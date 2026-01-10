Le mobilitazioni contro l’aggressione imperialista di Trump devono anche puntare il dito contro il ruolo dei governi e delle imprese europee nel saccheggio delle risorse del Venezuela e della regione, nonché mantenere l’indipendenza politica rispetto al governo di Delcy Rodríguez che tende la mano per ristabilire le relazioni con la potenza aggressore.

La brutale aggressione perpetrata da Trump contro il Venezuela rappresenta un salto di qualità nell’imperialismo sfrenato degli Stati Uniti. Le successive dichiarazioni del presidente americano chiariscono che l’operazione mira a rafforzare il dominio su quella che considerano il loro “cortile di casa” e a consentire alle compagnie yankee di assumere il controllo del petrolio, dei minerali e delle altre risorse naturali del Paese sudamericano.

Questo episodio fa parte delle tendenze militariste che non hanno smesso di crescere in uno scenario mondiale caratterizzato dalla crescente disputa tra potenze. C’è un filo conduttore tra questa aggressione e l’invasione della Russia in Ucraina e la guerra per procura della NATO contro di essa, il genocidio in Palestina con la complicità di tutte le potenze europee e degli Stati Uniti e la corsa agli armamenti e la svolta reazionaria dell’UE e dei suoi Stati.

Fermare la macchina del guerrafondismo imperialista diventa sempre più vitale per il futuro dell’umanità. Affrontare questa nuova aggressione è un compito centrale della classe operaia e dei popoli del mondo. Solo la lotta congiunta del proletariato e dei popoli del continente latinoamericano, insieme a quella della classe operaia degli Stati Uniti e dell’Europa, potrà impedire che la nuova dottrina Monroe di Trump riesca a ricolonizzare la regione.

Di seguito presentiamo sei proposte per avanzare in questa direzione dai paesi imperialisti dell’Europa.

Come negli scioperi per la Palestina: è ora di un movimento dei lavoratori antimperialista

In Europa e nello Stato spagnolo si sono svolte le prime mobilitazioni unitarie di ripudio dell’aggressione e si sta preparando una giornata di grandi manifestazioni per i prossimi giorni, che dobbiamo lavorare affinché siano massicce.

Allo stesso modo in cui nella lotta contro il genocidio la classe operaia europea ha iniziato a entrare in scena con gli scioperi in Italia – e ad un altro livello con gli scioperi e le azioni operaie nello Stato spagnolo -, è necessario lottare affinché i sindacati facciano propria questa lotta e organizzino azioni e proteste anche dai luoghi di lavoro. La sinistra sindacale, come è avvenuto con l’USB italiana a settembre, potrebbe svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di questo obiettivo.

In America Latina, settori come il premio Nobel per la pace Alfredo Pérez Esquivel, la deputata argentina del PTS – FIT Myriam Bregman o il leader del sindacato dei petrolieri di Rio de Janeiro e militante del MRT Leandro Lanfredi stanno sollevando la necessità di uno sciopero continentale contro l’offensiva imperialista yankee. Una misura di lotta per esigere e lottare per imporla alle grandi centrali sindacali, che per il momento rimangono piuttosto passive.

Lottare anche contro l’imperialismo europeo e la sua scommessa su una “transizione” controllata

Dobbiamo riempire le strade denunciando il governo degli Stati Uniti e anche il ruolo che i governi europei stanno giocando nella legittimazione de facto della brutale ingerenza armata e nella lotta per la spartizione del saccheggio delle risorse del continente.

I governi dell’UE si sono rifiutati di condannare l’aggressione. Al massimo, si sono limitati a chiedere il rispetto della legalità internazionale violata, in previsione che questa possa essere nuovamente violata contro i loro interessi diretti. La minaccia di Trump sulla Groenlandia rende questo sospetto tutt’altro che assurdo.

Il governo di Pedro Sánchez ha voluto distinguersi condannando l’intervento militare. Tuttavia, non ha esitato a sottoscrivere la dichiarazione di tutti i membri dell’UE tranne l’Ungheria, che avalla il processo di “transizione” imposto con la mano pesante degli Stati Uniti e chiede che venga dato più spazio all’opposizione di destra e filoimperialista di Machado.

