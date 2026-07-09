Cala Finanza / Su Fenosu est acabada chin una bìnchida manna. Una motu de populu hat contribuidu a frimmare unu progetu chi pariat già avviadu. A pessare chi custu est istadu unu problema de natura amministrativa e no su risultadu de unu sestu de isviluppu chi cunzepit sa Sardigna comente un ispaziu de valorizzatzione de su capitale e sighet una dipendentzia economica e politica chi no podet binchere ZES peruna, ca anzis este unu de sos instrumetos suos pius avanzados, est un imbagliu. Cust’istoria nos custringhet a nos preguntare su cale est su sestu de isviluppu chi permittit chi suzzedan custas cosas e cales poden essere sas prospettivas politicas de las cumbattare.
Si podet leggere in Italianu inoghe
Anatomia de una ispeculatzione annuntziada
“Tancas fattas a s’afferra affera
Si su chelu fit istadu in terra
Fenta cussu haian serradu”
(Melchiorre Murenu, 1820)
Custa olta, podimus narrere, chi si s’abba fit istada tosta, fenta cussa haian fraigadu.
Sas paraulas de Melchiorre Murenu paren haere passadu duos seculos chena perdere s’effettu. In s’istiu de su 2026, Cala Finanza est passada de essere unu logu de famizzas a essere s’ultima cara de sa pressione edilìtzia chi sighit a interessare su litorale sardu, in particulare sa Gaddura, inue su turismu est meda pius cuntzentradu, a su puntu de faghere de su custu logu cussu inue sinde potet ogare de pius faeddende de valorizzatzione immobiliare.
Su progetu presentadu dae Tavolara Bay s.r.l., sotziedade chi torrat a su grupu brasilianu JHSF pro mèdiu de su Fasano Group, pessaiat de bi poder fraigare un albergo de chimbe istellas, deghinas de domos de lussu, negoscios, istrutturas pro sa nautica turistica e pro s’ospitalidade diffusa. Un interventu mannu pessadu pro consolidare ancora de pius unu sestu de turismu chi frutta meda in unu logu economicamente e paesaggisticamente de sos pius istimados de su litorale nord-orientale.
A leggere custu comente uno de sos medas tentativos, chi bi sian resessidos o nono, de fraighere un albergo in su mare non torrat s’idea. In Cala Finanza idimus chi si unen interessos economicos, instrumentos de s’amministratzione e unu prezisu sestu de isviluppu chi sighet a bidere in sa “rendita” turistica su caminu economico de sa Sardigna.
Sempre pius zente ha cuminzadu a si preguntare coment fit possibile chi un’opera gai manna podiat essere fraigada propriu incue. S’area s’accattat innant’a su mare, intro de s’Area Marina Protetta de Tavolara – Punta Coda Cavallo i est vinculada chin divessas frommas chi, a su mancu formalmente, faghen chi cale si siet modifica urbanistica siat casi impossibile. A custu si agnedet chi, dae su 2004 sa Sardigna hada un istrumentu de tutela de su paesaggiu vinculante meda: sa legge n.8, numenada “salvacosta”, de ue n’est essidu su Pianu Paesaggisticu Regionale. Naschida pro frimmare sa creschida de s’edilizia acculzu a su mare, sa normativa ha cambiadu completamente sa fromma de pessare a su cambiamentu de su territoriu, dae custu momentu ae innantis de ponnere intro de una pianificatzione paesaggistica pius manna.
Custu però no este unu progettu abusivu i nemmancu un’initziativa improvvisada. Ha sighidu tottu s’iter amministrativu comente cumandat sa legge, fintzas a su 25 de Sant’Andria de su 2025, cando su Consizzu Comunale de Loiri Porto San Paolo faghet passare sa delibera n.50, nende chi emmo a su chi pediat Tavolara Bay. Sa delibera paret narrere chi no bi siet cubatura edilizia noa, ca sas istrutturas de su glamping si nde poden bogare e tando no son de chilcare faeddende de urbanistica. Custu ricostrutzione han bidu chi no torrat ni pro sa fache tecnica ni pro cussa giuridica.
