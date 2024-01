La controffensiva ucraina è fallita, ma è impossibile per la Russia invertire l’equilibrio di potere. Il pessimismo si sta diffondendo tra gli alleati di Kiev, che si chiedono quale strategia adottare.

Le aspettative degli alleati occidentali dell’Ucraina riguardo alla “controffensiva di primavera” erano enormi, o almeno così hanno dichiarato pubblicamente. I successi dell’esercito ucraino a Kharkiv e Kherson avevano alimentato le speranze di ottenere guadagni sul terreno contro le forze russe. Ma oggi, diversi mesi dopo il lancio della tanto annunciata operazione, quasi tutti concordano sul fatto che, nonostante alcuni successi isolati, si è conclusa con un fallimento. In questo contesto, i dubbi e un certo pessimismo hanno preso piede tra i sostenitori dell’Ucraina, che ora sembrano iniziare a pensare a una strategia per porre fine al conflitto.

In effetti, nonostante le dichiarazioni pubbliche dei leader delle principali potenze della NATO, in particolare del governo statunitense, che sostiene di supportare gli obiettivi di Kiev (liberazione totale del territorio ucraino ed espulsione delle forze russe), dietro le quinte diversi leader sembrano cercare di cambiare strategia. In un articolo del 27 dicembre per Politico, Michael Hirsch ha affermato che

“gli stessi ucraini, i funzionari statunitensi ed europei stanno attualmente discutendo il ridispiegamento delle forze di Kiev lontano dalla controffensiva del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è essenzialmente fallita, verso una posizione difensiva più forte contro le forze russe a est”, e, citando un portavoce della Casa Bianca, che “l’unico modo per porre fine a questa guerra è negoziare (…).Vogliamo che l’Ucraina abbia la mano più forte possibile”.

In altre parole, è molto probabile che i governanti imperialisti stiano facendo pressione su Zelensky affinché accetti di cedere un territorio alla Russia per porre fine alla guerra, promettendo senza dubbio di fare tutto il possibile per riconquistare parte di questo territorio attraverso i negoziati.

Per contrastare questa percezione pessimistica della situazione bellica, alcuni analisti, pur riconoscendo le debolezze della controffensiva, sottolineano i rari ma importanti successi tattici ottenuti dall’esercito ucraino, in particolare in Crimea contro la flotta russa:

a settembre, gli ucraini hanno effettuato una serie di attacchi missilistici contro le strutture navali russe a Sebastopoli, tra cui una nave da sbarco, un sottomarino e il quartier generale della Flotta del Mar Nero, mentre diversi comandanti di alto livello si trovavano all’interno (…) Gli ucraini hanno anche intensificato i loro attacchi contro i centri logistici, di riparazione e di infrastruttura russi nella penisola, con l’obiettivo di ridurre la capacità della Russia di sostenere la sua flotta.

All’inizio del mese, Kiev ha rivendicato la responsabilità di due nuovi attacchi alla flotta russa, utilizzando un nuovo tipo di drone marittimo per colpire la portaerei russa Buyan e compiendo un attacco di sabotaggio alla Pavel Derzhavin, una nave da pattugliamento russa. Tuttavia, questi progressi non sono stati sufficienti a cambiare i rapporti di forza a favore di Kiev e, soprattutto, a dare un’impressione positiva della controffensiva ai suoi alleati.

Pressioni politiche interne negli Stati Uniti e nell’UE

Sebbene Zelensky e il suo governo stiano cercando di convincere i governanti imperialisti a continuare a finanziare e armare l’Ucraina “fino alla vittoria”, la situazione sul campo sta pesando sulla percezione delle capitali occidentali. Un articolo dell’Economist, in cui le parole del Presidente ucraino vengono ampiamente riprese, affronta questo problema come segue:

Come ex giocatore che è riuscito a cambiare il modo in cui il mondo percepisce l’Ucraina, il signor Zelensky sa che le percezioni possono anche diventare realtà diverse. In una guerra che ora si basa sulla mobilitazione delle risorse, la convinzione dei sostenitori dell’Ucraina che la vittoria sia diventata impossibile, rischia di privare la stessa del denaro e delle armi di cui ha bisogno per vincere. Il fatalismo può diventare una profezia che si autoavvera (…) Mentre lo sforzo bellico della Russia entra nel vivo e le risorse dell’Ucraina diminuiscono, l’attenzione dell’America e di molti Paesi europei si rivolge alla politica interna in questo anno elettorale.

