Bashar al-Assad ha lasciato la capitale siriana Damasco domenica sera. Le milizie di Hay’at Tahrir al-Sham hanno affermato di aver raggiunto la capitale senza incontrare alcuna resistenza da parte dell’esercito. Il capo del governo Mohammad Ghazi al-Jalali ha dichiarato la sua volontà di avviare immediatamente il trasferimento di potere. Questo segna la fine di un’era in Siria, iniziata nel 1970 con il colpo di Stato militare guidato da Hafez al-Assad (il padre di Bashar al-Assad).

Questa volta il sostegno ad Assad non si è concretizzato

L’offensiva militare delle milizie di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) del 26 novembre ha colto di sorpresa Assad. Iniziando nel nord-ovest della Siria, le milizie sono state in grado di conquistare diverse città in meno di due settimane, senza subire perdite importanti, e alla fine sono entrate a Damasco. Come hanno fatto le milizie a prendere il potere in così poco tempo? Dopo tutto, Assad era conosciuto come colui che ha mantenuto la sua posizione nonostante la guerra civile. A differenza di Gheddafi in Libia, Ben Ali in Tunisia o Mubarak in Egitto, è stato in grado di difendere il suo potere dopo lo scoppio della cosiddetta Primavera Araba nel 2011. Che cosa è cambiato per cui ora ha capitolato senza combattere?

La prima e probabilmente più importante ragione risiede nelle condizioni in cui Assad ha difeso il suo potere. In definitiva, aveva ottenuto solo una vittoria di Pirro: i costi erano così alti che la vittoria non gli ha dato alcun vantaggio reale. Sebbene non sia stato cacciato da Damasco in quel momento, ha perso il controllo di diversi territori in Siria. Questo ha significato anche la perdita dei campi petroliferi, che rappresentavano il 25% delle entrate statali prima della guerra civile. Secondo il Ministero degli Esteri siriano, solo il 20% della produzione di petrolio è rimasto nelle sue mani. A questo si aggiungono le sanzioni economiche, la fuga di milioni di lavoratori e la distruzione delle infrastrutture, che hanno impedito la ricostruzione della Siria. In queste condizioni, non è riuscito a riabilitare il suo regime. Il fatto che le folle acclamino la capitolazione di Assad nelle strade dimostra anche che Assad è stato in grado di difendere il suo potere principalmente attraverso misure militari e di polizia e non ha potuto contare su una base sociale.

La seconda ragione è lo stato degli alleati di Assad. Quando la Russia intervenne nella guerra civile con la sua aviazione al fianco di Assad nel 2015 – offrendogli vantaggi strategici – non c’era alcuna guerra in Ucraina. Tuttavia, dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, la Russia ha dovuto dirottare gran parte delle sue risorse militari. La capacità della Russia di sostenere Assad è fortemente limitata a causa della guerra in Ucraina, poiché gran parte della sua forza aerea è dispiegata lì. Non sarebbe un vantaggio per Putin impegnarsi in una guerra senza speranza, dato che persino i soldati di Assad sono fuggiti dalle linee del fronte.

Anche il regime iraniano, alleato di lunga data di Assad, è stato gravemente indebolito negli ultimi anni. L’Iran soffre di notevoli problemi economici, che sono stati esacerbati dalle sanzioni internazionali. Le sfide interne del regime degli ayatollah hanno influito sulla propria capacità di sostenere Assad con la stessa intensità di prima. Il regime passa da una crisi interna all’altra. Dal 2019, l’Iran ha ripetutamente affrontato proteste e disordini a livello nazionale contro le condizioni economiche e la leadership politica. Inoltre, il sostegno ai ribelli di Ansar Allah (Houthi) nello Yemen e gli scontri con la coalizione a guida saudita hanno coinvolto l’Iran in un conflitto prolungato e costoso. Il regime dei ayatollah in Iran non aveva quindi né la stabilità economica né quella politica per combattere su più fronti e impedire la sconfitta di Assad. Lo stesso vale per Hezbollah in Libano, il quale è stato notevolmente indebolito dal conflitto con Israele sulla scia della guerra di Gaza. Negli ultimi mesi, ha spostato alcune delle proprie forze per contrastare l’offensiva israeliana nel sud del Libano. L’HTS ha sfruttato la fragilità di Assad per sconfiggerlo.

Cosa rappresenta l’HTS?

