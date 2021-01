Il testo che segue è una versione scritta della relazione di apertura della conferenza di partito del PTS argentino, che si è tenuta tra l’undici e il tredici dicembre, tenuta da Emilio Albamonte. La relazione tocca una serie di fondamenti teorici e storici per comprendere la situazione internazionale. Tra di essi, la definizione di epoca di crisi, guerre e rivoluzioni, come contesto strategico della crisi attuale, e l’utilità del concetto di “equilibrio capitalista” per analizzare le relazioni tra economica, geopolitica e lotta di classe. Segue un dibattito su alcune riposte differenti di fronte alla crisi e su alcuni dei punti cruciali che la tappa storica odierna pone al marxismo rivoluzionario.

Il significato storico dell’offensiva neoliberale

Con la fine della guerra mondiale in queste condizioni, gli americani e, soprattutto, Winston Churchill, propongono la politica del “contenimento”. L’obiettivo era quello di scatenare una “guerra fredda” e screditare il sistema comunista. Anche l’imperialismo deve continuare a lottare per definire i margini dell’ordine di Yalta con guerre parziali come la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, ecc. Per 40 anni si è discusso della possibilità di una guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Era una “guerra fredda” che poteva trasformarsi in una “guerra calda”. Nel 1962, con la crisi dei missili a Cuba, si era sull’orlo di una guerra nucleare. Dicevamo prima che un terzo dell’umanità aveva lasciato lo spazio della valorizzazione del capitale, così gli Stati Uniti si sono messi a ricostruire le potenze sconfitte come la Germania e il Giappone che più tardi, a partire dagli anni Settanta, hanno cominciato a competere e hanno creato le basi per l’inizio di queste crisi ricorrenti che stiamo vivendo.

Intorno al 1973-74, il capitalismo cominciò a vivere una grave crisi economica, che si diffuse con quella che fu chiamata la crisi petrolifera. Gli Stati arabi – alcuni dei quali erano alleati degli Stati Uniti – non vogliono vendere più petrolio agli Stati Uniti. Ci sono molte teorie cospirative sulle ragioni di questa situazione, ma la verità è che si è creata una crisi del carburante che è diventata terribilmente costosa, causando una crisi generalizzata del capitalismo mondiale.

Allo stesso tempo, in America Latina sta iniziando la fine di un ciclo ascendente di lotta di classe che era in corso fin dagli anni Sessanta, inaugurato dalla Rivoluzione cubana del 1959, dove il guevarismo avrà una grande influenza. Ma negli Stati europei, dove la classe operaia aveva più peso, ci furono enormi azioni proletarie come il maggio 1968 francese, o gli scioperi in Italia dal 1968 al 1973, dove il proletariato si organizzò sotto la guida, in larga misura, dei cosiddetti “operaisti” perché gli operai provenienti dal Sud erano considerati dal Partito comunista, come tutte le burocrazie, come “di seconda classe” rispetto a quelli del Nord, che erano più abbienti. Così gli operaisti, con lo slogan che gli operai del Sud dovrebbero guadagnare quanto quelli del Nord, hanno intrapreso un’azione enorme. Il capitalismo riuscì a sconfiggerli perché la direzione del Partito comunista, che alla fine della guerra aveva milioni di voti e aveva una larga influenza sindacale, aveva optato per la politica del “compromesso storico” con il Partito Socialista ela Democrazia Cristiana per vedere se avrebbero permesso loro di entrare nel governo, perché, essendo considerati “agenti” del regime dell’URSS, non li lasciavano entrare. Di fronte a questa politica del PC, si svilupparono strategie militaristiche che costituivano un nemico più facile da sconfiggere per l’ascesa degli anni Settanta. In America Latina le sconfitte di questo periodo furono imposte dai Pinochet e dai Videlas, con dittature che uccisero decine di migliaia di persone e sulle quali si costruì il neoliberismo. Comincia così il neoliberismo; propongono alle masse: “volevate fare il socialismo con mezzi pacifici come in Cile… Bene, ecco la risposta”; terrorismo di Stato, attacco alle condizioni di vita dei lavoratori, ecc. Sono riusciti a fermare questi enormi processi non per la mancanza di volontà di lotta degli operai, ma per i partiti che erano emersi e per la politica che avevano. Più tardi torneremo su questo problema, che è quello del riformismo.