Sa delibera no fit s’autorizzatzione de pro si, ma est istada sa base inue s’Istruttura de Missione de su Guvernu Italianu pro sa ZES in su frearzu 2026 hat nadu chi emmo a s’Autorizzatzione Unica chi li bisonzaiat pro incuminzare sos tribaglios. Fenta si unu muntone de sos soggettos amministrativos interessados han appidu ideas contrarias, s’iter de s’autorizzatzione est sighidu finz’a cando cust’istoria no est bessida a campu, diventende oggettu de pubblicu dibattitu.
In sas chidas prima de sa manifestatzione, su Gruppu de Interventu Giuridicu (GRIG) hait già incuminzadu a fagher abbidere su chi no andait bene de su procedimentu de autorizzatzione, chin tottas sas incompatibilidades urbanisticas e paesaggisticas de su progettu. S’istoria, in unu primu momentu ischida solu dae sos chi b’han tribagliadu in sos offiscios e dae sos chi si occupant de tutela de su territoriu, ma posta a banda dae sa politica istitutzionale, est bennida a campu candu sos tzittadinos e sos chi andaian a s’ispiaggia han pottidu documentare chi caleccunu fit cuminenzede a bi tribagliare pro fraigare, tando s’est ischidu tottu mediaticamente.
Sa ZES e comente funzionat su sottoisviluppu in Sardigna
Su chi est suzzessu in Cala Finaza no podet essere cumpresu solu dae intro de s’iter autorizzativu. A impittare sa ZES Unica pro su Mezzogiorno est sa fromma pius moderna de una longa istoria de politicas chi han pessadu a su sottisviluppu de su Mezzogiorno – e de sa Sardigna – comente a unu problema de attratzione de capitale, e nono comente a sa nezessidade de mudare s’istrutturare produttiva.
S’idea chi s’isviluppu de sas areas perifericas podat essere promovidu chin investimentos mannos andat paris a s’istoria de sa Repubblica Italiana già dae sos annos de sa Cassa pro su Mezzogiorno [1]. S’istrategia de sos numenadas “poli di sviluppo” naschiat dae sa cunvintzione chi a cunzentrare impiantos industriales mannos si podiat generare unu benefitziu fenta pro totta s’economia de su logu: infrastrutturas, occupatzione, imbentos tecnologicos etc. S’istadu no si limitaiat a cunzedere incentivos, ma fit protagonista in sa programmatzione de sos investimentos, buschende cale fin sos settores pius istrategicos e ponzendebi inari pubblicu meda.
Sos problemas de cussos tempos los ischimus tottus. S’industrializzatzione est istada carrigada a palas dae fora, chena raighes in su chi faghiat produttivamente intr’e s’isola. Sas attividades pius tecnologicas e su chi fit pius capaze de dare balore aggiuntu sicch’est imbaradu in sos logos economicamente pius potentes e in cussos pius perifericos c’han ciuttu sas fase produttivas pius legadas a su basciu costu de su tribagliu, dae sa disponibilidade de terra e dae sos inzentivos pubblicos. De sos efetos econòmicos chi su progettu deviat generare s’est isviluppadu pagu e nudda, lassende s’economia locale in una conditzione de dipendentzia istrutturale. Podimus agnenghere chi a costruire s’Ilva in Taranto, ma pro istare in Sardigna, sos petrolchimicos de Pulthu Turre e Ottana, no hat garantidu nudda contra de su ruina ambientale chi b’est istada a pois, e ancora de mancu contra a sa deindustrializzatzione.
