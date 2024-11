Gli Swing States sono stati chiave nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti per la loro capacità di oscillare verso un partito o l’altro, democratico o repubblicano, nelle diverse elezioni. Questi Stati sono cruciali perché non hanno una tendenza politica fissa, il che significa che possono decidere l’esito di un’elezione presidenziale.

L’importanza degli Swing States risiede nel sistema elettorale statunitense, che è indiretto. Invece di eleggere il presidente con il voto popolare, i cittadini votano per gli elettori del Collegio Elettorale, che poi eleggono il presidente. Ogni Stato ha un numero prestabilito di elettori in base alla sua popolazione e la maggior parte degli stati assegna tutti i voti elettorali al candidato che ottiene la maggioranza del voto popolare in quello Stato. Ciò significa che la conquista degli Swing States può essere decisiva per raggiungere i 270 voti elettorali necessari per ottenere la presidenza.

Possiamo considerare il sistema elettorale statunitense antidemocratico per diversi motivi.

In primo luogo, perché permette a un candidato di vincere la presidenza senza ottenere la maggioranza del voto popolare, come è successo nel 2016 con Donald Trump. Inoltre, il sistema winner-take-all nella maggior parte degli Stati può far sì che i voti di milioni di persone non si riflettano nel risultato finale. Si critica anche l’ineguaglianza della rappresentanza, con gli Stati meno popolosi che hanno una rappresentanza sproporzionata nel Collegio Elettorale.

Gli Swing States sono anche un riflesso delle tensioni e delle divisioni della società americana. In questi Stati, ogni voto conta e i candidati spesso concentrano le loro campagne su di essi, adattando i loro messaggi per attirare gli elettori “swing”. Questo può far sì che questioni importanti per questi Stati, come l’economia locale, l’occupazione, l’assistenza sanitaria e l’immigrazione, diventino il fulcro delle campagne elettorali.

In breve, gli Swing States sono fondamentali per le elezioni statunitensi per la loro capacità di decidere l’esito di un sistema elettorale già criticato per la sua mancanza di rappresentazione diretta del voto popolare. Questi Stati riflettono le divisioni e le tensioni della società americana e sono al centro di intense campagne politiche, dove ogni voto può essere cruciale per determinare chi sarà il prossimo presidente.

In questa elezione gli Swing States sono sette: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona.