Mentre l’elezione di Trump ha aperto la strada a una possibile risoluzione del conflitto, nelle ultime settimane la Russia e l’Ucraina hanno intensificato gli scontri per avere la meglio nei negoziati. In una spirale di escalation, gli Stati europei stanno nuovamente considerando di inviare truppe in Ucraina.

Le ultime settimane hanno visto un livello di escalation militare senza precedenti dall’inizio della guerra in Ucraina. Con l’uso di missili a lungo raggio e l’internazionalizzazione del conflitto con il dispiegamento di truppe nordcoreane, il conflitto è entrato in una nuova fase. La promessa fatta in campagna elettorale da Donald Trump di porre fine alla guerra entro 24 ore dal suo insediamento ha reso plausibile l’ipotesi di negoziati a breve e ha favorito l’intensificarsi dei combattimenti, con la speranza di ciascuna delle parti di arrivare ai colloqui da una posizione di forza. Questa dinamica di escalation sta spingendo gli europei a prendere nuovamente in considerazione la possibilità di schierare soldati sul suolo ucraino.

L’escalation militare in corso: tra l’aumento della posta in gioco e il rischio di perdere il controllo

Dalla fine di ottobre gli Stati Uniti hanno intensificato le autorizzazioni militari per consentire all’Ucraina di utilizzare armi sempre più potenti. Joe Biden ha autorizzato l’uso di missili a lungo raggio sul territorio russo, seguito a ruota da Regno Unito e Francia. Per il momento l’Ucraina avrebbe utilizzato solo i missili Storm Shadow, tenendo in riserva i missili francesi Scalp.

In risposta, giovedì 21 novembre la Russia ha utilizzato i missili balistici ipersonici a medio raggio “Orechnik”, capaci di trasportare diverse testate nucleari. La Russia ha inviato un messaggio minaccioso utilizzando questo tipo di missili a vuoto contro strutture strategiche nella città di Dnipro. Questa politica è in linea con l’ampliamento dei criteri per l’uso delle armi nucleari nella dottrina russa: Il coinvolgimento di un “Paese terzo” in un conflitto armato con la Russia autorizza ora il Presidente russo a usare le sue armi strategiche.

Queste nuove minacce sono legate all’estensione della guerra al territorio russo. Sebbene l’operazione condotta dall’esercito ucraino nella regione di Kursk abbia avuto risultati contrastanti ha comunque permesso all’Ucraina di prendere il controllo di parte del territorio russo e ha costretto il comando nemico a dislocare le proprie truppe. Come merce di scambio per eventuali negoziati l’operazione ucraina ha accelerato le ritorsioni e i bombardamenti della Russia sulla popolazione e sulle infrastrutture.

Inoltre metà del territorio conquistato dall’Ucraina è già stato riconquistato dalla Russia con truppe ucraine attualmente inchiodate sulle proprie posizioni difensive, questo spiega perché Joe Biden ha dato il via libera all’uso di alcune armi a lungo raggio. Come ha recentemente dichiarato alla BBC Marina Miron, docente del Kings College di Londra, l’incursione a Kursk è stata un momento di “genio tattico” ma anche un “disastro strategico” per l’Ucraina. Provocando la Russia, l’Ucraina ha incoraggiato Putin a intensificare i bombardamenti sulla sua popolazione, con risultati strategici molto scarsi.

Anche la Russia deve affrontare delle contraddizioni. La Russia è riuscita a penetrare in modo significativo nel territorio ucraino. Secondo i dati dell’Istituto per lo studio della guerra le forze di Mosca avranno conquistato quasi 2.700 chilometri quadrati di territorio ucraino quest’anno, contro i soli 465 chilometri quadrati del 2023. Si tratta di un’avanzata sei volte superiore a quella dell’anno scorso, ma notevolmente inferiore alla fulminea avanzata di 1.265 chilometri quadrati al giorno nei primi giorni di guerra, nel marzo 2022.

In questo contesto la Russia può avere un vantaggio militare significativo sull’Ucraina ma è anche stata indebolita da due anni di guerra e dall’espansione della NATO al confine nord-occidentale con Finlandia e Svezia ora parte dell’alleanza atlantica. Potrebbe sperare di ottenere un accordo che prometta all’Ucraina di non aderire alla NATO o all’Unione Europea per un determinato periodo di tempo, annettendo al contempo parte del suo territorio. Per l’Ucraina, ottenere “garanzie di sicurezza” sarà una preoccupazione fondamentale. L’obiettivo sarà quello di perdere meno territorio possibile, consolidando al contempo i legami con gli alleati occidentali per evitare un collasso totale dello Stato alla fine della guerra. In entrambi i casi un accordo di cessate il fuoco significherebbe soprattutto congelare il conflitto senza risolvere le contraddizioni strutturali che hanno portato allo scoppio della guerra.

Per gli europei, il ritorno al potere di Donald Trump potrebbe portare a un impegno militare sul suolo ucraino

L’annuncio del ritorno al potere di Donald Trump il 25 gennaio potrebbe avere conseguenze contraddittorie per l’imperialismo europeo per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Rifiutandosi di pagare per la sicurezza dei propri alleati, Trump minaccia di ridurre il coinvolgimento degli Stati Uniti in Europa -in linea con la dottrina “America First”- e di concentrarsi sull’Indo-Pacifico: la priorità strategica dell’imperialismo statunitense da Obama in poi. Questa rivalutazione delle priorità dell’imperialismo statunitense sta mettendo gli Stati europei sotto stress cronico e sta contribuendo all’escalation della situazione in Ucraina. Essi sono spinti a svolgere un ruolo più diretto nella guerra e a intervenire più chiaramente per garantire la propria sicurezza, subordinandosi al contempo al quadro e ai toni imposti unilateralmente dagli Stati Uniti.

