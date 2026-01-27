Left Voice (organizzazione sorella di voce delle lotte, negli Stati Uniti) era sul campo a Minneapolis durante due importanti giornate di protesta contro l’implacabile offensiva dell’ICE nelle sue comunità. Quello che sta accadendo nelle Twin Cities potrebbe preannunciare un nuovo capitolo di lotta di classe per i lavoratori negli Stati Uniti.

I cittadini del Minnesota, da oltre un mese, combattono per cacciare l’ICE dalle Twin Cities, da quando l’amministrazione Trump ha autorizzato l'”Operazione Metro Surge”, scatenando migliaia di agenti federali nelle strade in un attacco generalizzato e indiscriminato contro gli immigrati e le loro comunità. La popolazione di Minneapolis e St. Paul si è immediatamente mobilitata, attingendo alle esperienze di Los Angeles e Chicago, organizzandosi nei quartieri per formare pattuglie che identificano e seguono gli agenti dell’ICE, memorizzando i propri diritti e quelli dei vicini immigrati, e consegnando generi alimentari a persone troppo spaventate per uscire di casa nel timore che l’ICE le catturi mentre vanno a scuola o in chiesa.

Tutto questo è diventato parte della vita quotidiana per centinaia di persone in tutta la città, dagli attivisti che hanno conosciuto in prima persona la brutalità della repressione statale durante Black Lives Matter nel 2020 a persone che si politicizzano per la prima volta a causa dell’assalto della seconda amministrazione Trump contro gli immigrati e le cosiddette “città santuario”.

Nel frattempo, le tattiche dell’ICE si sono intensificate: prendendo di mira persone nere e latinoamericane indipendentemente dal loro status migratorio, vestendosi in borghese, usando bambini come esca per rapire i loro genitori, e usando la forza letale contro chi protesta o cerca di documentare le loro atrocità.

Ma anche mentre l’ICE e gli agenti federali devastano la città con brutalità crescente, agendo con l’esplicita approvazione dell’amministrazione Trump, i cittadini del Minnesota di ogni estrazione sociale si sono adattati ancora e ancora per proteggere i loro vicini, colleghi, compagni di classe e cari, e per chiedere giustizia per coloro che sono già stati portati via dall’ICE. Gli insegnanti accompagnano i loro studenti a scuola e li riaccompagnano a casa per impedire che vengano seguiti dall’ICE; le persone si presentano ogni giorno a protestare fuori dall’edificio dove sono schierati gli agenti dell’ICE; fanno picchetti per ore fuori dagli hotel che ospitano gli agenti dell’ICE con strumenti rumorosi e persino una banda musicale per impedire agli agenti di dormire; i lavoratori delle attività locali hanno trasformato i loro luoghi di lavoro in centri di distribuzione di forniture; le reti per segnalare gli avvistamenti dell’ICE sono diventate ancora più organizzate e si sono ampliate, pronte a organizzare e inviare persone sul luogo dell’attività dell’ICE in pochi minuti, nella piena consapevolezza che stanno rischiando la vita per farlo.

Eppure l’ICE non ha lasciato le strade, e gli agenti sono diventati solo più audaci. In risposta alle proteste contro l’omicidio di Renee Nicole Good in pieno giorno, l’amministrazione Trump non ha cercato di de-escalare la situazione. Al contrario, ha reclutato e schierato centinaia di altri agenti federali in città, definendo i manifestanti “terroristi interni”. L’amministrazione ha difeso l’immunità totale per gli agenti dell’ICE, compreso quello che ha ucciso Good. I funzionari di Trump continuano persino a diffondere menzogne dopo l’omicidio dell’infermiere di terapia intensiva Alex Pretti, definendo gli agenti federali “vittime”.

Così Minneapolis ha deciso di intensificare la lotta. Leader religiosi locali, ONG e sindacati influenti hanno lanciato un appello per una chiusura economica cittadina per fermare l’ordinaria amministrazione. In appena una settimana, decine di sindacati e organizzazioni sociali e politiche hanno aderito all’appello. E i cittadini del Minnesota hanno risposto in massa.

Niente lavoro, niente scuola, niente acquisti

Il 23 gennaio oltre 700 luoghi di lavoro hanno chiuso in tutta l’area. Cartelli appesi alle vetrine delle attività in tutta la città:

“Siamo chiusi in solidarietà con i nostri vicini. Diamo il benvenuto a tutti tranne che all’ICE. ICE fuori da Minneapolis 23 gennaio: niente lavoro, niente scuola, niente acquisti.”

