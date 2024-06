Il riemergere del movimento studentesco suscita echi del passato che aiutano ad articolare aspetti chiave della direzione del movimento contro il genocidio in Palestina. Qui consideriamo alcuni collegamenti tra la situazione odierna e il movimento contro la guerra in Vietnam che scosse gli USA.

Nelle ultime settimane, il movimento studentesco negli Stati Uniti è emerso su una scala mai vista da decenni, con decine di accampamenti nei campus universitari di tutto il paese e migliaia di studenti che vi partecipano. Le richieste degli accampamenti variano, ma la maggior parte condivide un nucleo comune: la divulgazione dei rapporti finanziari delle università con lo Stato di Israele e le aziende coinvolte nella guerra, il disinvestimento dei fondi universitari da Israele e l’amnistia per le persone coinvolte nelle proteste. Negli Stati Uniti ci sono stati importanti raduni e manifestazioni contro la guerra a Gaza a partire da ottobre, ma nelle ultime settimane gli accampamenti hanno messo il movimento al centro della scena politica nazionale.

Nell’ultima settimana di aprile, decine di campus in tutto il paese sono stati repressi dalla polizia e dalle amministrazioni universitarie; oltre duemila persone sono state arrestate. Sebbene questa repressione, unita alla fine del semestre accademico, abbia avuto ripercussioni sul movimento, quest’ultimo non ha lasciato passare questi attacchi. Quattromila persone hanno marciato il Primo Maggio a New York e i docenti della CUNY si sono messi in malattia lo stesso giorno. Anche l’Independent Student Workers of Columbia ha attuato un’astensione per malattia che è iniziata il 13 maggio e l’UAW Local 4811 – un sindacato che rappresenta 48.000 studenti universitari e ricercatori dell’Università della California – sta votando se scioperare o meno in difesa di coloro che protestano contro la guerra dopo che gli studenti e i docenti dell’UCLA sono stati brutalmente attaccati dai sionisti e dalla polizia nel loro accampamento. Anche alla fine del semestre, gli accampamenti continuano a spuntare e la polizia li reprime ogni volta che è possibile. Il sostegno diffuso alla Palestina, unito all’approvazione storicamente bassa per Israele, è radicato in ampi settori della società.

L’ampiezza dell’attuale movimento contro la guerra guidato dagli studenti ha fatto sì che venissero fatti paragoni con lo storico movimento contro la guerra del Vietnam. In questo breve articolo esamineremo alcune somiglianze e differenze tra i due contesti.

I paragoni con il movimento contro la guerra del Vietnam degli anni ’60 e dei primi anni ’70 si sviluppano lungo diversi assi. Dai tiepidi articoli del New York Times che difendono il diritto degli studenti a protestare tenendo a distanza la loro politica, agli articoli più accusatori dopo l’ondata di repressione da parte della polizia in diversi campus, da un Wall Street Journal sempre più verboso che alimenta la criminalizzazione della protesta a vari articoli di autori e pubblicazioni di sinistra.

L’opinionista del New York Times Charles Blow elenca alcune notevoli somiglianze tra il 1968 e il 2024, come ad esempio il fatto che entrambi sono stati anni di elezioni presidenziali con un presidente uscente democratico impopolare, un movimento studentesco in crescita che ha preso vita nelle ultime settimane del semestre primaverile e una convention democratica a Chicago.

Sebbene gli esempi citati da Blow siano importanti paralleli, il terreno è molto diverso. Negli anni ’60 e nei primi anni ’70 la politica mondiale era molto diversa. Il mondo era stato diviso dopo la Seconda Guerra Mondiale tra gli Stati Uniti e il blocco sovietico negli accordi di Potsdam/Yalta. Rivoluzioni erano scoppiate in tutto il mondo coloniale e semi-coloniale e il governo degli Stati Uniti aveva dedicato grandi sforzi per sedare il malcontento interno attraverso il maccartismo. Solo pochi anni prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra in quella che allora era conosciuta come Indocina, gli operai e i contadini cubani avevano rovesciato il regime dittatoriale di Fulgencio Bastista in una rivoluzione cubana che non solo avrebbe costituito una delle più gravi minacce all’imperialismo statunitense nella regione, ma sarebbe servita da ispirazione per milioni di lavoratori e studenti in tutto il paese.

