Le proteste in Iran si sono intensificate. Mentre l’imperialismo statunitense intensifica le sanzioni, le minacce militari e le pressioni interventiste, la Repubblica Islamica reprime brutalmente la resistenza popolare per preservare il dominio clericale.

Solo l’auto-organizzazione indipendente e la mobilitazione della classe lavoratrice, dei giovani e degli oppressi iraniani offrono una via d’uscita progressista.

Dal 28 dicembre, dopo che il rial iraniano è precipitato al minimo storico rispetto al dollaro statunitense, migliaia di persone sono scese in piazza in decine di città in tutto il paese, compresa Teheran. Stanno manifestando nelle loro università e nei loro luoghi di lavoro, protestando contro il deterioramento delle condizioni di vita, la repressione politica e l’assenza dei diritti democratici fondamentali.

La scintilla più immediata è stata uno sciopero dei commercianti dei bazar e dei negozianti, ma le proteste si sono rapidamente estese fino a coinvolgere gli studenti universitari e i giovani – che sono stati presi di mira e uccisi in modo sproporzionato nella repressione – insieme alle minoranze etniche, in particolare quelle delle regioni curde e lur. Il movimento ha coinvolto anche il movimento femminista e settori significativi del movimento sindacale emersi in Iran negli ultimi anni, tra cui i lavoratori petroliferi, i camionisti, gli insegnanti e persino i pensionati.

Queste mobilitazioni sono state accolte con una brutale violenza da parte dello Stato: munizioni vere, arresti di massa, torture, blackout di Internet e condanne a morte volte a terrorizzare la popolazione e a spezzare la resistenza dal basso.

Sebbene i continui blackout di Internet e la censura rendano i dati inaffidabili, stime prudenti indicano che almeno 2.500 persone sono state uccise e più di 19.000 arrestate, con 800 manifestanti che rischiano la pena di morte a causa della violenta repressione del regime. È chiaro che la nuova ondata di proteste nazionali in Iran – dopo quelle precedenti iniziate nel 2017-2018, nel 2019 e poi di nuovo nel 2022 – segna un nuovo episodio nell’aggravarsi della crisi della Repubblica Islamica.

Affermiamo senza ambiguità il diritto del popolo iraniano di protestare, organizzarsi e ribellarsi contro la repressione dello Stato. Denunciamo la Repubblica Islamica come uno Stato borghese-clericale, profondamente autoritario e tra i regimi più antidemocratici al mondo, che impone il controllo sociale e politico attraverso la repressione di massa, compreso uno dei tassi di esecuzione più alti a livello globale. La responsabilità delle morti, delle incarcerazioni di massa e delle esecuzioni in sospeso – compresi casi come quello di Erfan Soltani – ricade interamente sul regime e sul suo apparato repressivo, che esistono per preservare il dominio clericale e capitalista.

All’interno dell’Iran, anche le figure cosiddette “riformiste” si sono dimostrate incapaci di rompere con la repressione. Il presidente Masoud Pezeshkian ha inizialmente riconosciuto che il popolo ha il diritto di protestare contro la miseria sociale e l’ingiustizia, ma da allora ha chiuso i ranghi con il regime.

Allo stesso tempo, questi eventi non possono essere compresi separatamente dall’offensiva imperialista contro l’Iran, che si è fortemente intensificata nell’ultimo periodo sotto Donald Trump e nel mezzo del genocidio in corso a Gaza. La guerra di 12 giorni con Israele, l’inasprimento delle sanzioni da settembre e di nuovo nei giorni scorsi sia da parte di Trump che dell’UE, e la strategia della “massima pressione” perseguita sia dall’amministrazione Biden che da quella Trump hanno ulteriormente devastato un’economia già fragile, aggravando l’inflazione, la disoccupazione e la miseria sociale. Dati recenti mostrano che circa 26-32 milioni di iraniani vivono al di sotto della soglia di povertà, il che significa che circa il 30% della popolazione fatica a soddisfare i bisogni primari.

Questa offensiva non riguarda i “diritti umani” o la “democrazia”, ma gli interessi imperialisti radicati nel peso strategico dell’Iran come avversario regionale ricco di risorse in un periodo di declino degli Stati Uniti e di acuirsi delle rivalità interimperialistiche. L’amministrazione Trump ha reso inequivocabilmente chiaro il suo disprezzo per le masse iraniane. Ha intensificato le sanzioni per imporre un livello di strangolamento economico che rende la vita quotidiana sempre più insopportabile, ha applicato divieti razzisti sui visti che rendono praticamente impossibile per gli iraniani – e molte altre nazionalità – entrare e vivere negli Stati Uniti, e ha effettuato attacchi militari diretti, come il più recente attacco congiunto con Israele a giugno, che ha causato vittime civili. Anche mentre porta avanti questi attacchi, l’amministrazione minaccia apertamente ulteriori aggressioni.