Ora, cosa aveva imparato l’imperialismo dalla via d’uscita dalla seconda guerra mondiale in cui aveva perso vaste aree di accumulazione di capitale? Aveva imparato che la cosa migliore da fare, insieme alla concorrenza militare ed economica, era sviluppare fino in fondo l’idea di comprare i leader della classe nemica – un problema già discusso dal marxismo, con concetti come il ‘trasformismo’ di Gramsci. La cooptazione e la corruzione dei dirigenti si sono diffuse dopo la seconda guerra mondiale; i grandi partiti comunisti, i socialisti, i nazionalisti borghesi come il peronismo, hanno sviluppato organizzazioni a maglie strette per dividere la classe operaia. Cos’altro vuole la borghesia che i lavoratori vedano nello specchio di quelli che sono “dal basso” un nemico e si identifichino con gli interessi di quelli “dall’altro”! Così funziona la democrazia borghese, basata sui settori intermedi, che attraverso questa ideologia – che nel neoliberalismo si è estesa in profondità – riesce a far sì che le diverse organizzazioni della burocrazia, dei movimenti sociali, della chiesa, ecc. possano dividere i lavoratori in più settori per competere tra loro.

L'”ordine di Yalta” era stato segnato dal trionfo dell’Unione Sovietica e della Rivoluzione cinese con un capitalismo che aveva un limite al suo accumulo in un terzo del globo. La situazione ha cominciato a cambiare negli anni Settanta. Con la “crisi petrolifera” è iniziata una serie di crisi che sono state “risolte” con una reazione generalizzata dove l’imperialismo è tornato agli Stati burocratici lavoratori dicendo: “se ci sono questi leader in Cina che sono burocrati dello stalinismo, perché li minacciamo solo con la guerra… compriamo anche loro”. Così, approfittando delle stesse crisi generate dalla burocrazia che minano le fondamenta dello Stato operaio deformato cinese, l’imperialismo ha offerto investimenti in cambio della ripresa dei saccheggi. Prima erano “zone speciali” aperte al capitalismo, e poi il Partito comunista ha portato la Cina a trasformarsi in un selvaggio “capitalismo di Stato”. Milioni di lavoratori in Cina vivono dall’alba al tramonto in condizioni di quasi schiavitù. Chi compie questo “miracolo” di trasformare le persone in schiavi? Il Partito comunista cinese, che nella prima fase con il trionfo della rivoluzione è riuscito a superare la carestia in Cina con l’economia pianificata, con la ripartizione degli orari di lavoro in modo che tutti avessero la loro ciotola di riso e i contadini non morissero di fame. Poi hanno usato quel prestigio per ripristinare il capitalismo. Oggi la Cina ha il maggior numero di miliardari al mondo, più degli Stati Uniti. Questo fenomenale “successo” può essere raggiunto solo da una burocrazia come il PC cinese, che controlla lo Stato.

Per questo abbiamo discusso molto del rapporto tra Trotsky e Gramsci -ci sono gli scritti di Juan Dal Maso-, e abbiamo discusso i meccanismi che stanno dietro al “consenso”: quando a volte sembra che non si muova nulla, non succede nulla, ci sono dietro le burocrazie che non richiedono alcuna azione di lotta, che possono farli cacciare o abbassare lo stipendio, eccetera, senza fare nulla. Queste grandi burocrazie raggiungono la “pace sociale” ma, tuttavia, molte volte dal basso cresce il malcontento. Il consenso non è spontaneo, non è che la gente dica “amo essere sfruttato”, ma piuttosto che la maggior parte dei lavoratori si rifiuta di far abbassare i salari, si rifiuta di far peggiorare le condizioni di lavoro, ma i sindacati, come in Argentina durante l’era menemista, ottengono denaro per le opere sociali, per mantenere un’enorme cucciolata di burocrati che tradiscono i loro membri e la loro stessa base sociale.

