Presentiamo la dichiarazione della nostra corrente femminista socialista internazionale Pan y Rosas, composta da Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Costa Rica, Messico, Perù, Venezuela, Uruguay, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia e Italia.

Gli Stati Uniti hanno deciso di intensificare la loro offensiva imperialista in America Latina, attaccando il Venezuela e lanciando un feroce avvertimento a tutti i popoli del continente.

Di fronte a questa aggressiva ingerenza neocolonialista, non bastano dichiarazioni di condanna o astratti appelli alla pace: costruiamo una risposta anti-imperialista di massa!

Il movimento femminista socialista internazionale Pan y Rosas, presente negli Stati Uniti, in Venezuela (dove abbiamo partecipato ai movimenti che sono scesi in piazza per rivendicare il diritto all’aborto e contro la violenza maschilista durante i governi di Chavez e Maduro) e in più di una dozzina di paesi dell’America Latina e dell’Europa, propone a tutti i movimenti femministi e di diversità sessuale che, in ciascuno dei nostri territori, chiediamo ai principali sindacati e ai movimenti sociali e politici, di indire uno sciopero continentale della classe lavoratrice e dei poveri.

Uniamo queste forze sociali, con le lavoratrici e le combattenti in prima linea, quelle che oltre ad essere le schiave salariate più precarizzate e oppresse, con il loro lavoro non retribuito sostengono e difendono, nei nostri territori latinoamericani, la sovranità sui beni naturali, dal saccheggio capitalista e dalla spoliazione. In particolare, con le lavoratrici immigrate e razzializzate, nostre sorelle sfruttate nel cuore degli Stati Uniti, vittime anche della persecuzione, della criminalizzazione e delle deportazioni di massa decretate da Trump, con brutali operazioni dell’ICE come quella che, il 7 gennaio, ha causato la morte di Renee Nicole Good a Minneapolis, a breve distanza da dove era stato ucciso George Floyd dalla polizia nel 2020.

Mettiamo tutti i nostri sforzi nella costruzione di uno sciopero continentale e di una giornata internazionale di lotta e mobilitazione per fermare l’aggressione imperialista che cerca di raddoppiare il saccheggio estrattivista della regione. Fuori l’imperialismo yankee dal Venezuela e dall’America Latina!

Pan y Rosas fa questa proposta, da una posizione indipendente rispetto al regime autoritario di Maduro, dove oggi governa Delcy Rodríguez, per decisione negoziata con lo stesso Donald Trump. Ma, così come lo scorso agosto ci siamo uniti alle richieste internazionali per la libertà, a Caracas, della difensora dei diritti umani e militante di sinistra Martha Lía Grajales e abbiamo condannato le aggressioni della polizia del regime madurista contro il collettivo Madres en Defensa de la Verdad, non riconosciamo allo Stato imperialista statunitense, né al suo governo, né alla sua giustizia, né alle sue forze repressive, il minimo diritto di sequestrare e processare Nicolás Maduro e la sua compagna Cilia Flores. Nulla di buono può portare alle donne e a tutto il popolo venezuelano un governo imperialista invasore che, sfacciatamente, ha già dichiarato di essere interessato solo al petrolio, negoziando alle sue condizioni selvagge con lo stesso regime venezuelano.

Per questo, con l’unica e modesta autorità che ci conferisce la coerenza della nostra lotta, chiediamo anche: Liberazione immediata di Maduro e Cilia Flores!

Non abbiamo nulla in comune nemmeno con la destra servile di María Corina Machado, che agisce come agente diretto dell’imperialismo e che, con un cinico Premio Nobel per la Pace in mano, chiede di massacrare il proprio popolo. In ciascuno dei nostri paesi, Pan y Rosas è parte delle lotte e delle mobilitazioni delle femministe, della classe lavoratrice e dei poveri che affrontano i governi imperialisti, i governi fantocci latinoamericani e coloro che hanno taciuto e sono stati complici di questa aggressione in Venezuela, come hanno fatto in precedenza di fronte al genocidio a Gaza. Sventolare le bandiere antimperialiste, anche dai movimenti femministi e della diversità sessuale, rafforzerà la lotta per i nostri diritti attaccati dall’estrema destra (sia Trump che i suoi alleati nella regione), che ci ha scelto come bersaglio dei suoi discorsi di odio.

Unendo la nostra mobilitazione e la nostra lotta dal sud dell’America Latina agli Stati Uniti e in tutto il mondo, saremo invincibili nella rivendicazione di Fuori l’imperialismo dal Venezuela e dall’America Latina! Basta criminalizzare e perseguitare i migranti negli Stati Uniti! Viva la mobilitazione e la lotta internazionale anti-imperialista!