Questa offensiva non si limita all’Iran o al Medio Oriente. Trump sta contemporaneamente portando avanti un’offensiva più ampia contro i popoli oppressi altrove, dal rapimento di Nicolás Maduro e Cilia Flores in Venezuela come parte di una spinta imperialista per ricolonizzare il Venezuela, all’espansione della violenza di Stato all’interno degli Stati Uniti, dove lo stesso apparato repressivo viene utilizzato per disciplinare gli immigrati e i movimenti sociali, come dimostra il recente omicidio dell’osservatrice legale Renée Good da parte degli agenti dell’ICE a Minneapolis.

Le potenze imperialiste europee si sono allineate a questa strategia, espandendo le sanzioni e la pressione politica mentre invocano il “diritto internazionale” come copertura. L’Unione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha sostenuto l’escalation delle sanzioni e dell’isolamento in sintonia con gli Stati Uniti, subordinando la vita dei cittadini iraniani agli interessi imperialisti.

Di fronte a coloro che cercano di giustificare le sanzioni contro l’Iran o un maggiore intervento imperialista come parte di una lotta per la “democrazia” contro l’autoritarismo, è fondamentale chiarire che tutti gli interventi imperialisti nella regione hanno lasciato popoli e nazioni devastati. I casi dell’Iraq, dell’Afghanistan e della Libia lo dimostrano. Gli imperialisti non hanno mai imposto nemmeno la più minima sanzione allo Stato di Israele, ma sono stati invece complici del genocidio. Parlano cinicamente di “democrazia” mentre fanno affari redditizi con le monarchie arabe repressive.

Nella regione, le forze borghesi reazionarie collaborano attivamente con l’offensiva imperialista. Soprattutto, lo Stato israeliano sotto Benjamin Netanyahu spinge alla militarizzazione e alla destabilizzazione regionale. Allo stesso tempo, le classi dirigenti arabe allineate con gli Stati Uniti – in particolare in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti – pur diffidando delle conseguenze destabilizzanti di una guerra aperta, continuano a sostenere le sanzioni, il coordinamento della sicurezza e la normalizzazione con Israele. Cercano di preservare l’ordine regionale, proteggere i flussi di capitale e rafforzare il proprio governo autoritario all’interno del quadro imperialista guidato dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, le correnti monarchiche e liberali favorevoli al “cambio di regime”, tra cui Reza Pahlavi, cercano di incanalare la rabbia popolare in un progetto filoimperialista che riciclerebbe le vecchie élite e soffocherebbe la lotta indipendente dal basso. La storia delle transizioni imposte dal colpo di Stato guidato dalla CIA nel 1953 offre un severo monito.

Solo l’auto-organizzazione indipendente della classe operaia e degli oppressi può rappresentare un’alternativa

L’Iran è un paese capitalista semicoloniale, sottoposto alla costante pressione dell’imperialismo e governato da un regime clericale-borghese reazionario che reprime la propria classe operaia e i settori oppressi. Né l’imperialismo né il regime teocratico – né le soluzioni riformiste, liberali o monarchiche promosse dall’esilio – hanno alcun interesse in una vera democrazia per le masse iraniane.

Da questa posizione, denunciamo inequivocabilmente tutte le sanzioni, le minacce e le aggressioni militari da parte degli Stati Uniti e di Israele, che cinicamente utilizzano la repressione del regime iraniano come pretesto per giustificare politiche neocoloniali, mentre sostengono il genocidio in Palestina e intensificano la repressione nei propri paesi. Allo stesso tempo, sosteniamo pienamente le lotte dei lavoratori, delle donne, dei giovani e dei popoli oppressi dell’Iran, che negli ultimi anni si sono ripetutamente sollevati – nelle proteste nazionali, nella rivolta femminista seguita all’assassinio di Mahsa Amini e negli scioperi in settori strategici della classe lavoratrice come quello petrolifero – il tutto di fronte a una brutale repressione.

In questo spirito è importante che settori della classe operaia come gli autisti di autobus abbiano iniziato a porre la questione di una leadership della classe operaia. In città come Arak, hanno avanzato la necessità di consigli dei lavoratori e di quartiere, basandosi sulle precedenti esperienze di auto-organizzazione in Iran.

Crediamo che l’emancipazione della società iraniana non possa essere raggiunta attraverso riforme liberali o un “cambiamento di regime” imposto dall’esterno. Può essere solo il risultato dell’auto-organizzazione indipendente della classe operaia, della lotta di massa e della costruzione delle proprie organizzazioni dal basso, in grado di affrontare la repressione e contestare il potere. Questo è il fondamento di una democrazia autentica, inseparabile dalla riorganizzazione socialista della società.

La lotta in Iran è indissolubilmente legata alla lotta contro l’imperialismo nella regione, compresa la lotta per una Palestina libera. Contro il regime teocratico e contro l’imperialismo, affermiamo una prospettiva socialista della classe operaia – in Iran e in tutto il Medio Oriente.

No all’intervento imperialista, no alle sanzioni contro l’Iran! Giù le mani dal Medio Oriente!

Abbasso la sanguinosa repressione del regime di Khamenei! Libertà per tutti i prigionieri politici!

Per un percorso indipendente guidato dalla classe operaia e dagli oppressi!

Corrente Rivoluzione Permanente – Quarta Internazionale (CRP-QI)