Il neoliberismo era una soluzione reazionaria a quell’indefinito rapporto di forze risultante dall’esito contraddittorio della seconda guerra mondiale, la cui risoluzione aveva rinviato l'”ordine di Yalta”, da cui il suo significato storico. È stata imposta dalle dittature in America Latina, in Cile, Bolivia, Argentina, etc., che sono state usate come “esempi”. Hanno sconfitto scioperi molto forti come quello dei minatori inglesi, gli scioperi in Italia, lo sciopero dei controllori di volo negli USA sotto il governo Reagan che aveva paralizzato l’economia americana. Sconfitti questi e molti altri processi, per poi estendersi alla Cina, tra le altre questioni, hanno raggiunto quell’importante periodo di relativa stabilità che è stato chiamato neoliberalismo, e imposto quell’ideologia che sarebbe stata la “più riuscita della storia”, come ha detto Perry Anderson. Questo è ciò che si è esaurito nel 2008.

L’intero periodo neoliberale è stato inoltre caratterizzato da ricorrenti crisi congiunturali, come la crisi della Tequila nel 1994, la crisi asiatica nel 1997 e il default russo nel 1998. Poi è arrivata la bolla “dot.com” che ha finito per scoppiare in una nuova crisi nel 2001-2002. È stata seguita dalla “bolla immobiliare” e dall’espansione senza precedenti delle attività finanziarie, che è proprio ciò che è scoppiato nella crisi del 2008. Poi è arrivato il massiccio salvataggio statale di banche e società, e così via fino alla crisi attuale.

Il capitalismo ha saputo articolare le controtendenze di fronte alle difficoltà incontrate per la valorizzazione del capitale. Ma quello che vediamo oggi è che tutte le controtendenze che sono state attuate durante la fase neoliberale si stanno esaurendo o sono praticamente esaurite. Il neoliberismo si basava, come dicevamo, sulla conquista di nuovi spazi grazie al ripristino degli ex Stati dei lavoratori burocratici, ma questo si è tradotto nell’ascesa della Cina, che ora contesta i mercati internazionali; ha utilizzato l’incorporazione di centinaia di milioni di lavoratori provenienti dalla Cina, dall’India e da altri paesi in un mercato del lavoro globale per abbassare i salari reali in tutto il mondo e aumentare i profitti, ma questo non impedisce più al capitalismo di non avere sufficienti investimenti redditizi.

Questi elementi, tra gli altri, ci mostrano che, nonostante tutte queste conquiste del neoliberismo, il capitale sta diventando sempre più difficile da valorizzare, e quando l’economia fallisce, quando il capitale non trova abbastanza manodopera a basso costo, quando ha sempre più difficoltà a valorizzarsi, allora si impongono soluzioni di fondo. Torneremo su questo più tardi.

Per sintetizzare, quello che stavo sviluppando vuole mostrare che la situazione mondiale è una struttura in cui il risultato è più della somma delle parti dell’economia, della lotta interstatale e della lotta di classe; l’ultima definizione è data dalla lotta di classe. Un generale prussiano, un teorico della guerra come Carl von Clausewitz –che abbiamo studiato con Matías Maiello-, dice che la guerra inizia quando i deboli decidono di accettare la sfida. Ed è vero. Tradotto in lotta di classe, potremmo dire che se i lavoratori sono convinti che non c’è possibilità di vittoria – e questo è ciò che le burocrazie riformiste e le direzioni del proletariato mondiale stanno cercando di ottenere – spesso non c’è una guerra di classe. Ma se il proletariato crede di avere una possibilità, può fare miracoli. Questo è un elemento chiave della teoria trotskista: che il proletariato può fare miracoli se si oppone.

Da qui l’importanza del metodo proposto da Trotsky. È un errore prendere solo i rapporti interstatali, o solo l’economia, o solo la lotta di classe senza prendere i condizionamenti oggettivi – anche questo è un errore. È sempre necessario analizzare la struttura con predominanza della lotta di classe. Questo metodo è molto importante per poter analizzare la situazione a livello mondiale, e anche a livello nazionale, come abbiamo cercato di fare nei documenti scritti per questa conferenza del PTS.

