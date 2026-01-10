Di fronte alla rinnovata Dottrina Monroe di Trump, quali sono le condizioni storiche e strategiche della lotta antimperialista nell’America Latina di oggi? Un membro di spicco del Partito dei Lavoratori Socialisti (PTS) in Argentina e della Corrente per la Rivoluzione Permanente (Quarta Internazionale) presenta alcune riflessioni.





Sebbene ci troviamo nel mezzo degli eventi e, come si suol dire, nella “nebbia della guerra”, a mio parere, i mezzi tecnico-militari dispiegati da Trump hanno avuto un ruolo importante. Tuttavia, la chiave per comprendere ciò che è accaduto è che ampi settori dell’esercito e del regime venezuelano hanno capito che liberarsi di Maduro avrebbe significato una parziale resa a Trump e all’imperialismo statunitense. Ciò avrebbe permesso loro di mantenere la propria ideologia e i propri affari.

In breve, credo che ciò che ha prevalso sia stata la resa dall’interno. Si dice che aerei e persino elicotteri statunitensi siano stati visti volare a bassissima quota di fronte alla quasi totale inazione delle difese antiaeree venezuelane, per non parlare dei moderni sistemi d’arma russi che, secondo molti analisti, le forze armate venezuelane hanno a loro disposizione. A questo punto, la domanda è: perché, nonostante tutto, il vanaglorioso Trump ha agito con tanta “prudenza politica” lasciando il Venezuela nelle mani dei settori resistenti del regime chavista (anche se con una pistola puntata alla testa, come sottolinea il nostro collega Ángel Arias)?

Credo che la risposta risieda nei chiari limiti imposti dall’equilibrio di potere. Per quanto Trump e Rubio possano essere entusiasti, non osano scatenare un’invasione e/o promuovere una guerra civile generalizzata in un territorio grande quasi tre volte il Vietnam. Ancora meno sono disposti ad assumersi la responsabilità delle conseguenze interne di queste azioni negli Stati Uniti. Come abbiamo discusso alla Conferenza CPR-FI il mese scorso, gli Stati Uniti si stanno ritirando, a causa di numerosi problemi, da un progetto unipolare verso una divisione del mondo in sfere di influenza.

Per noi la lezione è chiara: gli Stati Uniti vogliono disciplinare l’emisfero e, soprattutto, l’America Latina. Non sarà facile, nonostante la politica capitolazionista della borghesia della regione. Guardando alla storia, la borghesia latinoamericana ha avuto alcuni politici che sono andati molto lontano nel confronto con l’imperialismo statunitense, ma anche i più radicali di loro alla fine hanno capitolato all’imperialismo statunitense. Negli anni ’30, il presidente messicano Lázaro Cárdenas cedette pacificamente il potere ai suoi avversari politici filo-statunitensi. Getúlio Vargas in Brasile, sotto pressione, finì per suicidarsi, nonostante avesse lasciato il suo “testamento” che, secondo molti, contribuì a rinviare di un decennio il colpo di Stato militare del 1964. Juan Perón in Argentina trascorse 18 anni in esilio e tornò per fermare la rivolta popolare del 1969 nota come Cordobazo; tornò, non come nemico dell’imperialismo statunitense, ma come uno dei suoi strumenti. A seguito dei colpi di Stato militari contro i processi di rivoluzione proletaria, nel 1973 in Cile e Uruguay e nel 1976 in Argentina (per non parlare del precedente colpo di Stato del 1964 in Brasile), le borghesie “nazionali” divennero sempre più sottomesse e codarde.

A seguito di quella serie di sconfitte, il proletariato non poté rappresentare un’alternativa. Ma che dire della borghesia semicoloniale e della piccola borghesia nell’ondata post-neoliberista, la cosiddetta Ondata Rosa degli anni 2000? Al di là delle pose demagogiche, approfittando dell’aumento dei prezzi delle materie prime all’inizio del XXI secolo e offrendo alcuni miglioramenti limitati alla classe operaia – a cominciare da Chávez, il più “radicale” di tutti – hanno svolto un ruolo triste. Hanno concesso enormi risarcimenti a figure borghesi: Chávez ha pagato la famiglia italo-argentina Rocca quando ha nazionalizzato l’acciaieria Sidor, proprio come Cristina Kirchner in Argentina ha pagato la multinazionale spagnola Repsol per le sue azioni della compagnia energetica argentina YPF. Non hanno osato danneggiare alcun interesse borghese importante, riformando le leggi finanziarie e perdendo quasi tutte le cause nei tribunali statunitensi dove sono state trasferite le controversie economiche sulle privatizzazioni. Lo stesso si può dire di Evo Morales e del MAS in Bolivia, con la loro lotta all’ultimo sangue con Luis Arce, dopo aver realizzato una riforma costituzionale in termini plurinazionali che alcuni marxisti (erroneamente) hanno definito come un cambiamento più profondo, sotto certi aspetti, di quello prodotto dalla rivoluzione proletaria del 1952.

