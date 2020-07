I giorni caldi degli Stati Uniti, di cui la vicenda dell’assassinio di George Floyd, è stata l’ultima di una serie di dimostrazioni che il proverbiale vaso non aveva più spazio per altre gocce, prima di traboccare, sembrano essere stati un momento per cui l’attenzione pubblica mondiale abbia subito un richiamo nell’esposizione e la discussione del razzismo sistemico; i social network sono inondati da foto, video, discorsi pubblici e assemblee; ma mentre la maggior parte delle colpe nel merito delle violenze brutali a cui assistiamo quotidianamente sembrano essere, giustamente, associate ai governi nazionali degli stati borghesi, come nel caso dell’America la responsabilità centrale è stata posta ai piedi dell’esecutivo di Trump, e i vari dipartimenti di polizia direttamente colpevoli degli abusi, torna sempre all’occorrenza la necessità di sottolineare il ruolo di organismi che agiscono dietro le quinte, in un mondo che, la narrazione ideologica liberal-democratica, ha sempre tenuto a provare a separare dal mondo della “politica istituzionale”, nonostante la sua complicità, talvolta velata, talvolta dichiarata, nelle attività razziste, sessiste ed antioperaie degli apparati di amministrazione pubblica, finanziando e appoggiando anche direttamente coloro che fomentano, indirizzano e perpetrano l’odio razziale.

Le forze economiche del capitalismo internazionale, e le loro sottodivisioni “locali”, in ogni paese del globo, necessitano quotidianamente della separazione etnica e del dissidio interno che può venire a crearsi nella classe operaia, da quando hanno preso ad operare ai tempi della Rivoluzione Industriale. E l’Italia, da queste dinamiche, non è esente, nonostante le grandi narrazioni sulla presunta “natura accogliente” della nostra penisola sul Mediterraneo. Il razzismo non è un vizio morale di questo o quell’altro politico “populista”, o rigurgito di sette fasciste o post-fasciste; è una struttura sistemica che rinforza dinamiche di potere volte a tutelare le borghesie nazionali, spesso e volentieri foraggiate in primo luogo non tanto dall’estrema destra reazionaria, che pure si presta come suo braccio violento e più esposto, ma proprio da quei partiti e rappresentanti che spingono la linea liberale e centrista, e che quindi permettono alle aziende di perpetrare, nelle loro strutture e nelle sfere di influenza che le competono, finanziando direttamente “terzi”, le dinamiche e le strutture del razzismo istituzionale.

Un esempio pratico di ciò risale all’Estate 2019: un gruppo di ragazzi anonimi dell’Istituto Tecnico Industriale Aldini Valeriani, conseguita la maturità, ha avuto modo di notare che una fabbrica di Material Handling del gruppo Toyota, attiva in Via Persicetana dal 2014, e lodata da ogni lato dell’arco rappresentativo istituzionale per i suoi sforzi di reclutamento di forza lavoro nella regione (con un’ulteriore espansione a Piacenza l’anno scorso), mandava proposte di assunzione solo ad ex studenti di origine italiana; il supposto criterio del merito fondato sul profitto didattico, mito e miraggio delle narrazioni liberiste sull’ingresso nel mondo del lavoro, cadeva curiosamente in questo sforzo di contatto con studenti freschi di diploma: studenti usciti col minimo dei voti venivano richiesti, mentre coloro non d’origine italiana, pur possedendo cittadinanza italiana e voto d’uscita maggiore, venivano ignorati. A questo primo approccio, seguiva un colloquio con un referente anonimo che confermava l’osservazione: sembra che molte aziende preferiscano lavoratori di origine italiana a discapito di potenziali lavoratori di background etnico diverso, a prescindere da altre variabili solitamente strombazzata come il “be all end all” della selezione di fabbrica, come livello di scolarizzazione o voto d’uscita dall’Istituto Secondario. Un approfondimento della questione, fatta per capire se si tratta di un metodo che la Toyota applica da tempo ed in massa, ha dato un esito interessante da ascoltare; Gianpietro Montanari, lavoratore MHMI Toyota di Bologna, e delegato FIOM, riporta che su 280 lavoratori all’attivo in officina, di stranieri, se ne trovano poco più di 25, di cui 20 di questi filippini; un dato particolare se si confrontano le percentuali di stranieri in Italia di varie nazionalità. Tralasciando il perché, in Toyota, si scelgano proprio filippini, resta il fatto che, nell’azienda, viene operata una vera e propria selezione etnica (91% di lavoratori italiani, 7% di filippini e solo un 2% di altri sfondi etnici). Non è detto, però, che questi meccanismi si applichino sempre nello stesso modo: un altro vantaggio di una classe operaia divisa lungo linee etniche può essere il sovrasfruttamento di minoranze esposte: la stessa situazione si trova in altre realtà, ribaltata: aziende con soli lavoratori stranieri sottopagati.

Queste scelte possono avere motivazioni pratiche tra le più varie: avendo una netta distinzione tra lavoratori italiani e di diversa etnia si otterrà una più facile gestione della classe lavoratrice. Si può ricondurre ad una prospettiva politica chiaramente reazionaria, di cui ovviamente i principali sostenitori sarebbero politici appartenenti a organizzazioni di zona leghista-meloniana, ma ha le sue radici nelle tradizioni antioperaie della liberaldemocrazia: tentativi di smistamento dei lavoratori ed isolamento ed esclusione dei sindacati, rallentamenti e sabotaggi a danno di sindacati a forte componente straniera, composti da basi più militanti e conflittuali, forti di rivendicazioni più radicali rispetto ai sindacati confederali, da decenni succubi delle politiche lavorative spinte dai governi della borghesia. Una ghettizzazione professionale sistematica e scientifica atta a separare stranieri ed italiani evitando legami emotivi e di interessi sindacali.

Ovviamente, non esiste alcuna legge che prevenga o condanni queste pratiche fascistoidi; sarebbe, dunque, giunto il momento di affrontare seriamente il discorso, in un’ottica militante di distruzione delle barriere che tengono divisa la classe operaia in questo paese. E’ ormai chiaro agli occhi di tutti che non è nell’interesse dello stato borghese, tutelare le minoranze che oggi sono attive e presenti, nella realtà, in ogni aspetto e anfratto del quadro sociale italiano: solo le lotte possono ricomporre gli strappi che, in tutta Italia, imprenditori, banchieri, padroni, hanno formato nel corso dei decenni per effettuare, ad ogni occasione possibile, le proprie scelte di produzione e gestione delle risorse che escludono ed estromettono gli operai non solo dalla ricchezza che creano, ma dalla società stessa che formano mediante la loro stessa esistenza.

Andrea Selmi