Un post-capitalismo utopistico

Di fronte alle crisi ricorrenti, l’idea di un “post-capitalismo” è diventata più comune perché il capitalismo è visto molto male dopo il 2008, che è un cambiamento importante rispetto a quella situazione di estrema solitudine in cui noi rivoluzionari ci siamo trovati nella fase precedente, che come abbiamo sottolineato è stata segnata non solo da una crisi di direzione – perché quelle burocrazie che abbiamo descritto erano a capo della classe operaia – ma da una crisi di soggettività, cioè il proletariato si considerava sconfitto, riteneva di non poter più combattere. Il 2008 ha segnato una svolta in questo senso. All’inizio del 2011 abbiamo scritto un articolo con Matías Maiello intitolato “Sui limiti della restaurazione borghese” per dare conto di quel cambiamento, delle sue conseguenze economiche, sociali e politiche. In quel periodo si stava sviluppando la primavera araba – che fu sconfitta -, insieme ad altri processi che segnarono il ritorno di un livello di lotta di classe che non si vedeva da 20 anni – gli oltraggi nello Stato spagnolo, il 2013 in Brasile, eccetera – e che tornò poi con una nuova ondata che ebbe un epicentro in Francia, dalla fine del 2018, con i Gilets Jaunes, e un anno dopo la lotta contro le pensioni con lo sciopero dei ferrovieri e dei mezzi pubblici che durò quasi due mesi. Questo ciclo ha spaziato dai paesi del Nord Africa, attraverso il Medio Oriente, fino a Hong Kong, così come l’Europa e l’America Latina, e minaccia di riemergere su una scala più ampia, raggiungendo nientemeno che gli Stati Uniti.

In questo panorama di crisi dell’egemonia neoliberale si sono sviluppate una serie di correnti dette “post-capitaliste”, che prendono isolatamente alcuni elementi del capitalismo attuale e immaginano un capitalismo fine a se stesso, che si supera evolutivamente come prodotto delle proprie tendenze. Nel settimanale Ideas de Izquierda abbiamo pubblicato diverse polemiche con queste correnti; tra le ultime, si possono leggere gli articoli di Paula Bach e Matías Maiello. Sono interessato a queste correnti non tanto perché si svilupperanno come correnti politiche riformiste, ma perché possono fornire loro una base. Di per sé non hanno programmi finiti. Molti condividono l’allusione a una sorta di “reddito universale” o “reddito di cittadinanza”, che è una sorta di piano di assistenza sociale generalizzato; in molti casi lo propongono con una cifra che equivale a una sorta di reddito minimo dignitoso ma, in definitiva, è qualcosa per fare pressione sullo Stato capitalista affinché dia ciò che può, perché sanno che i capitalisti sono inflessibili e che non daranno nulla se non ciò che si ottiene per la lotta. Ma, al di là di questo, quello su cui voglio soffermarmi è la base teorica che essi postulano.

Un’idea abbastanza diffusa tra queste correnti è che stiamo vivendo un salto di qualità nello sviluppo tecnologico che provoca un calo inarrestabile dei costi di produzione delle merci e rende sempre più imminente la fine del lavoro causata dall’automazione, grazie all’intelligenza artificiale, ai progressi della robotica, ecc. In effetti, il progresso scientifico e tecnologico è un dato di fatto. Ma come ha detto Trotsky, “il capitalismo è stato incapace di sviluppare anche solo una delle sue tendenze fino alla fine”.

È un errore isolare questo elemento dall’intera economia, dalla geopolitica e dalla lotta di classe. Tra i progressi della tecnologia e l’automazione del lavoro non c’è niente di meno che il profitto capitalistico e gli Stati come garanti di questi guadagni. Senza andare oltre, dietro la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, uno degli elementi fondamentali è la disputa sulla tecnologia 5G, e l’obiettivo di prevenire sviluppi tecnologici che potrebbero influenzare la concorrenza economica e geopolitica. D’altra parte, molti dei potenziali sviluppi tecnologici, e ancor più quelli relativi alla salute e al benessere della stragrande maggioranza, che comportano investimenti di grandi quantità di capitale, non sono redditizi per i capitalisti. In questo quadro, ciò che non è uno sviluppo evolutivo del capitalismo, ma crisi catastrofiche e ricorrenti.