Nel frattempo, le insegne al neon delle grandi catene come Whole Foods e Target illuminavano strade vuote e negozi serrati, mostrando esattamente da che parte stanno.

Oltre 50.000 persone hanno marciato nel cuore della città a temperature sotto zero per chiedere non solo la fine dell’assedio dell’ICE nella loro città, ma l’abolizione totale dell’ICE. I figli degli immigrati hanno marciato per proteggere i loro genitori e le loro famiglie. Le comunità indigene hanno marciato insieme. Studenti e insegnanti i cui piani di sciopero erano stati rinviati a causa delle chiusure scolastiche per maltempo si sono riversati nelle strade in difesa dei loro studenti e compagni di classe. Facendo eco al sentimento delle massicce marce “No Kings” degli ultimi mesi, i manifestanti si sono scagliati contro Trump, il Partito Repubblicano e l’establishment politico, denunciando lo scandalo Epstein, gli attacchi alla sanità e il calpestamento dei diritti democratici da parte dell’amministrazione.

Ma in un’esperienza inconsueta per la classe operaia statunitense, decine di migliaia di persone in tutti i settori si sono rifiutate di andare a lavorare venerdì. Alcuni si sono dati malati, altri si sono organizzati direttamente con i colleghi per fermare il lavoro e mobilitarsi. In una sezione locale della CWA, l’86 percento dei lavoratori ha rifiutato di lavorare venerdì. I lavoratori di Starbucks in sei negozi (quattro sindacalizzati e due no) hanno abbandonato il lavoro, costringendo i loro negozi a chiudere. Altri lavoratori sindacalizzati, tra cui addetti ai trasporti, insegnanti, lavoratori aeroportuali, infermieri e addetti ai servizi, erano sparsi nella folla, con spille sindacali attaccate ai giubbotti invernali e loghi sindacali sulle sciarpe che proteggevano la loro pelle dal freddo.

Che fossero venuti con i sindacati o meno, i lavoratori si sono presentati per difendere i loro colleghi e le loro comunità. L’azione storica ha collegato i lavoratori in modi nuovi, dando vita alle parole “An attack on one is an attack on us all”.

Parlando dell’importanza della chiusura di venerdì, molte delle persone che abbiamo intervistato hanno detto che “i soldi parlano”. Ciò che parla più forte, tuttavia, è l’unità della classe operaia nel fermare l’ordinaria amministrazione perché siamo noi quelli che fanno funzionare tutto. I lavoratori che hanno organizzato e partecipato alla chiusura del 23 gennaio sono emblematici di un sentimento crescente nella classe operaia degli Stati Uniti: la nostra condizione di lavoratori ci dà una posizione di forza da cui organizzarci, per unirsi, pianificare e reagire trattenendo il nostro lavoro. Piuttosto che cedere al ciclo di demoralizzazione che deriva da giornate di protesta che non producono altro che promesse vuote da parte dei politici del Partito Democratico, i cittadini del Minnesota stanno resistendo. Ecco perché l’appello di Minneapolis è stato raccolto in diverse città del paese, da New York a Los Angeles.

Dall’indignazione all’organizzazione

Meno di un giorno dopo che decine di migliaia di persone erano scese in strada e avevano partecipato a una chiusura economica, la polizia federale dell’immigrazione ha risposto alla massiccia contestazione della loro presenza a Minneapolis sparando a un altro membro della comunità, appena diciassette giorni dopo che l’ICE aveva sparato a Renee Nicole Good nella sua auto.

Entro 30 minuti dalla diffusione del brutale filmato dell’omicidio di Pretti sui social media e nelle chat di gruppo, i membri della comunità stavano arrivando sul posto. Con la conoscenza che deriva solo da settimane di organizzazione contro l’ICE a temperature gelide, i manifestanti si sono presentati con i bagagliai delle auto pieni di scaldamani e coperte d’emergenza per il freddo, maschere e occhiali protettivi per i lacrimogeni e le granate stordenti, e fischietti per allertare i compagni manifestanti dell’attività dell’ICE. I vicini stavano fuori dalle loro case mentre veicoli blindati con rinforzi federali sfrecciavano nelle loro strade, invitando i manifestanti a entrare per scaldarsi o bere un bicchiere d’acqua per lavare via i lacrimogeni.

