La corrente femminista socialista internazionale “Pan y Rosas”, promossa dalla Corrente Rivoluzione Permanente, invita le organizzazioni e le attiviste femministe, dei movimenti LGBTQIA+ e delle lotte anticapitaliste, antipatriarcali e antirazziste dell’America Latina, dei Caraibi e di tutto il mondo, ad esprimere solidarietà alle nostre sorelle e al popolo lavoratore e povero del Venezuela, lanciando una grande campagna unitaria di aiuto internazionale.

In questa situazione di emergenza che sta vivendo il popolo venezuelano, dove migliaia di persone rimangono per strada o in rifugi di fortuna, la crisi si aggrava in modo diseguale sulla base di una struttura preesistente di disuguaglianze a danno dei poveri e dei lavoratori, colpendo in modo particolare le donne che sostengono la vita quotidiana anche nelle condizioni di estrema precarietà e vulnerabilità amplificate dalla catastrofe.

I rifugi di fortuna allestiti nelle scuole, negli impianti sportivi o negli spazi pubblici spesso non dispongono delle condizioni adeguate per soddisfare le esigenze specifiche di donne, bambine, bambini e persone non autosufficienti. Il sovraccarico legato alla cura dei bambini, la mancanza di privacy e di prodotti per la gestione del ciclo mestruale, le difficoltà nell’accesso all’assistenza pre o post-natale, la scarsità delle misure di protezione contro le situazioni di violenza, sono tutti fattori che aggravano ulteriormente la vita delle donne.

Ciononostante, di fronte a questa situazione, la risposta immediata è venuta dal basso: reti comunitarie di prossimità, operatrici e operatori sanitari e altri settori che sostengono solidalmente le attività di soccorso, evacuazione, cura e assistenza in condizioni estreme. Le donne sono protagoniste fondamentali di queste reti di sopravvivenza, sostenendo quotidianamente la vita della comunità nel pieno dell’emergenza.

Per questo motivo, lanciamo un appello per dare il via a una grande campagna internazionale unitaria, promossa da organizzazioni di donne, femministe, LGBTQIA+, commissioni e segreterie per le questioni di genere dei sindacati e delle organizzazioni studentesche, organismi per i diritti umani e altre organizzazioni politiche e movimenti sociali, in solidarietà con le donne e il popolo venezuelano.

Il nostro obiettivo è dare priorità alla fornitura di prodotti per la gestione del ciclo mestruale e l’igiene intima, pannolini, alimenti per neonati e altri beni di prima necessità destinati a centri sanitari, organizzazioni femminili, femministe e con una prospettiva di genere in Venezuela, affinché vengano distribuiti alle donne più bisognose. 1

Link per il crowdfunding

E che si facciano sentire le nostre voci, da tutto il continente, che rivendicano:

– Che tutte le informazioni sulle vittime, i dispersi, i danni strutturali e le risorse destinate all’emergenza siano pubbliche, trasparenti e accessibili.

– Che tutte le risorse materiali necessarie per affrontare la catastrofe siano messe al servizio della popolazione lavoratrice, sotto il controllo delle comunità organizzate. Abbasso il controllo neocoloniale sul petrolio venezuelano nelle mani degli Stati Uniti!

– Che gli aiuti internazionali non vengano utilizzati come meccanismo di pressione, condizionamento o intervento sul popolo venezuelano.

– Che il debito estero venezuelano venga cancellato in modo totale e assoluto.

– Che le risorse materiali e logistiche dello Stato vengano immediatamente messe al servizio del coordinamento dell’emergenza e del volontariato popolare.

– Che i grandi imprenditori e banchieri, responsabili di decenni di disuguaglianza e concentrazione della ricchezza, siano obbligati a fornire tutte le risorse materiali e finanziarie necessarie, sotto il controllo dei comitati di emergenza e delle comunità organizzate.

Il Pane e le Rose – Pan Y Rosas Italia



NOTE

1. «Pan y Rosas» è una corrente femminista socialista internazionale promossa dal Partito dei Lavoratori Socialisti (Argentina), dal Movimento dei Lavoratori Rivoluzionari (Brasile), dal Partito dei Lavoratori Rivoluzionari (Cile), dalla Lega Operaia Rivoluzionaria (Bolivia), Lega dei Lavoratori Socialisti (Venezuela), Corrente dei Lavoratori Socialisti (Uruguay), Movimento dei Lavoratori Socialisti (Messico), Rivoluzione Permanente (Francia), Corrente Rivoluzionaria dei Lavoratori (Spagna), Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (Italia), Organizzazione Internazionalista Rivoluzionaria (Germania)