Lo sviluppo della tecnologia permetterebbe di produrre la stessa cosa con sempre meno lavoro, ma il capitale ha bisogno di sempre più lavoratori in condizioni sempre più precarie, per aumentare i suoi profitti. Perché l’unica fonte dei suoi profitti è proprio il tempo di lavoro non retribuito che viene rubato al lavoratore attraverso lo sfruttamento della sua forza lavoro. Ecco perché, nello stesso tempo in cui la forza lavoro per il capitalista è un “costo” che vuole ridurre, non può farne a meno perché è la sua unica fonte di profitto genuino. Questo significa che lontano dalla “fine del lavoro” che tanti teorici si sono affrettati ad annunciare, c’è sempre più precarizzazione del lavoro, più masse di sottoccupati e disoccupati da un lato, e più lavoratori che hanno un carico gravoso di ore di lavoro dall’altro. Al capitalista non interessa l’utilità delle cose che produce per soddisfare un bisogno: quello che gli interessa è il profitto che ottiene producendo una certa merce, e quel profitto non viene dalle macchine, che non creano nuovo valore, ma dal tempo di lavoro non retribuito che ruba al lavoratore.

In effetti, uno dei progressi tecnologici alla base delle nuove tecnologie è Internet, che ha un’origine militare. A cosa serve Internet? Per risolvere il problema della fame, affinché le persone lavorino meno ore, affinché i trasporti siano rivoluzionati, diventino più collettivi e non distruggano l’ambiente? No. Uno dei principali settori per i quali viene utilizzato è quello della pubblicità. Così ogni anno esce un nuovo iPhone con piccole modifiche in modo che la gente debba comprarlo. Lo sviluppo di una pubblicità esasperante è in funzione di chi compra quel prodotto anche se non esprime un vero e proprio bisogno, se non quello del capitalista, di riempirsi le tasche. Questo è il senso della grande rivoluzione di internet. Un altro uso fondamentale è l’industria dell’intrattenimento; i marxisti, ovviamente, non sono contro l’intrattenimento, ma il capitale l’ha trasformata in un’industria chiave che consuma enormi quantità di lavoro umano, e vi riversa miliardi di dollari. Quindi Internet viene utilizzato per l’intrattenimento, la pubblicità, ecc., ma non, ad esempio, per risolvere il problema della fame, della casa e altri terribili problemi che i lavoratori devono affrontare.

Una cosa è introdurre una tecnologia o una macchina stessa, ma un’altra è introdurre la tecnologia sotto la direzione del capitale. L’automazione non è un fenomeno che può essere analizzato al di fuori dei rapporti sociali capitalistici della produzione. Come sottolinea Marx nel Capitale, le contraddizioni e gli antagonismi che nascono con l’introduzione della macchina non derivano dalla macchina stessa, ma dall’uso che ne fa il capitalista. Considerata di per sé, la macchina riduce il tempo di lavoro; mentre viene utilizzata dai capitalisti, la prolunga. La macchina stessa facilita il lavoro, ma usata dai capitalisti aumenta l’intensità del lavoro. Considerate di per sé, le macchine “aumentano la ricchezza del produttore, e usate capitalisticamente lo pauperizzano”[3]. In altre parole, la macchina facilita il lavoro, ma sotto il comando del capitale viene usata per spremere fino all’ultima goccia di sudore dal lavoratore. La stessa macchina che aumenterebbe la ricchezza del produttore, utilizzata dal capitalista, si traduce nella generazione di milioni di disoccupati che devono competere per lo stesso lavoro, cosa che il capitalista usa per mettere sotto pressione il lavoratore dipendente – che diventa più conservatore per paura di perdere il lavoro.

Molti degli autori post-capitalisti fanno riferimento all’affermazione di Marx nei Grundrisse che il capitalismo, con lo sviluppo della scienza, della cooperazione e dello scambio sociale, tende a diminuire il tempo di lavoro socialmente necessario per produrre e riprodurre ciò di cui la società ha bisogno per la sua esistenza. Ma omettono proprio l’altra parte fondamentale del punto di Marx nei Grundrisse: che il capitalismo, in parallelo, cerca di convertire questo potenziale “tempo libero” in lavoro in eccedenza, cioè in profitto capitalistico. Ecco perché, anche se potenzialmente lo sviluppo tecnologico può portare a ridurre drasticamente la giornata lavorativa e generare tempo libero per il tempo libero creativo dell’arte, della scienza e della cultura, ciò è possibile solo a condizione di porre fine alla proprietà privata capitalistica dei mezzi di produzione e di pianificare razionalmente e democraticamente l’economia secondo le esigenze sociali.