Non dobbiamo escludere la possibilità teorica che, dopo questo assalto neocolonialista di Trump e dell’imperialismo statunitense, settori della borghesia o della piccola borghesia della regione possano radicalizzarsi nuovamente. Ma proprio come Trotsky, dal suo esilio in Messico, parlava all’epoca di un «giovane proletariato latinoamericano», oggi dobbiamo parlare della vecchia borghesia compradora [cipayo] dell’America Latina e di un proletariato con una maggiore esperienza storica, che include rivoluzioni e controrivoluzioni di ogni tipo.

Il neoliberismo ha causato nuove sconfitte, non più attraverso l’azione diretta ma attraverso battaglie non combattute, non solo in America Latina (oltre alle dure sconfitte fisiche e morali inflitte al proletariato a partire dagli anni ’60, come ho già detto), creando l’illusione che con la “globalizzazione” delle forze produttive tutti ne sarebbero usciti vincitori. Di conseguenza, la classe operaia è entrata in un periodo “apolitico”, basato sull’economismo e sul consumismo, con molti dei suoi settori che sono diventati precari. Anche in paesi come il Brasile, dove è riuscita a costruire un Partito dei Lavoratori e una nuova federazione sindacale (CUT) che nei suoi primi tempi era antiburocratica, la classe operaia non è riuscita a sfuggire al clima riformista creato da una combinazione di grandi sconfitte e battaglie non combattute, sotto il dominio di burocrazie sindacali sempre più stagnanti e inutili per la lotta di classe.

Tuttavia, il ritorno di Trump alla presidenza e l’arrivo di governi di destra in diversi paesi è più un’azione preventiva e una minaccia, che una sconfitta demoralizzante o apertamente fascista come quelle degli anni ’70.

L’America Latina non può essere intesa come paesi separati

Solo unendo la forza demografica e produttiva del Brasile e, nonostante le recenti battute d’arresto, anche dell’Argentina, con l’enorme esperienza di lotta di classe della Bolivia, del Perù, del Cile e persino dell’Uruguay, potremo affrontare i grandi compiti che ci attendono. Tra questi vi sono la fine del debito nazionale ed estero, il saccheggio dei beni comuni, strutture come la monocoltura della soia e la minaccia militare imperialista espressa dagli attacchi al Venezuela.

I chavisti sono riusciti a trasformare quello che un tempo era un proletariato venezuelano importante e piuttosto potente in una classe disorganizzata e semi-indigente. In altre parole, la borghesia nazionale, che si supponeva “emancipatrice”, ha agito come un fattore di decomposizione, cedendo a tutte le pressioni delle varie potenze imperialiste. Tuttavia, questo equilibrio di forze è ancora parziale. Ampi settori della classe operaia e dei poveri negli Stati Uniti saranno grandi alleati nella nostra lotta. Il brutale crollo di Trump nei sondaggi, le proteste “No Kings” che hanno riunito milioni di persone e il crescente rifiuto di partecipare alle guerre straniere rendono queste masse alleate oggettive del nostro proletariato e, sempre più, partner soggettivi. Noi trotskisti crediamo che solo una Federazione delle Repubbliche Sovietiche dell’America Latina possa essere una soluzione. Quanto sarebbe impotente l’enorme esercito mercenario statunitense, armato fino ai denti con armi ad alta tecnologia, di fronte a centinaia di milioni di poveri guidati dal proletariato? Questi poveri possono anche allearsi con le centinaia di università pubbliche del continente, i potenti movimenti di studenti, intellettuali e artisti e i non meno potenti movimenti femministi e ambientalisti.

Per unire i lavoratori con tutte queste enormi forze subalterne che si sono sviluppate in quasi tutti i paesi, dobbiamo costruire un partito marxista rivoluzionario (noi come CPR-FI ne siamo già un embrione). Dobbiamo costruire bastioni, centri di gravità, concentrazioni di forza, da cui sviluppare diversi “ingranaggi” per affrontare efficacemente la borghesia. Il nostro obiettivo non è solo quello di accumulare militanti individuali per superare questo o quel gruppo di sinistra, né di combattere solo sul terreno politico ideologico o elettorale e sui social media, anche se questi compiti sono fondamentali.

Costruire partiti e un’Internazionale basati sulla lotta di classe non è sinonimo di costruire partiti per aspettare che la lotta sorga spontaneamente. Dobbiamo distinguere tra partiti basati sulla lotta di classe e partiti che partecipano solo alle lotte, a qualsiasi livello esse siano. Peggio ancora, quando un partito si unisce alla lotta quando è già in corso, probabilmente lo farà troppo tardi e male, e non avrà alcun ruolo decisivo. Continuando con quanto ho proposto alla Conferenza del CPR-FI il mese scorso, si tratta di costruire istituzioni, bastioni, comitati d’azione, comunità, fronti uniti dei lavoratori, coalizioni antimperialiste e/o democratiche. In altre parole, dobbiamo utilizzare le ricchissime lezioni di strategia e tattica della Terza e Quarta Internazionale affinché le nostre organizzazioni possano aprire la strada all’avanguardia e alle grandi masse. In questo modo, andremo avanti nella costruzione di comitati di coordinamento e, alla fine, di consigli operai (soviet) e, allo stesso tempo, di un partito rivoluzionario.

A che punto siamo nella lotta per costruire un partito?

La nostra organizzazione internazionale, il CPR-FI, ha una lunga storia di lotta per costruire partiti marxisti rivoluzionari in diversi paesi e per ricostruire la Quarta Internazionale.

Senza menzionare tutto, nella rivolta cilena del 2019 abbiamo contribuito a fondare il Comitato di emergenza e protezione ad Antofagasta, una città mineraria di rame in una delle regioni che concentra gran parte delle forze produttive del paese. È stata l’esperienza di auto-organizzazione più avanzata dell’epoca, che ha riunito insegnanti, dipendenti del settore pubblico, lavoratori portuali, studenti, inquilini, organizzazioni per i diritti umani, artisti, giornalisti, movimenti sociali e organizzazioni politiche. Durante lo sciopero del 12 novembre di quell’anno, che ha rappresentato un punto di svolta nella rivolta, il Comitato di Emergenza e Protezione ci ha aiutato a formare un fronte unito con settori della CUT (federazione sindacale cilena), che ha portato a una mobilitazione di oltre 25.000 persone (in una città di 400.000 abitanti) e a picchetti per difendere lo sciopero.

In Bolivia, abbiamo partecipato alla lotta eroica dei lavoratori e dei contadini di El Alto nel 2019, compreso il blocco del principale impianto di distribuzione di carburante a Senkata, contro il colpo di Stato civile-militare guidato da Jeanine Áñez e l’oligarchia razzista e clericale dell’Est. Abbiamo partecipato alla grande assemblea aperta a Senkata e abbiamo contribuito all’auto-organizzazione dei giovani di El Alto che hanno rifiutato “i negoziati con i nostri morti”. Abbiamo promosso un programma indipendente attraverso La Izquierda Diario Bolivia, uno dei pochi media che ha continuato a seguire la lotta a El Alto.

Abbiamo sviluppato la nostra organizzazione in Brasile in sette dei più grandi stati del paese: San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasilia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A Rio de Janeiro, ad esempio, stiamo proponendo una lotta per unire il grande sindacato dei lavoratori petroliferi (Sindipetro-RJ, di cui il nostro compagno Leandro Lanfredi fa parte della leadership) con il movimento delle madri, dei parenti e delle vittime della brutale violenza della polizia (molti dei quali erano presenti all’evento che abbiamo organizzato a San Paolo). Questa lotta può essere organizzata attraverso nuove istituzioni. Facciamo la stessa cosa al SINTUSP, il sindacato dei lavoratori non accademici dell’Università di San Paolo, dove, attraverso il Segretariato Nero del sindacato, lottiamo ogni giorno per l’unità con i settori più colpiti dall’oppressione razzista, come i lavoratori in outsourcing, i neri e gli immigrati africani e haitiani, come è stato anche espresso con forza nel grande evento del 14 dicembre in occasione dell’apertura della 14a Conferenza della Fazione Trotskista.

In Argentina – dove il PTS ha una presenza nazionale e forze militanti con importanti radici nei movimenti sindacali e studenteschi, con influenza nel movimento femminista e tra gli artisti e gli intellettuali, e ha sviluppato un’esperienza di parlamentarismo rivoluzionario e di intervento nei diversi fenomeni di organizzazione e lotta di classe, ecc. — il nostro compito è quello di unire la battaglia contro la riforma del lavoro che Javier Milei vuole attuare con la lotta contro il rafforzamento dell’apparato di intelligence dello Stato che il governo ha avviato alla fine dello scorso anno e, ora, anche con la lotta contro l’attacco imperialista in Venezuela.

Questi esempi, tratti solo da alcune delle nostre organizzazioni latinoamericane, servono solo a illustrare, in termini molto generali, il momento in cui ci troviamo nella lotta per costruire un partito. Questa lotta può essere seguita quotidianamente attraverso la nostra rete internazionale di giornali online, attualmente composta da 14 siti web in sette lingue, che abbiamo sviluppato sfruttando le nuove tecnologie che offrono possibilità che Lenin difficilmente avrebbe potuto immaginare quando, all’inizio del XX secolo, chiese che un giornale mensile raggiungesse tutta la Russia. Questa lotta si riflette anche nella nostra battaglia nel campo delle idee, con le nostre elaborazioni teoriche che possono essere lette nelle diverse riviste delle organizzazioni del CPR-FI, nei libri che pubblichiamo, ecc.

Siamo solo poche migliaia, ma non meno dell’avanguardia che ha sofferto sotto l’Impero zarista e ha forgiato il bolscevismo. Gli attacchi di Trump e di tutti i conservatori che lo emulano ci rafforzano come rivoluzionari. Siamo ispirati dai grandi leader delle lotte di indipendenza della nostra regione, José de San Martín e Simon Bolívar, dalle lotte degli schiavi insorti di Haiti e del Brasile e da tutto il nostro glorioso patrimonio di insurrezione proletaria. Come disse Che Guevara, se il presente è di lotta, il futuro è nostro.