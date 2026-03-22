Rilanciamo questo articolo di approfondimento a cura dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, una rete di docenti, studenti, ricercatori e attivisti, che dal 2023 monitora, documenta e contrasta l’ingresso delle forze armate e delle forze dell’ordine dentro scuole e università, denunciando ciò che considera un processo di normalizzazione della guerra.

I career days sono eventi di incontro e placement organizzati dalle Università con il mondo del lavoro. Si tratta di momenti centrali nella logica dell’Università, che concepisce queste giornate come fondamentale opportunità per l’incontro tra domanda e offerta. Si tratta di eventi sponsorizzati con entusiasmo dall’Istituzione universitaria, momenti in cui si invitano studenti neo-laureati e dottori di ricerca provenienti da tutti gli ambiti di studio e ricerca a partecipare per farsi conoscere da aziende, studi professionali e cooperative che hanno posizioni aperte. Una vetrina per queste ultime che hanno l’opportunità di far conoscere il loro lavoro: vendute come occasioni di formazione e crescita per chi cerca lavoro, queste giornate sono infatti anticipate da corsi di formazione in cui provare a “costruire il proprio futuro” attraverso percorsi che hanno come aspirazione quella di guidare gli studenti all’acquisizione di conoscenze e competenze per un ingresso efficace nel mondo del lavoro, supportandoli dalla redazione efficace del curriculum vitae alla comunicazione efficace nei colloqui di lavoro fino all’utilizzo dei social per la ricerca di lavoro. Durante uno di questi career days che si terrà il 23 marzo, l’Università degli studi di Firenze ha deciso di invitare una realtà, il Gruppo Thales, controllato dal governo francese e partecipato dall’impresa bellica Dassault: si tratta dell’undicesimo produttore di armi a livello globale e il quarto in Europa, con proventi legati alla vendita di armamenti pari a circa 8 miliardi di euro nel 2023.

Il gruppo Thales opera nel settore delle tecnologie aerospaziali, in quelle di difesa e sicurezza e nelle tecnologie di identificazione biometrica e di identità digitale. Con la compagnia israeliana Elbit System, Thales produce il killer drone Hermes 450, nonché, tramite l’UAV tactical system, l’ultima generazione di droni-killer Orbiter, entrambi utilizzati dall’esercito israeliano contro la popolazione civile palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Nel Regno Unito Thales produce il drone spia Watchkeeper con una joint venture con la compagnia israeliana Elbit Systems. In Francia, Thales produce sistemi elettronici per l’aereo Dassault Rafel jet, l’ultimissima generazione di aereo “polifunzionale” utilizzato dall’esercito israeliano che combina deterrenza, supporto missilistico ed offensiva nucleare. Inoltre, attraverso la divisione di identità digitale e cybersecurity, Thales fornisce servizi di riconoscimento facciale, di mappatura di identità digitale remota e cloud-based: ad esempio, Thales gestisce per il governo israeliano operazione di ‘border control’ nella West Bank. Già nel giugno 2024, un gruppo composito dell’Università di Bologna chiedeva al proprio Ateneo di sospendere tutte le collaborazioni con soggetti commerciali, industriali e di ricerca legati all’industria bellica, a partire, con priorità immediata, dal gruppo Thales. Il loro appello, da cui sono prese le informazioni sopra, disponibile a questo indirizzo, espone alcune criticità circa lo stato della cooperazione scientifico-tecnica portata avanti da diverse strutture dell’Ateneo di Bologna con istituti universitari israeliani e con aziende che si profilano altamente problematiche.

Questa deriva è ormai esplicita in diversi Atenei, che da una parte si occupano di approvare circolari sul dual use e immaginare formazioni specifiche del personale e al contempo invitano ai propri eventi, legittimandole, imprese che le armi le producono e che rappresentano la plastica rappresentazione della logica militare che sempre più si insinua nei nostri immaginari. La questione può essere letta a partire dal potente contributo di Lancione (Università e militarizzazione. Il duplice uso della libertà di ricerca), in cui in rapporto agli accordi di collaborazione tra Politecnico di Torino e Leonardo s.p.a., il docente evidenzia come questa relazione tra Università e soggetti produttori di armi o, meglio ancora, “anche di armi, ma non solo”, che hanno anche relazioni con il governo di Israele rappresenti un pericolo su più piani.