Dobbiamo denunciare con forza questo ruolo di sostegno europeo ai tentativi di definire un nuovo governo e un regime ancora più servile nei confronti delle risorse e delle ricchezze venezuelane. Le critiche o le posizioni differenziate dell’UE o del governo Sánchez non sono altro che tentativi di profilarsi per cercare di ottenere una posizione migliore nella spartizione del bottino.

Contro le basi statunitensi, della NATO e il militarismo europeo

Così come nella lotta contro il genocidio la rivendicazione della fine del commercio di armi con Israele ha occupato uno spazio centrale, in questo caso dobbiamo lottare per la rottura di tutti gli accordi politici e militari con la potenza aggressore.

Ciò implica in primo luogo l’abbandono della NATO, la cessazione dei contributi ai suoi bilanci e alle sue missioni e la chiusura immediata di tutte le sue basi e di quelle statunitensi, che sono il principale sostegno operativo dello Stato spagnolo alle sue aggressioni imperialiste in varie parti del globo.

Ma questa rottura delle relazioni militari con l’imperialismo statunitense non è sufficiente. La nostra lotta è anche contro i piani di riarmo dell’imperialismo europeo a scapito di una brutale offensiva contro i nostri diritti democratici e di attacchi contro i lavoratori. Questi piani sono la copertura armata per la difesa dei propri interessi imperialisti nella distribuzione delle risorse e delle aree di influenza.

Dobbiamo abbattere i bilanci militaristi, come hanno proposto i lavoratori italiani nel loro recente sciopero di novembre, con lo slogan “abbasso le armi, in alto i salari”. Allo stesso modo, dobbiamo impedire che avanzino i piani di militarizzazione delle frontiere e di persecuzione del proletariato migrante, un elemento centrale nei piani imperialisti europei e nel tentativo di dividere le nostre forze per affrontarli.

Contro il saccheggio imperialista europeo, fuori Repsol dal Venezuela!

L’imperialismo che vuole sottomettere il Venezuela non è solo quello degli Stati Uniti. L’imperialismo europeo, e in particolare quello spagnolo, ha svolto un ruolo centrale nel saccheggio delle sue risorse e di quelle del resto del continente. Negli ultimi anni, il suo peso è diminuito a favore di altre potenze, in particolare la Cina, ed è stato colpito dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’economia venezuelana.

Ma continua a partecipare al saccheggio della regione e spera di poter migliorare la propria posizione in futuro, come dimostrano gli sforzi per cercare di ottenere il miglior accordo possibile per le multinazionali europee nel nuovo accordo tra l’UE e il Mercosur.

Non esiste un imperialismo dal volto gentile o un “male minore” in questo campo, come cercano di farci credere i “progressisti europeisti” o coloro che, come Podemos, vogliono presentare la Cina come un’alternativa al dominio statunitense.

Aziende come la spagnola Repsol continuano a svolgere un ruolo chiave nel saccheggio diretto o indiretto (attraverso il pagamento di compensazioni) delle risorse naturali del Venezuela. Detiene il 40% di Petroquiriquire, S.A., una joint venture con PDVSA, responsabile dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi in zone come Quiriquire, Mene Grande e Barúa-Motatán. Partecipa anche, insieme all’italiana Eni, alla produzione e alla vendita di gas naturale nel progetto Cardón IV. Da anni riscuote i debiti generati da investimenti passati sotto forma di petrolio greggio, di cui PDVSA deve ancora pagare un valore di oltre 500 milioni di dollari.

Un saccheggio imperialista che è stato portato avanti attraverso accordi con i vari governi della cosiddetta “rivoluzione bolivariana”, che non solo non ha portato nulla di simile al “socialismo”, ma ha mantenuto intatta per quasi tre decenni la struttura dipendente ed estrattivista dell’economia venezuelana.

Sia con Chávez che con Maduro, aziende come Total, Shell, Chevron o Repsol, prima, o società come la China National Petroleum Corporation (CNPC) più recentemente, hanno partecipato al saccheggio del settore che rappresenta oltre il 90% delle esportazioni e un terzo del PIL.

La classe operaia e i settori popolari dello Stato spagnolo devono opporsi ai nuovi piani di neocolonizzazione di Trump, che mirano ad aggravare ulteriormente questa resa. Ma dobbiamo farlo, in primo luogo, opponendoci alla partecipazione a questo saccheggio da parte del nostro stesso Stato e delle multinazionali spagnole.

