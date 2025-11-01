Riceviamo e pubblichiamo il seguente appello, che invita la CGIL e tutti i sindacati di base a scioperare unitariamente il 28 novembre, convergendo sulla data convocata da USB. Come già espresso nel nostro ultimo editoriale pubblicato, è della massima importanza sprigionare la forza della classe lavoratrice per combattere la manovra finanziaria del riarmo e dei tagli allo stato sociale che il governo sta per approvare. Le giornate del 3-4 ottobre ci hanno dimostrato come l’unità nella lotta sia possibile sfruttando appieno l’autorganizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e sfidando le burocrazie sindacali.

Come lavoratori e lavoratrici, Rsu e delegati sindacali, esprimiamo una fortissima preoccupazione per i contenuti sociali presenti nella Legge finanziaria presentata dal Governo Meloni e dal progetto di riarmo che il governo, in piena sintonia con una parte consistente dei governi europei, sta sistematicamente portando avanti con effetti presenti e futuri veramente devastanti. Le lotte sulla Palestina, caratterizzate da un forte processo di aggregazione popolare e sociale, ci hanno insegnato quanto sia importante e desiderata l’unità dal basso di tutti i sindacati siano essi di base che confederali, come nel caso dello sciopero generale del 3 ottobre.

Non abbiamo mai condiviso le forzature, le fughe in avanti, la corsa a chi decide le date di sciopero in solitaria, né tanto meno l’attendismo di chi aspetta tempi troppo lunghi per la proclamazione degli scioperi.

Separarsi nelle lotte e negli scioperi per ragioni di sigla sindacale è davvero deleterio, si tratta di comportamenti che non aiutano l’unità dei lavoratori nei luoghi di lavoro; inoltre se consideriamo la legge sugli scioperi non abbiamo alcuna possibilità di scioperare e manifestare se non nella data del 28 novembre, data nella quale prima la Cub e poi altri sindacati di base come Usb e Cobas hanno indetto uno sciopero.

Farlo prima determinerebbe una difficoltà a preparare i lavoratori alla giornata di sciopero, farlo dopo rischierebbe di sviluppare una mobilitazione quando la finanziaria, magari, è già stata approvata. 

Non ci interessa chi ha indetto lo sciopero prima, quello che ci interessa è unire le forze dei lavoratori e non disperderle.

E’ necessario infatti concentrare le forze per preparare uno sciopero generale sui temi cruciali quali:

  1. opposizione  al piano riarmo e ai tagli al salario sociale
  2. attacco ai diritti fondamentali dei lavoratori 
  3. aumento dell’età pensionabile, 
  4.  mancanza di rinnovo dei contratti. 

Proviamo a fare un passo in avanti, siamo tutti consapevoli che l’ipotetica separazione degli scioperi, o la mancata indizione degli scioperi da parte del principale sindacato italiano, la CGIL, indebolirebbe la forza dello sciopero, favorendo, nei fatti, la tenuta ed il rafforzamento del governo Meloni. 

Se c’è una convergenza di fondo nella critica alla finanziaria del governo Meloni e alla politica di riarmo, dobbiamo provare ad andare oltre gli steccati, tentare di unirci nell’unica data possibile per esprimere, attraverso lo strumento dello sciopero, la nostra netta e decisa contrarietà alle politiche antisociali e di riarmo portate avanti dal governo Meloni.

[per firmare cliccare qui]

Francesco Cori RSU FLC CGIL

Roberto Villani RSU FLC CGIL

Renato Caputo RSU FLC CGIL

Pasquale Vecchiarelli RSU FP CGIL CDL Roma EST

Marco Beccari direttivo FLC CGIL

Francesco Paolo Caputo FLC CGIL

Selena Di Francescantonio RSU FP CGIL

Beniamino     Caputo    CGIL università
Marco    Morosini    RSA FLM Uniti CUB
Romolo    Calcagno     RSU FLC CGIL Bologna
Emanuela    Chiappini    cgil

