Riceviamo e pubblichiamo il seguente appello, che invita la CGIL e tutti i sindacati di base a scioperare unitariamente il 28 novembre, convergendo sulla data convocata da USB. Come già espresso nel nostro ultimo editoriale pubblicato, è della massima importanza sprigionare la forza della classe lavoratrice per combattere la manovra finanziaria del riarmo e dei tagli allo stato sociale che il governo sta per approvare. Le giornate del 3-4 ottobre ci hanno dimostrato come l’unità nella lotta sia possibile sfruttando appieno l’autorganizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e sfidando le burocrazie sindacali.

Come lavoratori e lavoratrici, Rsu e delegati sindacali, esprimiamo una fortissima preoccupazione per i contenuti sociali presenti nella Legge finanziaria presentata dal Governo Meloni e dal progetto di riarmo che il governo, in piena sintonia con una parte consistente dei governi europei, sta sistematicamente portando avanti con effetti presenti e futuri veramente devastanti. Le lotte sulla Palestina, caratterizzate da un forte processo di aggregazione popolare e sociale, ci hanno insegnato quanto sia importante e desiderata l’unità dal basso di tutti i sindacati siano essi di base che confederali, come nel caso dello sciopero generale del 3 ottobre.

Non abbiamo mai condiviso le forzature, le fughe in avanti, la corsa a chi decide le date di sciopero in solitaria, né tanto meno l’attendismo di chi aspetta tempi troppo lunghi per la proclamazione degli scioperi.

Separarsi nelle lotte e negli scioperi per ragioni di sigla sindacale è davvero deleterio, si tratta di comportamenti che non aiutano l’unità dei lavoratori nei luoghi di lavoro; inoltre se consideriamo la legge sugli scioperi non abbiamo alcuna possibilità di scioperare e manifestare se non nella data del 28 novembre, data nella quale prima la Cub e poi altri sindacati di base come Usb e Cobas hanno indetto uno sciopero.

Farlo prima determinerebbe una difficoltà a preparare i lavoratori alla giornata di sciopero, farlo dopo rischierebbe di sviluppare una mobilitazione quando la finanziaria, magari, è già stata approvata.

Non ci interessa chi ha indetto lo sciopero prima, quello che ci interessa è unire le forze dei lavoratori e non disperderle.

E’ necessario infatti concentrare le forze per preparare uno sciopero generale sui temi cruciali quali:

opposizione al piano riarmo e ai tagli al salario sociale attacco ai diritti fondamentali dei lavoratori aumento dell’età pensionabile, mancanza di rinnovo dei contratti.

Proviamo a fare un passo in avanti, siamo tutti consapevoli che l’ipotetica separazione degli scioperi, o la mancata indizione degli scioperi da parte del principale sindacato italiano, la CGIL, indebolirebbe la forza dello sciopero, favorendo, nei fatti, la tenuta ed il rafforzamento del governo Meloni.

Se c’è una convergenza di fondo nella critica alla finanziaria del governo Meloni e alla politica di riarmo, dobbiamo provare ad andare oltre gli steccati, tentare di unirci nell’unica data possibile per esprimere, attraverso lo strumento dello sciopero, la nostra netta e decisa contrarietà alle politiche antisociali e di riarmo portate avanti dal governo Meloni.

[per firmare cliccare qui]

Francesco Cori RSU FLC CGIL

Roberto Villani RSU FLC CGIL

Renato Caputo RSU FLC CGIL

Pasquale Vecchiarelli RSU FP CGIL CDL Roma EST

Marco Beccari direttivo FLC CGIL

Francesco Paolo Caputo FLC CGIL

Selena Di Francescantonio RSU FP CGIL

Beniamino Caputo CGIL università

Marco Morosini RSA FLM Uniti CUB

Romolo Calcagno RSU FLC CGIL Bologna

Emanuela Chiappini cgil

Francesco Locantore Rsu Flc Cgil

luigi cerini SPI-CGIL

Marialisa Bruzzaniti CGIL

Augustin Breda CGIL

Luisa Barba FLC-CGIL

Antonio Pisa Spi Cgil

GIOVANNI CHIAPPETTA RSU FLC-CGIL

Maurizio Aversa Cgil

Andrea Sonaglioni

Giovanni Lucidi Cgil

Giuseppe Palmieri

Franco Panzarella Membro Assemblea generale CdL di Prato Pistoia delegato Rsu ITS T.Buzzi Prato

Silvio Izzo

Alessandro Modolo

Maria Mazzei Rsu flc-cgil

Marta Malaguti Usb

Francesca Sapucci Cgil

Chiara Fallavollita

diego chiaraluce FLC Cgil