Dobbiamo lottare qui per la nazionalizzazione delle grandi multinazionali spagnole – molte delle quali provengono dalle privatizzazioni di González e Aznar – per l’immediata annullamento di tutti i risarcimenti, la restituzione di quelli già incassati e del capitale investito nel Paese allo Stato venezuelano.

Una misura che dovrebbe essere estesa al resto delle multinazionali statunitensi, europee o cinesi che hanno rubato gran parte della ricchezza nazionale con il benestare del governo di Maduro e che ora intendono farlo – ridiscutendo la ripartizione e le condizioni – con il governo di Delcy Rodríguez e la “transizione” con la pistola alla tempia che intende pilotare.

Totale indipendenza politica dal madurismo e dai governi latinoamericani

Negli ultimi giorni si sta dimostrando che non sarà possibile affrontare l’aggressione e il piano di ricolonizzazione se non da una posizione di completa indipendenza dal governo e dal regime venezuelano, così come dai vari governi della regione. Proprio il carattere reazionario del regime di Maduro è alla base della risposta ancora debole delle masse sia in Venezuela che nel resto del mondo.

Inoltre, la nuova presidente, Delcy Rodríguez, ha mostrato la sua disponibilità a negoziare con la potenza aggressiva e Trump la considera per il momento la sua scommessa per guidare una “transizione” affine ai suoi interessi. Gli altri governi, compresi quelli che si autodefiniscono “progressisti”, mantengono la più assoluta passività. Ciò dimostra il profondo carattere servile e sottomesso delle borghesie latinoamericane.

Noi combattiamo contro questa aggressione dalla nostra posizione di opposizione di sinistra al regime di Maduro. Coloro che hanno fatto parte del suo sostegno hanno oggi serie difficoltà a spiegare il loro rifiuto di chiamare e organizzare la resistenza e la rapida accettazione del nuovo quadro di “transizione” da parte delle diverse ali del chavismo.

È necessaria la più ampia unità d’azione tra tutti coloro che si oppongono all’aggressione, indipendentemente dalle nostre diverse posizioni nei confronti del governo di Maduro o della natura del chavismo, che noi non abbiamo mai sostenuto politicamente. Ma questa unità di lotta non può essere condizionata dall’accettazione del sostegno al madurismo o dal silenzio delle critiche nei suoi confronti, né dai “ritmi” o dai limiti che si vogliono imporre alle mobilitazioni da parte delle ambasciate venezuelane o di settori affini.

Combattere la propaganda proimperialista nelle file dei lavoratori

Un’altra lotta fondamentale è quella contro la narrativa giustificativa dell’aggressione che permea alcuni settori della classe lavoratrice, in particolare molti lavoratori di origine venezuelana o latinoamericana che oggi salutano con simpatia la detenzione di Maduro.

Nel caso dei venezuelani, ci riferiamo ai circa 8 milioni che sono emigrati in fuga dalla miseria e da un regime sempre più autoritario, il 20% della popolazione totale, e che per la maggior parte fanno parte del proletariato migrante che subisce le peggiori condizioni di sfruttamento e oppressione nei paesi in cui risiede. È quindi necessario distinguerli dalla destra borghese venezuelana, sorella carnale del PP e di Vox, che ha un interesse materiale in un cambiamento di regime più apertamente filoimperialista.

L’odio contro un regime che parlava di “socialismo” mentre applicava autentici piani di austerità neoliberista quando finì la situazione eccezionale dei prezzi elevati del petrolio, o di “anti-imperialismo” mentre continuava ad accordarsi con le une o le altre potenze per il saccheggio e il modello estrattivista, è stato capitalizzato da quella destra e dalle illusioni reazionarie in una via d’uscita tutelata dall’imperialismo.

Crediamo che solo da una posizione indipendente e di classe, che non nasconda alcuna critica al regime di Maduro e in particolare ai suoi tratti più autoritari e anti-operai, e che lotti per una soluzione operaia e veramente socialista, che metta nelle mani del popolo lavoratore la ricchezza nazionale, potremo combattere la propaganda imperialista.

È ora di mettere in piedi un movimento antimperialista, di classe e indipendente dai vari governi capitalisti. Dalla CRT, come parte della nostra corrente internazionale CRP-CI, stiamo partecipando alle mobilitazioni unitarie convocate con questa prospettiva e invitiamo tutte le organizzazioni politiche, sindacali e sociali che la condividono a formare blocchi di indipendenza di classe che lottino per essa.