Su fallimentu de cust’istrategia no cheret narrer però chi onzi fromma de interventu pubblicu no podat resessire; faghet abbidere chi cussa programmatzione istatale est istada subordinada a sos privados chi b’han postu su inari e, pro su chi li donghet a su sud e a sa Sardigna, chi fin de fora, cunzentrados in su nord Italia o in atteros istados. No solu, est istada fenta cumpletamente zega a su chi li bisonzaiat a səs tribagliadorəs, a sas comunidades e a sos territorios. Chena una pianificatzione democratica e zentrada in sas nezessidades soziales, e nono in su provettu, fenta un interventu statale mannu arriscat de sighire relatziones de dipendentzia, istruttamentu e incompatibilidade ecologica, in logu de sighire a innanti. In sos ultimos annos custu no solu no est istadu mezzoradu, ma radicalizzadu de pius.
Cuminzende dae sos Nonanta, chi su progressivu abbandonu de sas politicas de interventu istraordinariu, su chi faghiat s’istadu no est iscompalfidu – comente si solet narrere – ma muda meda e sa programmatzione lassa pian’a pianu su logu a istrumentos chi si basan cumpletamente in s’incentivu de s’investimentu privadu. Si in su periodu de sa Cassa pro su Mezzogiorno fit s’istadu ad accattare sos obiettivos de s’isviluppu – fenta chin tottus sos problemas chi hamus nadu -, oe, fenta pius de derisi, est su privadu investidore a dezidere inue andat su cambiamentu economicu de su territoriu. Su chi devent faghere sas istitutzione est diventadu de lu faghere pius fazile, de provettu e cuittende possibile.
Sa ZES Unica – chi est solu s’ampliamentu de cussa approada dae Renzi (PD) in su 2017 – est su resultadu de cust’evolutzione. Issa cunzentrada in un’unica protzedura de autorizzatzione cumpetentzias chi prima fin paltidas in amministratziones diversas, azzelerende su tempu chi si bi podet ponnere pro dezidere e ciughet a manu tenta sos investimentos chin unu sistema de isgravios fiscales chi nde aumentat sa rendita. Tottu custu si narat chi deppat alleppiare sa burocratzia e fagher bennere capitales noos in su Mezzogiorno. In custu sensu, custa solutzione no est solu in continuidade con su chi est istadu fattu in su passadu. Este una radicalizzatzione. Si s’istajione de sos polos de isviluppu haiat a su mancu s’ambitzione – chi est istada pius un’illusione – de mudare s’istruttura produttiva chin s’industrializzatzione, sa ZES bi renuntziat.
Prus in generale, fortzende sa presa de su capitale e sa subordinatzione politica de su Mezzogiorno, e, de manera pius ispetzifica, de sa Sardigna, sa ZES sighet su sottoisviluppu. Menzus: custa no est una fase chi benit prima de s’isviluppu, ma una de sas maneras pro s’isviluppu capitalisticu de si faghet realidade [2]. Sas economias perifericas o dipendentes no restan a coa ca sunt escludidas dae su mercadu mundiale; a su cuntrariu, benint integradas segundu modalidades chi nde orientant s’ispetzializatzione produttiva, ‘nde limitant s’autonomia de dezidere, las torrant reservas de manu d’opera a basciu costu e trasferint a foras una parte manna de su plusvalore leadu a sa classe tribagliadora.
Como, si su capitale faghet pius cunveniente a investire in sa rendida turistica che in cosas capazes de isvilupare sas fortzas produttivas e de diversificare s’istruttura economica, no s’hat a podere evitare chi siat custu su primu settore a retzire su sustenniu pubblicu. In custa manera, sas istitutziones finit pro sighire chi unu sestu de isviluppu chi cunzentrat sa ricchesa in sas rendidas fundiarias e immobiliares, chi nos ciughet tribagliu subra ‘e tottu istajonale, precariu e pagadu pagu [3], mentre su plusvalore leadu a sa classe tribagliadora no torrat a essere investidu pro isviluppare atividades economicas noas, in logu de torrare a alimentare su mantessi turismu. A su cuntrariu, pro mediu de su sistema finantziariu, custa parte de plusvalore benit in casi totta ciutta e investida in sos territorios inue sas bancas e sas impresas pius mannas tenent sos zentros de cumandu issoro, est a narrere in su nord de su continente e fenta a foras de s’Italia.
