamica dei rappresentanti politici delle borghesie latinoamericane è effettivamente evidente, sia in una dimensione storica di lungo periodo (XX e XXI secolo), sia nel degrado e nello spostamento verso posizioni moderate e di destra dei progressisti (ciò che alcuni chiamano i loro “cicli”).

Ciò è particolarmente evidente a seguito dell’intensificarsi della pressione imperialista – economica, politica e ora anche militare. Lo si può vedere chiaramente nella sostanza delle posizioni assunte dal presidente brasiliano Lula da Silva e dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum nell’ultimo anno, le due forze progressiste più significative rimaste nella regione.

Il secondo punto è più politico, strategico e programmatico, e si collega direttamente alla prospettiva antimperialista in America Latina. Riguarda l’importanza dell’azione antimperialista e internazionalista che può essere sviluppata all’interno degli stessi Stati Uniti e il ruolo che questa può svolgere nell’affrontare questo attacco imperialista o altri, come quelli citati da Guillo Pistonesi riguardo a Cuba. Questo è fondamentale anche per la nostra visione politica e strategica.

Sabato scorso, il Movimento Socialista dei Lavoratori (MTS) è stata l’unica organizzazione presente alla manifestazione in Messico a sollevare concretamente la necessità di unità tra le mobilitazioni in America Latina e le lotte antimperialiste e le azioni di resistenza negli Stati Uniti e in altri paesi imperialisti. Questo è qualcosa che i populisti, i sostenitori di Maduro e altri non propongono e non proporranno mai seriamente: un dibattito molto importante e altamente rilevante oggi.

La necessaria unità della lotta antimperialista e anticapitalista (socialista) nei paesi dell’America Latina con l’azione del proletariato e della gioventù statunitensi contro il proprio governo è una pietra miliare della nostra corrente. Questo principio deve essere espresso in termini politici concreti nella situazione attuale e anche messo all’offensiva. È una pietra miliare non solo di ciò che siamo oggi, ma anche della nostra tradizione, come dimostrano le azioni dei trotskisti statunitensi in risposta alle espropriazioni nazionali delle aziende imperialiste o gli appelli di Leon Trotsky al proletariato britannico nel 1938.

Dopo 50 anni di neoliberismo, dobbiamo ricostruire un movimento antimperialista

Guillo Pistonesi, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) — Argentina

Credo che la cattura di Maduro debba essere definita come un notevole e clamoroso successo tattico per l’imperialismo statunitense, ma anche come una dimostrazione e un riconoscimento della sua debolezza strategica. Una cosa non nega l’altra.

Sarebbe sciocco non vedere il potere tattico della principale forza militare mondiale, che con uno schiocco di dita può rapire la coppia presidenziale venezuelana (e che molto probabilmente tornerà in una seconda ondata per prendere Diosdado Cabello e altri, vivi o morti), trasformando il Venezuela in un protettorato degli Stati Uniti.

Ma sarebbe altrettanto sciocco non vedere i limiti insormontabili di quel potere, che confermano la debolezza strategica dell’egemonia statunitense. I negoziati aperti con il regime venezuelano, l’impossibilità di un’invasione terrestre che richiederebbe centinaia di migliaia di soldati sul campo (solo a Panama nel 1989 ne furono necessari 30.000), le critiche da parte di praticamente tutta la comunità internazionale e il dibattito aperto all’interno del movimento MAGA sono segni tangibili di questa debolezza.

Detto questo, l’antimperialismo deve essere ricreato. Quasi 50 anni di neoliberismo e di restaurazione hanno reciso quasi tutti i fili di continuità di una coscienza antimperialista di massa che ha raggiunto il suo apice nella lotta in solidarietà con il popolo vietnamita, che è stata anche uno degli slogan dell’ondata del maggio 1968 in Francia. La sconfitta nelle Falkland (1982), le invasioni di Panama (1989), Iraq (1991/2003) e Libia (2011) non hanno lasciato alcuna traccia antimperialista.

Il declino inglorioso dell’intero processo “post-neoliberista” in Sud America – come indicato dal fatto che il kirchnerismo è solo l’ombra di ciò che era un tempo, dal crollo del MAS in Bolivia e del partito di Rafael Correa in Ecuador, e dal corso del chavismo che si è concluso con il regime corrotto e poliziesco di Nicolás Maduro – è stato sostituito da nient’altro che una coscienza disfattista.

L’ipotesi avanzata qui, secondo cui non dovremmo escludere la possibilità che la nuova insurrezione imperialista radicalizzi settori della borghesia autoctona, non può nascondere il fatto che essi si sono dimostrati totalmente incapaci persino di stabilire regimi stabili con un qualsiasi grado di autonomia. Piuttosto, essi hanno fatto parte di un processo di reprimarizzazione economica, rifocalizzandosi sull’esportazione di materie prime, senza riuscire a spezzare la spirale della dipendenza attraverso i meccanismi del debito estero e lasciando il capitale finanziario a se stesso.