La guerra in Vietnam fu al centro delle tensioni nascenti in questo nuovo ordine mondiale, con l’imperialismo francese costretto a chiedere il sostegno americano per mantenere la propria colonia in Indocina. Questo ci porta alla differenza più significativa tra allora e oggi: la guerra del Vietnam fu combattuta con centinaia di migliaia di soldati americani. Nel corso del movimento contro la guerra del Vietnam, secondo un resoconto liberale del movimento contro la guerra, “forse sei milioni di americani scesero in strada, firmarono petizioni, scrissero lettere, parteciparono a riunioni e raduni, presero parte a veglie e si impegnarono in altre attività contro la guerra”1.

Essendo un movimento che si è sviluppato nell’arco di diversi anni, ha avuto un andamento altalenante a seconda delle operazioni in Vietnam, della situazione politica interna e della politica delle organizzazioni che lo guidavano, che si sono intrecciate con la disposizione generale del movimento. Il movimento guadagnò terreno man mano che la politica di Lyndon B. Johnson, il cosiddetto candidato “pacifista”, rispetto al repubblicano Barry Goldwater, diventava sempre più falco, le vittime si moltiplicavano a migliaia e i progressi tecnologici nel campo della cronaca rivelavano con una rapidità senza precedenti le immagini degli orrori inflitti dall’esercito americano alla popolazione civile vietnamita, tra cui le ustioni da napalm. Sconvolse anche il Partito Democratico, costringendo Johnson a non cercare la rielezione alla luce delle intense critiche alle azioni dell’amministrazione in Vietnam. La Convention Democratica di Chicago del 1968 passò alla storia per le massicce proteste all’esterno della convention, a favore dei diritti civili e contro la guerra in Vietnam. Solo pochi mesi prima della Convention, Martin Luther King Jr. – che aveva espresso la sua opposizione alla guerra nel 1965 – era stato assassinato a Memphis mentre sosteneva uno sciopero dei lavoratori dei servizi igienici, provocando intense proteste in oltre 100 città.

Non ci sono truppe statunitensi sul campo nella guerra di Gaza, ma gli Stati Uniti sono profondamente coinvolti nella guerra a causa dei loro legami con lo stato di Israele che vanno oltre i finanziamenti, le armi e il sostegno geopolitico. Le richieste di disinvestimento portano l’attenzione e mettono in discussione i profondi legami delle università con lo Stato di Israele. Il caso della Columbia University, epicentro del movimento, è esemplificativo. Secondo un articolo della CNN:

Meno dell’1% della dotazione di 13,6 miliardi di dollari della scuola è reso pubblico. Da queste informazioni limitate, i manifestanti hanno identificato piccole partecipazioni in 19 aziende che ritengono collegate al conflitto tra Israele e Hamas, tra cui le aziende di difesa Lockheed Martin e General Dynamics, che producono armi utilizzate da Israele, e Caterpillar, i cui bulldozer sono stati utilizzati da Israele per demolire le infrastrutture palestinesi in Cisgiordania e sono stati impiegati dall’IDF durante l’invasione di Gaza.

Non tutte le università hanno un budget come quello della Columbia, una delle università più costose del paese, ma il caso è lo stesso in tutta l’istruzione superiore, anche nelle università pubbliche. Non sono solo le università ad avere legami con lo Stato di Israele o a investire in aziende coinvolte nel genocidio. Come scritto in questo articolo:



Il movimento pro-Palestina sta sfidando un aspetto molto delicato della politica bipartisan: l‘alleanza incondizionata con lo Stato di Israele. I democratici sono stati in grado di cooptare i grandi movimenti sociali del passato, dal colossale movimento per i diritti civili al movimento Black Lives Matter più recentemente. Ma poiché il regime bipartisan è sionista fino al midollo, l’attuale movimento rappresenta un’enorme sfida per il Partito Democratico.



Le economie dei paesi principali sono cresciute per oltre 20 anni, a partire dalla “ricostruzione” dell’Europa attraverso il piano Marshall – il periodo è poi diventato noto come i “30 anni gloriosi”. Le tensioni che scaturirono dalla fine di questo periodo furono al centro della lotta di classe in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Al contrario, l’economia odierna è strutturalmente più fragile e sta ancora affrontando le conseguenze del crollo del 2008, che ha colpito i pilastri del neoliberismo, e gli effetti della pandemia.