Per Joe Biden, la guerra in Ucraina potrebbe diventare un fattore importante nella campagna elettorale di quest’anno. Se le difficoltà sul campo continueranno e l’esercito ucraino non sarà in grado di ottenere vittorie decisive, sarà molto difficile per l’amministrazione Biden affermare una leadership all’altezza di un simile conflitto. I repubblicani lo hanno capito e hanno iniziato a usare il sostegno all’Ucraina come arma politica, bloccando di recente un nuovo pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari per Kiev.

Le prospettive economiche di una crescita debole e di un’inflazione sempre più alta alimentano questo sentimento di “stanchezza” tra l’opinione pubblica americana, che comincia a chiedere responsabilità e risultati dopo i miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina. Come se non bastasse, la guerra di Israele a Gaza, che potrebbe da un momento all’altro trasformarsi in un conflitto regionale, ha aggravato una situazione molto delicata per l’imperialismo nordamericano: Washington ha dovuto sbloccare 14 miliardi di dollari di aiuti per assistere Tel Aviv nella sua operazione di massacro del popolo palestinese.

Anche l’UE sta subendo pressioni politiche per gli aiuti all’Ucraina. Come negli Stati Uniti, il 2024 è un anno di elezioni all’interno dell’Unione. Anche se le elezioni europee hanno un’importanza e conseguenze politiche molto minori rispetto alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, c’è il rischio che l’estrema destra emerga più forte e che questo dia più peso a questi partiti politici all’interno di ogni Paese. I politici europei di “centro” temono che ciò abbia conseguenze negative sul sostegno europeo all’Ucraina. Il Washington Post ha appena pubblicato un’inchiesta sui legami tra Marine Le Pen e la Russia, mentre il primo ministro ungherese Viktor Orban sta bloccando 50 miliardi di euro di aiuti a Kiev. L’estrema destra ha appena vinto le elezioni nei Paesi Bassi, senza contare che l’anno scorso in Slovacchia è tornato al potere Robert Fico, un politico di estrema destra con buoni rapporti con il Cremlino.

La stanchezza della guerra, l’insoddisfazione per le difficoltà e il rafforzamento delle alternative politiche “euroscettiche” hanno sempre fatto parte dell’equazione di Vladimir Putin per indebolire il sostegno all’Ucraina quando ha deciso di lanciare la sua guerra nel febbraio 2022.

Ucraina: dipendenza e spaccature interne

Questa situazione mette a nudo la dipendenza finanziaria, militare e politica dell’Ucraina dalle potenze imperialiste occidentali. Lontano dalla retorica della “lotta per l’indipendenza”, la politica borghese e filo-imperialista di Zelensky consiste nel cambiare un padrone con un altro: ieri era la Russia (con molte contraddizioni e sfumature), oggi è la NATO. Ecco perché è così importante per il governo ucraino convincere gli alleati occidentali a mantenere la loro assistenza finanziaria e militare all’Ucraina. Data l’importanza dell’Ucraina per la NATO, è difficile immaginare che le potenze imperialiste abbandonino completamente Kiev nelle circostanze attuali, ma è sempre più chiaro a tutti che senza questo sostegno l’Ucraina non sarebbe in grado di resistere all’aggressione di Putin.

Ciò ha conseguenze sugli interessi strategici dei lavoratori e lavoratrici ucraine. Zelensky non solo ha legato la difesa militare del Paese agli interessi della NATO, ma ha venduto l’indipendenza nazionale dell’Ucraina agli imperialisti, senza garantire l’integrità territoriale del Paese. Di conseguenza, l’Ucraina post-bellica rischia di assomigliare a un protettorato occidentale piuttosto che a uno Stato indipendente avendo anche conseguenze sull’indipendenza nazionale in termini di politica estera. La politica di Zelensky di seguire totalmente gli Stati Uniti, sostenendo la guerra criminale di Israele contro i palestinesi a Gaza, ne è la prova. Zelensky è arrivato a paragonare Hamas all’aggressione di Putin nella sua frenesia filo-sionista.

Ma questa situazione mette a nudo anche le spaccature interne all’Ucraina. A seguito di un’intervista al comandante in capo dell’esercito ucraino, Valery Zaloujny, pubblicata su The Economist lo scorso ottobre, in cui affermava che la guerra aveva raggiunto uno “stallo”, Zelensky sembrava essere in rotta di collisione con lo stato maggiore militare. Questa tensione non sembra essersi attenuata, come dimostrano gli attriti sorti in seguito all’annuncio di una nuova campagna di reclutamento di leva, con un numero di nuovi soldati tra i 450.000 e i 500.000 reclutati tra la popolazione civile, e all’abbassamento dell’età minima di arruolamento (da 27 a 25 anni).

