In Argentina, è passato ieri al Congresso (camera bassa del Parlamento) un progetto di legge popolare per il diritto all’aborto. Una vittoria storica del movimento delle donne, che attende la conferma del Senato.

Dopo decenni di lotta, il movimento argentino del panuelo verde – il movimento di massa che si è preso strade e piazze in tutto il paese – ha riportato una vittoria verso la legalizzazione dell’aborto. Venerdì mattina presto, il Congreso (la camera bassa) ha approvato il provvedimento: 131 a favore e 117 contro, con sei astensioni. Nelle prossime settimane il disegno di legge, sostenuto dal presidente Alberto Fernandez, andrà al Senato per il voto. Sembra probabile che passi.

Buenos Aires last night, filled with green bandanas of folks fighting for the right to an abortion. In a victory for the movement, the abortion bill passed the lower house of Congress this morning. Read more: https://t.co/yArBOFuMgl pic.twitter.com/gVnW1Tq396 — Left Voice (@left_voice) December 11, 2020

La scena di ieri sera è stata una scena familiare, che ricorda il movimento di massa del 2018. Indossando maschere e le bandane verdi che simboleggiano il diritto all’aborto, migliaia di persone sono uscite in attesa. Migliaia di persone erano in piedi nella piazza di fronte al Congresso argentino, indossando bandane verdi. Il movimento del 2018 ha reso le bandane verdi un simbolo comunemente indossato in Argentina, appese agli zaini per mostrare il sostegno al diritto all’aborto – anche quando il disegno di legge non era in discussione al Congresso. Ieri sera, ci sono stati discorsi accesi di attiviste veterane – quelle che spingono da 15 anni su questo tema, così come da giovani donne recentemente risvegliate alla vita politica. Migliaia di striscioni recitano “fatelo diventare legge”. La gente teneva cartelli verdi fatti in casa. Una bambina, non più di 8 anni, teneva un cartello con scritto “mia madre mi ha insegnato a combattere” e una donna più grande teneva un cartello con la scritta “questa volta sì”. I partiti politici si riunivano con i tamburi, cantando sul diritto all’aborto, contro il femminicidio e contro l’austerità.

Questa mattina, diverse migliaia di attivisti erano ancora in piazza. Avevano passato tutta la notte a guardare il dibattito su grandi schermi, e volevano dimostrare che il movimento è vivo e vegeto – e che loro e tutto il movimento femminista stanno guardando e continuano la lotta. Quando la votazione si è finalmente svolta stamattina presto, le manifestanti si sono abbracciate in lacrime e hanno applaudito. Era stato fatto un passo fondamentale per legalizzare l’aborto.

Attualmente l’aborto è punibile con il carcere per omicidio, salvo in caso di stupro o quando la vita della persona che porta in grembo il feto è a rischio. È il caso di Belen (nome di fantasia), che ha subito un aborto spontaneo e una volta in ospedale è stata denunciata alle autorità e condannata a otto anni di carcere. È stata rilasciata a seguito di un movimento di massa che ha richiamato l’attenzione sul suo caso.

In effetti, sono state proprio le femministe argentine, che fanno parte di uno dei movimenti femministi più forti al mondo, a forzare la mano del governo sul diritto all’aborto. Prima di tutto sono state le mobilitazioni di massa, che nel 2018 hanno raggiunto il milione di persone nelle strade argentine. Poi, il movimento ha ottenuto l’approvazione del diritto all’aborto da parte della camera bassa, per la prima volta. Ma quella volta, nonostante le mobilitazioni di massa, non è passato al Senato, dove 38 senatori hanno ignorato le centinaia di migliaia di manifestanti che chiedevano i loro diritti. Questa volta il presidente Fernandez ha promesso che il Senato approverà la legge.

Questo voto si basa anche sul movimento femminista degli ultimi anni, tra cui le massicce mobilitazioni #NiUnaMenos (non una in meno) contro il femminicidio nel 2015, così come le massicce mobilitazioni per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

L’esistenza di leggi anti-aborto non ha impedito alle persone di abortire; significa solo che hanno trovato il modo di abortire in modo non sicuro: ci sono 300 morti per aborto all’anno in Argentina. Quasi 40.000 donne sono state ricoverate in ospedali pubblici per complicazioni derivanti da aborti illegali solo nel 2016, secondo un nuovo rapporto. Di queste, 6.400 erano di ragazze e adolescenti tra i 10 e i 19 anni. L’assenza del diritto all’aborto ha significato anche costringere alcune persone ad avere figli quando non li desiderano: 7.000 ragazze tra i 10 e i 14 anni hanno partorito bambini nel 2016-2018, spesso a causa di stupri, secondo un recente rapporto della Rete Argentina per l’accesso all’aborto sicuro.

Nicolas del Caño, ex candidato socialista alla presidenza e attuale membro del Congresso, è intervenuto a questo proposito alla Camera dei rappresentanti.

Si stima che l’Argentina, dove la maggioranza della popolazione si dichiara cattolica, sia uno dei paesi con il maggior numero di aborti clandestini e non sicuri. E la penalizzazione non ha fatto altro che causare la perdita della vita di molte giovani e povere donne, lasciando orfani anche le loro figlie e i loro figli, per non aver permesso loro di evitare una gravidanza che ha influito sulla loro salute, come nel caso di Ana María Acevedo, la cui madre accompagna questa affermazione in sua memoria. Chi si oppone a questo diritto non difende la vita: difende l’aborto clandestino. E cercano di continuare a imporre i mandati patriarcali che sostengono che la sessualità femminile è solo al servizio della riproduzione, perché il godimento del corpo e del desiderio dovrebbe appartenere solo agli uomini.

