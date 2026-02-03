Solidarietà attiva con il popolo cubano,

contro il blocco, l’asfissìa petrolifera e l’offensiva di Trump!

Negli ultimi giorni è stata sferrata una nuova e allarmante aggressione imperialista contro Cuba, che approfondisce l’attacco e il blocco storico dell’isola. Le dichiarazioni di Donald Trump non sono frasi altisonanti né esagerazioni diplomatiche, ma rappresentano un salto di qualità nelle minacce concrete contro il popolo cubano.

Dopo l’attacco al Venezuela e il sequestro di Maduro e Cilia Flores e le minacce contro la Groenlandia e l’Iran, Trump ha puntato direttamente contro Cuba. Il presidente statunitense ha affermato che Cuba “non potrà sopravvivere” senza petrolio e ha promosso misure che autorizzano l’imposizione di dazi e ritorsioni contro i paesi che forniscono energia all’isola, in un’escalation aperta di pressione economica e politica volta a isolarla ulteriormente e a tagliare le sue fonti di approvvigionamento vitali.

A questa offensiva, che ha come uno dei suoi principali promotori il segretario di Stato Marco Rubio, il “falco” della destra legato alla diaspora cubana, si aggiungono figure del Partito Repubblicano, in particolare settori della lobby “gusana” e anticastrista con sede a Miami, che hanno intensificato un discorso apertamente bellicoso. A titolo di esempio, il membro del Congresso Carlos Gimenez ha minacciato il Messico con sanzioni economiche e con la messa in discussione di accordi di integrazione e subordinazione all’imperialismo come il TMEC, se continuerà a inviare petrolio a Cuba. Queste pressioni mostrano il carattere apertamente extraterritoriale e coercitivo della politica di Washington, che ignora ogni nozione di sovranità nazionale quando si tratta di imporre il proprio dominio.

Siamo di fronte a una nuova fase dell’offensiva imperialista degli Stati Uniti contro l’isola, che combina il blocco ininterrotto dal 1962 con meccanismi di guerra economica sempre più aggressivi, la coercizione su paesi terzi e un obiettivo politico sempre meno dissimulato: forzare un collasso che apra la strada a un “cambio di regime” e consumi la restaurazione capitalista.

Le recenti minacce, l’imposizione di dazi doganali a chi commercia con Cuba, l’avvertimento di tagliare completamente i flussi energetici e l’uso delle sanzioni come arma di disciplina internazionale, segnano un salto di qualità nell’assedio. Si tratta di una politica volta a impoverire ulteriormente le condizioni di vita del popolo cubano, utilizzando il controllo imperiale sul sistema finanziario, il commercio mondiale, le relazioni energetiche e la minaccia militare come vere e proprie armi per sottomettere l’isola.

Il soffocamento petrolifero, arma centrale dell’assedio

Il petrolio non è solo una materia prima nell’economia cubana. È la condizione materiale per il funzionamento dell’elettricità, dei trasporti, della produzione industriale, degli ospedali, dell’approvvigionamento idrico e della vita quotidiana di milioni di persone. L’attuale offensiva dell’imperialismo punta proprio a questo punto vitale: tagliare l’energia per paralizzare la società.

Come ha già fatto con il Venezuela, Trump ha affermato che «Cuba costituisce una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti, e con la presente dichiaro lo stato di emergenza nazionale in relazione a tale minaccia», annunciando l’imposizione di dazi sulle importazioni di prodotti provenienti da paesi stranieri che, «direttamente o indirettamente», vendono o forniscono petrolio a Cuba. La minaccia di dazi e ritorsioni contro i paesi che vendono petrolio a Cuba costituisce una forma di blocco extraterritoriale contro l’isola.

Per anni, il Venezuela è stato un sostegno energetico fondamentale per Cuba. La profonda crisi economica e sociale del Venezuela nel quadro dell’offensiva imperialista contro quel paese, le sanzioni e le politiche dello stesso governo di Maduro hanno deteriorato la sua capacità di esportazione e ridotto drasticamente tali forniture; attualmente queste sono state completamente cancellate, il che dimostra il ruolo del governo di Delcy Rodríguez, che mentre negozia con gli Stati Uniti la modifica della legge sugli idrocarburi, si impegna a smettere di inviare petrolio a Cuba. In questo contesto, il Messico ha assunto un ruolo centrale nella fornitura di idrocarburi attraverso contratti con la società parastatale PEMEX e sotto forma di “aiuti umanitari”. La recente sospensione delle forniture di petrolio nel mese di gennaio dimostra chiaramente che l’imperialismo non solo punisce direttamente Cuba, ma esercita pressioni e disciplina (ancora di più!) i governi della regione che, come quello di Sheinbaum, collaborano al suo soffocamento energetico.