Tottus custos meccanismos fortzant sas disparidades de s’isvilupu intro de s’Istadu italianu e, in su casu de sa Sardigna, s’ispecializzatzione sua in su turismu e in pagos settores industriales dannosos meda pro s’ambiente — bastat pessare chi su 80% de sas esportatziones sardas essint dae sa raffineria Saras de Sarrocu. Hamus consideradu su turismu comente esempiu ca est su casu prus ligadu a s’istoria de Cala Finanza, ma su mantessi sestu si podet bidere, dae sempre, in sas attividades minerarias e in sos settores chi hamus già muntovadu, e oe fintzas in sos investimentos in sas energias renovabiles chi interessant s’isola. Fintzas innoghe, sas contradditziones sunt torradas a bennere a campu, chena chi custos investimentos happan contribuidu ne a s’isviluppu de s’economia sarda ne a una bera transitzione ecològica, ma sighint chin una logica estrattivista.
Como est de ponnere a innanti chi, in Sardigna, s’analisi de su sottoisviluppu devet essere accumpanzada dae cussa de su “colonialismu internu” [4]. Cust’espressione permittit de cumprendere su logu coercitivu de s’istadu italianu, chi intro de sos cunfines suos imponet una logica economica de dipendentzia. Custa logica s’est imposta, pro una fache, chin su dispossessamentu violentu, e, dae s’attera, oe sighit pro mediu de istrumentos comente sa ZES e de su crescente processu de militarizatzione de s’isula, chi ospitat su 60% de tottas sas areas chin vinculo militare de s’Italia.
Hamus de nos ammentare chi peruna relatzione de subordinatzione economica de sos territorios si mantenet a sa sola o est obbligada totta dae foras. Pro poder sighire andende, ha bisonzu de tramites politicos, istitutzionales i economicos e fenta de gruppos dirigentes e imprenditoriales locales chi fattan sa parte issoro. A benefitziare de sa dipendentzia de sa Sardigna, de sa monocultura turistica e tando de sa precariedade e de sos bascios salarios chi custu sestu produet, no sunt solu sos padronos continentales, ma fintzas cussos sardos. Pro mediu de relatziones clientelares cun s’istadu italianu e cun sas amministratziones locales, mediadas dae sos partidos politicos, fenta issos podent partire cun sos primos una parte de su plusvalore leadu a sa classe tribagliadora, pro mediu de appaltos pubblicos, cuncessiones e atteras frommas de interventu, comente at fattu abbidere Tavolara Bay.
Seguramente, sas possibilidades chi sa debile burghesia sarda tenet de partecipare a custos processos sunt limitadas e dipendent dae cunditziones politicas e finantziarias chi benint dae foras. Pro custu, no est de ismentigare cantu custa zente tengat in bisgione de s’illeppiare de sos binculos de sa “salvacoste” pro aere logu a si movere intro de unu sestu de isvilupu chi, si no accattat resistentzia, haiat a privatizzare cada centimetru de ispiaggia chin beach clubs e atteras attividades turisticas. In atteras paraulas, est beru chi a bortas benint a campu cuntrastos intr’e settores imprenditoriales sardos e continentales, ma custas cuntraditziones si podent risolvere aumentende s’isfruttamentu de sa classe tribagliadora e de su territoriu. Est pro custu chi a leggere de manera identitaria su colonialismu no bastat. S’identidade natzionale o territoriale, dae sola, no podet fagher a cumprendere pro itte amministratziones de colores politicos diferentes hant finidu meda bortas pro haere sa mantessi idea de isviluppu e pro sighire, chin pagas differentzias, sas mantessas seberas politicas.