Questo disegno di legge che ha fatto passare il Congreso legalizzerebbe l’aborto fino a 14 settimane e lo renderebbe gratuito come parte del piano sanitario pubblico argentino. Ma il disegno di legge non è lo stesso che il movimento femminista ha presentato nel 2018. Il piano di quest’anno, che ha il sostegno del presidente, prevede una grande concessione alla Chiesa cattolica e alla destra anti-aborto: una “clausola di obiezione morale” che non solo permette ai singoli medici di rifiutare l’aborto, ma permette a interi ospedali e enti sanitari di “obiettare moralmente” all’aborto e di negarlo. In altre parole, le istituzioni sanitarie affiliate alla Chiesa cattolica possono rendere tutto il loro personale “obiettore morale” e quindi negare il diritto all’aborto – il che costringerà coloro che cercano l’aborto a recarsi in altre istituzioni e, in alcuni casi, a recarsi in altre città o addirittura in altri Stati. Questa disposizione è il motivo per cui i membri socialisti del Frente de Izquierda del Congresso hanno presentato un forte disaccordo, pur votando a favore del disegno di legge.

La lotta per l’aborto ha affrontato nemici formidabili. La Chiesa cattolica in particolare ha una grande influenza sulla politica argentina – lo stesso papa Francesco è argentino. Il governo argentino paga gli stipendi dei funzionari della Chiesa, e la Chiesa sostiene e sostiene i politici che sceglie a mano per servire i suoi interessi. Una delle richieste del movimento femminista è la separazione tra Chiesa e Stato – simboleggiata da una bandana arancione sempre più popolare.

Nel 2018, però, non è stata la Chiesa a votare per stroncare la proposta di legge al Senato, ma i partiti capitalisti, che mantengono un’alleanza con il Vaticano. Prima di allora, il governo “progressista” della Marea Rosa di Kirchner aveva negato una votazione su questo fronte, nonostante le sue pretese di rappresentare gli interessi delle donne. Fu Mauricio Macri, il presidente che seguì – e prima famoso come amministratore delegato – a consentire il voto in sede legislativa. Ma nel 2018 il disegno di legge è fallito perché parlamentari di ogni partito capitalista hanno preso posizione votando “no” sull’aborto – solo i rappresentanti del Frente de Izquierda hanno votato sì all’unanimità. Tra i partiti che si sono candidati sia a favore che contro l’aborto c’era l’alleanza peronista, che ha poi costituito la coalizione più “progressista” del 2019 – il “Frente de todos” – che ha portato l’attuale presidente Fernandez e l’ex presidente Cristina Kirchner alla vicepresidenza. Come presidente, Kirchner era contro il diritto all’aborto. Ma ora è il Frente de todos che ha proposto l’attuale disegno di legge sull’aborto.

Il Frente de todos potrebbe cercare di far passare il voto come merito dei parlamentari “benevoli”, ma è falso. È il lavoro del movimento femminista, che ha creato un’enorme pressione per far passare questa legge. Anche il governo sta facendo questo passo ora come una concessione, così come comincia a mettere in atto severe misure di austerità per affrontare la massiccia crisi economica che sta colpendo l’Argentina nel bel mezzo della pandemia. L’inflazione è alle stelle e il governo, che ha promesso riforme per la classe operaia, non è in grado di mantenere le sue promesse. Invece, il Senato – probabilmente su richiesta del Fondo Monetario Internazionale – ha appena approvato una riforma delle pensioni che permetterà alle pensioni di restare indietro rispetto all’inflazione. Il diritto all’aborto, pur essendo una vittoria del movimento femminista, non è sufficiente a risolvere la profonda crisi economica e sociale che le lavoratrici e gli oppressi stanno affrontando.

Lo ha sottolineato del Caño:

Non dobbiamo perdere di vista il fatto che tutto questo non finisce oggi. Anche se il disegno di legge verrà approvato, dovrà essere discusso nuovamente nello stesso Senato che nel 2018 ha voltato le spalle a centinaia di migliaia di persone che speravano che diventasse legge. Lo stesso Senato che, in questo momento e per ordine dell’FMI, sta votando una nuova formula di “mobilità” per continuare a ritoccare le pensioni di milioni di donne che hanno lavorato tutta la vita.

Anche se il governo Fernandez non è stato in grado di mantenere la maggior parte delle sue promesse elettorali, potrebbe essere in grado di mantenere questa: il diritto all’aborto.

Il disegno di legge passerà ora al Senato, dove il voto è previsto entro il 1° gennaio. Se passerà, sarà una grande vittoria per il movimento femminista che, per decenni, ha combattuto in strada per questo diritto e ha ispirato la gente in tutto il mondo con la sua lotta.

Andrea D’Atri, leader socialista femminista di “Pan y Rosas“, sostiene che l’energia e la lezione politica del movimento femminista di massa sono presenti nelle varie lotte che l’Argentina sta affrontando: la lotta contro l’austerità, la lotta per la casa e la lotta per la terra nell’accampamento di massa sgomberato di Guernica. Anche queste lotte sono lotte femministe.

La nostra lotta è ciò che ci ha fatto arrivare fin qui e probabilmente tra qualche settimana vedremo l’aborto diventare legge. Ma per conquistare davvero i nostri diritti, dobbiamo rimanere in strada. Il movimento femminista in Argentina ha ottenuto il riconoscimento internazionale con Ni Una Menos e, più tardi, l’onda verde per il diritto all’aborto. Questo spirito è ancora vivo nelle donne che occupano le strade di Jujuy contro i femminicidi, o che lottano per la terra e le abitazioni nelle occupazioni di Guernica e in altre parti del paese.

Tatiana Cozzarelli

Traduzione da Left Voice