A livello nazionale, il regime bipartitico della fine degli anni ’60 era in condizioni migliori. Le sfide che dovette affrontare durante il Movimento per i Diritti Civili – che si collegò e si sovrappose al movimento contro la guerra in vari modi – diedero impulso a un riordino dei partiti repubblicano e democratico. Erano tempi in cui la polarizzazione sociale non era accompagnata da una polarizzazione politica all’interno dei principali partiti, almeno non nella misura che vediamo oggi. La lotta per i diritti civili, strettamente legata al movimento operaio, fu accolta da un regime bipartisan più “flessibile”: I democratici che non erano soddisfatti della politica del loro partito nei confronti del movimento per i diritti civili trovarono una nuova casa nel partito repubblicano, mentre i repubblicani, scontenti dell’apertura del partito verso l’estrema destra, si rivolsero al Partito Democratico2.

Questo processo non avvenne da un giorno all’altro, ma richiese diversi decenni per essere completato. Il regime bipartitico profondamente antidemocratico di oggi è più disfunzionale e meno adatto a gestire le crisi costanti, poiché i suoi meccanismi contro-maggioritari rendono difficile governare e approvare leggi anche quando un partito ha il controllo di entrambe le camere. Questa situazione di stallo si inserisce nel contesto di fenomeni più ampi di crisi organica in tutto il mondo e negli Stati Uniti in particolare.

Alla fine degli anni ’60, l’ordine mondiale post-Yalta mostrava segni di debolezza e veniva messo in discussione dalla lotta di classe in tutto il mondo, nei paesi imperialisti, nelle colonie e semi-colonie, così come nei paesi governati dalla burocrazia stalinista. Solo nel 1972 scoppiò la crisi economica. Il neoliberismo ha rappresentato una risposta alla crisi del boom del secondo dopoguerra. Al contrario, la crisi economica del 2008 ha segnato un prima e un dopo, nonostante il successo del salvataggio massiccio, orchestrato da banche, aziende e governi, nell’impedire un crack generalizzato. I suoi effetti sono stati profondi e si fanno sentire attualmente poiché la borghesia imperialista non ha un piano alternativo all’agonia del neoliberismo. Da allora si sono verificati significativi processi di lotta di classe, anche se i più acuti sono stati rivolte e non si sono trasformati in rivoluzioni.

Se il movimento contro la guerra negli anni ’60 e nei primi anni ’70 ha avuto luogo prima del neoliberismo, l’attuale ascesa del movimento studentesco avviene in un momento in cui l’ideologia neoliberista ha subito un duro colpo in seguito alla crisi del 2008.

Il potenziale sovversivo del movimento studentesco

Una componente integrante della crisi organica negli Stati Uniti è stata l’aumento dell’attività lavorativa negli ultimi anni. Gli scioperi sono in aumento dal 2018 e il numero di interruzioni del lavoro è stato il più alto registrato dal 2000. Lo sciopero dell’UAW dello scorso anno è l’esempio più recente di un movimento sindacale i cui ranghi sono desiderosi di prendere parte alle decisioni in materia di affari sindacali e che hanno tratto importanti conclusioni dai decenni di concessioni del neoliberismo e, nel caso dell’UAW, dalle significative concessioni della crisi del 2008. I cambiamenti nei giovani sono stati discussi in modo significativo ed è difficile sopravvalutare l’importanza di una gioventù – forgiata nel mondo post-2008 e nelle sue elezioni del 2016, nella pandemia e nel BLM – che sente profondamente le connessioni tra la lotta contro l’oppressione e lo sfruttamento. Una gioventù che ha fatto parte del passaggio generazionale che ha preferito il socialismo al capitalismo o che è cresciuta in un paese in cui il sostegno al socialismo è in aumento da diversi anni.

Il peso politico e sociale di Israele nella società statunitense riflette l’importanza integrale del paese per gli interessi imperialisti statunitensi nella regione dopo la Seconda Guerra Mondiale e può essere considerato un cambiamento che riguarda il nucleo del regime bipartitico e il rapporto del Partito Democratico con la sua base storica. Come scrive Joe Allen:

Il crescente divario tra la leadership liberale e pro-Israele del Partito Democratico e un’ampia minoranza della popolazione e la maggioranza degli elettori del Partito Democratico sta raggiungendo proporzioni da guerra del Vietnam. Alla fine di febbraio, quasi due mesi fa, il sito di sondaggi Data for Progress ha riportato che: circa due terzi degli elettori (67%) – tra cui la maggioranza dei Democratici (77%), degli Indipendenti (69%) e dei Repubblicani (56%) – sono a favore della richiesta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco permanente e di una riduzione della violenza a Gaza.