Ancora con in mente le bugie del DHS su Pretti, centinaia di persone hanno affrontato gli agenti federali che tentavano di chiudere gli isolati circostanti la scena della sparatoria, cercando di impedire alle persone di radunarsi per piangere il loro vicino. I manifestanti sono confluiti su Nicollet Avenue e 26th Street con l’obiettivo di spingere gli agenti federali fuori dal luogo dell’omicidio di Pretti.

Nel frattempo, la polizia di Minneapolis stava a guardare, dirigendo il traffico mentre i manifestanti venivano picchiati dagli agenti federali. Invocando pace e ordine a chilometri di distanza dalla scena della protesta, il capo della polizia Brian O’Hara ha detto che l’MPD non sarebbe stato inviato come rinforzo per gli agenti federali. Lungi dal condannare la presenza dell’ICE nelle Twin Cities, tuttavia, ha chiarito che quasi cinque anni dopo la massiccia rivolta contro la brutalità della polizia che ha scosso Minneapolis e il mondo, l’MPD teme la resurrezione di quel movimento più di ogni altra cosa. C’è stata una pace precaria a Minneapolis tra la comunità e la polizia dal 2020, ma nessuno ha dimenticato che solo anni fa era la polizia e la Guardia Nazionale a lanciare lacrimogeni in faccia alla gente.

I manifestanti hanno affrontato agenti armati per ore, schivando centinaia di candelotti lacrimogeni e granate stordenti, costruendo barricate con cassonetti e rifiuti che venivano immediatamente abbattute dagli agenti che sparavano proiettili di gomma direttamente sulla folla. Una tavola calda locale ha aperto le sue porte per servire come stazione medica improvvisata per curare coloro che soffrivano gli effetti dei lacrimogeni e dei proiettili di gomma. L’ICE avanzava lungo l’isolato, e i manifestanti li respingevano ripetutamente dopo che le nuvole di gas si disperdevano.

Presto un veicolo blindato ha tentato di sfondare la prima linea; una voce ha tuonato dagli altoparlanti: “Questo è l’FBI. Vi ordiniamo di disperdervi immediatamente”. Ma i manifestanti hanno tenuto la linea e alla fine il veicolo ha fatto retromarcia ed è andato via. Gli altri agenti lo hanno seguito poco dopo.

I manifestanti si sono precipitati a riconquistare l’isolato dove Pretti è stato ucciso. Hanno allestito un memoriale sul punto in cui è stato colpito, proprio come avevano fatto per Renee Good settimane prima, a solo un paio di isolati di distanza. I membri della comunità hanno affrontato i pericolosi agenti dell’ICE per riprendersi una strada che molti di loro attraversano ogni giorno. Sabato hanno lottato per il loro diritto di piangere il loro vicino, un atto di sfida di fronte al tentativo dell’amministrazione Trump di insabbiare ciò che milioni di persone in tutto il mondo hanno visto sui loro telefoni.

La gente di Minneapolis è stufa della presenza dell’ICE nelle loro comunità. Dopo la rivolta del 2020, non permetteranno a forze armate di controllare la loro città e terrorizzare le loro comunità impunemente. Sono stanchi di chiedersi quale dei loro vicini sarà il prossimo a essere rapito o assassinato per strada. E se chiedete a chiunque sia stato nelle strade negli ultimi due giorni, i cittadini del Minnesota sanno che nessuno verrà a salvarli. Questa è la loro battaglia e sono disposti a fare tutto il necessario per cacciare l’ICE per sempre e abolire completamente l’istituzione. Da questa consapevolezza nascono, e devono nascere, nuove forme di organizzazione.

Chiudiamo tutto finché l’ICE non se ne sarà andato per sempre

La chiusura economica di venerdì è stata un assaggio di ciò che si potrebbe ottenere se il popolo del Minnesota si unisse in tutte le sue città, in tutti i luoghi in cui si trova, per fermare l’ordinaria amministrazione in un rifiuto totale dell’ICE e delle politiche migratorie di Trump, e per ottenere giustizia per tutti coloro che sono stati assassinati dallo stato. E se venerdì ha mostrato cosa è possibile, allora la sparatoria di sabato dimostra che non c’è tempo da perdere nel coinvolgere più persone nella lotta.

Trump non sta cedendo. La sua amministrazione ha poco margine di manovra mentre i suoi sondaggi calano e l’appello ad abolire l’ICE si propaga da Minneapolis in tutto il paese, con oltre la metà degli americani che dicono di sostenere questa richiesta. Nel frattempo, l’amministrazione e il DHS, da Kristi Noem a Greg Bovino, continuano a diffondere menzogne su ciò che sta accadendo a Minneapolis per aggrapparsi a una qualche legittimità dell’ICE (e di Trump) tra la loro base. In questo senso, Minneapolis è in prima linea nella lotta contro Trump. Costringere a una ritirata lì significa rafforzare l’intero movimento contro le politiche autoritarie di Trump negli Stati Uniti e all’estero.