Pertanto, il nostro obiettivo di «Stati Uniti Socialisti d’America Latina» non è più uno slogan propagandistico, ma è diventato fondamentale come unico orientamento veramente antimperialista nel continente.

Infine, torno su un argomento che ho sollevato in un’altra occasione e che credo non sia stato preso sufficientemente sul serio. Se c’era qualche dubbio, ieri Marco Rubio, il Segretario di Stato americano, è stato esplicito: stanno dando la caccia a Cuba, che ora sarà molto più debole a causa del taglio totale delle forniture di petrolio venezuelano e che sta subendo enormi blackout quotidiani nelle sue principali città. Questa è ovviamente anche la crociata personale di Rubio. Non è una questione da poco per noi che proveniamo da una tradizione socialista, essendo Cuba l’unico Stato operaio dell’America Latina (ora in un profondo processo di restaurazione capitalista). Ma è più che simbolico e deve essere incorporato nell’agitazione e nella propaganda politica della nostra organizzazione, la Corrente per la Rivoluzione Permanente (CPR).

Credo che la costruzione di bastioni debba essere fatta incorporando questa prospettiva nella spiegazione della forza potenziale della classe operaia, dei contadini e dei popoli oppressi del nostro continente. La lotta internazionale contro il genocidio a Gaza è stata un’anteprima di quella forza in grado di sconfiggere l’imperialismo e la sua barbarie.

L’aggressione imperialista contro il Venezuela è un segno della debolezza degli Stati Uniti

Danilo Magrão, Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) — Brasile

Per quanto riguarda le ipotesi sul livello di accordo all’interno del regime venezuelano, credo anch’io che abbia prevalso la resa, senza negare che alcuni settori siano rimasti fedeli a Maduro. Anni di cooperazione militare con la Russia avrebbero consentito una resistenza leggermente più dignitosa a ciò che abbiamo visto.

Al di là del successo militare tattico, l’operazione rivela numerose contraddizioni politiche per Donald Trump, nel contesto del declino dell’egemonia statunitense. Rapire il presidente e non avere nessuno da mettere al suo posto è un segno di estrema debolezza.

È quasi un’ammissione che il suo “soft power” non è più sufficiente e che il “hard power” prenderà il sopravvento. Questo è un classico segno di debolezza: più coercizione che consenso. Ciò che Ángel sottolinea riguardo a un governo di transizione chavista con una pistola puntata alla testa mi sembra essere ciò che sta emergendo e sottolinea la natura estremamente debole dell’intervento da un punto di vista strategico. Dopo una tale “dimostrazione di forza”, non avere un governante “da poter chiamare proprio” è imbarazzante per la “Dottrina Monroe 2.0” di Trump. In breve, per me è stata un’azione che conferma il declino dell’egemonia statunitense.

Il discorso di Trump dopo l’operazione militare aveva tre temi principali: 1) la sicurezza interna degli Stati Uniti; 2) la Dottrina Monroe; 3) il discorso neocoloniale incentrato sul petrolio. Di questi, il primo ha avuto un peso significativo, e non è una coincidenza. Era l’aspetto più “difensivo” del discorso, che sosteneva un’operazione il cui obiettivo sarebbe stato la pace interna, piuttosto che l’aggressione esterna o l’inizio di una guerra. In altre parole, era un discorso pensato per l’ala “non interventista” del MAGA, così come per altri settori più ampi, che costituiscono un limite interno all’aggressività imperialista di Trump e continueranno a svolgere un ruolo importante nel definire il futuro del regime venezuelano.

Il madurismo era già marcio, senza un sostegno sufficiente né all’interno del regime né a livello sociale. I “progressisti” latinoamericani (quelli che rimangono) non sono stati in grado di opporre la minima resistenza all’attacco, calcolando soprattutto come non creare un problema a se stessi. Il fatto che Lula non abbia menzionato Trump o gli Stati Uniti nella sua dichiarazione ufficiale – che è stata anche ritardata perché stava calcolando attentamente le reazioni internazionali – è una dimostrazione di grande servilismo. Per la nostra politica e il nostro discorso antimperialista, dobbiamo sottolineare con forza questa impotenza, per affermare che solo la classe operaia, in alleanza con gli oppressi, può affrontare con coraggio gli attacchi imperialisti in America Latina.

È essenziale ricreare la coscienza antimperialista.

