Il disegno di legge, approvato giovedì scorso, vieta assolutamente l’aborto in Honduras. Di fronte alla forza del movimento delle donne in Argentina e nel resto dell’America Latina, gli anti-diritti e i conservatori non hanno tardato ad arrivare, e stanno promuovendo attacchi e ostacoli vietando la legalità dell’aborto, non la sua clandestinità.

In Honduras, un parto su 4 viene affrontato da una ragazza sotto i 19 anni. Questo dato consolida il paese al vertice dei più alti tassi di gravidanza adolescenziale in America Latina. Anche così, giovedì scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge che vieta assolutamente l’aborto. Questo disegno di legge introduce l’Honduras nel gruppo formato da El Salvador, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Haiti e Suriname, come i paesi della regione che vietano l’aborto in tutte le sue forme.

Questo disegno di legge rafforza l’articolo 67 della Costituzione honduregna, che stabilisce che “i nascituri sono considerati nati per tutto ciò che li favorisce nei limiti stabiliti dalla legge”.

Il progetto di legge è stato presentato dal vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, membro del partito al governo. Inoltre, è stato discusso solo in due dibattiti virtuali, nonostante la richiesta delle organizzazioni femminili per il diritto di decidere e contro la criminalizzazione dell’aborto, come Somos Muchas, che fosse discusso in tre dibattiti.

Il movimento delle donne in Honduras afferma che questo progetto è un “atto riprovevole” e che “la prigione non impedisce gravidanze indesiderate”. È una misura ingiusta e sproporzionata. Inoltre, descrivono questo progetto come un passo indietro, poiché “blocca l’accesso ad aborti sicuri”. Tuttavia, ci sono diverse iniziative che cercano di depenalizzare l’aborto in tre casi: rischio per la vita della donna o della donna incinta, inviolabilità fetale e stupro.

Questo progetto è l’ennesimo attacco al diritto a decidere, poiché in Honduras l’aborto è stato criminalizzato in tutte le sue forme dal 1997, e ciò ha portato all’incarcerazione delle donne. Oltre alla criminalizzazione dell’aborto, la mancanza di accessibilità ai metodi contraccettivi, soprattutto nelle zone rurali, così come il divieto di vendita, uso, distribuzione e acquisto di contraccettivi d’emergenza e la loro criminalizzazione con la reclusione, sono fattori che contribuiscono all’elevato numero di gravidanze forzate, tra cui spiccano le gravidanze adolescenziali. I gruppi religiosi hanno avuto una grande influenza in questo attacco al diritto all’aborto, interferenza che le organizzazioni femminili descrivono come “dannosa in materia di salute pubblica”.

Organizzarsi per avanzare e imporre le nostre rivendicazioni

La legalizzazione dell’aborto in Argentina ha dato un impulso alle richieste del movimento delle donne in diversi paesi dell’America Latina. La marea verde in Argentina si è diffusa in tutta la regione, fornendo un esempio che, se ci organizziamo, possiamo vincere. Sia in Messico che in Cile, il movimento delle donne ha accolto con forza le sue richieste di aborto legale, libero, sicuro e accessibile, nonostante il rifiuto dei loro governi.

L’altra faccia della medaglia è che, di fronte alla forza del movimento internazionale delle donne, hanno risposto gruppi conservatori e anti-scelta; cioè, questi gruppi sono attivi e spingono attacchi al nostro diritto di scelta. È il caso della legge approvata in Honduras. In Costa Rica, gruppi anti-diritti, sostenuti dal governo e dall’Assemblea Legislativa, stanno spingendo il disegno di legge per l’adozione anticipata e il diritto dei nascituri.

Come movimento internazionale delle donne, è necessario trarne la conclusione che sarà la mobilitazione nelle strade a garantire le nostre richieste. Come movimento delle donne, è possibile garantire il diritto democratico all’aborto libero, legale, sicuro e accessibile e avanzare insieme alla classe operaia nella lotta contro ogni forma di oppressione e sfruttamento.

Solo combattendo per le strade, come movimento di donne, insieme ai nostri compagni di classe, è possibile garantire il diritto democratico all’aborto libero, legale, sicuro e non retribuito. Inoltre, è necessario lottare insieme per la reale separazione tra Chiesa e Stato. Dobbiamo fare in modo che la marea verde spazzi via i dinosauri e coloro che fanno mercato delle nostre vite e dei nostri diritti.

Fernanda Quirós

Traduzione da La Izquierda Diario