Dae basciu, a ue? Una prospettiva anticapitalista pro sa mobilitatzione
Leggende su chi amus nadu fintzas a como, sa mobilitatzione contra su progetu de Cala Finanza, chena dubbiu, no est fesseria ma tenet unu pesu politicu mannu. In una fase de mannu affannu pro sos movimentos sotziales sardos, est resessida a ponner paris realidades associativas de variu tipu, ambientalistas e politicas, e fintzas unu muntone de tzittadinos chi fintz’a oe no haian mai fattu politica. Fenta pro custu a no li dare su valore sou haiat a essere un errore grave. Sa revoca de s’autorizatzione faghed abbidere chi, fenta cando s’equilibriu de forzas no son a favore, s’iniziativa colettiva podet bi potet meda in su momentu de orientare sas detzisiones de sas istitutziones.
Propriu ca sa mobilitatzione est istada manna, est netzessàriu a si preguntare subra sas cuntraditziones chi sunt bennidas a campu dae issa e tottu. Una bìnchida no cheret narrere automaticamente sa costrutzione de unu movimentu chi pottat gherrare chi sas causas istrutturales de su cunflittu. Sa pregunta est un’attera tando: cales frommas de organizatzione, cales suggettos sotziales e cales paraulas de ordine podent faghere de una mobilitatzione naschida pro una sola vertentzia unu movimentu chi podat truncare chi su sestu de isviluppu chi hat zeneradu sa mantessi vertèntzia?
Peruna organizatzione podet prescìndere dae sos cunflitos reales chi attravessant sa sotziedade. Ma dae s’ispontaneidade a sa sola no ‘nd’essit automaticamente elaboratzione politica. Chena logos de cunfrontu, organizatzione e acumulatzione de esperièntzias, fintzas sas mobilitatziones pius mannas arriscant de finire cando finit s’emergèntzia chi las hat fattas naschere.
Mentras chi sa mobilitatzione est annada a innanzi, est bennida a campu chin prepotentzia s’idea chi sa presentzia de organizatziones politicas, de banderas de partidu o a faghere riferimentos ideològicos fit unu fattore de divisione de sa piatta. S’unidade est istada identificada, a su mancu dae una fache, cun sa neutralizatzione de su dibàtitu politicu intro de sa protesta. Ma una impostatzione de custa manera tenet unu limite evidente. Peruna mobilitatzione est mai “apolitica” de abberu. Fintzas sa detzisione de escludire determinadas frommas de organizatzione, de privilegiare unu modu de faeddare a un atteru o de detzidere itte si podet e itte no si podet narrere in una piatta est una detzisione profundamente politica.
Sighende custa logica, sunt istados cuntestados fenta cale si siet riferimentu a realidades indipendentistas sardas e antifascistas. Carchi interventu est istadu interrùmpidu o impedidu, mentras s’invitu a «lassare sa política a foras» est istadu presentadu comente cunditzione netzessaria pro mantennere s’unitade de sa piatta. Avviare unu cunfrontu subra de sa ZES, faeddare in manera critica de su sestu de isviluppu de sa Sardigna o costruere unu dibattidu chi pighet una positzione ciara contra sa cimentatzione acculz’a su mare e a favore de sa defensa de sa “legge salvacoste” est istadu impossibile. Custa linea est istada sustennida chin insistentzia dae Surra, movimentu chi si definit «apolìticu e indipendentista», ma chi si podet collocare intro de sos fenomenos etnonatzionalistas. Mancari appat aderidu a sa mobilitatzione in unu segundu momentu, hat chircadu dae s’incumintzu de orientare su linguaggiu pubblicu e sa manera de gestire sa piatta.
In su discursu suo, Surra impittat categorias comente «colonialismu», «autodeterminatzione» e «populu sardu», ma li ‘nde ogat su significadu sotziale e de classe, lassendelas in una dimensione chi est solu identitaria. Su cunflittu sotziale est postu a banda dae s’analisi e sa cuntraditzione printzipale benit presentada comente una contrapositzione indistinta intre «Sardigna» e «continente», inue benit cuadu su logu chi interessos econòmicos e politicos locales hana in sa riprodutzione de sa dipendentzia. Sa comunidade natzionale est presentada comente omogenea e s’identidade diventat su printzipale critèriu de apartenentzia politica, mentras sas cuntraditziones de classe chi attraversant sa sotziedade sarda iscumparit dae s’analisi.