Mohammed al-Julani, il leader dell’HTS, intende stabilire una repubblica islamica in Siria e finora si è presentato come moderato e pragmatico. Julani iniziò a fare esperienza con Al-Qaeda in Iraq, nella lotta contro l’occupazione statunitense. Durante la guerra civile siriana è tornato nel suo Paese e ha diretto il ramo siriano del gruppo, che all’epoca era ancora conosciuto come Al Nusra. In seguito ha interrotto i suoi legami con Al-Qaeda e la sua organizzazione si è evoluta in Hay’at Tahrir al-Sham all’inizio del 2017. HTS è emerso come un’alleanza di diversi gruppi fuggiti a Idlib dopo la riconquista di Aleppo da parte di Assad. Dal 2017 controlla la provincia di Idlib e amministra i servizi pubblici, l’istruzione, la sanità, il sistema giudiziario, le infrastrutture e le finanze. L’HTS collabora con altri gruppi di opposizione armata come Harakat Nour al-Din al-Zenki, Liwa al-Haqq e Jaysh al-Sunna ed evita ex alleati come Hurras al-Din, il nuovo ramo di Al-Qaeda in Siria. L’HTS è stato coinvolto in contrasti con lo Stato Islamico e l’Esercito Siriano Libero (FSA), in quanto non voleva subordinarsi a loro, ma voleva dominarli. Ha anche respinto l’aspirazione fondamentalista dell’ISIS di stabilire un califfato. Con l’offensiva militare di fine novembre, tuttavia, l’HTS è riuscito a portare l’FSA dalla sua parte.

In un’intervista alla CNN, Julani ha sottolineato che la sua organizzazione non è interessata a una guerra religiosa, bensì a liberare la Siria rovesciando Assad ed eliminando l’Iran e Hezbollah. Ha assicurato che le minoranze religiose ed etniche saranno protette. Julani ha lamentato il fatto che gli Stati Uniti, la Turchia, le Nazioni Unite e diversi altri Stati occidentali continuano a considerare l’HTS come un’organizzazione terroristica, anche se il gruppo si è impegnato a prendere le distanze dalle sue radici.

Finora la Turchia è stata coinvolta indirettamente nell’offensiva militare attraverso i gruppi ribelli riuniti sotto la bandiera dell’Esercito Nazionale Siriano (SNA). Anche se nega la vicinanza politica all’HTS, ha sostenuto il rovesciamento di Assad per aumentare la sua influenza nel nord della Siria. Soprattutto in estate, c’era l’opzione di un cambio di paradigma da parte di Erdoğan per normalizzare le relazioni tra Ankara e Damasco, riprendendo i colloqui con Assad. Tuttavia, i colloqui non si sono concretizzati perché le condizioni non sono state soddisfatte. La Turchia non era disposta a ritirare le sue truppe e a porre fine al suo sostegno ai ribelli. Per la Turchia, la normalizzazione con Assad non ha rappresentato un’opzione vantaggiosa, in quanto quest’ultimo e i suoi alleati nella regione hanno mostrato solo debolezza, creando un vuoto di potere. La caduta di Assad offre alla Turchia l’opportunità di rafforzare la sua influenza in Siria e nella regione.

L’HTS deve affrontare la sfida di mantenere l’unità della guerra contro Assad dopo la sua caduta. L’accordo tattico contro il nemico principale ha messo da parte molte questioni programmatiche e ideologiche che ora verranno a galla. Che aspetto avrà il futuro governo? Come saranno distribuiti gli uffici? Quali leggi saranno approvate? Come saranno le relazioni regionali e internazionali? È probabile che sorgano conflitti di interesse tra le fazioni dell’HTS. L’HTS è stato finora suscettibile al controllo straniero per raggiungere il suo obiettivo principale. Data la debolezza economica del Paese e il controllo delle riserve petrolifere da parte degli Stati Uniti, questa dipendenza si aggraverà.

Ancora nessuna liberazione

Le correnti politiche che hanno sostenuto Assad sotto l’etichetta di ‘anti-imperialismo’ piangeranno la sua caduta. Il regime bonapartista del Partito Baath si è affidato ai servizi militari e segreti nel Paese industrialmente arretrato. Nell’interesse della borghesia nazionale, le organizzazioni dei lavoratori sono state poste sotto il controllo dello Stato mentre il Partito Comunista – che ha respinto le mobilitazioni di massa del 2011 come una cospirazione imperialista – è stato assorbito. Già prima della guerra civile, esistevano restrizioni legali sul diritto di organizzazione e la dipendenza della Federazione Generale dei Sindacati dei Lavoratori dal Partito Baath, oltre al divieto di sciopero. Questo riflette la politica borghese aggressiva nei confronti dei lavoratori in Siria. L’oppressione della nazione curda si è intensificata durante la dittatura di Bashar Al-Assad. Difendere la dittatura di Assad è ben lontano dall’essere anti-imperialisti.