Muno Munizaga, Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) — Cile

Ad Antofagasta, in Cile, la composizione dell’immigrazione è cambiata radicalmente: mentre prima le persone immigravano principalmente dal Perù e dalla Bolivia, ora sono sempre più numerose quelle provenienti dal Venezuela e dalla Colombia. Ieri ho parlato con alcuni colleghi venezuelani e lì c’è una tensione molto forte. La gioia per la partenza di Maduro si è scontrata frontalmente con la conferenza stampa di Donald Trump, che era completamente fuori controllo.

Questa combinazione porta a una contraddizione politica e soggettiva: anni di “preghiere” per la caduta del “dittatore”. Alcuni mi hanno detto che il desiderio era così grande che la gioia ha finito per prevalere su tutto il resto, indipendentemente da ciò che ha detto Trump. Nel frattempo, altri sono in conflitto con lo scenario aperto dagli Stati Uniti e il ruolo del petrolio.

Qualcosa di simile si è visto ad Antofagasta: nonostante le migliaia di venezuelani che vivono lì, alle celebrazioni hanno partecipato solo poche centinaia di persone. Da altri settori della società cilena emerge una doppia contraddizione. Da un lato, c’è la consapevolezza che gli Stati Uniti vengono sempre a “fregarci”; dall’altro, per alcuni, questo si combina con l’idea che “la criminalità diminuirà”.

Sto cercando di esprimere tutto questo come una consapevolezza legata al buon senso e alla confusione, perché oggi mi sembra più sensato costruire organizzazioni d’avanguardia che durino nel tempo, che possano articolarsi anche in momenti in cui non c’è una lotta aperta e che attraversino strutture diverse.

Nell’ospedale cittadino, dove abbiamo organizzato una coalizione di operatori sanitari, un numero significativo di medici proviene dal Venezuela. Lì, nei settori della classe media, emerge con maggiore forza una posizione “contro Maduro e contro l’imperialismo”. Allo stesso tempo, in altre aree dell’ospedale, c’è un terreno in cui abbiamo costruito una campagna di solidarietà con la Palestina, con una maggiore sensibilità democratica, che include settori dell’ex base del Frente Amplio, e vogliamo portare quella campagna in quella struttura. Questa sensibilità è più diffusa tra gli studenti universitari e delle scuole secondarie.

Tra gli insegnanti, dove abbiamo leader sindacali, la prospettiva dell’arrivo al governo di José Antonio Kast e l’incertezza su come prepararsi ai futuri attacchi pesano maggiormente. Nel settore minerario, dove siamo riusciti a creare coalizioni di lavoratori, lo spazio è molto più circondato dai sentimenti comuni confusi descritti sopra.

Dico tutto questo perché, sebbene la costruzione non sia simultanea né avvenga per “fotosintesi”, avere chiarezza sulla necessità di creare questo tipo di istituzioni ci mette in una posizione migliore per un lavoro concreto.

Se non riusciremo a creare istituzioni ampie nelle nostre roccaforti, dove i settori più avanzati possano dialogare con gli altri – fornendo strumenti per costruire influenza da una prospettiva antimperialista – allora falliremo nell’organizzarci contro il prossimo governo Kast e la sfida dell’immigrazione. Senza queste basi, come potremo sollevare i lavoratori minerari e portuali, i poveri e gli immigrati di questa regione?

Dobbiamo farlo con l’ambizione di unirci a un proletariato latinoamericano capace di porre fine al saccheggio e allo sfruttamento e di promuovere la liberazione dei nostri territori.

Credo che sia essenziale ricreare la coscienza anti-imperialista tra la classe operaia, partendo da bastioni concreti e assumendo come asse principale il lavoro di unire i settori coscienti come organizzatori degli altri. Questa è una parte preparatoria della costruzione dei Comitati d’Azione. Si tratta di intervenire dai luoghi in cui la coscienza antimperialista è più forte verso quelli in cui appare più debole, che spesso coincidono con gli spazi in cui vogliamo concentrarci o che occupano posizioni strategiche.

Questo si proietta anche su un altro livello nell’idea che l’America Latina non può essere pensata come paesi separati. La sinergia che possiamo costruire tra gruppi, posizioni e bastioni è vitale. E abbiamo punti di partenza fondamentali: dalla coscienza “grezze” dei minatori all’esperienza della Commissione Nera e alla tradizione del Sintusp in Brasile, così come dal nostro lavoro a El Alto e dall’esperienza di Senkata e dalle nostre esperienze a Madygraf, Garrahan e dalle posizioni degli insegnanti alla piattaforma parlamentare del PTS.

Tutte queste esperienze possono servire da leve per costruire veri e propri bastioni in tutta l’America Latina, in grado di elevare il proletariato del continente che Emilio Albamonte descrive e di renderli posizioni con un potere più distruttivo, in grado di affrontare la borghesia.

Il nostro obiettivo è quello di sollevare il proletariato e con una classe intellettuale che guidi milioni di poveri contro l’imperialismo.