Questo dato è un’estensione della crescente difficoltà degli Stati Uniti a imporre la propria volontà nella regione.

Il distacco dei Democratici dagli elettori più giovani è indice di un fenomeno più ampio: la crescente consapevolezza che gli orrori del genocidio a Gaza sono sistemici e collegati alla lotta contro il riscaldamento globale, il razzismo e la violenza della polizia. Lo scetticismo dei giovani verso la possibilità che qualcosa di simile ai “valori americani” liberali possa giocare un ruolo nella gestione di queste sfide è molto diffuso. Resta da vedere quali sfide dovrà affrontare la Convention Democratica di Chicago il prossimo agosto. Qualunque siano queste sfide, il rapporto di ampi settori della gioventù con questo partito è stato messo a dura prova – a causa, tra le altre ragioni, della complicità del Partito Democratico con il capitale finanziario e la sua spinta verso la distruzione del pianeta, del rapporto organico del partito con Wall Street e anche a causa del sostegno al genocidio di Israele a Gaza.

Il dibattito sul rapporto della classe operaia con il Partito Democratico deve essere considerato anche alla luce delle sfide del movimento contro la guerra. I DSA e Jacobin insistono nel rimanere all’interno del Partito Democratico e, per il momento, il dibattito se i socialisti debbano lasciare quanto prima il Partito Democratico (la posizione della “rottura netta”) o lavorare all’interno del Partito Democratico e lasciare il partito in circostanze presumibilmente migliori (la “rottura sporca”) ha virato verso quest’ultima e la logica conseguenza di lasciare da parte il dibattito sull’abbandono totale del partito. Tuttavia, il malcontento nei confronti del Partito Democratico non è solo un fenomeno giovanile, ma è un processo profondo che si sta svolgendo da diversi anni e che la politica del male minore e la minaccia di Trump hanno attenuato. La lotta contro il genocidio e per una Palestina libera richiede una politica indipendente dalla classe, cioè una politica che non sia legata al Partito Democratico e alla sua difesa degli interessi imperialisti americani. Una politica che faccia leva sulla forza e sugli interessi della classe operaia, dei giovani e degli oppressi.

È difficile sopravvalutare l’importanza del riemergere del movimento studentesco. Organizzato da una generazione nata in crisi, in un contesto di ampio sostegno ai sindacati e di comprensione organica del rapporto tra oppressione e sfruttamento, il movimento studentesco può svolgere un ruolo ancora più importante nella lotta contro la guerra a Gaza. L’affinità con la classe operaia tra gli studenti e i settori più ampi della gioventù è incipiente ma profonda. Alleandosi con il movimento operaio, gli studenti di tutto il paese possono svolgere un ruolo decisivo nel fermare le spedizioni di armi verso Israele. Come nei movimenti studenteschi di tutta la storia, la scelta strategica è tra schierarsi con gli interessi della borghesia o con quelli della classe operaia. Questo nuovo movimento studentesco lo capisce e si schiera con la seconda. Questa alleanza può colpire al cuore l’imperialismo statunitense.

Daniel Alfonso

Traduzione da Left Voice

Note

1. Simon Hall, “Rethinking The American Anti-War Movement”, Routledge, 2012.

2.Un’analisi che inquadra questo fenomeno, sebbene da una prospettiva racchiusa all’interno del regime stesso, è “The Two-Party Doom Loop – The Case for Multiparty Democracy” di Lee Drutman. Secondo l’autore, “dalla metà degli anni ‘50 alla metà degli anni ’90, il sistema nazionale bipartitico conteneva un sistema quadripartitico nascosto: democratici liberali e repubblicani liberali nel nord-est culturalmente liberale e nell’Upper Midwest, nella West Coast e nelle grandi città intermedie, e democratici conservatori e repubblicani conservatori nelle zone rurali e tradizionali del paese e nel sud. Ognuno di essi rappresentava un proprio gruppo di valori e posizioni. Nessuno aveva la maggioranza. Tutti dovevano contrattare. I nemici potevano diventare alleati; gli alleati potevano diventare nemici. Il destino della democrazia non era in bilico a ogni elezione”.