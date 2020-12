La seconda parte dell’articolo originalmente pubblicato su VICE MOTHERBOARD necessita di un addendum,

per poter essere ripubblicata in forma tradotta ed integrale su questo sito. In tutto lo svolgimento del testo, le intenzioni di Gurley sono chiaramente quelle di raccontare in una forma coesa e sensata, in un quadro narrativo coerente, la raffica di rivelazioni che recentemente ha scosso Amazon nel merito del proprio sistema di sicurezza e di sorveglianza, coordinato da

l suo Centro di Sicurezza Globale: un corretto lavoro di giornalismo che, naturalmente, include eventuali posizioni di membri importanti di organi di rappresentanza sociale, politica e sindacale di tutto il mondo, i quali si sono espressi nel merito di questi dossier in diverse maniere: dalla rabbia e l’indignazione delle federazioni internazionali dei sindacati, allo stupore innocuo del presidente di Greenpeace USA, fino all’apparente fermezza di politici della sinistra riformista nordamericana ed europea; una fermezza che, però, fa sorridere chiunque abbia avuto a che fare, in una maniera o in un’altra, con i colossi dell’e-commerce negli ultimi vent’anni, oltre che con Amazon stessa. Fanno sorridere i democratici americani che gridano allo scandalo, dopo che il loro partito, in Stati come la California o New York, dove mantiene uno stabile controllo della struttura politica quasi ad ogni livello amministrativo, ha sciorinato supporto per norme anti-lavorative quando Amazon minacciava di spostarsi; fanno sorridere quando erano coloro che permettevano lo stabilizzarsi di culture lavorative improntate sul controllo del luogo di lavoro e la sorveglianza; fanno sorridere, come fanno sorridere i loro colleghi europei, che non solo hanno spinto decenni di liberalizzazione economica in tutti i paesi dell’Unione (basti pensare che la Progressive International, che oggi si adopera a lanciare la campagna “Make Amazon Pay”, include nei suoi ranghi il Partito Democratico!), ma continuano ancora oggi a ignorare bellamente le decine di scioperi che denunciavano le stesse condizioni di cui ora sentiamo in questi report, scioperi che saltano fuori ogni anno (come giustamente viene menzionato nell’articolo), e che ogni anno ci lasciano sbalorditi da quanto poco, effettivamente, possa interessare agli araldi del “progressismo” internazionale. Il problema Amazon non nasce con un sistema di sorveglianza, che anzi è quasi, per chi scrive l’addendum, almeno, un qualcosa che non dovrebbe fare grande scalpore, date le premesse aberranti di un’azienda storicamente pessima nella gestione della propria forza lavoro: il problema Amazon nasce con l’evoluzione delle dinamiche brutali dello sfruttamento capitalista nel XXI secolo, dinamiche che in ogni aspetto della vita sul posto di lavoro pongono al centro una