Francesco    Locantore    Rsu Flc Cgil
luigi    cerini    SPI-CGIL
Marialisa     Bruzzaniti     CGIL
Augustin    Breda    CGIL
Luisa    Barba    FLC-CGIL
Antonio     Pisa    Spi Cgil
GIOVANNI    CHIAPPETTA    RSU FLC-CGIL
Maurizio    Aversa    Cgil
Andrea     Sonaglioni
Giovanni    Lucidi    Cgil
Giuseppe     Palmieri
Franco     Panzarella     Membro Assemblea generale CdL di Prato Pistoia delegato Rsu ITS T.Buzzi Prato
Silvio    Izzo
Alessandro     Modolo  

Maria    Mazzei    Rsu flc-cgil
Marta    Malaguti    Usb
Francesca    Sapucci    Cgil
Chiara    Fallavollita
diego    chiaraluce    FLC Cgil
Giuseppe    Lingetti    FIOM-CGIL Roma, RSA Neat srl

Matteo    Pagano    Fiom roma est
Stefano     Paterna
Christian     Pescara
Mario Eustachio     De Bellis     USB pensionati
Rosario     Marra    Iscritto USB Napoli
Vincenzo    Spagnolo    FLC CGIL
Alberto    Mammollino     RSU FLC CGIL

Daisy    Rapanelli
Simone     Antonioli     USB FEDERAZIONE CREMONA-MANTOVA
Riccardo     Gandini
Diego    Polidori    C.G.I.L
Alessandra     De Rossi
Pamela    Nazzaro    Filt cgil
Maria Andreina     Parogni     Cobas
Tatiana    Bertini    CGIL
Luciana     Puccinni
Veronica     Morea     RSU FLC-CGIL
Elena    Felicetti    FLC CGIL

Nikita     Pilò Wenzel
Fulvia    Spatafora    FLC CGIL
Irene     Rui
Stefano     Cossu
Velia    Minicozzi
Roberto    Giacomelli    RSU FLC-CGIL
Grazia    Francescatti    USB
Umberto     Spallotta     Flc Cgil
Vania     Latini    CGIL
Ruggero     Orilia
Nicolae Daniel     Socaciu     RSU FIOM CGIL FORLI’ CESENA
Giovanni     Bruno    EN Cobas
Susanna    Ardito     RSU FLC-CGIL
Luca        USB PI e RSU università degli studi di Cagliari
Lisa    Marras
Fannì    Sacconi    RSU FLC CGIL
Riccardo    Federici    CIGL
Vilma     Gidaro     SPI Cgil (Roma Sud-Pomezia-Castelli)
Luca    Pusceddu    USB PI – RSU Università degli Studi di Cagliari
Daniela     Alessandri     Spi CGIL
sarah    morteza     usb
Nicolò    Martinelli
Carmelo    Cipriano
Silvia    Giuntini     Iscritta Cobas
Claudia    Troilo    SLC CGIL
Daniele    Zollo    

Carlo    IOZZI    RSU Valmet Tissue Converting – Lucca

Simone     Di Giulio    RSU valmet converting Fiom lucca
Cristina    Cirillo
Fabrizio     Baggi    CGIL
Deborah     Di Tommaso    RSU FP- CGIL Roma
Bruno    Barbona
Simone    Rossi
Riccardo    Filesi    RSU CGIL FLC
Giorgia    D’Amico    Rsu fp cgil
Francesco    Mattogno
Gabriele    Germani    Divulgatore e saggista
Chiara    Piliego
mohamed    taha
Francesco    De Simone    RSA FISAC CGIL
Ikram    Gtite
Ezio    Locatelli    ex deputato
Matteo    Masum    FIOM CGIL
Gustavo    Filippucci
Ela    Gerevini
Elisa    Pungetti     UIL
Enrico     Diez
Alessio    Ansini
Adriano     Morgia    