Questa strategia assume una dimensione ancora più grave se si considera il quadro concreto dell’approvvigionamento. Dopo la diminuzione delle spedizioni dalla Russia e dall’Algeria nel corso del 2025 e la recente cancellazione da parte del Venezuela, le spedizioni messicane erano diventate l’ultima fonte di approvvigionamento regolare di rilievo. Il blocco di tali spedizioni ha lasciato l’isola di fronte a una crisi energetica estrema, con riserve limitate e uno scenario di blackout prolungati, razionamenti e paralisi di settori produttivi e infrastrutturali già indeboliti. Ma questa offensiva petrolifera non avviene nel vuoto. Si inserisce in un più ampio schema di ingerenza militare, economica e geopolitica degli Stati Uniti in America Latina. In questo contesto, la denuncia di un intervento militare diretto degli Stati Uniti in Venezuela e il sequestro di Nicolás Maduro e Cilia Flores rappresentano un salto di qualità nei metodi dell’imperialismo in America Latina. Confermano un modello che combina guerre economiche prolungate, blocchi, sanzioni, soffocamento finanziario e destabilizzazione, con azioni di forza aperta quando tali pressioni non riescono a ottenere il “cambio di regime” desiderato.

Il Venezuela è stato un laboratorio di questa strategia, inscritta in un’attualizzazione della Dottrina Monroe, in cui Washington intende riaffermare che nessun paese che tenti di mantenere margini di autonomia energetica o geopolitica è al riparo da sanzioni, coercizioni o interventi. Un messaggio disciplinare per tutta la regione, con pressioni aperte su governi come quelli di Brasile, Messico o Colombia, e formulazioni apertamente neocolonialiste su territori strategici (come la Groenlandia), cercano di rafforzare il suo controllo su quella che considera la sua “zona di influenza” più immediata, nel quadro delle sue dispute con potenze come la Cina e l’Unione Europea per le risorse, i mercati e le posizioni geopolitiche. In questa strategia neocolonialista, l’America Latina e i Caraibi tornano ad essere trattati come un cortile di casa.

L’obiettivo dichiarato: distruggere ogni traccia rimasta della rivoluzione cubana

Cuba occupa una posizione particolarmente delicata. La politica imperiale non mira solo a soffocare economicamente l’isola per forzare il collasso del governo. Mira a liquidare il significato storico della rivoluzione cubana. Cuba non è semplicemente un paese in difficoltà economica: è stato il primo Stato operaio del continente, nato da una rivoluzione che ha espropriato il capitale, espulso l’imperialismo statunitense e si è mantenuto per decenni a poche miglia dalla più grande potenza del pianeta. La sua mera esistenza, nonostante la burocratizzazione del suo regime politico, l’alto grado di decomposizione dello Stato nato dalla rivoluzione e il regresso delle conquiste economiche e sociali, costituisce un affronto politico e simbolico per l’arroganza imperialista.

Per questo motivo il blocco criminale non è stato smantellato in precedenza da nessun governo statunitense, né repubblicano né democratico, anzi, è stato mantenuto come politica di Stato e oggi si sta intensificando. Il soffocamento petrolifero è un elemento centrale di una strategia storica volta a sconfiggere, attraverso la fame, i blackout e l’usura sociale, ciò che non sono riusciti a distruggere con invasioni dirette.

Sebbene non si possa negare la centralità del blocco come causa strutturale della crisi cubana, le riforme promosse dal governo ora guidato da Díaz-Canel hanno rafforzato tendenze fortemente pro-capitalistiche, approfondendo le disuguaglianze sociali che erodono le conquiste popolari e degradano ulteriormente le condizioni di vita.

Allo stesso tempo, continua la restrizione dell’organizzazione indipendente dei lavoratori e dei giovani, che costituisce un ostacolo alla resistenza all’imperialismo, e si intensifica la repressione contro le manifestazioni dei lavoratori e dei settori popolari di fronte all’aggravarsi della crisi sociale. Questo è ciò che è accaduto nel 2021 e negli anni successivi, quando la burocrazia al potere ha intensificato l’oppressione politica contro i lavoratori e i giovani che si sono mobilitati per rivendicazioni legittime, con centinaia di prigionieri politici operai e popolari che non avevano alcun legame con forze controrivoluzionarie o imperialiste.

