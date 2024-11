Martedì 5 novembre è l’election day: gli statunitensi sceglieranno un nuovo presidente tra Donald Trump e Kamala Harris Qual è la posta in gioco? Come potrebbe cambiare la politica interna ed estera del Paese?

Questo martedì gli Stati Uniti eleggono il loro nuovo presidente dopo una campagna elettorale polarizzata tra Donald Trump e Kamala Harris. Trump ha consolidato la sua posizione all’interno del Partito Repubblicano, mentre Kamala Harris ha ottenuto la nomination democratica dopo che Joe Biden ha rifiutato di chiedere un secondo mandato.

Democratici e Repubblicani si si sono lanciati alla caccia dei voti della classe lavoratrice. Ognuno dei due partiti cerca di presentarsi come la soluzione all’alta inflazione e al costo della vita. Poiché il movimento sindacale è storicamente schierato con il Partito Democratico, Harris ha ottenuto rapidamente l’appoggio di molti dei principali sindacati nazionali.

Invece di lottare direttamente per gli interessi dei loro membri e della classe lavoratrice, i presidenti dei sindacati che hanno parlato alla Convention Nazionale Democratica stanno subordinando questi interessi a quelli del Partito Democratico.

Il risultato di questa strategia è che i sindacati sono costretti a limitarsi a soddisfare i desideri politici dei loro cosiddetti alleati, in cambio della semplice speranza di ottenere qualcosa in cambio.

Invece di spendere tempo e denaro per sostenere Harris, i sindacati dovrebbero investire le proprie forze per lottare a favore dei lavoratori e degli oppressi. Ora i burocrati inveiranno contro i lavoratori che non hanno votato Harris, continuando a seminare l’illusione di candidati imperialisti “buoni”.

La vittoria di Trump senza dubbio nuovi attacchi ai nostri diritti e nuove misure di austerità imposte a livello federale. La vittoria di Harris avrebbe comportato nuovi attacchi alla classe lavoratrice e nuove misure di austerità, oltre che le stesse politiche repressive e imperialiste dell’amministrazione Biden.

L’esito delle elezioni potrebbe segnare un cambiamento nella politica statunitense e globale. Di seguito raccogliamo gli articoli dedicati a queste elezioni per seguire i diversi aspetti di un’elezione dall’impatto globale, in collaborazione con le redazioni della Rete Internazionale La Izquierda Diario.

