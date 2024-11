Martedì 5 novembre gli Stati Uniti sceglieranno il loro prossimo presidente tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. Le elezioni saranno decise a partire da sette Stati chiave in cui non c’è ancora un vincitore certo. Ecco gli ultimi sondaggi e gli Stati da seguire nella maratona elettorale.

Martedì 5 novembre è finalmente arrivato il giorno delle elezioni presidenziali statunitensi, una delle più attese e combattute degli ultimi decenni. A partire da domenica, circa 77 milioni di persone hanno già votato in anticipo. Si tratta della metà del numero totale di persone che hanno votato alle ultime elezioni del 2020. In quell’occasione, quando Trump e Biden si affrontarono, votarono 154,6 milioni di americani.

Per le elezioni di martedì 5, gli aventi diritto al voto sono 244 milioni, ma il voto non è obbligatorio e prevede varie restrizioni, per cui il numero finale è molto più basso e gran parte della campagna elettorale dei candidati consiste nel cercare di incentivare il maggior numero possibile di persone a registrarsi e a recarsi finalmente alle urne.

Questo numero significativo di voti anticipati (molti dei quali per posta), che vengono conteggiati alla fine, e il fatto che le elezioni saranno definite in sette Stati competitivi in cui non è ancora certo chi vincerà potrebbero far slittare i risultati finali di diverse ore, se non addirittura di giorni.

Secondo la media degli ultimi sondaggi nazionali raccolti dal New York Times, la candidata democratica Kamala Harris è in vantaggio sul repubblicano Donald Trump di un solo punto. Tuttavia, altri sondaggi mostrano un pareggio virtuale o un sottile vantaggio per Trump. Anche se in tutti i casi si tratta di dati che rientrano nel margine di errore.

In ogni caso, il dato rilevante per sapere chi vincerà le elezioni è chi otterrà la maggioranza nel Collegio Elettorale. Negli Stati Uniti il voto per il presidente non è diretto ma viene eletto da un Collegio Elettorale composto da un totale di 538 membri. Ogni Stato contribuisce con un certo numero di delegati al Collegio Elettorale e nella maggior parte degli Stati (con l’eccezione del Maine e del Nebraska) chi vince lo Stato, anche per un solo voto, ottiene tutti i delegati al Collegio Elettorale che quel distretto contribuisce. Pertanto, chi vince la presidenza è colui che ottiene la metà più uno dei 538 elettori, ovvero chi raggiunge il “numero magico” di 270 elettori nel Collegio Elettorale.

La maggior parte degli Stati sono già definiti per Harris o Trump con margini che sarebbero irreversibili, quindi sono già conteggiati come “Stati sicuri” per l’uno o per l’altro e la “battaglia finale” si registrerà in soli sette Stati chiamati “swing States” o “Stati altalenanti”, dove la differenza tra i due candidati è entro il margine di errore e non è possibile definire un vincitore in anticipo. A partire da martedì, secondo i dati del New York Times, i delegati sicuri (o quasi sicuri, con alcune eccezioni) per ciascun candidato erano i seguenti: 226 per Harris e 219 per Trump.

Rimangono quindi da distribuire i delegati corrispondenti ai sette “swing states ”, per un totale di 93 delegati: Wisconsin 10, Michigan 15, Pennsylvania 19, North Carolina 16, Nevada 6, Georgia 16 e Arizona con 11.

Questi sono gli Stati in cui si definiranno le elezioni, dove si è concentrata la maggior parte degli eventi della campagna elettorale (soprattutto in Pennsylvania, che assegna 19 delegati) e dove i sondaggi sono molto vicini.

Come si può vedere nel grafico sottostante, gli ultimi sondaggi in Pennsylvania (Pa.) mostrano un risultato di parità, in North Carolina (N.C.) e Nevada (Nev.) Trump è in vantaggio di meno di un punto, in Georgia (Ga.) Trump è in vantaggio di più di un punto e in Arizona (Ariz.) è in vantaggio di più di 3 punti. Nel frattempo, Harris è in vantaggio in Michigan (Mich.) di meno di un punto e in Wisconsin (Wis.) di più di un punto percentuale.

In questo grafico si può anche notare che, ad eccezione del North Carolina che è stato vinto da Trump nelle ultime due elezioni e del Nevada che è stato vinto dai democratici, il resto degli Stati è stato vinto da Trump nel 2016 e poi riconquistato da Biden per i democratici nel 2020.

Inoltre, negli ultimi giorni è apparso un sondaggio che mostrava la vittoria di Harris in Iowa, uno Stato considerato solidamente a favore di Trump, il che ha generato scalpore per quello che potrebbe accadere martedì sera. Dovremo tenere d’occhio anche questo Stato, che assegna 6 delegati al Collegio Elettorale.