“Sciopero generale” è la frase sulla bocca di tutti. I sindacati studenteschi dell’Università del Minnesota hanno già indetto una seconda chiusura per il 30 gennaio. Uno sciopero generale non è altro che bloccare le operazioni dell’intera città: niente scuola, niente trasporti pubblici, niente produzione, niente profitti per la classe dominante. Questo richiederà l’iniziativa e la partecipazione dell’intera città, unendo tutti i loro diversi sforzi delle ultime settimane verso questo unico scopo.

Le reti di quartiere che hanno consegnato generi alimentari alle famiglie troppo spaventate per uscire di casa e condotto pattuglie per allertare le persone sull’attività dell’ICE hanno mostrato un incredibile livello di organizzazione. Questi sforzi devono unirsi alle organizzazioni dei lavoratori, alle organizzazioni sociali e alle organizzazioni politiche che si sono mobilitate in massa venerdì. Queste reti possono essere attivate per costruire questa nuova fase della lotta, tenendo assemblee di comunità per organizzare i prossimi passi e fornire un modo ai membri della comunità, ai lavoratori e agli studenti di discutere insieme i passi avanti e come organizzarsi verso un vero sciopero generale che paralizzi la città.

Immaginate cosa sarebbe stato possibile se, invece di limitarsi ad aderire all’appello, i sindacati e i dirigenti sindacali si fossero impegnati al massimo per permettere ai loro iscritti di scioperare: chiamandolo con il suo nome, abbandonando il lavoro e fermando le operazioni finché le loro richieste non fossero state soddisfatte, e marciando in contingenti massicci per affrontare l’ICE e assicurarsi che nemmeno un altro membro della loro comunità venga portato via. Questo darebbe forza alle migliaia di lavoratori non organizzati per scioperare anche loro e unirsi ai loro compagni di lotta nelle strade, chiudendo persino le grandi aziende che finora sono riuscite a tenere le porte aperte.

Scatenare il potere della classe operaia per lottare a tempo indeterminato finché le nostre richieste non saranno soddisfatte richiede che i lavoratori, organizzati e non, affrontino di petto le clausole “no strike” e le leggi anti-sindacali. Costringere l’ICE ad andarsene significherà rompere la passività dei dirigenti sindacali e dei politici democratici che sperano che dichiarazioni e critiche siano sufficienti a incanalare la rabbia dei cittadini del Minnesota in proteste che non affrontino direttamente queste forze repressive e l’amministrazione. Dai loro luoghi di lavoro, scuole e quartieri, i cittadini del Minnesota, e non il Partito Democratico né la Guardia Nazionale, saranno quelli a decidere i prossimi passi della lotta, come è stato fin dall’inizio.

Il Minnesota non può farcela da solo. Venerdì non è stata solo una giornata di protesta nelle Twin Cities. Persone in tutto il paese si sono mobilitate in solidarietà con Minneapolis, indignate per quelli assassinati dall’ICE, ma anche perché sanno che se l’ICE non viene fermato ora, verranno, e stanno già venendo, in altre città del paese per fare esattamente la stessa cosa. Gli sforzi di Minneapolis devono essere sostenuti da una solidarietà attiva in tutto il paese, con i sindacati affiliati che organizzano le proprie uscite dal lavoro, scioperi e picchetti per sostenere gli sforzi dei lavoratori del midwest. L’AFL-CIO nazionale ha denunciato gli eventi di Minneapolis e ha aderito all’azione del 23 gennaio: ora è il momento di trasformare le parole in vera azione e organizzare i propri iscritti in ogni sezione locale per sostenere Minneapolis e il diritto di opporsi agli attacchi dell’amministrazione Trump, che saranno usati per attaccare la classe operaia in futuro.

Ciò che accadrà dopo a Minneapolis risuonerà in tutto il paese e in tutto il mondo. Cacciare l’ICE dalla città per sempre non rappresenta nient’altro che costringere a una ritirata l’amministrazione Trump e la sua guerra contro gli immigrati e l’intera classe operaia.



Traduzione dell’articolo originale apparso su Left Voice il 26/01/2026



Lila Walters