Nel contesto della nuova fase della guerra in Ucraina il dibattito sull’invio di truppe nel paese è tornato sulla scena politica. Proposta per la prima volta da Emmanuel Macron, la sua proposta proattiva si è rapidamente trasformata in un fallimento e persino in un’umiliazione dopo che la maggioranza dei suoi partner europei si è brutalmente tirata indietro. Tuttavia il dibattito è riemerso nelle discussioni europee, questa volta in modo forzato. Come dimostra il recente incontro tra Keir Starmer ed Emmanuel Macron durante la commemorazione dell’11 novembre, Inghilterra e Francia potrebbero essere spinte prima di quanto vorrebbero ad assumersi i costi finanziari dello sforzo bellico ucraino e a provvedere alla sua difesa militare. Lungi dall’“autonomia strategica” auspicata da Macron una simile politica sarebbe subordinata agli interessi e ai piani degli Stati Uniti.

In questo contesto, i Paesi imperialisti europei sarebbero spinti a difendere l’Ucraina nelle coordinate del piano di Donald Trump di procedere verso un cessate il fuoco. Come sottolinea il Financial Times: “alcuni analisti ritengono che qualsiasi iniziativa europea a sostegno dell’Ucraina potrebbe essere organizzata da una coalizione di volenterosi, a partire dalla Polonia e dalla Joint Expeditionary Force guidata dal Regno Unito, un gruppo di difesa che comprende gli Stati nordici e baltici e i Paesi Bassi. Questi Paesi, che si riuniranno a Tallinn il mese prossimo, sono i più forti sostenitori dell’Ucraina e rappresentano i due terzi degli aiuti militari bilaterali dell’Europa a Kiev.

Tra gli scenari prospettati, Le Monde cita anche il possibile coinvolgimento di gruppi militari privati (in altre parole, mercenari) come Défense Conseil International (DCI), in parte di proprietà dello Stato francese, che potrebbero essere impiegati per garantire “l’esportazione e il trasferimento del relativo know-how militare”, “l’addestramento dei soldati ucraini [e] la manutenzione delle attrezzature militari francesi inviate a Kiev”. Insieme alla loro controparte britannica, il Gruppo Babcock, i due gruppi militari privati hanno già offerto i loro servizi al Ministero della Difesa del Regno Unito.

Secondo Le Monde, “il pensiero britannico e francese su questo tema fa eco ai pochi elementi pubblici che sono trapelati sulle intenzioni di Donald Trump per l’Ucraina”, in particolare il possibile dispiegamento di una forza di spedizione la cui missione sarebbe quella di frapporsi tra l’Ucraina e la Russia. Si tratta di ciò che gli Stati Maggiori Riuniti definiscono “garanzia di sicurezza”.

Sebbene questo scenario sia incerto e i dettagli rimangano estremamente poco chiari, consentirebbe a Trump di far accettare all’Ucraina la sconfitta, garantendo al contempo il suo controllo sul Paese attraverso un maggiore coinvolgimento delle potenze europee. Questa politica potrebbe, tuttavia, anche portare a un’ulteriore escalation, in quanto le future tensioni tra Russia e Ucraina si esprimerebbero direttamente in uno scontro tra truppe europee e russe potendo anche incoraggiare la Russia a utilizzare tattiche di guerra ibrida per indebolire le potenze europee coinvolte, prendendo di mira, ad esempio, le infrastrutture strategiche.

Infine, le capacità militari e finanziarie dei Paesi europei e dei loro complessi militari-industriali sono incomparabilmente più deboli di quelle degli Stati Uniti. Secondo l’Ukraine Support Tracker del Kiel Institute for the World Economy, l’aiuto militare combinato che Germania, Francia e Regno Unito hanno fornito all’Ucraina dall’inizio della guerra su larga scala è meno della metà del contributo statunitense.

Mentre le due principali potenze militari europee, Regno Unito e Francia, stanno attraversando profonde crisi politiche e di bilancio, anche la Germania sta attraversando notevoli difficoltà economiche, dovute all’impasse del suo modello mercantilista, e un periodo di instabilità politica. Nelle condizioni date attualmente, questi Paesi hanno poco spazio di manovra per aumentare il loro sostegno allo sforzo bellico dell’alleato. Questo scenario dovrebbe coinvolgere apertamente anche gli Stati baltici e la Polonia, che è senza dubbio la più proattiva.

In ogni caso, le promesse di Trump non sono certo appelli alla pace. La guerra in Ucraina continua a destabilizzare la situazione internazionale e ad accelerare il deterioramento degli equilibri esistenti. Il dispiegamento di truppe europee in Ucraina costituirebbe una storica escalation militare tra Russia e NATO. Aprirebbe la strada a una maggiore subordinazione delle potenze europee agli Stati Uniti, accelerando la militarizzazione del continente e la bonapartizzazione dei regimi europei.

Julien Anchaing

Tradotto da revolutionpermanente.fr