Federica     Molinari     Slc cgil
Francesco    Visco
Claudia     Di Cioccio
SONIA    FERRIN
Stefania    Zurlo    CGIL
Francesca     Ettari
Maura    Zacchi    CGIL
Johannes    Kurzeder    CGIL/FLC Bologna
Osvaldo    Bossi    CGIL
Giuseppe     Postacchini     RSU flc
Marta    Scaccia    Rsu – FLC Cgil
Amalia    Masullo
Barbara     Pulcini
Carlo    Tempestini     SPI CGIL
Federico    Pellocano    A.d.l.cobas (Treviso)
Fausto    Cristofari    Iscritto SPI CGIL Torino
Tiziana     Moreschi
Marinella     Manfrotto
Teresina    Bellu    CGIL
Marta    Latini
Maria Teresa    CIZZA    CGIL
Aristide    Cacioni    Spi CGIL
Annalisa     Anzivino    SPI Cgil
Claudio     Fiorellalno    No
Filippo    Domenicucci
Lucietta    Bellomo    SPI CGIL
Luca    Corvitto
Francesca     Ettari     Flc cgil
Sonia    Fontana     CGIL
Angelo     Calemme     RSU CISL Scuola
Alfredo     Camozzi     Cobas Scuola
Antonietta     Ponticelli
Sandy Alessandra    Da Fre    FLC CGIL
Myriam     Tiddia    SLC – CGIL
Serafino    Puccio    RSU IIS settimo torinese FLC cgil
Stefano    Caroselli    Filt Cgil
Claudio    Giannini    SPI CGIL – AUSER (Volontariato)

Antonio    Mannatzu
Greta    Franco
jones    mannino    Funzione Pubblica – CGIL
roberto    caiani    delegato cgil
Maurizio    Afeltra
Anna Maria    Bregoli
Raffaele    Viglianti    RSU FILT CGIL Roma
Angelica    Bergamini
Gianfranco     Angioni    RSU USB- ARNAS BROTZU CAGLIARI
Fernando     Volponi    Iscritto Cgil sanità Policlinico Gemelli
Giulia     Chia
Bruno     Palumbo
Vito    Meloni    ex dirigente FLC-Cgil
Roberta    Severino    Cub Sallca
Virginio    Pilò    FLC CGIL
Giorgio     Riccobaldi     SPI Cgil  La Spezia
Roberta     Cabua    Nessuna in quanto libera professionista
Giorgio     Riccobaldi     SPI Cgil  La Spezia
Massimo     Dalla Giovanna     Rsu Slc-Cgil
Paolo    Virgili    FLC CGIL
Fiorenza     Arisio    iscritta CUB
Ennio     Macrì     Cisal
Maria Antonietta Vannisanti pensionata CGIL
Concetta Morelli  pensionata
Luca Massimo Climati pensionato

Maria Rosa    Aluigi    SPI CGIL
Laura    Tonelli    Insegnante
Massimiliano    Pepe    Cgil
Carlo     Cellamare
Stefano     Fuschetto
Giuliano    Ciampolini    Ex operaio, iscritto alla CGIL dal 1970
Lucio     Garofalo     Nessun sindacato
Stefanella    Ravazzi    SPICGIL
Massimo    Schirru
Claudia     Rancati    Flc cgil
Marco    Marauda    USB FP Liguria – RSU Comune di Genova
damiele    barbieri    pensionato Cgil – Imola
Enrico    Cabua
Simone    Uboldi
Laura     Tonelli     Insegnante
Stefano    Muzio    Coordinamento USB La Spezia
Claudio     Mazzei    RSA FILCTEM
Alessandro     Mazzoli    RSU FIOM CGIL Rotork – Lucca
Stefano     MARSELLI     Nessuna
Maria Rosa     Aluigi    SPI CGIL
Roberto    Giannotti    Rsu Rsl Fiom Cgil kme spa
Marco Antonio     Sechi
Paola     Meli    CGIL
Erika     Schenoni     CISL
Daniela     Roccu
Mauro    Matteucci    Nessuna
Fabio    Marcelli    CRED
Anita    Pepa    No
Mario    Pistillo     SPI CGIL Chiavari
Stefano     Muzio     USB Pubblico Impiego La Spezia
Felice     Spampanato     Cobas Scuola
Claudia    Cavallini
Giuseppe     Saragnese     Infermiere  AsstPG23 Bergamo. Direttivo Fp Cgil Bg Le radici del sindacato
Mariangela     Calderone
Elisabetta     Barella     SLC CGIL GENOVA
Luigi    Sorge     Fiom/Cgil
Mauro     Covili     SGB
Loretta     Mazza     CGIL
Erik    Bolognesi
Joanna     Genetasio    joanna.genetasio@gmail.com
Elena    Baraldo
Andrea    Viani    Fiom CGIL Lucca
Matteo    Marinangeli     Rsu cgil
Margherita     Dametti     Delegata Filcams CGIL
Raffaele     Spiga
Giglia    Bitassi
Monica    Dall’Asta    FLC CGIL
Margherita     Dametti     Delegata FILCAMS CGIL
Federica     Viscomi
Enrico    D’Agostino
Lucia     Cacciapuoti     CGIL
Michele     Bachini     Lavoratore iscritto CGIL
Alessandra    Iudica    FLC CGIL
raffaele    signoriello    RSU FIOM MODENA
Diva    Bortolotto    Cgil
Antonio     Finamore
Mariaelena    Durante    CGIL
Marina    Ferrari    CGIL Roma
Mauro     Chiodarelli
Pavilio    Fugnanesi     CGIL
Biagio    Arcieri     Gilda Bologna RSU
Marisa    Vesentini
Anna     Mostocotto     Pensionata CGIL Roma
Simonetta     Nove    Cobas
Roberto     Melone
Alessandro    Cubello    Fisac CGIL
Giovanni    Gatti     CUB
Daniela     Tieghi     CUB sanità Genova
Maria Elena     Tomassini    Delegata Cobas FP
Simona    Ricotti    RSU CGIL FP
Giovanni     Ferretti     SPI CGIL Genova
Felicia     Firpo
Gabriela    Giovilli    SPI CGIL
Alessandro Giuseppe     Bonanno
Fabrizio    Soddu    