Il Financial Times riporta che

Zelensky ha sottolineato che si trattava di una richiesta dei vertici dell’esercito, che non aveva ancora accettato. Prima di approvarla, voleva che i suoi comandanti gli presentassero un piano dettagliato che spiegasse perché erano necessarie così tante reclute e cosa avrebbe significato in termini di rotazione delle truppe al fronte.

Ha continuato: “I suoi vice hanno ricevuto istruzioni di non commentare e di rinviare le domande dei giornalisti ai comandanti militari, secondo i media ucraini“. Tuttavia, il generale Zaloujny ha affermato di “non aver chiesto cifre” e che “rivelare cifre equivarrebbe a divulgare un segreto militare (…) Siamo un esercito e dobbiamo combattere, non interferire nella vita dei civili“, secondo il Financial Times.

In effetti, questa misura è molto impopolare tra la popolazione ucraina, il che sembra indicare una certa sfiducia nell’attuale direzione della guerra. Allo stesso tempo, molti hanno un’opinione molto positiva del generale Zaloujny, il che fa temere che possa diventare una figura politica rivale di Zelensky. Una destabilizzazione della situazione politica sembra comunque improbabile durante la guerra, a meno che non si verifichi una grave disfatta sul fronte militare. Ma dopo la guerra, queste crepe potrebbero trasformarsi in un’opposizione più consolidata all’attuale governo. A ciò si aggiungono le campagne anticorruzione contro gli oligarchi che il governo di Zelensky sta attualmente conducendo su pressione dell’Occidente, che rafforzano le contraddizioni interne. Resta da vedere se queste frizioni e spaccature all’interno della borghesia nazionale avranno conseguenze sulla stabilità politica nell’Ucraina del dopoguerra, o forse ancor prima.

Per convincere i suoi partner occidentali a continuare a finanziare la guerra, e anche per convincere la sua popolazione della sua capacità di rimanere a capo dello Stato durante la guerra e oltre, Zelensky intende intensificare le offensive in Crimea che, come abbiamo detto prima, è la regione in cui abbiamo visto i successi più significativi della controffensiva. La Crimea è anche un territorio molto importante dal punto di vista politico, militare e simbolico per la guerra. L’articolo dell’Economist sopra citato dice:

Il signor Zelensky dà poche indicazioni su ciò che l’Ucraina può ottenere nel 2024, sostenendo che le fughe di notizie prima della controffensiva della scorsa estate hanno aiutato la Russia a preparare le sue difese. Ma se ha un messaggio, è che la Crimea e la relativa battaglia nel Mar Nero diventeranno il centro di gravità della guerra. Isolare la Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, e degradare le capacità militari russe in quel territorio, “è estremamente importante per noi, perché è il modo per ridurre il numero di attacchi da lì”, afferma.

Putin sta vincendo?

Sembra abbastanza chiaro che Putin si trovi in una posizione più forte rispetto all’anno scorso. Per alcuni, Putin si trova nella posizione più favorevole dall’inizio della guerra. L’anno scorso, l’esercito russo ha fatto pochissimi progressi nella sua offensiva invernale, ha pagato un prezzo pesante in termini materiali e umani per la cattura di Bakhmut e ha subito importanti battute d’arresto a Kherson e Kharkiv. Inoltre, lo scorso giugno, Yevgeny Prigozhin, capo del Gruppo Wagner, ha lanciato un ammutinamento contro il Cremlino. In questo contesto, tuttavia, Putin non solo è riuscito a sopravvivere a questa ribellione, ma in seguito ha eliminato lo stesso Prigozhin, morto in un “misterioso” incidente aereo.

Dopo questa sequenza, non solo è stata ristabilita l’autorità di Putin al Cremlino, ma Putin stesso ne è uscito rafforzato. Questo è importante per la Russia, perché dopo la ribellione di Wagner c’era il rischio di disorganizzazione al fronte e di lotte intestine che avrebbero potuto far precipitare l’esercito russo in una disfatta. Alla fine, questo non è accaduto e Putin è riuscito a mantenere la maggior parte delle sue posizioni e a sventare la controffensiva ucraina. Nelle ultime settimane, l’esercito russo ha iniziato a lanciare pesanti attacchi in tutta l’Ucraina, utilizzando droni e missili a lungo raggio per colpire le posizioni militari ucraine e quelle civili. Gli analisti temono che dopo l’inverno la Russia approfitti della situazione per lanciare una nuova offensiva. Resta da vedere, tuttavia, quali sarebbero gli obiettivi di tale offensiva, ma non si può escludere il desiderio di migliorare l’equilibrio di potere in vista di possibili negoziati.

