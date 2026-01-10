Gli agenti dell’ICE hanno ucciso l’osservatrice legale Renee Nicole Good a Minneapolis. La responsabilità è dell’amministrazione Trump. Mentre questa sera i manifestanti si riuniscono in tutto il Paese per denunciare la morte di Good, è chiaro che la classe operaia e i movimenti sociali devono unirsi per combattere l’ICE e l’imperialismo.



Il 7 gennaio, gli agenti dell’ICE hanno ucciso Renee Nicole Good, 37 anni, osservatrice legale, a Minneapolis, a pochi isolati dal luogo in cui George Floyd è stato ucciso nel 2020. Il suo omicidio è l’ennesimo esempio della natura brutale dello Stato capitalista e della sua volontà di reprimere violentemente l’opposizione alle politiche reazionarie, razziste e xenofobe.

Il sangue di Renee Nicole Good è sulle mani di Trump. È stato lui a mandare l’ICE all’attacco a Minneapolis e in altre città del Paese. È stata la sua campagna razzista e xenofoba contro gli immigrati somali a incitare l’estrema destra e gli agenti dell’ICE a mobilitare 2.000 agenti dell’ICE a Minneapolis.

Il Dipartimento della Sicurezza Interna e la Casa Bianca hanno descritto le azioni dell’attivista assassinata come un “atto di terrorismo interno”. Questa menzogna del Dipartimento della Sicurezza Nazionale era così palese che persino il sindaco democratico di Minneapolis Jacob Frey ha definito l’affermazione “una stronzata”. Le riprese dell’incidente mostrano infatti che l’attivista stava allontanandosi dagli agenti dell’ICE, e non avvicinandosi a loro, quando è stata colpita.

Renee Nicole Good stava esercitando il suo diritto legale di osservare l’attività dell’ICE e assicurarsi che non abusassero del loro potere di agenti federali. Stava anche difendendo le persone dalla violenza dell’ICE e dai suoi tentativi di strapparle alle loro famiglie e comunità. Stava facendo ciò che migliaia di persone in tutto il paese hanno fatto nell’anno trascorso da quando Trump è entrato in carica e ha intensificato gli attacchi contro gli immigrati. Le azioni spregevoli dell’ICE hanno spinto migliaia di persone in tutto il paese a sorvegliare l’ICE e a fornire sostegno a coloro che sono nel mirino dell’agenzia. Il dispiegamento delle truppe federali a Chicago da parte di Trump ha dimostrato che non sono solo gli immigrati a essere in pericolo a causa della violenza di Stato da parte delle autorità federali. Abbiamo bisogno di una mobilitazione di massa e di azioni sindacali per cacciare l’ICE dalle nostre comunità e fermare gli attacchi imperialisti degli Stati Uniti.

Intensificazione della violenza di Stato in patria e all’estero

Questa escalation di violenza non sta avvenendo in modo isolato. È parallela alla politica internazionale aggressiva dell’amministrazione Trump, che si è concentrata in particolare sull’America Latina, con una nuova versione della Dottrina Monroe che ha avuto il suo primo capitolo con l’attacco al Venezuela. Pochi giorni prima della sparatoria, gli Stati Uniti hanno lanciato un’offensiva militare contro il territorio venezuelano, prendendo in ostaggio un capo di Stato in carica, il presidente Nicolás Maduro.

Sebbene la sua politica estera sia incentrata sull’America Latina, non si ferma qui. Il giorno di Natale, l’esercito statunitense ha bombardato la Nigeria con pretesti così dubbi che persino i media mainstream hanno sollevato i propri dubbi. La vera ragione della sua politica estera aggressiva, in particolare nei confronti dell’America Latina, è chiara: recuperare la posizione egemonica degli Stati Uniti sull’America Latina. Come afferma la Strategia di Sicurezza Nazionale, si tratta di un tentativo di recuperare influenza – sfere di influenza – su territori e mercati vitali per la prevalenza degli Stati Uniti in un periodo di declino.

L’assassinio di Good a Minneapolis è un esempio concreto delle conseguenze interne del vivere in un paese che è una potenza imperialista e che sta diventando sempre più aggressivo di fronte al suo declino. Le risorse che estraggono da altri paesi vengono utilizzate per fortificare l’apparato statale repressivo da utilizzare internamente contro coloro che sollevano dissenso contro le politiche del governo.

È ora di mobilitarsi

Questo atto dell’ICE non può rimanere senza risposta. Dobbiamo organizzarci nelle strade e nei nostri luoghi di lavoro per chiedere giustizia per la morte degli attivisti a Minneapolis e la fine delle attività dell’ICE, comprese tutte le retate e le espulsioni.

Per mesi, centinaia di attivisti in tutto il paese, come Renee Nicole Good, sono scesi in strada per proteggere i loro amici, vicini, colleghi e membri delle nostre comunità di immigrati. Trump e l’ICE non hanno smesso di reprimerci, ma da Los Angeles a Chicago a Providence abbiamo sviluppato tattiche creative e combattive per resistere. Oggi questa offensiva ha portato via uno di noi. È essenziale raddoppiare e nazionalizzare la lotta. I sindacati devono rompere la loro paralisi. La retorica che sostiene che combatteranno nel 2028 non è sufficiente; i sindacati devono difendere gli immigrati ora. I movimenti sociali, da No Kings al movimento palestinese, devono unirsi ai lavoratori.

La sinistra socialista, dai Socialisti Democratici d’America (DSA) al Partito per il Socialismo e la Liberazione (PSL), deve organizzare la lotta nelle strade contro l’assalto imperialista al Venezuela e per la giustizia per Good, oltre che per chiedere che l’ICE esca dalle nostre città. I politici progressisti come Zohran Mamdani devono mettere le risorse della città al servizio di questa mobilitazione nazionale contro la repressione e per ciascuno dei nostri fratelli e sorelle immigrati.

I movimenti sociali e i lavoratori devono costruire un fronte unito che ponga fine alla violenza statale sfrenata dell’amministrazione Trump. Ma devono anche andare oltre. Devono rivendicare l’abolizione dell’ICE, la fine di tutte le retate e le deportazioni e il ritiro dell’imperialismo statunitense dal Venezuela e dall’America Latina.