Salvo    Lo Galbo
Mauro    Penoncelli
Diego    Pace    Direttivo Fiom Cuneo
Mattia    Pace
natascia    sanna    FIOM-CGIL
Alessia    Granella
Sara    Anchisi
Sondra     Bernacchi
Salvatore     Calcaterra    Cgil
Francesca    Paoloni    Fp Cgil
Gabriele Attilio    Turci    Pensionato già Cobas Scuola
Marco     Schettini    USB  Roma Capitale
Alessandro     Nusco     Ex iscritto FLC
Giuseppe     Di Pede    Slc CGIL
Luca    Anibaldi    FIOM CGIL
Salvatore     D’arrigo
Tommaso    Sorrentino    Racdici del sindacato Cgil Napoli
Giovanna    Colone    Cobas scuola
Alessandro     Zanetti     Segreteria Nazionale CUB Sanità
Massimo    Lega
Antinio    Banchetti
Antonio    Tralongo     FLS CUB Palermo
donatella    mezzomo    COBAS
Federico    Bacchiocchi    SGB
Franco     Grisolia     Spi cgil
Anna rita     Pellè
Maria     Mocali     Cgil
Elder    Rambaldi    USB VVF
Vincenzo     Cimmino     Rsu FLC Cgil ICS Calasanzio, Ag FLC Milano e Lombardia

Dario     Cositore     Nessuna.
Simone    Perugini
Angelo    Guerriero
Graziella    Azzarone
Giuseppe     Caretta
bruno    buonomo    FLC CGIL
Giancarlo     Murino    SPI CGIL
Fulvio    Parisi    FISAC-CGIL
Luigi    Pin
Enrico     Rollero     RSU FP CGIL Siena
Marina    Bosco    Iscritta CUB
renato    sala    spi-cgil
Mauro    Peira    Spi Cgil lega Bra
Enrica    Bar    ANAAO
Giovanna     Russo     Cgil
Enrica    Franco    FLC CGIL
Benedetta     Masera    Cgil
Orazio    Di Mauro
Paola    Vada     pensionata USB P.I.
Dania Ombretta     Pieraccini    RSU per USB Publiacqua SPA Firenze
Olgap    Bertaina     Unione Inquilini
Vincenzo    Manfrè
Lucia    Pasquariello     CGIL
Cristiana    Scappini
Viviana     Raciti      