Tuttavia, anche se oggi la situazione sembra più favorevole a Putin, ciò non significa che non possa ribaltarsi e ricominciare a favorire la posizione di Kiev. In altre parole, la guerra non è affatto risolta in un senso o nell’altro. Si tratta piuttosto di una situazione in cui le forze di una parte annullano quelle dell’altra. E questa situazione sembra difficile da cambiare nel breve periodo, almeno dal punto di vista militare. L’esempio della rottura dell’accordo sull’esport fi per cambiare l’equilibrio di potere. In un articolo citato sopra si legge:

Il Cremlino si è ritirato dall’accordo nel luglio 2023, ha ripristinato il blocco di tutte le spedizioni commerciali verso Odessa e ha iniziato una serie di attacchi con droni e missili contro le strutture ucraine per l’esportazione di grano. L’effetto cumulativo del blocco è stato quello di far salire i prezzi delle assicurazioni per le spedizioni da e verso l’Ucraina e di permettere alle esportazioni di grano russo di iniziare a dominare i mercati. In agosto, Kiev ha risposto istituendo un corridoio marittimo umanitario alternativo che correva strettamente lungo la costa ucraina e sarebbe stato protetto dalle marine dei membri della NATO Bulgaria e Romania. La scommessa che le minacce russe di vietare il trasporto marittimo fossero un bluff e che non avrebbero sparato sulle navi battenti bandiera internazionale ha dato i suoi frutti. Ad oggi, 32 intrepide navi internazionali hanno lasciato i porti ucraini dirette in Africa e altrove, con le stive piene di grano.

La superiorità della Russia in questo campo è totale e la marina ucraina è stata spazzata via dalla Russia nel 2014.

Oggi, i negoziati per porre fine alla guerra potrebbero apparire come una vittoria di Putin e comportare grandi rischi per Zelensky e la NATO. Sul piano interno, Zelensky potrebbe sembrare che abbia ceduto il territorio nazionale ai russi invasori e suscitare l’opposizione della società e persino dell’esercito. Questo non sarebbe molto positivo nemmeno per la NATO, soprattutto se costringesse l’Ucraina a negoziare e a cedere. Ecco perché i leader imperialisti stanno cercando di presentare i risultati della guerra come una vittoria parziale per l’Ucraina. E in effetti potrebbe essere presentata come tale se si tiene conto del fatto che l’esercito ucraino ha finora impedito alla Russia di occupare tutto o gran parte del suo territorio.

Per la Russia, una risoluzione della guerra in cui si assicura il controllo di parte del territorio ucraino sarebbe probabilmente presentata come una forma di vittoria. Ma non bisogna dimenticare che l’obiettivo principale di Putin era quello di sostituire le autorità ucraine con leader favorevoli a Mosca e di interrompere lo slancio di avvicinamento di Kiev alla NATO e all’UE. Mosca non ha raggiunto nessuno di questi obiettivi e, al contrario, ha accelerato il riavvicinamento tra l’Ucraina e le potenze occidentali. Dal punto di vista degli interessi strategici della Russia, assicurarsi il controllo del 20% del territorio ucraino limiterebbe il fallimento, ma difficilmente realizzerebbe i suoi obiettivi in termini di sicurezza e di limitazione del rafforzamento della NATO al suo confine.

Così, a quasi due anni dall’inizio della guerra, si è giunti a una situazione di stallo che sembra difficile da superare dal punto di vista militare, secondo le informazioni molto limitate a nostra disposizione. Tuttavia, fattori politici interni ed esterni potrebbero cambiare la situazione e ribaltarla in un senso o nell’altro. Oggi, le pressioni politiche e sociali che cominciano a emergere all’interno degli Stati imperialisti che sostengono l’Ucraina e potrebbero essere determinanti per una possibile fine del conflitto. Ma questo è tutt’altro che certo e, soprattutto, non significherebbe necessariamente uno sviluppo progressivo. Al contrario, un patto di pace tra il regime reazionario di Putin e le potenze imperialiste a difesa dell’Ucraina potrebbero portare alla militarizzazione permanente dell’intera regione, a una corsa agli armamenti e a guerre future. Come abbiamo detto fin dall’inizio della guerra, scommettiamo sull’intervento indipendente della classe operaia per porre realmente fine alla guerra e trovare una soluzione duratura per l’autodeterminazione dell’Ucraina e di tutti i popoli che la abitano. Dal nostro punto di vista, questo può avvenire solo sotto un governo operaio indipendente da tutte le potenze imperialiste, dalla Russia e dagli oligarchi ucraini, ma in profonda alleanza con il proletariato russo.

Philippe Alcoy

Traduzione da Révolution Permanente