La vittoria di José Antonio Kast alle elezioni presidenziali cilene segna l’ascesa dell’estrema destra in America Latina e illustra il fallimento dell’approccio del “male minore”, sostenuto dall’ex presidente Gabriel Boric.

Domenica 14 dicembre il Cile ha eletto un presidente di estrema destra.

José Antonio Kast, ammiratore della dittatura militare di Augusto Pinochet, si è confrontato al ballottaggio con Jeannette Jara, membro del Partito Comunista, aggiudicandosi il 58% dei voti. Queste elezioni rappresentano una grave sconfitta politica per il governo riformista di sinistra di Gabriel Boric, che ha causato una profonda demoralizzazione nella propria base sociale per il suo approccio conciliante nei confronti della destra e per il mancato rispetto delle politiche programmatiche fondamentali.

Non sorprende che i capitalisti e i principali datori di lavoro abbiano immediatamente accolto con favore il risultato elettorale, esprimendo il loro sostegno al presidente eletto e la loro disponibilità a collaborare con la nuova amministrazione.

La vittoria di Kast arriva in un contesto caratterizzato dall’ascesa dell’estrema destra in tutto il mondo. Egli ha infatti citato il primo ministro italiano di estrema destra Giorgia Meloni come suo modello politico, e si allinea ai governi ultra-reazionari dell’America Latina, come quelli di Javier Milei in Argentina e Daniel Noboa in Ecuador. Tutti questi leader si collocano nel solco di Donald Trump, che ha intensificato la sua offensiva contro l’America Latina.

Recentemente, il presidente degli Stati Uniti ha intensificato gli attacchi contro il Venezuela, che sta minacciando con un’invasione terrestre, riportando in auge la vecchia Dottrina Monroe che considera il continente come il cortile di casa di Washington.

Il fallimento del governo del “male minore” di Boric

È impossibile spiegare il risultato di queste elezioni senza fare un bilancio del governo Boric. L’ex attivista studentesco di sinistra Boric ha sconfitto Kast nel 2021 con la promessa di un profondo cambiamento sociale, di combattere il fascismo e di rendere il Cile la “tomba del neoliberismo”.

Tuttavia, nonostante la campagna contro i sistemi pensionistici e sanitari privati, la sua amministrazione, in collaborazione con la coalizione di centro-sinistra Concertación, li ha riaffermati. Ha anche rafforzato l’apparato repressivo dello Stato, imprigionando un numero record di indigeni Mapuche e militarizzando la regione di Wallmapu, nel sud del Cile. In materia di sicurezza ed economia, ha adottato l’approccio di una destra sempre più radicale.

Invece di rafforzare l’organizzazione indipendente dal basso, Boric ha finito per mantenere il movimento sindacale e giovanile in uno stato di profonda passività. Lo ha fatto con la complicità delle burocrazie sindacali e dei partiti politici riformisti che costituivano la base sociale del suo governo.

L’orientamento di Boric è stato ulteriormente accentuato dalla campagna di Jara. Per il secondo turno delle elezioni, ha posto alla guida della sua squadra figure storiche della Concertación, come Carlos Ominami, Francisco Vidal e Paulina Vodanovic, che sono ampiamente osteggiati dalla maggioranza della popolazione a causa delle loro politiche neoliberiste attuate quando erano al potere.

Jara ha rapidamente riconosciuto il risultato delle elezioni, invitando all’unità nazionale e al proseguimento degli accordi trasversali tra i partiti. Si è posizionata come un’opposizione “costruttiva e rispettosa”, continuando così la politica di compromesso con la destra perseguita da Boric.

La telefonata di Boric a Kast è arrivata un’ora dopo l’annuncio dei risultati ufficiali. Boric ha invocato l’unità nazionale: “Che oggi sia un giorno triste o felice, sono molto orgoglioso della democrazia; il Cile si sta consolidando in un modo che dovrebbe renderci tutti orgogliosi”, ha detto, prima di offrire il suo sostegno al presidente eletto: “Ci impegniamo a portare avanti la transizione al nuovo governo, in conformità con i valori repubblicani”.

Nel suo discorso di vittoria, Kast ha fatto numerose aperture al “centro politico”, elogiando Jara e gli ex presidenti Frei, Lagos e Bachelet. Si è definito il presidente di “tutti i cileni”, come capo di un “governo di unità” con un senso di “urgenza” per ripristinare l’ordine e la crescita.

Allo stesso tempo, Kast ha annunciato che il 2026 sarà «un anno difficile, molto difficile, perché le finanze del Paese sono in crisi», aprendo così la strada a tagli di bilancio. Il suo programma promette di peggiorare le condizioni di vita della classe lavoratrice e degli oppressi, come dimostrano le sue minacce contro gli insegnanti e le sue dichiarazioni sulla fine dell’«ideologia nelle università».

La classe lavoratrice, tuttavia, ha la forza di affrontare Kast e l’estrema destra. Il presidente eletto sta preparando tagli alla sanità, all’istruzione e all’edilizia popolare. Per questo, dovrà affrontare e sconfiggere settori con un peso sociale importante, come i movimenti sindacali e studenteschi. Kast è ben consapevole di questo fragile equilibrio di potere: non appena sono stati annunciati i risultati, ha adottato un tono più moderato per mascherare le sue vere intenzioni.

Contro la paura e la rassegnazione: organizzare una risposta dal basso

In questo contesto, è essenziale organizzare la resistenza nei luoghi di lavoro e di studio per prepararsi alle prossime offensive di Kast. Ciò significa imparare la lezione dei quattro anni del governo Boric, un periodo durante il quale l’estrema destra ha guadagnato terreno grazie alla passività imposta dalla sinistra riformista.

Gli scioperi generali in Italia e Portogallo dimostrano che è possibile un’altra strada. È essenziale che le principali federazioni sindacali, come la CUT, la più grande, e le organizzazioni studentesche come la CONFECH, rompano con anni di passività e chiedano che ogni attacco sia contrastato con un vero e proprio piano di lotta.

Più in generale, la crisi organica e istituzionale del Cile rimane irrisolta. La situazione internazionale è caratterizzata da una crescente instabilità: la crisi dell’egemonia statunitense, l’intensificarsi delle rivalità tra le grandi potenze, il rallentamento dell’economia globale, il genocidio in corso in Palestina e la guerra in Ucraina. Queste dinamiche esercitano una pressione diretta sul Cile, la cui economia dipende fortemente dalle fluttuazioni internazionali e dalla rivalità sino-americana nella regione. Il parlamento che uscirà dalle elezioni di domenica sarà frammentato, senza una maggioranza assoluta per nessun schieramento.

Un elemento centrale della situazione internazionale deve essere sottolineato: il ritorno della lotta di classe in primo piano. Gli scioperi in Italia, in solidarietà con la Palestina e contro l’austerità, hanno messo in difficoltà il governo Meloni. Lo sciopero in Portogallo ha creato complicazioni al governo di destra. Negli Stati Uniti si sono svolte massicce mobilitazioni contro Trump. Di fronte alla vittoria di Kast, dobbiamo respingere la rassegnazione, guardando alle esperienze internazionali come esempi da seguire.

La storia recente del Cile dimostra che la classe lavoratrice ha ancora un enorme potere. Le mobilitazioni studentesche del 2011, sotto il governo Piñera, hanno messo al centro la richiesta di istruzione gratuita e hanno indebolito il governo. Le massicce mobilitazioni contro i fondi pensione privati cileni hanno mostrato un enorme potenziale, così come il movimento femminista. Dobbiamo imparare da queste lotte per costruire una forza in grado di affrontare l’estrema destra.

In questo momento è necessario rafforzare l’organizzazione di base, traendo ispirazione dagli scioperi in Europa e dalle lotte in Perù, Ecuador e Asia. Ciò significa rompere con la passività ereditata dal governo Boric, coordinare le lotte attuali e costruire la più ampia unità attorno a cause comuni, come la solidarietà con la Palestina o la lotta per l’attivista indigena scomparsa Julia Chuñil, rafforzando al contempo i movimenti studenteschi, femministi e dei lavoratori.

A tal fine, è fondamentale la totale indipendenza politica dal governo Boric e dalla sua coalizione. Né i negoziati al vertice, né le manovre parlamentari condotte alle spalle delle masse, né gli accordi con la destra e i padroni fermeranno il governo Kast e i suoi attacchi.

Partido de Trabajadores Revolucionarios – PTR

Traduzione dell’articolo apparso su Left Voice il 17 dicembre 2025, adattamento dell’articolo del 15 dicembre 2025 de La Izquierda Diario