Il capitalismo, come abbiamo detto con Trotsky, non può prendere una sola delle sue tendenze fino alla fine. Quindi, per valorizzare il capitale di fronte ai progressi dell’automazione e al calo del suo tasso di profitto nei paesi centrali, sotto il neoliberismo si è fortemente espanso verso la Cina per ottenere manodopera a basso costo, e in questo modo non solo “ridurre i costi” lì, ma utilizzarli per abbassare i salari del proletariato in tutto il mondo. L’espansione in Cina è accompagnata da un aumento dello sfruttamento dei lavoratori in Occidente. Si trattava di due movimenti complementari: un lavoro più intenso con le macchine e la tecnologia in Occidente e lo spostamento delle attività più laboriose in Cina. Questo è il grande segreto della cosiddetta “globalizzazione”. Per vent’anni la Cina ha fornito prodotti molto più difficili da produrre negli Stati Uniti, ma molto più economici in Cina perché aveva una forza lavoro ultra-precarizzata proveniente dalle campagne, dando così al capitale imperialista opportunità di accumulazione. La burocrazia cinese ha raggiunto quella mostruosità di generare un capitalismo mille volte più selvaggio di quello che le lotte del proletariato occidentale sono riuscite a fermare. Questa burocrazia, prima o poi, dovrà affrontare non solo processi di sciopero, come accade periodicamente in Cina, ma anche processi di organizzazione della classe operaia contro il divieto per chiunque di organizzarsi in sindacati senza passare attraverso lo scanner del Partito comunista.

Naturalmente, non intendiamo qui esaurire la discussione con le proposte “post-capitaliste”, tutt’altro. Paula Bach sta terminando un libro sulla discussione scientifica su questi temi che pubblicheremo nel 2021. D’altra parte, qui do per scontata la spiegazione che la macchina non crea nuovo valore ma che solo il lavoro umano può farlo, domande per le quali consiglio i corsi su Capital che potete trovare nel Campus Virtuale La Izquierda Diario. Ma quello che voglio sottolineare qui è che l’idea che attraversa gli approcci post-capitalistici – di uno sviluppo evolutivo della tecnologia nel capitalismo che a un certo punto generalizzerebbe l’automazione e si emanciperebbe dal lavoro -, perché Marx si sbaglia e contrasta con le tendenze del capitalismo attuale.

Pauperismo e reddito universale

Alcuni autori “post-capitalisti” parlano di “pauperismo di sinistra” per indicare l’amministrazione dei piani sociali come un’attività privilegiata di molte correnti, in contrasto con lo sviluppo di nuove tecnologie che tenderebbero a generare abbondanza. Ora: abbiamo sempre fortemente criticato il fatto che la maggioranza della sinistra dedichi sforzi significativi alla gestione dell’assistenza statale, creando organismi di partito collaterali in cui i beneficiari dovrebbero essere inclusi. Di fronte a ciò proponiamo la necessità di un unico movimento di disoccupati con libertà di tendenze e l’autogestione dei piani da parte dei disoccupati stessi che li percepiscono. Ma nel caso dei “post-capitalisti”, non solo c’è un’idea di abbondanza delle nuove tecnologie che è separata dalla fine della proprietà privata dai mezzi di produzione, che come abbiamo visto è il problema fondamentale, ma nonostante la critica del “pauperismo”, essi finiscono per riprodurre uno schema simile attraverso l’idea del “reddito universale” come un modo per fare pressione sullo Stato. Così, al di là di questa o quella denuncia del capitalismo, ciò che sarebbe proibito è pensare alla rivoluzione e a una soluzione a sfondo socialista, che è l’unica cosa coerente di fronte alla contraddizione tra la miseria delle grandi masse e le potenzialità dei progressi della tecnologia e della scienza, proponendo che la classe operaia crei il proprio Stato e si appropri dei mezzi di produzione e di quei progressi per dispiegarli e metterli al servizio della riduzione dell’orario di lavoro, con l’obiettivo che il lavoro come imposizione rappresenti una frazione sempre più piccola delle occupazioni degli esseri umani e che tutta la creatività umana, che è oggetto del movimento comunista, sia liberata.

Da qui le misere proposte dei post-capitalisti, che negano la prospettiva della rivoluzione operaia e socialista, e ci dicono che, mentre speriamo che lo sviluppo tecnologico liberi l’umanità da solo, dobbiamo accettare che la ricchezza sociale si concentri in un pugno di capitalisti che hanno la stessa ricchezza di metà dell’umanità, e si accontentano al massimo di un “reddito universale” o “reddito di cittadinanza” che sarebbe una sorta di generalizzazione di piani di assistenza sociale migliorati.

Qualcuno che non è “post-capitalista” ma un economista mainstream come Thomas Piketty, sostiene che il neoliberismo ha spinto all’estremo la tendenza a concentrare la ricchezza in un pugno di miliardari, seguito da un settore della classe media più ricca, mentre le grandi maggioranze hanno allargato sempre più il divario con questi settori. Non è che il tenore di vita sia necessariamente diminuito drasticamente, ma che se i capitalisti hanno aumentato la loro ricchezza di 100.000, le grandi maggioranze dei lavoratori sono aumentate di 1, se hanno potuto farlo. Vale a dire, un enorme aumento della disuguaglianza, che è la chiave del neoliberismo ed è percepita dalle grandi maggioranze. Di fronte a questo, Piketty sostiene che siccome c’è chi è così ricco, siccome ha tanta ricchezza accumulata, mentre i lavoratori sono affollati in “città miseria” come le chiamò Mike Davis – un pianeta di slum dove vivono più di un miliardo di persone… Piketty propone che i capitalisti paghino più tasse per dare qualcosa alle grandi masse.

Ciò che ci rende rivoluzionari e non riformisti evoluzionisti è che crediamo che non ci sia soluzione senza espropriare i mezzi di produzione sociale ai capitalisti. Ma poiché questo è vietato al pensiero accademico, come alternativa alla riduzione delle disuguaglianze senza porre fine alla proprietà privata capitalista, Piketty arriva a proporre l’istituzione di aliquote fiscali del 90%. Ora, l’ipotesi è che i borghesi come Jeff Bezos, o Bulgueroni, o Rocca, accetterebbero tranquillamente le tasse al 90%, il che è ridicolo. Basta guardare a quello che è successo in Argentina nel 2008 semplicemente a causa di un piccolo aumento della ritenuta alla fonte sulle esportazioni di soia quando era di 600 dollari la tonnellata; la borghesia rurale ha inscenato quasi un’insurrezione. Per imporre una tassa del 90% ai grandi borghesi, si dovrebbe fare una rivoluzione, ma se una rivoluzione deve ancora essere fatta, perché lasciare i grandi mezzi di produzione e di scambio, le fabbriche, i trasporti, ecc. nelle mani dei capitalisti, invece di mettere tutto in produzione al servizio della classe operaia che è lo scopo del socialismo?

Questo è molto importante per il PTS perché in Argentina gli ultimi anni sono stati di lotta di classe bassa e l’avanzata della sinistra è stata molto legata al FIT, che è un fronte elettorale che parla poco di rivoluzione perché l’idea di rivoluzione non è ancora compresa dalle grandi masse. Ma, come dicevano Marx ed Engels, i comunisti non possono nascondere alle masse le loro idee e finalità comuniste; chi lo fa cessa di essere comunista. Quindi dobbiamo romperci la testa per vedere come esprimiamo il nostro comunismo nel modo più popolare possibile, anche se non possiamo ancora trasformarlo in agitazione di massa. Ad esempio, la campagna che abbiamo condotto sulla “riduzione dell’orario di lavoro per lavorare meno e lavorare tutti”, mirava proprio a mettere sul tavolo la questione della riduzione dell’orario di lavoro, la necessità di strappare i progressi della scienza, della tecnologia e della cooperazione lavorativa al comando del capitale per avanzare verso una società liberata dalla necessità, dal lavoro come imposizione, ecc. che potrebbe fare meraviglie impensabili oggi.

Evidentemente c’è un 1% dei capitalisti con una base sociale nel 20% della popolazione della classe medio-alta – che sono quelli che in Argentina votano per il PRO [partito borghese di centrodestra, ndt], insieme a quelli che si sentono identificati con questo programma, che raggiungono il 40% e accettano l’idea del progresso individuale, di “voglio accumulare”, “voglio avere”, eccetera – per i quali queste ideologie sono funzionali. Le proposizioni secondo cui c’è la possibilità di superare il capitalismo con la riforma, sia con l’applicazione universale delle macchine gestite dal capitale, sia con il modo di far pagare più tasse, rappresentano piani utopici che ci distolgono, in ultima analisi, da una prospettiva di rivoluzione proletaria. [continua…]

