Il 4 novembre, oltre due milioni di abitanti di New York City si sono recati alle urne, registrando la più alta affluenza alle elezioni comunali dal 1969. Il socialdemocratico e membro dei Democratic Socialists of America (DSA) Zohran Mamdani ha vinto con oltre il 50% dei voti in un’elezione che ha rappresentato un forte rifiuto del trumpismo e dello status quo del Democratic Party. Questa vittoria dimostra che la classe lavoratrice è pronta a lottare per i propri diritti e che esiste un ampio sostegno per politiche anti-establishment socialiste. La costruzione di un partito indipendente della classe lavoratrice è una necessità all’ordine del giorno.

I sondaggi lo prevedevano già da settimane, ma ciò non ha reso meno monumentale la vittoria di Mamdani alle elezioni per il sindaco di New York City. Dopo essere stato diffamato da Trump e dall’establishment politico, che gli hanno rivolto ogni sorta di epiteti razzisti e hanno raccolto milioni di dollari per ostacolare la sua campagna, la sua schiacciante vittoria rappresenta una sconfitta cocente non solo per Trump, ma anche per l’establishment del Partito Democratico, percepito da milioni di persone come troppo morbido nei confronti dell’estrema destra e contrario agli interessi della classe lavoratrice e degli oppressi.

Il grande entusiasmo per Mamdani e le vittorie elettorali dei democratici in stati come il New Jersey, la Virginia e la Georgia sono, in primo luogo, una reazione contro Trump. Non è un segreto che sia Trump che i democratici abbiano indici di popolarità molto bassi. Sebbene vi sia un ampio consenso sul fatto che entrambi i partiti siano marci, le elezioni di martedì scorso sono state un chiaro segnale di avvertimento per un Trump spavaldo che ha apertamente appoggiato Cuomo e ha ripetutamente minacciato di prendere provvedimenti contro un potenziale “comunista” alla guida del municipio della più grande città degli Stati Uniti. Parte della popolarità di Mamdani, volto nuovo che punta a rinvigorire il Partito Democratico e a trovare una soluzione elettorale che fermi l’avanzata autoritaria di Trump, deriva dal fatto che egli sfida apertamente il presidente invece di cercare di emularlo. Mamdani ha vinto con la promessa di proteggere gli immigrati e i trans newyorkesi della classe operaia invece di volerli buttare sotto un autobus.

I newyorkesi hanno partecipato con numeri storici per sfidare Trump, ma questo non basta a spiegare la vittoria decisiva di Mamdani. Il suo successo va compreso alla luce della potente forza sociale che sta dietro alla sua campagna e alla sua ascesa politica. Più di 104.000 volontari hanno fatto campagna porta a porta per Mamdani. Molti di loro erano stati organizzati dai Democratic Socialists of America, che hanno lanciato la candidatura di Mamdani, ma molti altri no. Il nucleo del sostegno è costituito da giovani e lavoratori dei cinque distretti che vedono nella sua campagna il riflesso delle loro esigenze di migliori condizioni di vita, di lavoro e di istruzione. Nutrono una profonda sfiducia nei confronti dei democratici, ma sono desiderosi di affrontare l’estrema destra e sono sempre più aperti alle idee anticapitaliste.

Questo sentimento si ripete nelle città di tutto il paese, e si riflette non solo nella vittoria di Mamdani ma anche nel rifiuto dei candidati MAGA in stati come la Virginia e il New Jersey. In questo senso, le elezioni rappresentano non tanto l’entusiasmo per i democratici quanto il malcontento diffuso per il secondo mandato di Trump.

Questo pone la vittoria di Mamdani al centro della crisi che sta scuotendo il Partito Democratico, che ha perso gran parte degli elettori della classe lavoratrice e si trova senza una visione convincente per contrastare l’offensiva di Trump. Niente è più rappresentativo dei diversi percorsi proposti per affrontare questa crisi del fatto che un membro dei DSA abbia sconfitto l’ex governatore Andrew M. Cuomo in una replica delle primarie democratiche di giugno con circa 10 punti di vantaggio. I newyorkesi hanno sonoramente respinto Cuomo come “democratico MAGA” e come rappresentante dell’avidità delle grandi aziende e della disuguaglianza che hanno caratterizzato il modo in cui i democratici hanno governato la città più costosa degli Stati Uniti.

La vittoria di Mamdani dimostra che la classe lavoratrice è pronta a lottare per i propri diritti e che esiste un ampio sostegno per le politiche che l’establishment politico di entrambi gli schieramenti cerca di escludere. Milioni di persone non si accontentano più di sentire un altro politico inveire contro Trump e al contempo riprendere i suoi argomenti e le sue politiche, come hanno fatto Cuomo e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Come dimostrano alcuni exit poll, Mamdani non solo ha vinto nei quartieri popolati da giovani progressisti con lauree e debiti studenteschi, ma anche tra i lavoratori precari di quartieri come East New York, Brownsville, i quartieri di immigrati nel Queens e i lavoratori organizzati di tutta una serie di professioni e settori.