De custa manera, s’indipendentzia no est pius — comente semper hat fattu s’indipendentismu progressista e marxista sardu — comente unu caminu de emancipatzione sotziale, ma pius de tottu comente recuperu de sa soberania natzionale. Sighent a banda sas cuntraditziones de classe chi attraversant sa mantessi sotziedade sarda. Su periculu de unu discursu de custa manera, acumpanzadu dae paraulas de ordine antipoliticas e dae praticas chi proibbint su dibattitu, est a impidere chi nascada una cussentzia politica chi podat reconnoschere su carattere istrutturale de s’opressione natzionale de sa Sardigna — est a narrere sas dinamicas capitalisticas de dipendentzia — e de individuare sos suggettos sotziales chi las podent cuntestare: sa classe tribagliadora e sos settores populares sardos. A su mantessi tempus, custa impostatzione arriscat de fàghere prus forte s’influèntzia, intro de sos movimentos contra sa cimentatzione turistica e contra sa militarizatzione, de setores imprenditoriales locales interessados a reproduere su sestu de isviluppu e sas frommas de subordinatzione politica de sa Sardigna, a dannu de sa classe tribagliadora e de s’ecosistema.
Tando, no este a seberare intre unu difendere identitariu e genericu sa Sardigna mentras atzettamus passivamente cale si siat investimentu presentadu comente isviluppu. Sa questione est a si preguntare chie este chi detzidit cale funzione economica e sotziale devet tennere su territoriu, cale bisonzos collettivos devent essere soddisfattos e cales relatziones de dominiu e de dipendentzia sighen a esistire.
Est fintzas pro custu chi sa binchida ottennida a Cala Finanza no podet essere cunsiderada definitiva. Frimmare unu progetu cheret narrere impedire una sola operatzione ispeculativa, cuntestare su sestu de isviluppu chi l’hat posta in pè nezessitat de una riflessione politica pius manna meda subra sas frommas de sa dipendentzia economica e subra sas alternativas chi si podent costruiere. Sa lotta contra sa cimentatzione turistica devet tando torrare a faeddare de sa netzessidade de una pianificatzione pubblica e democratica de sa produtzione e de sas prioridade sotziales, segundu sos bisonzos de sa classe tribagliadora e de sas comunidades. Si sa lotta pro s’autodeterminatzione de sa Sardigna hat a ponnere custu obbietivu a su coro de su dibattitu, hat a aere un istrumentu pro emancipare de abberu sa classe tribagliadora e sos setores populares sardos.
Tia Mallena
NOTAS
[1] Del Monte A. e A. Giannola (1978) Il Mezzogiorno nell’economia italiana. Bologna: Il Mulino.
[2] Cust’ischema est ispiradu a sas teorias marxistas subre sa dipendentzia, innant’a cui sa bibliografia est manna meda. In italianu si podet accattare: Amin A. (1977) Lo sviluppo ineguale: saggio sulle formazioni capitalistiche periferiche. Torino: Einaudi. Pro cussas de su Latino America (traditzione de fundamentu pro tottu su paradigma) si bidat: Kay, Cristóbal (1989) Latin American Theories of Development and Underdevelopment. London: Routledge
[3] Custa dinamica ligada a su turismu no est zertu noa, menzus puru in Sardigna. Si bidat: Bandinu B. (1980) Costa Smeralda: come nasce una favola turistica. Milano: Rizzoli.
[4] Pro una interessante analisi istorica de su colonialismu internu e de sa Questione Sarda si bidat: Pili A. (2021) Questione sarda: arretratezza o subalternità? Machina.
La Voce delle Lotte ospita i contributi politici, le cronache, le corrispondenze di centinaia compagni e compagne dall'Italia e dall'estero, così come una selezione di materiali della Rete Internazionale di giornali online La Izquierda Diario, di cui facciamo parte.