La nostra opposizione sia alle nuove misure di Trump che al blocco criminale che dura ormai da 64 anni è incondizionata. Lo affermiamo da una posizione indipendente dal regime burocratico cubano, che implica affrontare le misure di restaurazione capitalista e gli attacchi ai diritti democratici dei lavoratori e dei settori popolari, esigendo la legalità per i partiti che difendono le conquiste sociali della rivoluzione.

In questo contesto, il ruolo dei governi della regione è vile e di sottomissione ai dettami dell’imperialismo, la cui massima espressione è il governo di Javier Milei in Argentina e altri governi di destra. Nel caso dell’atteggiamento dei governi autodefiniti “progressisti”, essi si subordinano alle politiche criminali di Washington contro Cuba. Il governo di Lula, in Brasile, celebra ampiamente i suoi buoni rapporti con Trump e, al di là di alcune critiche puntuali, facilita gli obiettivi trumpisti nella regione. Nel caso del governo di Claudia Sheinbaum in Messico, la sospensione delle forniture di petrolio, vitali per il Paese, conferma un salto nella subordinazione a Washington che si è manifestato fin dall’inizio del suo mandato e la rende complice della brutale aggressione imperialista (cosa che cerca di mascherare parlando di continuare con un “aiuto umanitario” che non ha né data né quantità, mentre la crisi energetica cubana è sempre più catastrofica). Le politiche di questi “progressisti” rafforzano la subordinazione ai dettami della potenza egemonica e sono contrarie alla mobilitazione anti-imperialista che è urgentemente necessaria. Né difenderanno Cuba potenze come la Russia o la Cina, come pretendono i sostenitori di una presunta alleanza benefica del “sud globale” e della multipolarità per affrontare gli Stati Uniti, come ho dimostrato nella loro assoluta inazione di fronte ai bombardamenti del Venezuela.

Per tutti questi motivi, ribadiamo che la risposta all’attuale offensiva contro Cuba deve essere una mobilitazione anti-imperialista della classe operaia e dei settori popolari di tutto il continente, che denunci l’offensiva di Trump e la complicità dei governi di destra.

Allo stesso tempo, il governo cubano deve smettere di reprimere, perseguire e incarcerare coloro che denunciano le disuguaglianze, l’oppressione politica, coloro che lottano per mantenere le conquiste ereditate dalla rivoluzione che ancora resistono, di fronte all’avanzata delle misure che cercano di ripristinare il capitalismo. Per questo motivo, chiediamo la piena libertà dei lavoratori e dei giovani incarcerati per aver protestato, nonché la piena libertà di organizzazione e di manifestazione per il popolo cubano, indispensabile per difendersi dagli attacchi dell’imperialismo e lottare insieme ai lavoratori e ai popoli di tutto il continente contro i piani di Trump.

La solidarietà con il popolo cubano deve esprimersi in azioni concrete: le organizzazioni sindacali, popolari, studentesche e di sinistra di tutto il continente e di tutto il mondo devono promuovere mobilitazioni di massa contro il blocco e le sanzioni e una grande campagna internazionale che denunci la violenza economica e geopolitica dell’imperialismo yankee contro l’isola e per l’unità antimperialista in tutto il continente; in questa prospettiva, invitiamo le centrali sindacali della regione a promuovere un grande sciopero continentale contro l’aggressione imperialista al Venezuela e a Cuba. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, è essenziale articolare le importanti mobilitazioni contro l’ICE in città come Minneapolis, dove il movimento operaio e l’auto-organizzazione svolgono un ruolo essenziale nell’affrontare la persecuzione degli immigrati, con la costruzione di una mobilitazione anti-imperialista contro gli attacchi e l’ingerenza in Venezuela e contro le minacce e l’asfissia energetica di Trump contro Cuba.

La crisi che sta attraversando Cuba non è un incidente storico né un episodio minore. È il risultato dell’offensiva imperialista che combina coercizione economica, minacce militari e geopolitiche, a cui si aggiunge la pressione su Stati terzi affinché si adeguino alle sue politiche neocoloniali per imporre una maggiore subordinazione e dipendenza e finire di liquidare le conquiste sociali che sopravvivono a Cuba. Per questo, oggi più che mai, dobbiamo dire con fermezza:

Abbasso il blocco imperialista! Basta con le sanzioni e le aggressioni del governo Trump!

No all’embargo petrolifero!

Per la mobilitazione internazionale, operaia e popolare, contro le minacce di Trump e l’aggressione imperialista contro Cuba! Solidarietà attiva con il popolo cubano!

Corrente Rivoluzione Permanente – Quarta Internazionale (CRP-QI)