Nel discorso di vittoria a Brooklyn, Mamdani ha affermato «abbiamo rovesciato una dinastia politica». Ha ringraziato «coloro che sono così spesso dimenticati dalla politica della nostra città […] Mi riferisco ai proprietari di bodegas yemeniti e alle abuelas messicane. Ai tassisti senegalesi e alle infermiere uzbeke. Ai cuochi di Trinidad e alle zie etiopi». Ha parlato di dare potere alla classe lavoratrice, affermando che «abbiamo vinto perché abbiamo insistito sul fatto che la politica non sarebbe più stata qualcosa che ci veniva imposta. Ora è qualcosa che facciamo noi».

La vittoria di Mamdani mette a disagio il Partito Democratico. Ora che entrerà in carica, il Partito Democratico è costretto o a voltargli le spalle e rischiare di sprecare un’occasione preziosa per riportare gli elettori alle urne e sfidare Trump, oppure a cercare di integrare Mamdani nell’establishment. Questa contraddizione è stata evidente il giorno delle elezioni. Martedì sera diversi esponenti dell’establishment democratico sono usciti allo scoperto per celebrare le vittorie elettorali come un segno sicuro di rinnovata fiducia nel Partito Democratico. Personaggi come Gavin Newsom e Hakeem Jeffries hanno evitato accuratamente di parlare di Mamdani, nel tentativo di minimizzare la sua ascesa politica e il suo possibile effetto sul partito.

La campagna di Mamdani ha riflettuto un profondo sentimento di opposizione al sistema politico e economico della città. Ha chiesto di aumentare le tasse ai super ricchi, di rendere gratuiti gli autobus e l’assistenza all’infanzia e di congelare gli affitti degli appartamenti a canone calmierato. Queste richieste da sole hanno risvegliato i timori dei proprietari della città, da Wall Street ai costruttori immobiliari, ai proprietari di case e ai datori di lavoro. In contrasto con la politica del Partito Democratico, complice del genocidio a Gaza, Mamdani è stato l’unico candidato a sostenere apertamente la Palestina e a denunciare il genocidio. Anche se la lobby sionista ha inveito contro la sua campagna elettorale e rivolto accuse di antisemitismo a lui e ai suoi sostenitori, ciò non ha fermato il sostegno alla sua campagna, nonostante Mamdani stesso abbia ritirato alcune delle sue critiche a Israele. Ciò dimostra la rottura profonda con il consenso decennale sul sostegno a Israele negli Stati uniti registrato nelle elezioni di quest’anno, che difficilmente scomparirà nel breve periodo.

La notte delle elezioni è stata solo l’inizio per il sindaco di New York City, che si definisce un socialista democratico. Quando entrerà in carica nel gennaio 2026, il sindaco Mamdani non solo dovrà affrontare ostacoli all’interno del governo cittadino e statale e anche all’interno del proprio partito, ma dovrà anche affrontare Trump e le sue minacce di tagliare i fondi alla città e di schierare la Guardia Nazionale.

Per ottenere ciò che chiedono milioni di newyorkesi della classe lavoratrice e per affrontare Trump e l’estrema destra, dobbiamo organizzare, a partire da oggi, la forza sociale che possa contrastare le minacce di Trump di tagliare i finanziamenti federali, le nuove retate dell’ICE e forse anche la minaccia della Guardia Nazionale. Dobbiamo costruire un potente fronte unito per lottare nelle strade e nei nostri luoghi di lavoro, un fronte lanciato dai sindacati e dai movimenti sociali. Invece di servire come campagna di pressione sui politici della città e dello Stato, questa unità nell’azione deve essere organizzata dal basso, sulla base dell’auto-organizzazione e dell’azione della classe lavoratrice e degli oppressi, delle nostre comunità e dei nostri quartieri.

Mamdani e la sua amministrazione negozieranno con i nemici eterni della classe lavoratrice e degli oppressi. Le nostre rivendicazioni e la lotta contro Trump non possono essere subordinate ai compromessi dei democratici e a questi accordi stipulati ai vertici, alle spalle della classe lavoratrice. L’establishment democratico farà tutto il possibile per annacquare ogni aspetto dirompente del programma di Mamdani. La nostra lotta deve essere costruita indipendentemente dai nostri nemici di classe per ottenere le nostre rivendicazioni per una New York per gli immigrati, le persone trans, gli studenti e tutti i lavoratori e le lavoratrici che fanno funzionare la città.