Piani di cui è bene tenere conto.

Il primo è culturale, legato alla legittimazione scientifica che Leonardo ottiene a lavorare col Politecnico e al prestigio politico che il Politecnico ottiene a lavorare con Leonardo. Il secondo è sociale, legato alla prossimità logistica del sapere che viene fatto circolare nella collaborazione. Il terzo è economico ed è legato al tipo di valore di mercato generato dalla relazione tra le parti, e dalla possibilità di profitto che essa attiva. (Lancione, 2023)

Secondo questo schema, nell’invitare un’impresa che lavora nel campo bellico, l’Università svolge un ruolo centrale nella legittimazione dell’impresa stessa: garantire al gruppo Thales (partecipato dall’impresa bellica Dassault) la possibilità di entrare in università per raccontarsi ai futuri lavoratori, significa immaginare opportunità di lavoro, in un mercato del lavoro precario e competitivo, che abbracciano la produzione bellica. Questa posizione ben si inserisce all’interno delle retoriche dominanti che bombardano il nostro quotidiano e promettono come soluzione alla crisi generalizzata del lavoro, la soluzione del riarmo e della produzione bellica, una concreta e stimolante prospettiva per l’inserimento lavorativo e la crescita del paese. L’unica alternativa possibile. Inoltre, legittimando la presenza del gruppo Thales l’istituzione universitaria favorisce lo scambio di risorse, di dati, di saperi e normalizza la presenza del mondo bellico nello spazio pubblico universitario. Questa attivazione di sinergie che in questo caso nasce a partire dal riconoscimento del valore della presenza di Thales come gruppo che può garantire una buona occupazione, legittima e normalizza la retorica del valore del riarmo e della produzione bellica, costruendo nella prassi l’immagine di una istituzione universitaria sempre più legata e piegata agli interessi economici dominanti.

La scelta dell’Università di Firenze si inserisce in un disegno articolato che nel tempo si sta definendo intorno alla relazione tra accademia e comparto militare. Un disegno che è stato svelato da Altraeconomia che ha svolto un lavoro di inchiesta chiedendo alla metà degli istituti pubblici italiani quanti e quali accordi, contratti di ricerca, convenzioni o tirocini hanno attivato dal 2023 ad oggi con i protagonisti del settore della Difesa. Come riporta Luca Rondi sulla rivista Altreconomia, i rapporti delle Università italiane con il comparto militare sono sempre più stretti: 23 atenei su 31 hanno infatti legami con Leonardo s.p.a. (74%), 20 con Thales Alenia Space s.p.a. (65%) e otto con Mbda Italia s.p.a. (26%), colosso europeo che produce anche missili terraaria. In questo quadro, come osserva Mario Pianta, professore di Economia alla Scuola normale superiore di Firenze che ha lavorato a lungo sulle relazioni tra militare e civile in campo tecnologico, “l’estensione delle collaborazioni è preoccupante. In un quadro di riduzione dei finanziamenti alla ricerca e di aumento dei programmi di spesa militare il rischio è che tali rapporti diventino ancora più stretti”.

Come emerge nell’inchiesta, Thales Alenia Space, la joint venture tra la multinazionale specializzata in aerospazio, Difesa, sicurezza e trasporti Thales (67%) e Leonardo (33%) ha stretto accordi con 20 degli atenei presi in esame, in particolare con Padova (403mila euro in due anni relativi a contratti di ricerca), Firenze (255mila euro su cinque progetti di ricerca), Tor Vergata (sette accordi di importo sconosciuto) e La Sapienza di Roma. Bologna partecipa a ben 14 progetti di Horizon Europe, il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione, di cui fa parte anche l’azienda. Nonostante una quota di risposte alta da parte delle Università, molte non hanno comunicato importi e titoli dei progetti. “Una mancanza di trasparenza inaccettabile per un’amministrazione pubblica contro cui spesso si scontra anche il corpo docente che non conosce nel dettaglio l’entità di queste relazioni”, osserva Federica Frazzetta, ricercatrice presso la facoltà di Scienze politiche e sociali della Scuola normale superiore di Firenze.