Condividiamo la gioia per la caduta di Assad, ma dobbiamo mettere in guardia dal riporre le nostre speranze nell’HTS. Già durante l’offensiva militare, sui social media sono apparse numerose prove di crimini di guerra da parte delle milizie, che non finiranno con la presa di potere. I rapporti da Idlib sotto l’HTS mostrano anche che la leadership governava con il pugno di ferro e non tollerava alcuna opposizione.

Mazlum Abdi, comandante generale delle Forze Democratiche Siriane (SDF), ha dichiarato la sua disponibilità a collaborare e parla di un momento storico di “opportunità per costruire una nuova Siria basata sulla democrazia e sulla giustizia e che garantisca i diritti di tutti i siriani”. Finora la leadership curda ha manovrato per proteggere l’amministrazione del Rojava, l’Amministrazione autonoma della Siria settentrionale e orientale. Ora sta sviluppando una nuova tattica. Come una repubblica islamica possa salvaguardare gli interessi delle popolazioni curde, cristiane e alevite rimane comunque discutibile. Il regime islamista vorrà portare il Rojava sotto il suo controllo, minacciando di distruggere il diritto all’autodeterminazione dei curdi e le conquiste ottenute finora. Le tattiche pragmatiche daranno ai curdi un po’ di respiro. Ma non sono una soluzione a lungo termine.

La caduta di Assad dà ai rifugiati siriani la speranza di tornare nella loro patria e di contribuire alla sua ricostruzione. Anche le persone in Siria condividono questa speranza. Ma sarebbe un grosso errore relativizzare il pericolo imminente rappresentato dal cambio di potere. Le masse vedono la fine della dittatura di Assad come una liberazione. Ciò deve essere sfruttato per creare una forza politica in grado di ottenere una vera liberazione. In Iran, le masse hanno commesso l’errore di consegnare il potere agli ayatollah quando rovesciarono lo Shah. Il risultato fu la controrivoluzione, i cui effetti perseguitano le masse ancora oggi. Mentre le dittature nella regione sono deboli e le tendenze alla guerra regionale sono in aumento, i lavoratori devono costruire un fronte indipendente di liberazione sociale a sostegno dei contadini, dei giovani e delle donne per determinare il proprio destino.

Non dobbiamo perdere di vista il fatto che le masse in Siria all’inizio scesero in piazza per la libertà e il pane. Molte delle richieste delle masse sono state soffocate dalla guerra per procura reazionaria. Il conflitto potrà avere un esito progressivo solo se emergerà una forza rivoluzionaria che riprenda queste richieste e non ripeta gli errori della Primavera Araba.

Gli operai e i contadini devono lottare per evitare che le potenze straniere o una nuova cricca corrotta al governo si impossessino della proprietà privata dei mezzi di produzione. È necessario un programma economico per ricostruire il Paese con un’economia pianificata basata sui consigli, che divida la terra e metta le fabbriche e soprattutto i campi petroliferi sotto il controllo dei lavoratori. Altrimenti, seguirà una nuova dittatura con un’economia clientelare dei nuovi governanti.

La premessa per la liberazione è allontanare l’influenza dell’imperialismo dalla regione. Numerose potenze straniere cercheranno di sfruttare l’incerta fase di transizione e di acquisire influenza. Un nuovo regime sotto la guida dell’HTS sarebbe fortemente dipendente dalla Turchia e dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e Israele potrebbero sentirsi incoraggiati a intraprendere azioni più forti contro l’Iran. Le masse devono organizzarsi e lottare in modo indipendente per una prospettiva socialista. Sono necessarie strutture comunali in grado di organizzare pane, lavoro e casa per tutti. Sono necessari l’esproprio delle banche e il monopolio del commercio estero, invece della dipendenza dalla Banca Mondiale e dal FMI. Per lottare per questo, sarà necessario anche sbarazzarsi dell’HTS.

Baran Serhad

Tradotto da klassegegenklasse.org