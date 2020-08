Secondo il ministro della Salute russo, gli studi clinici sono stati completati e ad ottobre inizierà una massiccia campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Le potenze occidentali sollevano forti dubbi sulla veridicità della notizia.

Il Ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha annunciato che gli studi clinici del vaccino Covid-19 sviluppato dal Centro Nazionale per la Ricerca Epidemiologica e Microbiologica “Gamalei” sono stati completati e che ora inizia la fase di registrazione. Ha anche annunciato che è in preparazione un piano di vaccinazione di massa e che un secondo vaccino, sviluppato dal centro Véktor, è in fase di sperimentazione clinica.

Murashko ha detto sabato scorso che è stato effettuato un processo di test accelerato e che i primi a ricevere il vaccino saranno gli insegnanti e gli operatori sanitari. Le prime dosi saranno inviate all’interno del paese il 10 agosto.

Questo annuncio ha suscitato preoccupazione negli Stati Uniti e in Europa perché ci sono poche informazioni sul processo di sviluppo e di test. I governi statunitense, canadese e britannico hanno accusato gli hacker russi di aver tentato di rubare le ricerche sui vaccini, ma le autorità russe hanno negato con forza l’accusa. Dicono che il loro vaccino si basa su un progetto sviluppato dagli scienziati russi per combattere l’Ebola anni fa.

I critici sostengono che mentre molti laboratori in tutto il mondo pubblicano i progressi delle loro ricerche su riviste scientifiche e articoli, i dettagli del vaccino russo non sono ancora stati pubblicati. Il principale epidemiologo statunitense, Anthony Fauci, ha detto che spera che la Cina e la Russia “stiano davvero testando” i vaccini Covid-19 che sviluppano “prima di darli a chiunque.

Anche se i sospetti possono essere fondati perché lo Stato russo non è famoso per la trasparenza dell’informazione, le critiche non sono innocenti. Per mesi c’è stata una corsa tra le maggiori potenze mondiali per trovare un vaccino, e non proprio per salvare l’umanità dalla catastrofe. Si tratta piuttosto di un tentativo di vincere la corsa per un brevetto e intascare gli enormi profitti che verrebbero generati dalla produzione e dalla commercializzazione del farmaco, il che significherebbe anche mantenere la bandiera di aver messo fine alla pandemia.

La Russia inizierà le sperimentazioni del vaccino di fase III all’inizio di agosto, secondo Kirill Dmitriev, CEO del Fondo russo per gli investimenti diretti. Uno studio di Fase III è l’unico modo per determinare se un vaccino è efficace. L’Organizzazione Mondiale della Sanità mantiene un elenco completo di sperimentazioni di vaccini in tutto il mondo, ma non ci sono sperimentazioni russe di Fase III sulla lista.

Tuttavia, un’agenzia di regolamentazione russa dovrebbe approvare il vaccino questo mese, ha detto il signor Dmitriev, ben prima delle scadenze suggerite dai regolatori occidentali. Secondo le informazioni ufficiali, la Russia sarà in grado di produrre centinaia di migliaia di dosi al mese e la sua capacità raggiungerà “diversi milioni” all’inizio del prossimo anno.

L’unica cosa che è chiara è la mancanza di cooperazione tra i diversi poteri per arrivare ad un vaccino, poiché ciò che cercano è il profitto e la salute della popolazione.