ANNA MARIA    ORSINO
Daniele     Zangrossi     SPI CGIL
Mattia     Vico     USB Ferrovieri
Maria    Spadari    FP CGIL
FRANCESCO    DI CATALDO
Chiara     Midolo    CGIL
Alessandra     Capon    RSU CGIL
Enrico    Pellegrini     AG  Cgil Cdl Venezia
Riccardo    Spadano    SGB
Lorenzo    Luna    CGIL
Daniela     Amante    Cgil
Elena    Marchionno     CGIL
Enrica    Cameruccio    Cobas scuola

Liliana    Cupido    SDB
Andrea    Ilari    Direttivo Roma Est Valle dell’Aniene della CGIL
Laura    Caroli    CGIL
Chiara     Zaietta     CGIL
Marino     Bergagna     FLC Cgil Trieste
sara    valente    usb
Biancamaria     Cattabriga     Cobas/Snals
Simona    Scarano
Monia    Chiodo    FLC CGIL
Viviana     Ruberto     Cgil
Marco    Zerbino    FLC-CGIL
Fabio     De Propris     CGIL
Riccardo     Beschi    RSU FLC CGIL
Stefano    Maschietti
Crescenzo     Papale     Usb
Fabiola     Matarazzo     Anief
Giovanni     Cravero     SPI CGIL
Alessandro     Giarrettino     RSU FLC CGIL Roma EVA
Alessandra     Centurelli
Marco    Lenzi    docente ITIS Galilei di Livorno
Silvia    Michelozzi    CGIL
Francesca    Colantoni
Chiara     Martelli     Nessuna
Sara    Belleggia    Unicobas
Maria Luisa    Gares    USB
Riccardo     Palma     FP CGIL
Fiorigia     Beverelli     CGIL
Sonia    Bibbolino
Catiuscia     Ficcanterri     SPI CGIL
Monica    Costanzo    Cgil
Sergio    Borsato    AG FLC CGIL milano
Marta    Santalena
Luca    Ribechini
Elena     Costanzi
Valerio    Cordiner
Claudio     Sbardella     Iscritto CGIL
Giuseppina     Pisano     Cgil pensionati
Elena    Caruso    Cgil
Adolfo    Vallini    USB Trasporti Campania
Armando     D’Angelo    USB
Arianna     Mancini    Cgil

Giulio     Strambi
Lorenzo     Barioni     Gilda
Alessandro     Giarrettino     RSU FLC-CGIL Roma EVA
Gaetano    Franco    RSA USB
Chiara     Giordano     Cgil
Alessandra    Sorci    CGIL
Riccardo     Palma    FP CGIL Frosinone Latina
Cristiano     Orezzo    USB
Valentina     Santocono     Cobas
Nicola    Irace    Fiom Roma
Orietta    Coltellacci    Spi cgil
Giovanni    Barbera
Pasquale     Balzano     USB
Gino    Fiola    USB
Giovanna    Di Donato    CGIL
Maria Grazia    Zuottolo     Snals
Luigi    Ammaturo     USB
Antonella     Bodanza     Flc cgil
A. Matteo    D’APOLITO    ISCRITTO FLC , COMO
Maria Luisa     Raffaele
Giuseppe     Lama     Usb
Stefano    Battolla    RSU-Uiltec Ginori 1735
Marietta    Veneroso    RSU-Uiltec Ginori 1735
Giovanna    Grande    COBAS
Viola    Arduini
Antonio    Marcelli Salaris    COBAS TLC LP
Alexander     Esposito     USB
Valerio    Voci
Maria Luisa     Giordano     CGIL
Marino     Bergagna    FLC Cgil Trieste
Maurizio     Palescandolo
Paola     Polucci     USB
Lara    Rossi    Nessuna
Ivan    Lisanti    Eletto CMdL e FP CGIL Bologna
Sara    Cortimiglia
Valeria     De Benedictis     SSB ( Sindacato sociale di base)
Domenico     Russo     Asla Cobas
Giuseppe     De Gennaro    USB

Corrispondente
Website

La Voce delle Lotte ospita i contributi politici, le cronache, le corrispondenze di centinaia compagni e compagne dall'Italia e dall'estero, così come una selezione di materiali della Rete Internazionale di giornali online La Izquierda Diario, di cui facciamo parte.