Come sottolineato nell’articolo di Luca Rondi su Altraeconomia, è possibile però individuare alcune tendenze (che possono anche aiutare a inquadrare l’invito al gruppo Thales da parte dell’Università degli Studi di Firenze a partire dal quale è nata la mobilitazione di queste ore). Tra queste, il rischio di una totale irrilevanza dei comitati etici che hanno avuto opportunità di valutare pochi di questi accordi, il reale impatto economico sempre sbilanciato a favore dei grandi gruppi militari e infine l’istituzione di corsi, master specie nel campo della scienza politica che come evidenzia Antonio Mazzeo, giornalista ed esperto di questioni militari “favorisce la diffusione di un modello anche culturale ispirato a quello militare”.

Quindi, che fare? Quello che si sta facendo, ovvero attivarsi concretamente per denunciare queste situazioni, una attivazione che ad oggi è resa possibile da un lavoro continuo e faticoso di monitoraggio rispetto alle scelte che non vengono condivise e discusse con le “risorse umane” dell’Università, ma stabilite in luoghi in cui sempre più la logica del ritorno economico e della militarizzazione della vite costruisce discorsi che come studenti e studentesse, come lavoratori e lavoratrici non abbiamo intenzione di avallare. La militarizzazione non è un processo lineare, proprio per questo serve un monitoraggio continuo e situato. A tal proposito, come evidenzia Lancione,

La militarizzazione della società europea e più largamente occidentale è un processo che ha molteplici radici economiche e politiche, non è semplicemente riconducibile a una cerchia di pochi soggetti potenti, con un chiaro piano di azione. Si tratta in realtà di un assemblaggio diffuso e non lineare, fatto di interessi locali e tran-slocali, a cavallo tra mercati privati, pubblici e attraversato da logiche finanziarie e sentimentalismi (Lancione, 2023).

Se militarizzare è “dare un carattere” alle cose, allora la scelta di invitare Thales (partecipata dall’impresa bellica Dassault) rappresenta un’azione volta alla costruzione e legittimazione di quel carattere, una scelta che non esclude la presenza di chi è parte attiva di un modello di produzione proprio dell’industria bellica. Dentro l’Università le voci critiche e contrarie agli accordi, alla prospettiva del riarmo e della produzione bellica, continuano a esistere, incontrarsi e agire contro un modello che non deve diventare parte del mondo universitario. Contro la prospettiva di un’industria accademico-militare è necessario scegliere con chiarezza che partita giocare e in quale campo stare. Per scegliere da che parte stare, è fondamentale porsi le domande giuste, a partire dal “come immaginiamo la nostra Università?”

Se crediamo che il “carattere militare” e il suo progetto appartengono a un altro mondo, un mondo le cui fondamenta si contrappongono alla curiosità scientifica ma che si basano su ordini da seguire; un mondo che al desiderio di scoperta contrappone missioni da compiere e a progetti di vita individuale e collettiva contrappone violenza e morte,

riprendersi l’Università, difendere il confine tra questi mondi e combattere chi quel confine lo rende poroso, è un compito che spetta anche a voi, studenti e studentesse… l’Università non si può e non si deve militarizzare, o non è più Università. Ogni grado di relazione tra questi mondi riduce la libertà di azione e di pensiero di chi fa ricerca e di chi vi fa lezione, e la loro riduzione di libertà è anche la vostra. Questo è un processo che dobbiamo combattere, per preservare e coltivare il privilegio di avere ancora di avere ancora luoghi dove ricercare un’alternativa possibile (Lancione, 2023).

Non crediamo ci sia modo migliore di chiudere questa breve riflessione che auspicare che all’interno degli Atenei si mantenga attiva l’attenzione e la mobilitazione su questi temi in sinergia con le altre realtà che fuori dal mondo universitario si oppongono con forza alla deriva di una visione di mondo che ci prospetta violenza e guerre, limita la libertà di ricerca e la libertà di scegliere quale modello di produzione, lavoro e vita vogliamo.



Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università